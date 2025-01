https://www.palestinechronicle.com/israeli-bombardment-on-gaza-kills-17-palestinians-including-journalist/



Israelische Bombardierung des Gazastreifens tötet 17 Palästinenser, darunter Journalist

3. Januar 2025

Der palästinensische Journalist Omar al-Dirawi war unter den Opfern der israelischen Massaker in Gaza. (Foto: über soziale Medien)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen kommen 17 Palästinenser ums Leben, darunter ein Journalist, und die humanitäre Krise verschärft sich.

Bei den anhaltenden israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden mindestens 17 Palästinenser getötet, darunter der Journalist Omar al-Dirawi, wie Al-Jazeera berichtete.

Die Angriffe wurden am frühen Freitagmorgen intensiviert, nachdem die Luftangriffe auf den belagerten Gazastreifen einen Tag zuvor eskaliert waren.

Medizinische Quellen berichteten, dass am Donnerstag 90 Palästinenser bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, 43 davon im nördlichen Gazastreifen.

In den frühen Morgenstunden des Freitags wurden neun Palästinenser, darunter al-Dirawi, bei israelischen Luftangriffen auf drei Häuser im zentralen Gazastreifen getötet.

Al-Diraoui wurde bei einem Angriff auf das Haus seiner Familie in Al-Zawaida im Zentrum des Gazastreifens getötet. Zuvor war bereits der Fotojournalist Hassan al-Qishawi getötet worden, der am Vortag von einer israelischen Drohne westlich von Gaza-Stadt abgeschossen wurde.

Weitere Bombardierungen führten zu weiteren Opfern. Bei Angriffen auf den Bahnhof Al-Barbari in der Al-Jalaa-Straße im Westen von Gaza-Stadt wurden vier Palästinenser getötet und weitere verletzt.

Weitere vier Palästinenser wurden in Deir Al-Balah im Zentrum des Gazastreifens getötet, als ein israelischer Luftangriff ein Wohnhaus traf.

Im Flüchtlingslager Nuseirat wurden fünf Palästinenser, darunter zwei Kinder, getötet, nachdem israelische Streitkräfte eine Wohnung bombardiert hatten. Im nahe gelegenen Al-Sawarha, südwestlich des Lagers, wurden bei einem Angriff auf ein Wohnhaus mehrere Menschen verletzt.

Westlich von Gaza-Stadt wurden bei einem Angriff auf das Al-Shati-Flüchtlingslager vier Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt.

In der Nähe des Eingangs zum Flüchtlingslager Jabaliya forderte ein Luftangriff auf das Haus der Familie Abu Labda neun Tote und weitere Verletzte. Die Opfer wurden in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir Al-Balah gebracht.

Im Norden von Khan Yunis richtete sich ein Luftangriff gegen ein Zelt, in dem vertriebene Familien untergebracht waren. Dabei kamen vier Menschen ums Leben, darunter ein Kind, und mehrere weitere wurden verletzt, wie aus medizinischen Quellen des Nasser-Krankenhauses verlautete.

Der Sprecher der Zivilverteidigung, Mahmoud Basal, meldete 20 Tote bei zwei israelischen Massakern in Jabaliya Al-Nazla und Al-Mawasi. Er betonte, dass die meisten Opfer Frauen und Kinder waren und beschuldigte Israel, eine Politik der ethnischen Säuberung zu betreiben.

Im nördlichen Gazastreifen setzten israelische Streitkräfte Berichten zufolge mehrere Schulen und Häuser in der Nähe des indonesischen Krankenhauses in Brand, wodurch sich die humanitäre Krise in der Region weiter verschärfte.

Anhaltender Völkermord

Der andauernde israelische Angriff auf den Gazastreifen, der am 7. Oktober 2023 begann, hat zu einer humanitären Krise von bisher ungekanntem Ausmaß geführt. Da die Zahl der Todesopfer unter der belagerten und ausgehungerten palästinensischen Zivilbevölkerung täglich steigt, wird Israel derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 45.581 Palästinenser getötet und 108.438 verwundet, als Israel den Völkermord in Gaza begann.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Toten noch weiter ansteigt, denn mindestens 11.000 Menschen werden noch immer unter den Trümmern ihrer Häuser im Gazastreifen vermutet und sind unauffindbar.

Der Krieg, den die Palästinenser „Operation Al-Aqsa-Flut“ nennen, begann nach einer Militäroperation der Hamas auf israelischem Gebiet. Nach israelischen Angaben wurden bei dem ersten Angriff am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten des Landes getötet. Israelische Medien haben jedoch Bedenken geäußert, dass eine beträchtliche Zahl der israelischen Opfer durch „friendly fire“ während des Angriffs verursacht wurde.

Sowohl palästinensische als auch internationale Menschenrechtsorganisationen haben berichtet, dass die überwältigende Mehrheit der Opfer im Gazastreifen Frauen und Kinder sind. Die anhaltende Gewalt hat auch eine akute Hungersnot verschärft, der Tausende von Kindern zum Opfer fielen, was das Ausmaß der humanitären Katastrophe verdeutlicht.

Der Krieg hat fast zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern im gesamten Gazastreifen vertrieben, wobei die Mehrheit der Vertriebenen in die bereits überfüllte südliche Region des Streifens gezwungen wurde. Die Bevölkerung im Gazastreifen ist nach wie vor in dem anhaltenden Konflikt gefangen und hat kaum Zugang zu lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung.

(PC, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

