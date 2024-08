https://www.trtworld.com/middle-east/israeli-families-of-captives-accuse-netanyahu-of-thwarting-swap-deal-18199894



Israelische Familien von Gefangenen beschuldigen Netanjahu, das Tauschgeschäft zu „vereiteln“

25. August 2024

„Es ist nicht die Philadelphi-Route, sondern ein Philadelphi-Wirbel“, sagt die Mutter des Gefangenen Matan Zangauker und deutet an, dass Netanjahu den Philadelphia-Korridor als Vorwand benutzt, um das Abkommen zu verhindern.

AP

Während der Pressekonferenz hielten die Familien ein großes Transparent hoch, auf dem die Namen aller in Gaza gefangen gehaltenen Personen aufgeführt waren, so die offizielle Rundfunkbehörde. / Foto: AP

Die Familien israelischer Gefangener im Gazastreifen haben dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeworfen, das Tauschgeschäft mit den palästinensischen Gruppen „systematisch zu vereiteln“, berichtet die israelische Tageszeitung Yedioth Ahronoth.

Während einer Pressekonferenz, die die Familien am Samstag vor dem Sitz des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv abhielten, sagten sie:

„Seit Anfang Juli ist ein Abkommen unterschriftsreif, aber Netanjahus neue Bedingungen, insbesondere die Philadelphi-Route, blockieren es.“

„Es ist nicht die Philadelphi-Route, sondern ein Philadelphi-Spin“, sagte die Mutter des gefangenen Matan Zangauker und deutete damit an, dass Netanjahu den Philadelphia-Korridor als Vorwand benutzt, um das Abkommen zu verhindern.

„Die meisten Menschen in der Öffentlichkeit und sogar in der Regierung verstehen, dass wir zuerst ein Abkommen brauchen, um Leben zu retten, selbst wenn wir dafür den Krieg unterbrechen müssen“, so die Familien weiter.

Sie forderten US-Präsident Joe Biden auf, Druck auf die Regierung Netanjahu auszuüben, damit das Austauschabkommen zustande kommt.

Mehr lesen

Israelische Familien beschuldigen Netanjahu, das Leben der Gefangenen im Gaza-Krieg zu riskieren

Philadelphi-Korridor

Netanjahu hat US-Präsident Joe Biden zugesagt, dass sich die israelische Armee einen Kilometer aus dem 14 Kilometer langen Philadelphi-Korridor an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zurückziehen und nur eine minimale Anzahl von Militäranlagen in diesem Gebiet belassen wird.

Die Zusage erfolgte im Rahmen der laufenden Gespräche zwischen Israel und den USA über die Militäroffensive im Gazastreifen und die weitergehenden Auswirkungen auf die regionale Sicherheit, berichtet der israelische Sender Channel 12.

Der Sender behauptete, Ägypten habe sich bereit erklärt, der Hamas aktualisierte Karten der israelischen Armeestellungen im Philadelphi-Korridor zur Verfügung zu stellen, obwohl Kairo keine offizielle Erklärung zu dieser Angelegenheit abgegeben hat.

Der Philadelphi-Korridor, eine 14 Kilometer lange entmilitarisierte Pufferzone entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, ist nach wie vor einer der größten Knackpunkte in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas.

Weder die israelische Regierung noch die US-Regierung haben eine offizielle Erklärung zu der gemeldeten Zusage abgegeben.

Seit Monaten bemühen sich die USA, Katar und Ägypten um eine Einigung zwischen Israel und der Hamas, die einen Gefangenenaustausch und einen Waffenstillstand gewährleisten und die Einreise humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen ermöglichen soll.

Die Vermittlungsbemühungen sind jedoch ins Stocken geraten, weil Netanjahu sich weigert, die Forderungen der Hamas nach einer Beendigung des Krieges zu erfüllen.

Israel hat seine brutale Offensive auf den Gazastreifen nach einem Angriff der palästinensischen Gruppe Hamas am 7. Oktober letzten Jahres fortgesetzt, obwohl der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hatte.

Der Angriff hat nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden mehr als 40 300 palästinensische Tote, vor allem Frauen und Kinder, und über 93 000 Verletzte gefordert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …