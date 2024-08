https://www.palestinechronicle.com/slap-in-the-face-israel-censors-news-of-damage-from-hezbollah-attacks/



„Schlag ins Gesicht“ – Israel zensiert Nachrichten über Schäden durch Hisbollah-Angriffe

Von Romana Rubeo

25. August 2024

Die Hisbollah hat am Sonntag Aufnahmen von israelischen Stützpunkten und Kasernen ausgestrahlt, die sie nach eigenen Angaben angegriffen hat. (Foto: Videomaterial)

Die Hisbollah teilte in einer Erklärung mit, dass Generalsekretär Hassan Nasrallah um 18.00 Uhr eine Rede halten werde, „um die jüngsten Entwicklungen zu erörtern“.

Israel verhängte am Sonntag eine Zensurverfügung, die es verbietet, über Schäden durch Hisbollah-Angriffe zu berichten. Die Gruppe veröffentlichte Szenen von israelischen Militärstützpunkten und gelobte, Beweise dafür zu liefern, dass sie bestimmte Ziele erfolgreich getroffen hatte, wie die britische Tageszeitung The Telegraph berichtete.

Die israelische Armee „sagte, dass erste Einschätzungen ‚sehr wenig Schaden‘ durch den Raketenbeschuss der Hisbollah ergeben haben“, berichtete der Telegraph und fügte hinzu, dass „die Hisbollah jedoch eine Erklärung herausgab, in der sie sagte, dass sie die erste Phase ihres Angriffs abgeschlossen habe und die Behauptungen Israels bestritt, ihren Angriff erfolgreich gestört zu haben“.

Das Zensurdekret wurde dem Bericht zufolge von der israelischen Regierung erlassen und ordnete an, dass Reporter „eine Genehmigung benötigen, bevor sie ‚durch Raketenangriffe verursachte Schäden an strategischer nationaler Infrastruktur oder an Militärbasen‘ veröffentlichen, um ‚Schaden für die israelischen Streitkräfte vor Ort‘ zu vermeiden.“

Der Telegraph zitierte auch die BBC mit der Aussage, dass „Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah Beweise dafür vorlegen soll, dass Raketen Ziele in Israel, auch in der Nähe von Tel Aviv, getroffen haben.“

Die Hisbollah teilte in einer Erklärung mit, dass Generalsekretär Hassan Nasrallah um 18.00 Uhr eine Rede halten werde, „um die neuesten Entwicklungen zu erörtern“, berichtete das libanesische Nachrichtennetzwerk Al-Mayadeen.

Die Erklärung der Hisbollah

Die Hisbollah hat am Sonntag Aufnahmen von israelischen Stützpunkten und Kasernen ausgestrahlt, die sie nach eigenen Angaben in der ersten Phase ihrer Vergeltungsmaßnahmen für die Ermordung von Shukr angegriffen hat.

Die Aufnahmen, die über den Telegram-Kanal der Gruppe verbreitet wurden, zeigten unter anderem die Beit-Hillel-Kaserne, „das Hauptquartier des Sahel-Bataillons“, den Stützpunkt Zaoura, eine ständige Artilleriebatterie der 769, Brigade, die Keila-Kaserne, das Hauptquartier des Ministeriums für Luft- und Raketenabwehr der 210. Division, die Yoav-Kaserne, ein Stützpunkt des Artillerie- und Raketenbataillons des Nordkommandos, und der Stützpunkt Nafah, das Hauptquartier der 210. Division.

Darüber hinaus zeigte die Hisbollah Bilder der Yarden-Kaserne, in der das Artillerieregiment und die Panzerbrigade der 210. Division untergebracht sind, der Ramot-Naftali-Kaserne, einem Zentrum der Grenzkompanie, des Stützpunkts Ein Zeitim, dem Hauptquartier des Nordkorps, und des Luftwaffenstützpunkts Meron, einem Drehkreuz für die Verwaltung, Überwachung und Kontrolle des Luftverkehrs im nördlichen besetzten Palästina.

Die Hisbollah gab bekannt, dass sie einen Luftangriff mit einer beträchtlichen Anzahl von Drohnen und Raketen durchgeführt habe, die tief in israelisches Gebiet hineinreichten.

Die Gruppe gab an, dass der Angriff auf ein wichtiges israelisches Militärziel gerichtet war, das später bekannt gegeben werden sollte, und bezeichnete die Operation als „die erste Phase der Antwort auf die Ermordung des großen Dschihadistenführers Sayyed Fouad Shukr und das Martyrium mehrerer Zivilisten im südlichen Vorort (Dahiya) von Beirut“.

Ein Schlag ins Gesicht

Palästinensische Widerstandsgruppen beglückwünschten die Hisbollah zu der am Sonntagmorgen durchgeführten Operation.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas gab eine Erklärung ab, in der sie bekräftigte, dass „diese kraftvolle und gezielte Reaktion, die tief in das zionistische Gebilde eingedrungen ist, eine Ohrfeige für die faschistische Besatzungsregierung und eine Botschaft ist, dass ihr Terrorismus und ihre Verbrechen gegen das palästinensische und libanesische Volk nicht unbeantwortet bleiben und ihre aggressiven Ziele und Pläne nicht verwirklicht werden.“

Der Palästinensische Islamische Dschihad seinerseits erklärte in einer Erklärung, die Gruppe gratuliere „unseren Brüdern in der Hisbollah zu dem Angriff, den sie tief im Inneren der usurpierenden Entität durchgeführt haben, und zu ihrem Erfolg bei der Durchführung kühner und mutiger Angriffe, die ihre unerschütterlichen Positionen bekräftigen und ihre Versprechen erfüllen.“

(Die Palästina-Chronik)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und leitende Redakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Online-Zeitungen und akademischen Journalen. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf die Übersetzung von audiovisuellen und journalistischen Texten spezialisiert.

