Israelische Geisel: Netanjahu hat meine Babys getötet

Richard Silverstein

22. Februar 2025

Shiri Bibas mit Kfir und Ariel

Anfang dieser Woche gab die Hamas die Leichen von vier israelischen Geiseln zurück. Unter ihnen waren die beiden Kleinkinder Kfir und Ariel Bibas. Die Leiche ihrer Mutter Shiri Bibas sollte eigentlich bei ihnen sein. Eine forensische Untersuchung in Israel ergab jedoch, dass es sich bei der von der Hamas freigelassenen Leiche nicht um die ihrer Mutter handelte, sondern um die einer Palästinenserin, die bei einem israelischen Angriff getötet wurde. UPDATE: Später gab eine andere bewaffnete Gruppe im Gazastreifen ihre Leiche frei.

Die Rückgabe der Leichen der Familie Bibas ist für die Israelis besonders belastend, da die beiden Kinder die jüngsten Geiseln waren. Ihre Bilder wurden bei jedem Geiseldemonstration hochgehalten. Als die Leichen zurückgegeben wurden, erwarteten sowohl die Familie Bibas als auch ganz Israel ihre Beerdigung und die Beendigung dieses Schreckens. Der von der Hamas vertauschte Leichnam hat die Wunde wieder aufgerissen.

Bibi Netanjahu, der nie eine Gelegenheit auslässt, um seine Interessen durchzusetzen, hat gegen die Hamas gewettert:

Die Grausamkeit der Hamas-Monster kennt keine Grenzen“, sagte Netanyahu in einer Erklärung am Freitag. “Sie haben nicht nur den Vater, Yarden Bibas, die junge Mutter Shiri und ihre beiden kleinen Babys entführt. Auf eine unaussprechlich zynische Art und Weise haben sie Shiri nicht zu ihren kleinen Kindern, den kleinen Engeln, zurückgebracht und den Körper einer Frau aus Gaza in einen Sarg gelegt.

„Wir werden … dafür sorgen, dass die Hamas den vollen Preis für diese grausame und böse Verletzung des Abkommens zahlt“, fügte er hinzu.

Das alles kommt von Herrn Netanjahu, der zu jedem ihm vorgelegten Waffenstillstandsabkommen Nein sagte, während er das völkermörderische Sperrfeuer fortsetzte, bei dem viele der Geiseln getötet wurden. Tatsächlich wurden die Leben der israelischen Geiseln auf dem Altar von Bibis größenwahnsinnigem Ego geopfert.

Im Gegensatz dazu hat die Familie Bibas Aufrufe zur Rache abgelehnt. Stattdessen wollen sie die Geiseln, lebend oder tot, nach Hause bringen. Die Erklärung von Yardens Schwester war eine Ablehnung von Netanyahus harter Rhetorik:

„Premierminister Benjamin Netanyahu, wir haben in diesem schmerzhaften Moment keine Entschuldigung von Ihnen erhalten. Um Ariel und Kfirs willen und um Yardens willen streben wir im Moment keine Rache an. Wir fordern Shiri. Rettet das Leben der lebenden Geiseln und gebt alle Gefallenen zur Beerdigung zurück“, sagte sie.

Yarden, der Vater der Kinder, der selbst eine Geisel war und früher freigelassen wurde, hat Netanjahu in einem Cri de coeur-Video (siehe oben) denunziert und ihn für den Tod verantwortlich gemacht, weil er sich geweigert habe, einen Waffenstillstand zu unterzeichnen, der seine Kinder und seine Frau lebend zurückgebracht hätte.

Gefangener und Entführer teilten ein Schicksal

Eine genauere Betrachtung der Bedingungen in der Gefangenschaft zeigt – angesichts der massiven Zerstörung durch Israel – wie kompliziert es für die Hamas war, die Leichen der Geiseln zu identifizieren und zurückzubringen. Ihren Entführern erging es nicht besser als ihnen. Beide hielten sich versteckt. Beide litten unter qualvollen Bedingungen. Beide hatten nur wenig zu essen. Daher sollte es nicht überraschen, dass dieser Fehler auftrat:

„Es ist wahrscheinlich, dass die Leiche von Frau Bibas fälschlicherweise mit anderen unter den Trümmern gefundenen Leichen vermischt wurde“, sagte der [Hamas-]Beamte unter der Bedingung der Anonymität und fügte hinzu, dass die Gruppe den Vorfall ‚untersuche‘.

… „Die Vermittler wurden zum Zeitpunkt [ihres Todes im November 2023] informiert und es wurde auch in einer Erklärung bekannt gegeben, als die Familie Bibas zusammen mit ihren Entführern bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde“, sagte der Beamte.

„Die Hamas hatte angeboten, ihre Leichen im November 2023 zu übergeben, aber (der israelische Premierminister Benjamin) Netanjahu lehnte dies damals ab.“

In einer separaten Erklärung fügte sie hinzu:

„Wir weisen auf die Möglichkeit eines Irrtums oder einer Überschneidung bei den Leichen hin, die das Ergebnis der Bombardierung des Ortes sein könnte, an dem sich die Familie mit anderen Palästinensern aufhielt“, fügte die Hamas hinzu.

Es gibt zwei unterschiedliche Darstellungen des Todes der Bibas-Kinder. Die Hamas behauptet, sie seien bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Israel behauptet, die Kinder seien von ihren Entführern getötet worden. Sie fügte hinzu, dass sie ‚mit den bloßen Händen ihrer [Entführer] ermordet‘ wurden. Ich finde diese Behauptung unglaublich. Für die Hamas wären diese Kinder bei einem Austausch gegen palästinensische Gefangene äußerst wertvoll. Es wäre undenkbar, ihnen Schaden zuzufügen, geschweige denn, sie zu ermorden. Außerdem hat Yarden Bibas Recht, der Tod seiner Familie muss Netanyahu angelastet werden. Er hat sie genauso sicher getötet, als hätte er die Kugeln oder Bomben abgefeuert, die ihr Leben beendeten.

Bibis unverschuldeter Völkermord

Netanyahu sorgte dafür, dass es keine Rechenschaftspflicht für das massive Sicherheitsversagen vom 10.7. gab. Als die Israelis eine Untersuchungskommission forderten, um zu untersuchen, was passiert ist, wie es passiert ist und wer schuld war, wischten die Armee und Netanyahu dies mit der Begründung ab, dass nach Beendigung der Kämpfe noch genug Zeit dafür sei. Jetzt, zwei Jahre später, gehen die Angriffe weiter (trotz Waffenstillstand) und niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Die Armee behauptet, sie erstelle ihre eigenen Berichte, aber wir haben solche Untersuchungen schon einmal erlebt und sie kommen unweigerlich (passenderweise) zu dem Schluss, dass schlimme Dinge passiert sind, aber niemand Schuld daran trägt.

Die israelische Darstellung seit dem 7. Oktober, die von den globalen Medien fast durchweg akzeptiert wird, besagt, dass die Hamas bei ihrem ersten Angriff 1.200 Israelis getötet hat. Dass sie sexuelle Gewalt gegen israelische weibliche Geiseln verübt und diejenigen, die sie seitdem in Gaza gefangen hält, gefoltert und ausgehungert hat. Die Wahrheit sieht anders aus.

Erstens ist die IDF für viele, wenn nicht sogar die meisten Todesfälle am 7. Oktober verantwortlich. Zweitens hat sie es versäumt, den Angriff zu verhindern. Ihre Verteidigung war durchlässig, bot keinen Schutz und konnte von den palästinensischen Angreifern leicht durchbrochen werden. Drittens bestätigen Interviews mit Hubschrauberpiloten, dass die Armee die Hannibal-Richtlinie aktiviert hat, die den Mord an israelischen Geiseln erlaubt, um zu verhindern, dass sie in die Hände der Hamas fallen. Hannibal löste eine massive militärische Reaktion aus, bei der nicht zwischen Palästinensern und Israelis unterschieden wurde. Die Piloten bestätigen, dass sie absichtlich auf Fahrzeuge feuerten, in denen sich israelische Gefangene befanden, die nach Gaza unterwegs waren.

Brigadegeneral Hiram befahl persönlich, dass Panzer auf ein Haus in einem Kibbuz feuern sollten, das am 7. Oktober angegriffen wurde. Das Ergebnis war die Ermordung aller israelischen Bewohner. Hiram wurde nach einer „Untersuchung“ der israelischen Verteidigungskräfte freigesprochen. Unabhängig davon bestätigte die Armee kürzlich gegenüber den Bewohnern von Kfar Aza, dass sie am Tag des Angriffs mindestens drei Bewohner getötet hat.

Israelische Überlebende des Nova-Massakers bestätigen, dass sie nicht nur im Kreuzfeuer zwischen den palästinensischen Kämpfern und den IDF-Truppen gefangen waren, sondern dass sie oft direkt von ihren eigenen Soldaten beschossen wurden. Sie bestätigen, dass dies zum Tod von Festivalbesuchern führte. 400 Menschen wurden auf dem Festival getötet. Bilder von Hunderten ausgebrannter Autos auf Parkplätzen stützen die Behauptung, dass die Hamas wahrscheinlich keinen so massiven Schaden angerichtet hat, da sie mit Gewehren und Panzerfäusten bewaffnet war. Nicht mit Waffen, die eine solche massive Zerstörung verursachen würden. Es ist viel wahrscheinlicher, dass dieser großflächige Schaden durch israelische Hubschrauberraketen verursacht wurde.

Israel hat die Ergebnisse der Autopsien der israelischen Opfer entweder nicht veröffentlicht oder nicht durchgeführt. Dadurch würde bestätigt werden, wer sie getötet hat. Es will eindeutig nicht klären, wie sie gestorben sind. Dies führt zu der Möglichkeit, dass viele, wenn nicht die meisten der Todesfälle durch israelisches Feuer verursacht wurden.

