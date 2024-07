https://mondoweiss.net/2024/07/the-shift-j-d-vances-anti-palestine-record/



Die Verschiebung: J.D. Vances Anti-Palästina-Politik

Von Michael Arria

16. Juli 2024

J.D. Vance ist ein starker Befürworter Israels, und wie viele US-Zionisten führt er diese Treue auf sein Christentum zurück.

J.D. Vance (Wikimedia)

Nur wenige Tage nachdem er ein Attentat knapp überlebt hatte, wählte der ehemalige Präsident Donald Trump den Senator von Ohio, J.D. Vance, zum Vizepräsidentschaftskandidaten der GOP.

„Wenn wir Israel unterstützen wollen, was wir meiner Meinung nach tun sollten, müssen wir einen Grund dafür nennen, warum dies in unserem Interesse liegt“, sagte Vance in einer Rede am Quincy Institute. „Ein großer Teil des Grundes, warum den Amerikanern Israel am Herzen liegt, ist, dass wir immer noch das Land mit der größten christlichen Mehrheit in der Welt sind, was bedeutet, dass die Mehrheit der Bürger dieses Landes glaubt, dass ihr Erlöser – und ich zähle mich selbst zu den Christen – in diesem schmalen Streifen Land am Mittelmeer geboren, gestorben und wieder auferstanden ist. Die Vorstellung, dass es jemals eine amerikanische Außenpolitik geben wird, die sich nicht sehr um diesen Teil der Welt kümmert, ist absurd.“

Vance hat die Unterstützung der USA für die Anti-Netanjahu-Proteste in Israel kritisiert. Er behauptete auch, dass der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober irgendwie mit Bidens Iran-Politik zusammenhängt. „Ich wünsche unseren Freunden alles Gute, aber vor allem wünsche ich mir, dass sie nicht gegen Waffen kämpfen, die mit unserem Geld gekauft wurden“, twitterte er damals.

Vance ist in Bezug auf den Iran vorhersehbar hawkish. „Viele Leute erkennen an, dass wir etwas gegen den Iran unternehmen müssen, aber nicht diese schwachen kleinen Bombenangriffe“, sagte Vance. „Der wichtigste Teil der Trump-Doktrin in der Außenpolitik ist, dass man Amerikas Truppen nur dann einsetzt, wenn es wirklich nötig ist, aber wenn man es tut, dann schlägt man zu und zwar kräftig.

Im November schloss sich Vance den Senatoren Marco Rubio (R-FL), Mike Lee (R-UT) und Rick Scott (R-FL) an und forderte die Regierung Biden auf, keine besonderen Einwanderungsschutzmaßnahmen für Palästinenser einzuführen.

„Wir können nicht erkennen, dass die Gewährung von TPS oder DED für eine ausländische Bevölkerung, die eine beträchtliche Anzahl von Terroristen-Sympathisanten umfasst, irgendeinen Nutzen bringen würde“, heißt es in dem Schreiben der Gruppe an Biden. „Und auch Nachbarländer wie Ägypten und Jordanien, die die Aufnahme neuer palästinensischer Flüchtlinge bereits abgelehnt haben, können dies nicht. Wir haben jedoch bereits zahlreiche Beweise für die Gefahren, die die Gewährung solcher Bezeichnungen für palästinensische Migranten mit sich bringen würde. Und diese Gefahren würden in hohem Maße von jüdischen Amerikanern getragen … Unserer bescheidenen Meinung nach sollten wir Wege finden, die Zahl der Terroristensympathisanten in Amerika zu verringern, nicht sie zu erhöhen.“

Im Mai brachte Vance den „ Encampments or Endowments Act“ (Gesetz über Lager oder Ausstattungen ) ein, um Schulen von der Gewährung staatlicher Unterstützung auszuschließen, wenn sie die Gaza-Solidaritätslager an ihrer Schule nicht schließen.

„Wir können nicht zulassen, dass Leute, die unser Land hassen, den Campus in eine Müllhalde verwandeln“, sagte Vance. „Meine Gesetzgebung wird die Hochschulen dazu zwingen, das Gesetz zu befolgen, ihre Studenten zu schützen und diese Lager aufzulösen. Wenn sie sich weigern, werden sie einen saftigen Preis zahlen. Es ist an der Zeit, diese nationale Peinlichkeit zu beenden.“

Die Verschiebung

Michael Arria nimmt Sie mit an die Frontlinien im Kampf um Palästina in der US-Politik.

Biden-Interview

In einem Interview mit Complex machte Joe Biden diese Woche eine Reihe bemerkenswerter Aussagen zu Palästina und Israel.

Der Präsident wiederholte erneut seine Behauptung, dass alle jüdischen Menschen unsicher wären, wenn es Israel nicht gäbe. „Wenn es kein Israel gäbe, wäre jeder Jude auf der Welt in Gefahr“, sagte Biden. „Deshalb ist es notwendig, dass es stark ist.

„Man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein, und ein Zionist ist man, wenn es darum geht, ob Israel ein sicherer Zufluchtsort für Juden ist oder nicht, weil sie in ihrer Geschichte verfolgt wurden“, fügte er hinzu.

Biden behauptete auch, er habe mehr für die palästinensische Gemeinschaft getan als jeder andere, obwohl er Israels anhaltenden völkermörderischen Angriff auf Gaza unterstützt.

„Übrigens bin ich derjenige, der mehr für die palästinensische Gemeinschaft getan hat als jeder andere.

Ich bin derjenige, der alle Vermögenswerte erschlossen hat. Ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Ägypter die Grenze geöffnet haben, um Waren, Medikamente und Lebensmittel durchzulassen“, sagte Biden. „Ich habe die Palästinenser sehr unterstützt, aber die Hamas ist ein Haufen von Schlägern“.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von The Lancet schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer in Gaza mehr als 186.000 betragen könnte. Bis jetzt.

