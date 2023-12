Israel-Palestine live: New wave of displacement in Gaza as Israel pounds south Hundreds of Palestinians killed daily as Israeli attacks deepen humanitarian crisis

Israel-Palästina live: Neue Welle der Vertreibung im Gazastreifen durch israelische Angriffe im Süden

Hunderte von Palästinensern werden täglich getötet, da die israelischen Angriffe die humanitäre Krise verschärfen

Wichtigste Punkte

Keine „sicheren“ Zonen in Gaza, sagt die UN

Über 7.000 palästinensische Kinder getötet

Heftige Kämpfe“ im gesamten Streifen gemeldet

Britische Agentur meldet Zwischenfall mit unbemannter Drohne „in der Nähe des jemenitischen Hafens

vor 10 Minuten

Die britische Agentur Maritime Trade Operations (UKMTO) teilte am Mittwoch mit, sie habe Berichte über einen Zwischenfall mit einem unbemannten Flugsystem“ westlich des Hafens von Hodeidah im Jemen erhalten.

Sie sagte, dass Schiffen in diesem Gebiet geraten wird, Vorsicht walten zu lassen und „verdächtige Aktivitäten“ an UKMTO zu melden.

UN-Beamter: Erhöhte Gefahr von Gräueltaten im „apokalyptischen“ Gazastreifen

vor 28 Minuten

Der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Volker Turk, warnte am Mittwoch vor einem erhöhten Risiko von Gräueltaten im Gazastreifen und forderte die beteiligten Parteien auf, derartige Verstöße zu unterlassen, wie Reuters berichtete.

„Meine humanitären Kollegen haben die Situation als apokalyptisch beschrieben. Unter diesen Umständen besteht ein erhöhtes Risiko von Gräueltaten“, sagte Turk vor Reportern in Genf.

„Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, sowohl von den betroffenen Parteien als auch von allen Staaten, insbesondere denen mit Einfluss, um solche Verbrechen zu verhindern.“

WFP ruft dringend zu humanitärem Waffenstillstand auf

vor 33 Minuten

Das Welternährungsprogramm hat am Mittwoch zu einer humanitären Waffenruhe im Gazastreifen aufgerufen und vor einer Katastrophe für die Zivilbevölkerung gewarnt.

„Das WFP ruft dringend zu einem humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen auf“, erklärte die UN-Organisation in einer Erklärung auf X.

„Die jüngste Feuerpause hat es uns ermöglicht, 250.000 Menschen zu erreichen, aber die Verteilung von Hilfsgütern ist jetzt fast unmöglich und gefährdet das Leben der humanitären Helfer.“

Erdogan: Israel wird einen hohen Preis zahlen, wenn Hamas-Mitglieder in der Türkei ins Visier genommen werden

vor 41 Minuten

Israel wird einen sehr hohen Preis zahlen, wenn es Hamas-Mitglieder in der Türkei ins Visier nimmt, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Auf dem Rückflug von Katar warnte Erdogan Reportern zufolge Israel davor, Mitglieder der palästinensischen Gruppe auf türkischem Boden zu jagen, wie Reuters berichtet.

Er lehnte auch Pläne zur Einrichtung einer Pufferzone im Gazastreifen ab und fügte hinzu, ein solcher Plan sei „respektlos“ gegenüber den Palästinensern.

Blutergüsse an Leichen von palästinensischen Gefangenen, die in israelischer Haft gestorben sind

vor 1 Stunde

Autopsien von palästinensischen Gefangenen, die in israelischer Haft gestorben sind, haben ergeben, dass sie vor ihrem Tod Prellungen erlitten haben, berichtet Haaretz am Mittwoch.

Der Bericht scheint Augenzeugenberichte zu bestätigen, wonach sechs palästinensische Gefangene seit dem 7. Oktober zu Tode geprügelt wurden. Vier von ihnen starben in israelischen Gefängnissen und zwei in militärischen Hafteinrichtungen.

Die Leichen von zwei von ihnen wurden mit Blutergüssen aufgefunden, so Haaretz. In den anderen Fällen deutet vieles darauf hin, dass sie an Gewalt, die ihrem Tod vorausging, oder an medizinischer Vernachlässigung starben.

Im Fall von Abdul-Rahman Maree, 33, der am 13. November im Megiddo-Gefängnis starb, ergab die Autopsie Anzeichen von Traumata auf seiner Brust, und dass seine Rippen und sein Brustbein gebrochen waren.

Auch am Kopf, am Hals, am Rücken, am linken Arm und am Oberschenkel wurden Anzeichen für äußere Verletzungen festgestellt. Laut der Autopsie, die Haaretz vorliegt, war Maree ein gesunder Mensch ohne Grunderkrankungen, so dass sein Tod auf die erlittene Gewalt zurückgeführt werden kann. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Einem Augenzeugen zufolge provozierten die Gefängniswärter Maree, indem sie seinen kürzlich verstorbenen Vater beschimpften. Als er zurückschrie, griffen ihn etwa 10 bis 15 Gefängniswärter an, die ihn fünf Minuten lang schwer verprügelten und ihre Schläge auf seinen Kopf konzentrierten.

UN: Weitere Vertreibungswelle in Gaza im Gange

vor 2 Stunden

Der Gazastreifen erlebt eine weitere Vertreibungswelle angesichts der zunehmenden israelischen Luftangriffe im Süden und Norden, so die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa).

Die UNO erklärte Anfang dieser Woche, dass bis zu 1,8 Millionen Palästinenser im Gazastreifen, d. h. rund 80 % der Bevölkerung, bereits gewaltsam vertrieben worden sind.

„Eine weitere Vertreibungswelle ist im Gazastreifen im Gange – die Situation verschlimmert sich von Minute zu Minute“, erklärte die Unrwa am Mittwoch.

„Es gibt keine ’sichere‘ Zone, der gesamte Gazastreifen ist zu einem der gefährlichsten Orte der Welt geworden.“

„Man kann nirgendwo hin, denn die Notunterkünfte, auch die von Unrwa, sind überfüllt.“

Die Versorgungslage im zentralen Krankenhaus im Gazastreifen ist kritisch niedrig“.

vor 3 Stunden

Wie Ärzte ohne Grenzen (MSF) am Mittwoch mitteilte, sind die Vorräte an Treibstoff und medizinischen Hilfsgütern im Al-Aqsa-Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens auf ein „kritisches Niveau“ gesunken.

Die Ärzte könnten aufgrund des „unerbittlichen israelischen Bombardements“ nicht in der Lage sein, Hunderte von Patienten zu behandeln, die eine Notfallversorgung benötigen.

„Derzeit sind 700 Patienten in das Krankenhaus eingeliefert worden, und es kommen ständig neue Patienten hinzu. Uns gehen die lebenswichtigen Hilfsgüter aus, um sie zu behandeln“, sagte Marie-Aure Perreaut Revial, MSF-Notfallkoordinatorin in Gaza.

„Es ist wichtig, dass die Versorgung mit humanitären Gütern erleichtert wird. Das Krankenhaus benötigt dringend chirurgische Sets, externe Fixateure, um gebrochene Knochen zusammenzuhalten, und wichtige Medikamente, auch für chronische Krankheiten“, fügte Revial hinzu.

Aktualisierung der Zahl der Todesopfer

vor 3 Stunden

Der israelische Krieg im Gazastreifen geht in seinen 61. Tag, und hier ist ein detaillierter Überblick über die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit dem 7. Oktober.

Die Zahlen stammen vom palästinensischen Gesundheitsministerium und entsprechen dem Stand von 06:30 GMT.

Gaza

Getötet: 16,248

Darunter: 7.112 Kinder, 4.885 Frauen, 286 medizinische Fachkräfte, 32 Sanitäter, 81 Journalisten

Vermisst: 7,600

Verwundete: 43,616

Westjordanland

Getötet: 254

Israelische Streitkräfte töten zwei Palästinenser im Westjordanland, darunter ein Kind

vor 4 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Mittwoch in der Nähe der besetzten Stadt Tubas im Westjordanland zwei Palästinenser getötet, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte.

Es handelte sich um Obaidah Emad Bani Odah, 16, und Mazen Mohammad Zahran, 23.

Die beiden wurden bei einer Razzia des israelischen Militärs im Flüchtlingslager Al Fara und in der Stadt Tammun südlich von Tubas getötet.

Erneute Luftangriffe in Jabalia mit vielen Opfern

vor 4 Stunden

Bei erneuten Luftangriffen im Stadtteil Jabalia nördlich von Gaza-Stadt sind zahlreiche Palästinenser getötet und verwundet worden, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten.

In dem angegriffenen Gebiet leben Dutzende von Familien, aber das Ausmaß der Schäden war nicht sofort klar.

Der nördliche Gazastreifen wird seit zwei Monaten wiederholt von Israel beschossen, so dass viele Gebiete für Krankenwagen und Krankenhäuser unzugänglich sind.

Abendlicher Rückblick

vor 11 Stunden

Heute war der 60. Tag der unerbittlichen israelischen Kampagne der Bombardierung, Invasion und Belagerung des Gazastreifens.

Die israelischen Streitkräfte starteten einen verheerenden Angriff auf die Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen – einer der gewalttätigsten Tage, seit das Militär im Oktober eine Bodenoffensive auf die belagerte Enklave startete.

Mindestens 43 tote palästinensische Leichen wurden in die wichtigste medizinische Einrichtung von Khan Younis gebracht und in Krankenwagen, Autos, Pritschenwagen und Eselskarren ins Krankenhaus transportiert.

Hier einige aktuelle Informationen aus den letzten Stunden:

Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden seit Beginn des Krieges am 7. Oktober mehr als 15.900 Palästinenser in Gaza von Israel getötet.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge erwägt Israel, ein Tunnelnetz im Gazastreifen mit Meerwasser zu fluten.

Ein libanesischer Soldat wurde getötet und drei weitere wurden durch israelischen Beschuss in der Nähe eines Dorfes im Südlibanon an der Grenze zu Israel verwundet. Das israelische Militär drückte später sein „Bedauern“ aus.

Israelische Streitkräfte stürmten das Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland, nachdem die Bewohner Spezialeinheiten entdeckt hatten.

Das US-Außenministerium kündigte an, Reiseverbote gegen israelische Siedler zu verhängen, die an Angriffen auf Palästinenser im Westjordanland beteiligt sind.

Wir werden unsere Live-Berichterstattung pausieren. Sie können sich jedoch über die neuesten Entwicklungen in Gaza und Israel auf dem Laufenden halten, indem Sie den Live-Blog von Middle East Eye und die Seiten auf Facebook, X, Instagram, TikTok und YouTube verfolgen.

Israelische Behörden erlauben rechtsextremen Marsch am Al-Aqsa-Komplex

vor 11 Stunden

Die israelischen Behörden haben rechtsextremen jüdischen Gruppen erlaubt, am Donnerstagabend einen Marsch zum Al-Aqsa-Moschee-Komplex in Jerusalem zu veranstalten, bei dem sie ein Ende der Verwaltung der Stätte durch den Waqf, die islamische Stiftung, die für ihre Verwaltung zuständig ist, fordern, berichtet Haaretz.

Die Aktivisten fordern die „Wiederherstellung der vollen jüdischen Kontrolle über den Tempelberg und Jerusalem“, die sich gegen die Kontrolle des Waqf richtet.

Der Marsch, zu dem 200 Teilnehmer erwartet werden, soll durch das Damaskustor und das muslimische Viertel führen.

Israelisches Militär drückt „Bedauern“ über den Angriff aus, bei dem ein libanesischer Soldat getötet wurde

vor 11 Stunden

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf X erklärte das israelische Militär, dass der Angriff auf libanesisches Territorium, bei dem ein Soldat getötet wurde, als „Selbstverteidigung durchgeführt wurde, um eine unmittelbare Bedrohung zu beseitigen, die vom Libanon aus festgestellt worden war“.

„Die Bedrohung wurde in einem bekannten Abschussgebiet und Beobachtungspunkt der Terrororganisation Hisbollah in der Nähe von al-Awadi identifiziert“, hieß es in dem Beitrag.

Das Militär sei darüber informiert worden, dass libanesische Soldaten bei dem Angriff verletzt worden seien, und man bedauere den Vorfall“.

„Die libanesischen Streitkräfte waren nicht das Ziel des Angriffs“, hieß es in der Mitteilung. „Der Vorfall wird derzeit untersucht.“

Laut Welternährungsprogramm verschlimmert der Krieg zwischen Israel und Palästina die „katastrophale Hungerkrise

vor 13 Stunden

In einer Erklärung vom Dienstag erklärte das Welternährungsprogramm (WFP), die „katastrophale Hungerkrise“ verschärfe sich und forderte einen Waffenstillstand.“

Die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Gazastreifen wird die katastrophale Hungerkrise, die die Zivilbevölkerung bereits zu erdrücken droht, nur verschärfen“, hieß es in der Erklärung.

Sie fügte hinzu, dass die siebentägige Pause dem WFP und seinen Partnern „eine gewisse Sicherheit gegeben hat, um die Hilfsmaßnahmen auszuweiten“.

In dieser Zeit habe man die Zahl der Verteilungsstellen außerhalb der Notunterkünfte verdoppelt und Nahrungsmittel an Orte geliefert, die bisher „unmöglich zu erreichen waren, einschließlich einiger Gebiete im Norden“.

„Tragischerweise gehen diese dringend benötigten Fortschritte nun verloren. Die erneuten Kämpfe machen die Verteilung von Hilfsgütern fast unmöglich und gefährden das Leben der humanitären Helfer. Vor allem aber ist es eine Katastrophe für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens, mehr als 2 Millionen Menschen, deren einzige Lebensader die Nahrungsmittelhilfe ist“, heißt es in der Erklärung.

„Humanitäre Helfer müssen sicheren, ungehinderten und dauerhaften Zugang haben, damit wir lebensrettende Hilfe im gesamten Gebiet verteilen können. Alle Parteien müssen ihre Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht einhalten“.

Sie fügte hinzu, dass „nur ein dauerhafter Frieden das Leiden beenden und die drohende humanitäre Katastrophe im Gazastreifen abwenden kann. Das WFP ruft zu einem humanitären Waffenstillstand auf und appelliert an alle führenden Politiker, sich mit größter Dringlichkeit um politische Lösungen zu bemühen, die das Leiden der Familien auf allen Seiten dieses erschütternden Konflikts beenden können.“

CNN-Reporterfamilie getötet, Elternhaus bei Luftangriffen in Gaza zerstört

vor 14 Stunden

Bei zwei verschiedenen israelischen Luftangriffen wurden Angehörige eines CNN-Reporters in Gaza getötet und das Haus seiner Kindheit zerstört.

Nach Angaben von CNN berichtete der Produzent Ibrahim Dahman seit dem 7. Oktober über den Krieg in Gaza. Nach fast einem Monat floh er mit seiner Familie nach Ägypten.

Am Sonntag erhielt er die Nachricht, dass bei einem israelischen Luftangriff im Norden des Gazastreifens mindestens neun seiner Verwandten im Haus seiner Tante getötet worden waren.

Am selben Tag wurde auch das Haus seiner Kindheit in Gaza-Stadt durch einen Angriff auf ein nahe gelegenes Gebäude zerstört.

„Ich werde nie in der Lage sein, jeden Stein und jede Ecke des Hauses zu vergessen, in dem ich geboren und aufgewachsen bin und in dem meine Kinder geboren wurden“, sagte er gegenüber CNN.

