Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-04-20/ty-article/.premium/israel-police-tell-anti-war-protesters-no-photos-of-gazan-children/00000196-546a-d1c7-a3b7-5fea4d1b0000



Israelische Polizei verbietet Anti-Kriegs-Demonstranten: „Keine Fotos von Kindern aus Gaza“

Die israelische Polizei hat den Organisatoren einer Demonstration verboten, Fotos von Kindern aus Gaza zu zeigen oder das Wort „Völkermord“ zu verwenden, obwohl sie zuvor dem Obersten Gerichtshof zugesichert hatte, „kontroverse“ Plakate zuzulassen.

Demonstranten halten Fotos von in Gaza getöteten Kindern während einer Demonstration in Tel Aviv am Samstag hoch. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Josh Breiner

20. April 2025

Die israelische Polizei hat die Genehmigung für eine Anti-Kriegs-Demonstration am kommenden Donnerstag in Tel Aviv an die Bedingung geknüpft, dass „keine Bilder von Kindern oder Babys aus Gaza“ gezeigt werden dürfen.

Laut einem Dokument, das die Polizei am Sonntag an die arabisch-jüdische Bewegung Standing Together, die die Demonstration organisiert, geschickt hat, ist es den Demonstranten verboten, Schilder, Plakate oder Fahnen zu zeigen, die „zu gewalttätigen oder illegalen Handlungen aufrufen“.

In dem Dokument, das Haaretz vorliegt, heißt es außerdem, dass es den Teilnehmern verboten ist, „Geiselnschilder“ (offenbar Plakate mit Bildern von Geiseln) oder Schilder mit der Aufschrift „Völkermord“ zu zeigen.

Israelische Demonstranten halten Bilder von in Gaza getöteten Kindern hoch, bei einer Protestaktion in Tel Aviv am Samstag. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Es ist das erste Mal in den letzten Monaten, dass die Polizei ein solches Dokument an die Organisatoren einer Protestaktion herausgibt. In der Vergangenheit hatte die Polizei dem Obersten Gerichtshof wiederholt versichert, dass sie das Zeigen von Plakaten, die sie als „provokativ“ bezeichnete, zulassen werde, insbesondere solche, die ein Ende des Krieges in Gaza fordern oder behaupten, Israel begehe dort Völkermord.

Im Mai erklärte die Polizei auf eine Petition der Vereinigung für Bürgerrechte in Israel, dass das Zeigen solcher Schilder legal sei und dass „der vor Ort zuständige Beamte nicht angewiesen ist, den Inhalt der Proteste oder der Schilder zu beschränken“.

Demonstranten fordern am Samstag in Tel Aviv einen Deal zur Freilassung der Geiseln. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Trotz zahlreicher interner Anweisungen an die regionalen Kommandeure handelt die Polizei weiterhin entgegen ihren offiziellen Richtlinien und der Meinung ihres Rechtsberaters. Beamte verhindern das Zeigen von Schildern, die sie als aufwieglerisch einstufen, und beschlagnahmen diese manchmal. Letzte Woche griffen Beamte sogar Demonstranten an, die bei Kundgebungen in Haifa und Jerusalem ähnliche Schilder hochhielten.

Die Bewegung „Standing Together“ reagierte darauf mit den Worten: „Das Vorgehen der Polizei zeigt, dass sie politisch motiviert ist.“ Sie fügte hinzu, dass die Polizei „Botschaften bei Protesten gegen den Krieg und die Regierung zensiert“.

Laut der Bewegung „wurde seit Netanjahus Entscheidung, das Waffenstillstandsabkommen zu brechen, um [Nationaler Sicherheitsminister] Ben-Gvir die Rückkehr in die Koalition zu ermöglichen, die Freilassung der Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas gestoppt, und viele palästinensische Kinder sind gestorben“. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

