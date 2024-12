https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-gov–approves-plan-to-expand-settlements-in-occupied



Israelische Regierung genehmigt Plan zum Ausbau von Siedlungen im besetzten Golan

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

15. Dezember 2024



Der Korrespondent von Al Mayadeen in Syrien berichtet, dass die israelischen Streitkräfte ihre Besatzung auf dem Land von Quneitra ausweiten.

Ein israelisches Armeefahrzeug fährt in der von den Vereinten Nationen kontrollierten Pufferzone, die israelische und syrische Streitkräfte auf den Golanhöhen trennt, in der Nähe des Dorfes Majdal Shams auf den von Israel besetzten Golanhöhen am 15. Dezember 2024 (AFP)

Die israelische Regierung gab am Sonntag ihre Entscheidung bekannt, den Siedlungsausbau auf den von Syrien besetzten Golanhöhen voranzutreiben, und begründete dies mit „dem Krieg und der neuen Front in Syrien“ sowie mit dem Ziel, die israelische Bevölkerung in der Region zu verdoppeln.

„Die Stärkung des Golan ist eine Stärkung des Staates Israel, und sie ist in dieser Zeit besonders wichtig. Wir werden an ihm festhalten, ihn zum Blühen bringen und ihn besiedeln“, erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Er behauptete, „Israel“ sei „nicht daran interessiert, in eine Konfrontation mit Syrien einzutreten“ und werde seine Politik gegenüber Damaskus „unter Berücksichtigung der Situation vor Ort“ festlegen.

„Ich erinnere Sie daran, dass Syrien seit Jahrzehnten ein aktiver Feind Israels ist“, sagte Netanjahu in einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung.

Er wies darauf hin, dass Syrien unter dem früheren syrischen Präsidenten Baschar al-Assad anderen Kräften erlaubte, „Israel“ von seinem Territorium aus anzugreifen und dem Iran erlaubte, Waffen an die Hisbollah zu liefern.

„Um zu gewährleisten, dass sich das, was zuvor geschah, nie wiederholen wird, haben wir in den letzten Tagen intensive Maßnahmen ergriffen“, sagte Netanjahu und fügte hinzu: “In wenigen Tagen haben wir die Fähigkeiten zerstört, die das Assad-Regime jahrzehntelang aufgebaut hatte.“

Verurteilungen

Angesichts der jüngsten Verstöße verurteilte das jemenitische Außenministerium in der Regierung von Sanaa die Genehmigung des Plans der israelischen Regierung zum Ausbau der Siedlungen auf dem besetzten syrischen Golan aufs Schärfste und bekräftigte die Solidarität des Jemen mit Syrien und dem syrischen Volk im Kampf gegen die zionistische Aggression.

Saudi-Arabien verurteilte am Sonntag einen israelischen Plan zur Verdoppelung der Bevölkerung auf den besetzten Golanhöhen als „Sabotage“ an Syrien.

In einer Erklärung brachte das Außenministerium in Riad seine „Verurteilung und Anprangerung“ des Plans zum Ausdruck, den es als Teil der „fortgesetzten Sabotage von Möglichkeiten zur Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität in Syrien“ bezeichnete.

Das Außenministerium der VAE verurteilte auch die Entscheidung der israelischen Regierung, die Siedlungen auf den besetzten Golanhöhen zu erweitern.

Bagdad schloss sich dem an und bekräftigte, dass der Irak das Recht Syriens auf die vollständige Wiederherstellung seiner Souveränität über seine Gebiete uneingeschränkt unterstütze.

Israelische Streitkräfte 15 km von der internationalen Fernstraße Damaskus-Beirut entfernt

Der Korrespondent vonAl Mayadeenin Syrien berichtet, dass die israelischen Streitkräfte ihre Besatzung in der Region Quneitra ausweiten und in ein neues Dorf eingedrungen sind, und fügte hinzu, dass sie dabei sind, die Kontrolle über die Stadt el-Maalgah im Süden Syriens zu übernehmen.

Unser Korrespondent stellte außerdem fest, dass das israelische Besatzungsmilitär die Kontrolle über die wichtigsten Süßwasserquellen im Süden Syriens, die sich im al-Yarmouk-Becken befinden, übernommen hat.

Weitere Nachrichten

Außerdem erklärte unser Korrespondent, dass die israelischen Streitkräfte jetzt 15 Kilometer von der internationalen Autobahn entfernt sind, die Damaskus und Beirut verbindet.

Nach Angaben des Korrespondenten von Al Mayadeen fliegen israelische Drohnen in niedriger Höhe über dem al-Yarmouk-Becken im Westen Daraas und senden Botschaften an die Ältesten des Dorfes Koayiah, in denen sie zu Treffen mit dem israelischen Militär aufrufen, um Vereinbarungen zu treffen.

Er fügte hinzu, dass das israelische Besatzungsmilitär weitere Vorstöße in den Westen Daraas plane, um Koayiah zu besetzen.

Die Agentur Anadolu berichtete ihrerseits, dass das israelische Militär drei neue Dörfer im Süden Syriens besetzt hat: Jamlah im Gouvernement Daraa sowie Mazraat Beit Jinn und Mughr al-meer im Umland von Damaskus.

Außerdem berichtete der israelische Kanal 12, dass die israelische Regierung einstimmig den Plan von Premierminister Benjamin Netanjahu zur Förderung des Bevölkerungswachstums auf den Golanhöhen und in Katzrin gebilligt hat.

„Die unmittelbaren Risiken für das Land sind nicht verschwunden, und die jüngsten Entwicklungen in Syrien erhöhen die Stärke der Bedrohung – trotz des moderaten Images, das die Rebellenführer vorgeben zu präsentieren“, sagte der israelische Sicherheitsminister Israel Katz laut einer Erklärung während der Diskussionen über den israelischen Verteidigungshaushalt.

In der vergangenen Woche hatte Netanjahu behauptet, die besetzten syrischen Golanhöhen gehörten „auf ewig“ zu Israel.

In einer Rede im besetzten al-Quds betonte er, dass die Kontrolle der israelischen Besatzungstruppen über die Höhen „unsere Sicherheit und Souveränität gewährleistet“.

„Das Vorgehen Israels wird sowohl von den Vereinten Nationen als auch von allen Nachbarländern des besetzten Palästina als „Verletzung“ des „Rückzugsabkommens“ zwischen Israel und Syrien von 1974 betrachtet.

Ahmad al-Sharaa, der Leiter der neuen syrischen Verwaltung, sagte jedoch, die Behörde habe „nicht die Absicht, Israel zu konfrontieren“.

„Wir sind nicht auf einen Konflikt mit Israel aus und können eine solche Schlacht nicht ertragen“, erklärte al-Sharaa, der auch als Abu Mohammad al-Jolani bekannt ist und der Anführer der Gruppe Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ist, der es als Teil einer Allianz gelang, den größten Teil des syrischen Territoriums einzunehmen und letzte Woche zum Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu führen.

Israel“ hat Syriens Luftabwehrsysteme vollständig zerstört

„Israel“, das sein Eindringen in syrisches Hoheitsgebiet als eine begrenzte und vorübergehende Aktion zur Gewährleistung der Grenzsicherheit bezeichnet, hat Hunderte von Luftangriffen auf strategische Waffenlager in Syrien durchgeführt.

Die israelische Besatzungsregierung hat behauptet, dass diese Operationen darauf abzielen, strategische Waffen und militärische Infrastrukturen zu zerstören, um zu verhindern, dass diese von den Gruppen, die al-Assad gestürzt haben, verwendet werden.

In diesem Zusammenhang berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen, dass das israelische Besatzungsmilitär die syrischen Luftabwehrsysteme vollständig zerstört hat, und wies darauf hin, dass „Israel“ nicht nur strategische Waffendepots in Syrien angreift, sondern auch solche mittlerer Größe.

Am Sonntagmorgen gab das israelische Militär bekannt, dass seine jüngsten Angriffe „schwere Schäden“ am syrischen Luftverteidigungssystem verursacht hätten und dass „über 90% der strategischen Boden-Luft-Raketen“ zerstört worden seien.

Sputnik zitierte auch Quellen, die besagten, dass etwa 52 israelische Luftangriffe auf Syrien zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen durchgeführt wurden, wobei laute Explosionen in verschiedenen syrischen Provinzen gemeldet wurden.

Im Einzelnen überwachen israelische Aufklärungsflugzeuge täglich syrische Militäreinrichtungen im ganzen Land, gefolgt von Luftangriffen auf diese Einrichtungen, um Waffen, Munition und militärische Ausrüstung zu zerstören.

Lesen Sie mehr: Ausländische Mächte versuchen, Syrien zu spalten: IRGC-Chef

Übersetzt mit Deepl.com

