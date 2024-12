https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israeli-air-strike-kill-dozens-across-gaza



Live: Israelische Angriffe töten palästinensischen Journalisten und Rettungskräfte im Zentrum des Gazastreifens

Unterdessen töten israelische Truppen Vertriebene in der zur Notunterkunft umfunktionierten Schule von Beit Hanoun

Wichtigste Punkte

Zahl der Todesopfer im Gazastreifen nähert sich 45.000

Trump und Netanjahu sprechen über Gaza-Friedensgespräche

Gaza im Zustand der totalen Zerstörung: Gesundheitsministerium

Live Updates

Mindestens 15 Palästinenser bei israelischem Angriff auf Unterkunft in Khan Younis getötet

vor 3 Minuten

Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule, die als Unterkunft für Vertriebene dient, im südlichen Gazastreifen in Khan Younis wurden mindestens 15 Palästinenser getötet und weitere verletzt, wie Mediziner berichten.

Al Jazeera verurteilt israelische Tötung eines Kameramanns

vor 1 Stunde

Al Jazeera hat in einer Erklärung die israelische „gezielte Tötung“ eines seiner Journalisten bei einem Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens verurteilt.

„Al Jazeera Media Network verurteilt auf das Schärfste die Tötung seines Kameramanns, Ahmad Baker Al-Louh, 39, durch die israelischen Besatzungstruppen. Er wurde bei einem Luftangriff auf einen Posten des Zivilschutzes im Marktbereich des Lagers Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens brutal getötet“, so der Sender in einer Erklärung.

22 Palästinenser bei israelischen Angriffen am Sonntag getötet: Zivilschutz

vor 1 Stunde

Israelische Streitkräfte haben am Sonntag bei Angriffen im Gazastreifen mindestens 22 Palästinenser, darunter drei Kinder, getötet, teilte die Zivilschutzbehörde der Enklave mit.

Darunter sind auch der Kameramann von Al Jazeera, Ahmad al-Louh, und drei Mitarbeiter des Zivilschutzes, die bei einem Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet wurden.

Der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Bassal, bestätigte, dass Louh bei dem Angriff, der „auf das Gelände des Zivilschutzes“ im Lager gerichtet war, getötet wurde.

Die israelische Armee teilte AFP mit, dass sie „die Berichte prüft“.

Bassal zufolge hatten die Rettungskräfte die ganze Nacht hindurch Beiträge geleistet, um die Leichen von 18 Menschen zu bergen.

Bei einem weiteren Angriff wurden vier Menschen bei einem Luftangriff auf ein Haus im Zentrum von Gaza-Stadt getötet. Unterdessen wurden bei einem israelischen Raketenangriff auf ein Zelt für Vertriebene in Deir al-Balah vier weitere Menschen getötet und acht verletzt.

Vier Palästinenser bei israelischem Angriff in Khan Younis getötet

vor 2 Stunden

Bei einem israelischen Luftangriff östlich von Khan Younis sind am Sonntagabend mindestens vier Palästinenser getötet worden, meldet die Nachrichtenagentur Wafa.

Dem Bericht zufolge griffen israelische Kampfjets das Dorf Bani Suhaila östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen an.

Israelische Streitkräfte erschießen und verletzen palästinensisches Kind bei Razzia in Nablus

vor 4 Stunden

Israelische Streitkräfte haben bei einer militärischen Razzia im Flüchtlingslager Balata östlich von Nablus einen 16-jährigen palästinensischen Jungen erschossen und verletzt, meldet die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf lokale Quellen und Sicherheitskreise.

Den Quellen zufolge stürmten die israelischen Streitkräfte, die von einem Bulldozer begleitet wurden, über den Militärkontrollpunkt Beit Furik nach Nablus, bevor sie das Lager stürmten.

Der 16-Jährige wurde Berichten zufolge von einem Kugelsplitter am Kopf getroffen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Israelischer Angriff tötet drei palästinensische Retter des Zivilschutzes

vor 4 Stunden

Ein israelischer Luftangriff hat am Sonntag drei Mitglieder des palästinensischen Zivilschutzes im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet, berichtet Al Jazeera.

Israelische Streitkräfte töten Al Jazeera-Kameramann im Zentrum des Gazastreifens

vor 5 Stunden

Israelische Streitkräfte haben am Sonntag den Kameramann von Al Jazeera, Ahmad al-Louh, im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet, teilte der in Katar ansässige Fernsehsender mit.

Wir haben die bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen von Märtyrern zurückgelassen“.

vor 6 Stunden

Vertriebene Palästinenser aus Beit Hanoun berichteten am Sonntag nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes auf erschütternde Weise von den brutalen israelischen Luftangriffen, die im nördlichen Gazastreifen zu Tod, Zerstörung und großem Leid führten.

Im Gespräch mit dem Such- und Rettungsteam, das in Gaza-Stadt eintraf, berichteten die Familien von den schrecklichen Szenen, die sie auf der Flucht aus ihren Häusern erlebten.

Nach Angaben der Überlebenden, die in der Khalil-Awida-Schule in Beit Hanoun Zuflucht gesucht hatten, bombardierten die israelischen Streitkräfte die Schule heftig und ließen bis zu 15 verkohlte Leichen von Zivilisten zurück, die von den Flammen erfasst worden waren.

In der Schule waren etwa 1.500 Vertriebene untergebracht, von denen viele in Behelfsunterkünften lebten.

Die Familien berichteten auch von verwesten Leichen in nahe gelegenen Straßen und Gassen und bestätigten, dass mehrere Häuser in der Nähe der Schule durch Luftangriffe schwer getroffen worden waren.

Unter diesen Häusern befand sich auch das Haus der Familie Abd al-Daem, wo die Zeugen Hilfeschreie aus den Trümmern hörten und befürchteten, dass noch mehr Menschen unter den zerstörten Gebäuden eingeschlossen waren.

„Wir haben die Leichen von Märtyrern zurückgelassen, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind. Einige befinden sich immer noch unter den Trümmern und schreien um Hilfe“, sagte ein vertriebenes Familienmitglied dem Zivilschutz.

Israel schließt Botschaft in Dublin wegen „extrem israelfeindlicher Politik

vor 7 Stunden

Israel wird seine Botschaft in Dublin angesichts der „extrem israelfeindlichen Politik der irischen Regierung“ schließen, teilte Außenminister Gideon Saar am Sonntag in einer Erklärung mit.

Es sei darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit der israelische Botschafter in Dublin nach Irlands einseitiger Entscheidung, einen „palästinensischen Staat“ anzuerkennen, abberufen wurde. Letzte Woche kündigte Irland seine Unterstützung für die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) an, in der Israel des ‚Völkermordes‘ beschuldigt wird“, hieß es in der Erklärung.

Israelische Streitkräfte haben seit dem 7. Oktober 350 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Gaza festgenommen

vor 7 Stunden

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, dass die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober 2023 350 medizinische Mitarbeiter des Gesundheitssektors im Gazastreifen festgenommen haben, wie die Nachrichten-Website Arab48 berichtet.

Drei der festgenommenen Mitarbeiter sind in israelischem Gewahrsam gestorben.

Zahl der Toten im Gazastreifen nähert sich 45.000, 46 Tote am letzten Tag

vor 9 Stunden

Israelische Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden mindestens 46 Palästinenser getötet und 135 verwundet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am 436. Tag des israelischen Krieges gegen Gaza mit.

Damit stieg die Zahl der Toten in der belagerten Enklave seit dem 7. Oktober 2023 auf 44.976, und mehr als 106.759 wurden verwundet. Mindestens 10.000 Menschen werden noch immer vermisst, sind wahrscheinlich tot oder unter Trümmern begraben.

Nach Angaben der UN sind fast 70 Prozent der Opfer Kinder und Frauen.

Israelische Streitkräfte zerstören Gesundheitszentrum in Jabalia, so das Gesundheitsministerium

vor 10 Stunden

Israelische Streitkräfte haben das Abu Shbak Gesundheitszentrum in Jabalia im nördlichen Gazastreifen vollständig zerstört, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

Die Einrichtung bot grundlegende Erste-Hilfe-Leistungen und psychologische Betreuung an.

