Israelische Soldaten werden bald Wege finden, ihren Medien über den Terror in Gaza zu berichten von Ralph Nader

5. August 2024

von Ralph Nader

5. Juli 2024

Bild von Levi Meir Clancy.

Israelische Soldaten, wie auch Soldaten in anderen Ländern, sonnen sich in dem überschwänglichen Lob, mit dem sie von Politikern überschüttet werden, aber insgeheim wissen sie, dass sie falsch liegen, wenn sie es hören.

Von Anfang an, am 7. Oktober, wussten die Soldaten, dass der plötzliche Zusammenbruch von Netanjahus hochmodernem, mehrstufigem Grenzverteidigungssystem dem Hamas-Angriff Tür und Tor geöffnet hatte. Obwohl Netanjahu eine offizielle Untersuchung verweigert, wissen die Menschen, dass all die schrecklichen Folgen nicht eingetreten wären, wenn die Grenzverteidigung vorhanden gewesen wäre. (Siehe den offenen Brief von sechs sehr prominenten Israelis in der New York Times vom 26. Juni 2024: „We Are Israelis calling on Congress to Disinvite Netanyahu.“)

Die Soldaten wissen auch, dass die kleine Hamas-Miliz von etwa 25.000 Kämpfern, die sich in Tunneln versteckt halten und nur über kleine Waffen mit schwindender Munition verfügen, dem 465.000 Mann starken Militär gegenübersteht, das mit 1.500 F-16-Kampfpiloten und Atomwaffen bewaffnet ist. Auch das israelische Militär wird von Biden täglich mit den modernsten Waffen ausgestattet. All dies macht Netanjahus absurde Beschreibung der Hamas als existenzielle Bedrohung zu reiner Propaganda, um seinen Job zu schützen.

Der Beweis liegt auf dem blutigen Boden des winzigen Gaza-Streifens und seiner 2,3 Millionen Einwohner. Das israelische Militär hat über 100.000 Präzisionsbomben, zahllose Artilleriegranaten aus Hunderten von Panzern und sogar Marineraketen abgeworfen, um über 300.000 unschuldige Zivilisten aus dem Gazastreifen zu töten, vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen, die nichts mit dem 7. Oktober zu tun hatten. (Siehe auch meine Kolumne vom 5. März 2024 „Stop the Worsening UNDERCOUNT of Palestinian Casualties in Gaza„). Die meisten der verbleibenden Menschen in Gaza sind krank, verletzt oder beides. (Siehe den offenen Brief an Präsident Joe Biden und den US-Kongress mit dem Titel „45 American Health Workers‘ Letter on Their Experiences in Gaza“ vom 25. Juli 2024).

Wie viele israelische Soldaten sind gestorben? Die offizielle Zahl lautet 395 IDF-Soldaten – viele durch Beschuss durch eigene Truppen im Nebel der Explosionen, durch Unfälle wie einstürzende Gebäude und durch Krankheiten. Die übertriebenen „Hamas-Bataillone“ schicken Kämpfer, die aus ihren unterirdischen Tunneln auftauchen und Gewehre oder Granatwerfer abfeuern, bevor die meisten von der überwältigenden Feuerkraft sofort ausgelöscht werden.

Die meisten israelischen Opfer sind Soldaten, die unter PTBS leiden, einschließlich moralischer Traumata, die zu Tausenden von israelischen Psychologen und Psychiatern behandelt werden. Dies sind die Soldaten, die erzählen werden, wen sie zu töten und was sie zu zerstören hatten. Das Fehlen eines wahrheitsgetreuen Berichts über die Gräueltaten in Gaza – weil Netanjahu Kriegsberichterstatter aus Israel und anderen Ländern daran hindert, frei darüber zu berichten – wird durch die Berichte dieser Soldaten ans Licht gebracht werden.

Sicher, der Rachedurst nach dem 7. Oktober beseelte die meisten Soldaten anfangs – vor allem diejenigen, die dafür bekannt waren, dass sie keine Skrupel hatten, unschuldige Kinder, Frauen und Männer zu töten und zivile Einrichtungen zu zerstören.

Doch als aus den Wochen Monate wurden, wurde die Anweisung der Thora „Auge um Auge und Zahn um Zahn“ zur Begrenzung der eskalierenden Rachezyklen nach Ansicht von Bibelwissenschaftlern zu hundert und dann zu tausend Augen um ein Auge und tausend Zähnen um einen Zahn. Immer mehr Soldaten und Generäle fragen sich, warum sie inmitten der schwelenden Ruinen und des grausamen Gemetzels noch dort sind.

Netanjahus Bestreben, an der Macht zu bleiben, hat das Gemetzel in Gaza angeheizt. Er wird von drei von vier Israelis verachtet, weil er früher die Justiz geschwächt hat, von israelischen Staatsanwälten wegen politischer Korruption angeklagt und wegen seines Versagens bei der Verteidigung am 7. Oktober scharf verurteilt; ein Ende dieser einseitigen Vernichtung wehrloser Menschen würde das Ende seiner politischen Karriere bedeuten.

Bedenken Sie, was diese Soldaten gesehen oder getan haben: Mächtige Präzisionsbomben, die Babys, Kinder, schwangere Frauen, Flüchtlingslager, Wohnungen, Schulen, Kliniken, Krankenhäuser, Krankenwagen, Wasserleitungen und Stromnetze in Stücke sprengen; Familien, die auf völkermörderischen Befehl des israelischen Militärs „keine Nahrung, kein Wasser, keine Medizin, keinen Strom, keinen Treibstoff“ verhungern; und Obdachlose, die in der Falle sitzen und weder fliehen noch sich ergeben oder Schutz suchen können.

Die Soldaten haben gesehen, wie ihre Bulldozer wichtige zivile Infrastrukturen, sogar Friedhöfe und landwirtschaftliche Kulturen dem Erdboden gleichgemacht haben. F-16 haben Universitäten, Regierungsgebäude und viele Schulen, Moscheen und historische Kirchen in die Luft gesprengt. Scharfschützen, die zu den brutalsten der Armee gehören, töten Patienten in zerstörten Krankenhäusern, und Überlebende versuchen verzweifelt, ihre zerquetschten Familien unter den Trümmern hervorzuholen.

Mehrere Reservisten haben bereits gegenüber Reportern in Israel erklärt, dass das Militär keine Einsatzregeln“ hat. Sie könnten jeden in die Luft jagen oder erschießen, der sich bewegt, einschließlich UN-Hilfskräfte, Journalisten und medizinisches Personal, das durch internationales Recht geschützt ist. Die Gesetze des Krieges – die Pflicht, illegale Befehle zu missachten – gibt es in Gaza nicht.

Die Soldaten sahen die Körperteile kleiner Kinder, hörten die Schreie, das Weinen und Stöhnen der Sterbenden, rochen den Gestank verwesender Leichen, die von streunenden Hunden gefressen wurden, und sahen ihre Opfer – Mütter und Väter -, die vergeblich um Hilfe bettelten, um ihre zerstückelten Kinder zu retten.

Im Gegensatz zu anderen Kriegen war es israelischen Soldaten nicht erlaubt, die Rettungsmannschaften zu unterstützen, die es im Gazastreifen immer noch gibt, wie z. B. die von Ärzte ohne Grenzen, dem Palästinensischen Roten Halbmond und mehreren international angesehenen Lebensmittel- und Wasserversorgern, die selbst israelischen Angriffen ausgesetzt sind. (Siehe 13. Dezember 2023, einen offenen Brief mit dem Titel „Stoppt die humanitäre Katastrophe“ an Präsident Biden von 16 israelischen Menschenrechtsgruppen, der in der New York Times erschien).

Soldaten befolgten die Befehle ihrer Befehlshaber und trieben Hunderttausende verzweifelter Bewohner des Gazastreifens zu Fuß bei brütender Hitze und tödlich verschmutzter Luft von einem von Israel ausgewiesenen Gebiet zum anderen. Der Verrat ist grenzenlos.

Andere Soldaten wurden angewiesen, Tausende von Lastwagen zu blockieren, die mit humanitärer Hilfe in Form von Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern aus Ägypten kommen sollten. Wieder andere Soldaten erhielten den Befehl, Tausende von Menschen aus dem Gazastreifen, darunter auch Frauen und Kinder, zu entführen und ohne Anklage in israelische Gefängnisse zu verschleppen, um sie dort zu foltern, wie ein soeben veröffentlichter Bericht des UN-Menschenrechtsbüros mit dem Titel „Inhaftierung im Kontext der Eskalation der Feindseligkeiten in Gaza“ belegt.

Natürlich gibt es viele Soldaten, die sich über solche sadistischen und ungesetzlichen Befehle freuen. Wie können es die Bewohner des Gazastreifens wagen, sich gegen die jahrzehntelangen gewaltsamen israelischen Bombardierungen, Besatzungen, Invasionen und Militärembargos aufzulehnen? Das ist seit jeher die herrische Haltung grausamer, kolonisierender und landraubender Regime. Die Reihen der „Verweigerer“, die 2002 mutig ihre Weigerung erklärten, Menschen zu verprügeln, Häuser zu zerstören und auf andere Weise gegen wehrlose Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen zu wüten, werden wachsen.

[…]

Wir, Offiziere und Soldaten, die jedes Jahr wochenlang dem Staat Israel gedient haben, waren trotz der hohen Kosten für unser persönliches Leben als Reservisten in den besetzten Gebieten im Einsatz und erhielten Befehle und Anweisungen, die nichts mit der Sicherheit unseres Landes zu tun hatten, sondern einzig und allein dazu dienten, unsere Kontrolle über das palästinensische Volk aufrechtzuerhalten.

[…]

Wir erklären hiermit, dass wir diesen Krieg der Siedlungen nicht weiterführen werden.

Wir werden nicht weiter jenseits der Grenzen von 1967 kämpfen, um ein ganzes Volk zu beherrschen, zu vertreiben, auszuhungern und zu demütigen.

(Aus dem Brief der Kämpfer, Januar 2002)

Dutzende von israelischen Menschenrechtsorganisationen und führenden Anwälten werden die Erinnerungen dieser Reservisten, ihre Gewissensbisse und ihre wiederkehrenden Alpträume aufzeichnen. Die bösartigen, alles verschlingenden Extremisten, die Netanjahus Regierungskoalition bilden, werden wegen ihrer Kriegsverbrechen und der Zerstörung der Freiheiten ihres eigenen Landes entlarvt werden. Kriegsheimkehrer haben eine Glaubwürdigkeit, die den bevorstehenden Einzug internationaler Untersuchungskommissionen und zahlreicher investigativer Journalisten in den Gazastreifen stärken wird. (Siehe den neuen Dokumentarfilm „The Night Won’t End“).

Der gewalttätige Netanjahu weiß das alles, weshalb er jetzt plant, einen größeren regionalen Krieg zu provozieren, indem er den rückgratlosen Biden und das US-Militär direkt in die Kämpfe hineinzieht. Erinnern Sie sich an Bidens intensive Unterstützung für die kriminelle Invasion und den Krieg im Irak durch Bush und Cheney.

Wenn es Ihnen egal ist, was Netanjahu dort drüben tut, sollten Sie sich lieber darum kümmern, was er Amerika, unserem Kongress, unseren Steuergeldern, unserer Redefreiheit und unserer nationalen Sicherheit antut.

Ralph Nader ist Verbraucherschützer, Anwalt und Autor von Only the Super-Rich Can Save Us!

Übersetzt mit deepl.com

