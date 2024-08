Washington lügt, Palästinenser sterben, Tel Aviv zeigt allen den Mittel- Finger

https://www.counterpunch.org/2024/08/05/washington-lies-palestinians-die-tel-aviv-gives-everyone-the-finger/



von Ron Jacobs

5. August 2024

Obwohl die Situation, um die es hier geht, ganz und gar nicht lustig ist, konnte ich nicht anders, als zu lachen, als ich die Bemerkungen von Robert Wood vor dem UN-Sicherheitsrat über die jüngste Ermordung zweier Hamas-Führer durch Israel las. Nachdem er behauptet hatte, Washington habe weder im Voraus von den Morden gewusst noch irgendetwas damit zu tun gehabt, bestand Wood darauf, dass „ohne jeden Zweifel“ die Hisbollah für den Tod von zwölf Jugendlichen verantwortlich sei, die ein paar Tage zuvor auf den besetzten Golanhöhen Fußball gespielt hatten. Abgesehen von der offensichtlichen und allgemeineren Tatsache, dass Israel keine Palästinenser massakrieren, andere Länder angreifen und Kriegsgegner als Hamas-Mitglieder bezeichnen würde, wenn es nicht seit dem 7. Oktober 2023 über 36.000 Dollar pro Minute aus Washington erhalten würde (zusätzlich zu den Milliarden, die es bereits erhalten hat), scheint es äußerst unwahrscheinlich, dass das Pentagon nicht nachrichtendienstliche Informationen für die Attentatsoperationen geliefert hat. Tatsächlich berichtete die Washington Post am 12. Mai 2024 über eine undichte Stelle im Weißen Haus, die besagte, dass Israel nachrichtendienstliche Informationen über den Aufenthaltsort der Widerstandsführer erhielt, um eine umfassende Invasion in Rafah zu verhindern. Wie der Leser weiß, hat diese Invasion trotzdem stattgefunden. Um es noch deutlicher zu sagen: Botschafter Woods ist nur der letzte US-Beamte, der bereit ist, im Namen der Verteidigung Israels zu lügen.

Es ist jetzt ziemlich klar – als ob es das nicht schon vorher gewesen wäre – dass Israel nicht wirklich an einem Waffenstillstand interessiert ist. Es ist auch ziemlich klar, dass Washington mehr daran interessiert ist, den palästinensischen Widerstand zu beseitigen, als keine Kinder zu töten. Kurz gesagt, das Verhalten Washingtons zeigt, dass es sich nicht wirklich darum schert, was mit den Palästinensern geschieht. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es mehr als bereit zu sein, Israels wütenden Hunden des Zionismus den Weg zu mehr Tod und Zerstörung zu ebnen. Worte bedeuten absolut nichts, wenn sie von Männern und Frauen geäußert werden, die unkritisch die Lügen von erwiesenen Lügnern wie Netanjahu wiederholen. Diese Lügen sind in Verbindung mit den Medien, die nicht bereit sind, Israel und sein Ziel eines illegalen Groß-Israel in Frage zu stellen, zu Wahrheiten geworden. Nicht, weil sie wahr sind, sondern weil ihre Wiederholung sie zu solchen gemacht hat.

In der Zwischenzeit hat US-Senator Lindsey Graham die S.J.Res.107 eingebracht. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Resolution zur Ermächtigung der Anwendung militärischer Gewalt gegen die Islamische Republik Iran, wenn der Präsident feststellt, dass die Islamische Republik Iran einen Angriff auf einen ehemaligen, gegenwärtigen oder zukünftigen US-Regierungsbeamten oder hochrangiges Militärpersonal plant oder durchführt. Mit anderen Worten: Ähnlich wie Israel die nicht näher bezeichnete Rakete, die auf einem Fußballplatz in den besetzten Golanhöhen einschlug und zwölf junge Menschen tötete, als Vorwand für einen Angriff auf Beirut und Teheran nutzte, will Senator Graham Angriffe der Miliz auf die US-Streitkräfte im Irak als Vorwand für einen US-Angriff auf den Iran nutzen. Graham forderte auch, dass das israelische und/oder das US-Militär die iranischen Ölraffinerien bombardiert. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum jemand zu solchen Aktionen aufrufen sollte, es sei denn, er wäre verrückt, wollte an den steigenden Ölpreisen verdienen, die einem solchen Angriff sicher folgen würden, oder er wollte das Ende der Welt herbeiführen, oder alle drei.

Es gibt keinen einfachen Ausweg aus der derzeitigen Situation in der Region, die wir den Nahen Osten nennen, es sei denn, Israel wird unter Kontrolle gebracht. Das wird nicht geschehen, solange Washington und andere Waffenlieferanten weiterhin Waffen an Israel schicken. Diese Regierungen werden dies nicht aus eigenem Antrieb tun. Wenn wir wirklich wollen, dass sie aufhören, Völkermord zu bewaffnen, müssen sie unter Druck gesetzt werden wie nie zuvor. Die Kräfte, die die Fortsetzung des Völkermords befürworten, mögen zahlenmäßig weniger werden, aber da ihre Stärke aus den Gewinnen, die sie mit der Unterstützung der Besatzung erzielen, und (was vielleicht noch wichtiger ist) aus ihrer Position in der Machthierarchie resultiert, sind sie in ihrem jahrzehntelangen Kampf gegen den palästinensischen Befreiungskampf weiterhin erfolgreich.

Die New York Times berichtete kürzlich, dass US-Beamte als Reaktion auf die Drohungen des Irans mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel „versuchen, die amerikanische Antwort so zu kalibrieren, dass sie so schnell wie möglich genügend Flugzeuge des richtigen Typs entsendet, um Israel zu verteidigen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass der Konflikt eskaliert.“ Hören Sie sich diese Aussage an. Sie besagt im Wesentlichen, dass die USA den Konflikt durch die Entsendung von mehr Waffen eskalieren, aber nicht den Anschein erwecken wollen, dass sie den Konflikt eskalieren. Mit anderen Worten: Glauben Sie, was wir Ihnen sagen, und nicht, was Sie sehen. Die Rolle der Medien besteht darin, die Illusion zu erzeugen, dass die Eskalation, die wir sehen können, nicht wirklich eine Eskalation ist; mehr Waffen und mehr Tote bedeuten keinen größeren Krieg. Natürlich ist es genau das, was die Medien des US-Establishments die ganze Zeit getan haben – sie haben Washington und Tel Aviv geholfen, den Konflikt zu eskalieren, indem sie berichtet haben, dass sie den Konflikt nicht eskalieren. Das israelische Militär überschreitet eine rote Linie nach der anderen, und die Bomben kommen immer wieder. Ebenso wie die Jets, die Raketen und die Kugeln, die Geheimdienste und das Geld.

Und das Gemetzel geht weiter. Wenn es nach dem Willen Washingtons und Tel Avivs geht, könnte sich das Gemetzel in einer Weise ausweiten, die wir uns nur vorstellen können. Lindsey Grahams Entschluss, den Iran und seine Ölraffinerien anzugreifen, muss im Keim erstickt werden. Diejenigen, die Israel vorbehaltlos unterstützen, sollten herausgefordert werden, wo auch immer sie hingehen. Israel muss boykottiert, veräußert und sanktioniert werden. Die Kriegsgewinnler und ihre Bankiers dürfen nicht ungeschoren davonkommen. Business as usual“ sollte nicht bedeuten, den Völkermord an den Palästinensern zu akzeptieren. Die Besatzung muss ein Ende haben.

Ron Jacobs ist der Autor von Daydream Sunset: Sixties Counterculture in the Seventies, erschienen bei CounterPunch Books. Er hat ein neues Buch mit dem Titel Nowhere Land: Journeys Through a Broken Nation „, das im Frühjahr 2024 erscheinen wird. Er lebt in Vermont. Er ist zu erreichen unter: ronj1955@gmail.com

