Eine Antwort auf die Eskalation des Außenministeriums gegen Venezuela

Von Leonardo Flores

2. August 2024

Das US-Außenministerium hat eine Erklärung veröffentlicht, die darauf abzielt, die Situation in Venezuela zu verschärfen. Im Folgenden finden Sie Auszüge aus der Erklärung, gefolgt von Antworten:

State Department: Die Vereinigten Staaten begrüßen die Teilnahme des venezolanischen Volkes an den Präsidentschaftswahlen vom 28. Juli trotz erheblicher Herausforderungen. Mindestens 12 Millionen Venezolaner sind friedlich zu den Urnen gegangen und haben eines der stärksten Rechte ausgeübt, das den Menschen in jeder Demokratie zusteht: das Wahlrecht. Leider waren die Auswertung dieser Stimmen und die Bekanntgabe der Ergebnisse durch den von Maduro kontrollierten Nationalen Wahlrat (CNE) mit erheblichen Mängeln behaftet, die zu einem Ergebnis führten, das nicht dem Willen des venezolanischen Volkes entspricht.

Der CNE wurde in der Wahlnacht von einem massiven Cyberangriff heimgesucht. Die einzigen, die an einem solchen Angriff interessiert sind, sind diejenigen, die seit mindestens 2012 Material, Ausrüstung, Lager und Gebäude des CNE physisch zerstören: Venezolanische Faschisten, die von den Vereinigten Staaten ausgebildet, finanziert und unterstützt werden.

Der CNE ist ein unabhängiger Regierungsapparat, der von einem fünfköpfigen Rat geleitet wird. Die Zusammensetzung des Rates wird vom Präsidenten und der Nationalversammlung bestimmt. Als Ergebnis der Verhandlungen werden zwei der fünf Sitze des Rates von der Opposition gehalten.

Die Unzufriedenheit des Außenministeriums mit dem Wahlergebnis hat keinen Einfluss auf den Willen des venezolanischen Volkes. Ein Land mit einem Wahlkollegium hat kein Recht, darüber zu belehren, ob die Wahlen in einem anderen Land den Willen des Volkes repräsentieren.

Außenministerium: Die schnelle Erklärung des CNE, dass Nicolás Maduro die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, wurde nicht mit Beweisen untermauert. Der CNE hat trotz wiederholter Aufforderungen der Venezolaner und der internationalen Gemeinschaft noch immer keine aufgeschlüsselten Daten oder die Stimmzettel veröffentlicht. Wie die unabhängige Beobachtermission des Carter Centers berichtete, haben das Versäumnis des CNE, die offiziellen Ergebnisse auf Bezirksebene zu veröffentlichen, sowie Unregelmäßigkeiten während des gesamten Prozesses dem vom CNE verkündeten Ergebnis jegliche Glaubwürdigkeit genommen.

In der Zwischenzeit hat die demokratische Opposition mehr als 80 Prozent der direkt aus den Wahllokalen in ganz Venezuela erhaltenen Auszählungsbögen veröffentlicht. Aus diesen Listen geht hervor, dass Edmundo González Urrutia bei dieser Wahl mit einem unüberwindbaren Vorsprung die meisten Stimmen erhalten hat. Unabhängige Beobachter haben diese Fakten bestätigt, und dieses Ergebnis wurde auch durch die Wahltagsumfragen und Schnellauszählungen bestätigt. In den Tagen nach der Wahl haben wir uns eingehend mit Partnern und Verbündeten in der ganzen Welt beraten, und obwohl die Länder unterschiedlich darauf reagiert haben, ist keines zu dem Schluss gekommen, dass Nicolás Maduro bei dieser Wahl die meisten Stimmen erhalten hat.

Der erste Bericht des CNE über die Wahlergebnisse kam später als erwartet. Was jedoch schnell auffiel, war die unglaublich ausgeklügelte Operation, die Wahlen mit gefälschten Umfragen, gefälschten Nachrichten, gefälschter Empörung – und sehr realer Gewalt auf den Straßen – zu stehlen.

Präsident Maduro rief den Obersten Gerichtshof (TSJ) an, um die Wahlen zu überprüfen und die Ergebnisse zu verifizieren. Die offiziellen Ergebnisse auf Ebene der Wahlbezirke sind nicht in Gefahr – jede politische Partei hat ihre eigenen Kopien der Auszählungsbögen, die von jedem Wahlgerät gedruckt werden.

Es gibt keine Möglichkeit für einen unabhängigen Beobachter, die von einem Kandidaten als „Fakten“ vorgelegten Stimmzettel zu „bestätigen“. Die einzige Möglichkeit, die Stimmzettel einer Partei zu überprüfen, besteht darin, sie mit den offiziellen Ergebnissen oder den Stimmzetteln der anderen Parteien zu vergleichen.

Der Sinn einer digitalen Wahl, die durch Papierbelege gestützt wird, besteht darin, dass die Ergebnisse auf den Stimmzetteln, in den Wahlbezirken und landesweit immer übereinstimmen müssen. Bei den vielen Wahlen, die der CNE seit der Einführung dieses Systems durchgeführt hat, gab es noch nie glaubwürdige Beweise für eine Diskrepanz zwischen diesen Zahlen.

Es gibt keine „schnelle Auszählung“ bei einer digitalen Wahl, Exit Polls sind in Venezuela gesetzeswidrig, und die Firmen, auf deren Exit Polls das Außenministerium anspielt, würden ohne die Verträge, die sie von US-Regierungsstellen erhalten, nicht existieren.

Das einzige Land, das feststellen kann, wer die meisten Stimmen erhalten hat, ist Venezuela. US-Politiker drohen bereits mit Ländern, die sich nicht an die Regeln halten.

Außenministerium: Angesichts der überwältigenden Beweise ist es für die Vereinigten Staaten und vor allem für das venezolanische Volk klar, dass Edmundo González Urrutia bei den Präsidentschaftswahlen am 28. Juli in Venezuela die meisten Stimmen erhalten hat.

Die Behauptung, eine Wahl zu gewinnen, bedeutet nicht, eine Wahl zu gewinnen. Die US-Demokraten sollten mit diesem Konzept vertraut sein.

Außenministerium: Darüber hinaus weisen die Vereinigten Staaten die unbegründeten Anschuldigungen Maduros gegen Oppositionsführer zurück. Die Drohungen Maduros und seiner Vertreter, Oppositionsführer wie Edmundo González und María Corina Machado zu verhaften, sind ein undemokratischer Versuch, die politische Beteiligung zu unterdrücken und die Macht zu behalten. Die Sicherheit der demokratischen Oppositionsführer und -mitglieder muss geschützt werden. Alle Venezolaner, die verhaftet wurden, während sie friedlich von ihrem Recht Gebrauch machten, am Wahlprozess teilzunehmen oder Transparenz bei der Auszählung und Bekanntgabe der Ergebnisse zu fordern, sollten unverzüglich freigelassen werden. Die Strafverfolgungs- und Sicherheitskräfte dürfen nicht zu einem Instrument politischer Gewalt werden, das gegen Bürger eingesetzt wird, die ihre demokratischen Rechte wahrnehmen.

Edmundo González und María Corina Machado unternehmen einen unverhohlenen Versuch, die Wahl durch internationalen Druck und eine Medienkampagne zu stehlen. Die venezolanische Regierung ist verpflichtet, den Cyberangriff und die Gewalt nach den Wahlen zu untersuchen.

In zwei Tagen haben rechtsextreme Schläger in Venezuela mehr Gewalt gegen Unbeteiligte, Gemeindevorsteher, Journalisten, Polizisten, Militärs und Menschen, die nur so aussehen, als würden sie die andere Seite unterstützen, verübt – ganz zu schweigen von der Beschädigung von Geschäften, Gebäuden, Medien, sozialen Einrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Autos, Institutionen und öffentlicher Kunst – als in den 300 Tagen der Proteste von Palästina-Solidaritätsaktivisten in den USA geschehen ist.

Ein Land, das weiterhin friedliche Demonstranten verhaftet, verprügelt und mit Pfefferspray besprüht, weil sie einen Völkermord beenden wollen, ist nicht in der Lage, ein anderes Land zu ermahnen. Die rechte Gewalt zu ignorieren ist gleichbedeutend damit, sie zu unterstützen. Sie als friedlichen Protest zu bezeichnen, bedeutet, auf die Gräber der Opfer zu spucken.

Außenministerium: Wir beglückwünschen Edmundo González Urrutia zu seinem erfolgreichen Wahlkampf. Jetzt ist es an der Zeit, dass die venezolanischen Parteien Gespräche über einen respektvollen, friedlichen Übergang in Übereinstimmung mit dem venezolanischen Wahlrecht und den Wünschen des venezolanischen Volkes aufnehmen. Wir unterstützen den Prozess der Wiederherstellung demokratischer Normen in Venezuela voll und ganz und sind bereit, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern nach Wegen zu suchen, ihn zu unterstützen.

Das venezolanische Volk hat genug von den Drohungen des Außenministeriums gehabt. Es hat zehn Jahre Wirtschaftskrieg, mehrere Putschversuche, Gewalt und Sabotage überstanden, und es wird auch diesem jüngsten Manöver standhalten. Das Letzte, was die Venezolaner wollen, ist ein Bürgerkrieg, ganz gleich, wie verzweifelt die Vereinigten Staaten einen solchen herbeiführen wollen.

Leonardo Flores ist ein venezolanischer Politologe, Aktivist und Gründungsmitglied desVenezuela Solidarity Network.

