Israelische Streitkräfte erschießen zwei palästinensische Kinder in Nablus, terrorisieren die Westbank

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

4. März 2025

Die israelischen Besatzungstruppen setzten Eitan-Panzerfahrzeuge in der Stadt Dschenin ein, während das Regime seine brutale Zerstörung des Gouvernements fortsetzte.

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft gab bekannt, dass die israelischen Besatzungstruppen den Leichnam des Märtyrers Dschihad al-Alouna seiner Familie im östlichen Stadtteil von Dschenin im besetzten Westjordanland übergeben haben.

Unterdessen stürmten Besatzungstruppen das östliche Stadtviertel, umstellten ein Haus und drohten, das Haus der Familie zu bombardieren, falls die Bewohner nicht evakuierten. In einer weiteren Eskalation wurden israelische Eitan-Panzerfahrzeuge in der ganzen Stadt eingesetzt, um die Eingänge abzuriegeln, während die Zerstörung der Infrastruktur im östlichen Stadtviertel weiterging, was die bereits katastrophalen Bedingungen verschärfte und das Leid der Anwohner noch verstärkte.

In der Stadt Nablus führten die Besatzungstruppen eine Razzia durch den Militärkontrollpunkt al-Muraba’a durch, während es in der Stadt Odla in der Nähe von Nablus sowie im Dorf Shuqba in der Nähe von Ramallah zu Auseinandersetzungen kam.

Mehrere Personen, darunter zwei Kinder, wurden durch scharfe Munition der Besatzungstruppen verwundet. Der Palästinensische Rote Halbmond bestätigte, dass sich unter den Verletzten in Nablus ein 13-Jähriger und ein 15-Jähriger befanden.

Das israelische Regime setzt seine brutale Aggression in den Gouvernements und Flüchtlingslagern im besetzten Westjordanland fort, wobei die Zahl der Verletzungen und Angriffe gegen Palästinenser steigt. Das Regime führt weiterhin umfangreiche Razzien und Massenverhaftungen durch und nimmt dabei Dutzende, darunter auch Frauen, ins Visier. Darüber hinaus durchsuchen sie zahlreiche Häuser und setzen die Bewohner Misshandlungen, Angriffen und der Zerstörung ihres Eigentums aus, wobei diese Aktionen bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags andauern.

