Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Zusendung seinen neuen Artikel, den ich besonders gern auf der Hochblauen Seite in Deutsch übernehme. Geht es doch um jahrzehntelangen Missbrauch und Massenvergewaltigungen der IDF, so detailliert von Massad geschildert, dass es uns schaudern lässt. Evelyn Hecht-Galinski

Israelische Vergewaltigungsvorwürfe sind Geständnisse ihrer eigenen Verbrechen

Joseph Massad

17. März 2025 1

Während die Medien die israelischen Behauptungen kritiklos akzeptieren, fand ein UN-Bericht keine Beweise für Massenvergewaltigungen durch die Hamas, bestätigte jedoch Israels systematische sexuelle Gewalt – eine Praxis, die bis ins Jahr 1948 zurückreicht

Israelische Rechtsextreme stürmen am 29. Juli 2024 während eines Aufruhrs die Militärbasis der Beit Lid und fordern die Freilassung von neun „Heldensoldaten“, die beschuldigt werden, einen palästinensischen Gefangenen im Gefängnis von Sde Teiman vergewaltigt zu haben (Matan Golan/Sipa USA)

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete letzte Woche, dass israelische Soldaten im vergangenen Januar zwei Brüder palästinensischer Herkunft, die sie gefangen genommen hatten, auf den Straßen des Westjordanlandes sexuell missbraucht und gefoltert hatten.

Dies ist kein Einzelfall.

Die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalem, und in Israel hat gerade einen Bericht über systematische sexuelle Gewalt durch Israel gegen Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland seit dem 7. Oktober 2023 veröffentlicht.

Der Vorsitzende der Kommission versicherte, dass der Bericht mit dem Titel „More than a Human Can Bear“ (Mehr als ein Mensch ertragen kann) so unwiderlegbare Beweise für israelische Verbrechen liefert, dass „man nicht umhin kann zu dem Schluss zu kommen, dass Israel sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Palästinenser eingesetzt hat, um sie zu terrorisieren und ein System der Unterdrückung aufrechtzuerhalten, das ihr Recht auf Selbstbestimmung untergräbt“.

Doch trotz der ausführlichen Berichte über Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch von Palästinensern durch Israelis seit 1948 sind die westlichen Medien weiterhin voll von Geschichten über israelische Anschuldigungen wegen Vergewaltigungen von Israelis durch Palästinenser.

Die israelische Armee wendet seit mindestens 1967 systematisch körperliche und sexuelle Folter gegen Palästinenser an, wie Menschenrechtsgruppen bereits vor Jahren enthüllten.

Wie passt diese Realität dann mit der israelischen und westlichen Propaganda zusammen?

Die Antwort liegt oft in dem grundlegenden anti-palästinensischen Rassismus, der diese Berichte prägt, die auf der Annahme beruhen, dass Palästinenser im Gegensatz zu weißen Europäern – einschließlich israelischer Juden – Barbaren sind.

Dies gilt insbesondere für die angebliche sexuelle Lüsternheit der räuberischen Araber, insbesondere der Palästinenser, und die angebliche Notwendigkeit, die jüdische Weiblichkeit Israels vor ihnen zu schützen.

Vergewaltigungsvorwürfe

Nach dem 7. Oktober behaupteten die Israelis schnell, palästinensische Massenvergewaltigungen an israelischen Jüdinnen begangen zu haben, und erfanden Geschichten über die Enthauptung von Babys und das Backen ihrer Körper in Öfen – Bilder, die der ehemalige Präsident Joe Biden angeblich gesehen hatte – eine Behauptung, die das Weiße Haus später dementierte.

Bis heute hat sich keine einzige israelische Frau gemeldet, die behauptet, am 7. Oktober vergewaltigt worden zu sein, und obwohl es Hunderte Stunden Videomaterial von der Operation gibt, ist kein einziges Video aufgetaucht.

Westliche Medien übernehmen ungeprüfte israelische Behauptungen bereitwillig als Tatsache, während sie geprüfte israelische und UN-Berichte über sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen von Palästinensern durch Israel vernachlässigen

Dennoch hat die UNO im vergangenen Jahr einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass an diesem Tag Sexualverbrechen begangen wurden, obwohl sie das Fehlen von Videobeweisen und das Ausbleiben von Klägern, die sich bei der UNO-Mission gemeldet haben, um Vorwürfe zu erheben, einräumt.

Während die Hamas bestritt, dass ihre Kämpfer solche Vergewaltigungen begangen haben, sind die Behauptungen der israelischen Regierung bis heute nicht verifiziert worden.

Das bedeutet natürlich nicht, dass es am 7. Oktober keine Vergewaltigungen gegeben hat. Es bedeutet, dass Israel keine unwiderlegbaren Beweise dafür vorgelegt hat.

Dennoch wurden die Anschuldigungen in Israel und in westlichen Hauptstädten bereitwillig als unumstößliche Wahrheit akzeptiert, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass jeder Versuch, die Israelis zu diesen Anschuldigungen zu befragen, einen zum Mittäter macht – entweder weil man leugnet, dass diese mutmaßlichen Gräueltaten stattgefunden haben, oder weil man sich sexistisch verhält, indem man vergewaltigten Frauen nicht glaubt, obwohl sich keine einzige israelische Frau gemeldet hat, die behauptet, an diesem Tag vergewaltigt worden zu sein.

Zionistische Ängste

Die Bereitschaft der westlichen Medien, ungeprüfte israelische Behauptungen als Tatsachen zu übernehmen, sollte im Gegensatz zu ihrer Vernachlässigung geprüfter israelischer und UN-Berichte über sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen von Palästinensern durch Israelis stehen, über die in der westlichen Presse oft nicht oder nur unzureichend berichtet wird.

Die Anschuldigungen Israels über Massenvergewaltigungen israelischer Frauen am 7. Oktober sind das Ergebnis jahrzehntelanger Angst vor der angeblichen Bedrohung jüdischer Frauen durch palästinensische Männer. Diese Besorgnis beunruhigt viele Zionisten seit Beginn der jüdischen Kolonisierung.

Hannah Arendt analysierte diese zionistische Angst und beschrieb ihre Manifestation nach der Gründung Israels im Jahr 1948 wie folgt: „Israelische Bürger, religiös und nicht religiös, scheinen sich einig zu sein, dass ein Gesetz wünschenswert ist, das Mischehen [zwischen Juden und Palästinensern] verbietet, und vor allem aus diesem Grund … sind sie sich auch einig, dass eine geschriebene Verfassung, in der ein solches Gesetz peinlicherweise niedergeschrieben werden müsste, unerwünscht ist“, und verlassen sich stattdessen auf das rabbinische und religiöse Recht, um sich davor zu schützen.

Arendt fand es ironisch, dass im Rahmen des Adolph-Eichmann-Prozesses von 1961 “die Anklage die berüchtigten Nürnberger Gesetze von 1935 anprangerte, die Mischehen und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Deutschen verboten hatten. Die besser informierten unter den [Zeitungs-]Korrespondenten waren sich der Ironie durchaus bewusst, erwähnten sie aber nicht in ihren Berichten.

Der zionistische Widerstand gegen die Rassenmischung nahm nach 1948 messbar zu und erreichte in den 1970er Jahren mit dem Aufstieg des amerikanisch-jüdischen Siedlerrabbiners Meir Kahane, dem Gründer der Jewish Defense League, zu politischer Prominenz einen Höhepunkt.

Der in Amerika geborene Kahane, ein FBI-Berater und verurteilter Terrorist, der sich 1971 in Israel niederließ, war entsetzt über die jüdisch-palästinensische Rassenmischung und wiederholte die Gesetze der rassistischen weißen Gesellschaft Amerikas gegen Mischehen, insbesondere zwischen weißen Frauen und schwarzen Männern, die ihn während seiner Kindheit in den USA, die von der Vorherrschaft der Weißen geprägt waren, deutlich beeindruckt hatten.

Diese rassistischen Richtlinien waren nicht auf die Nürnberger Gesetze der Nazis beschränkt, mit denen Arendt sie verglich, sondern waren auch in den meisten europäischen Kolonial- und Siedlergesellschaften üblich, die ebenfalls Mischehen verboten.

In den USA wurde das letzte derartige Gesetz erst im Jahr 2000 in Alabama aufgehoben.

Mythos des Raubtiers

Aber die Vorstellung, dass palästinensische Männer angeblich ein unersättliches Verlangen nach jüdischen Frauen haben, ist in der israelischen Vorstellungswelt so tief verwurzelt, dass es so wirkt, als würden sie vergewaltigen, selbst wenn sie es nicht tun.

Dies wurde in einem israelischen Gerichtsverfahren im Jahr 2010 deutlich, in dem ein palästinensischer Mann wegen „Vergewaltigung durch Täuschung“ verurteilt wurde, weil er angeblich vorgab, Jude zu sein, um einvernehmlichen Sex mit einer jüdischen Frau zu haben. Als die Frau seine Identität entdeckte, verklagte sie ihn, und ein israelisches Bezirksgericht befand ihn der Vergewaltigung für schuldig.

Inzwischen haben in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere jüdische Lynchmorde an palästinensischen Männern in Jerusalem und anderen Teilen Israels zugenommen, die nur aufgrund des Verdachts verübt wurden, dass sie mit jüdischen Frauen zusammen waren oder eine Beziehung mit ihnen suchten.

Gleichzeitig haben sich Organisationen, die sich der Verhinderung von Rassenmischung und dem „Schutz“ jüdischer Frauen vor der sogenannten Verderbtheit palästinensischer Männer verschrieben haben, stark vermehrt.

Angela Davis erklärte vor Jahrzehnten im US-Kontext, dass der Mythos des schwarzen Vergewaltigers „immer dann systematisch heraufbeschworen wurde, wenn wiederkehrende Wellen von Gewalt und Terror gegen die schwarze Gemeinschaft überzeugende Rechtfertigungen erforderten“.

Israels Vergewaltigungsvorwürfe im Rahmen seines Völkermords am palästinensischen Volk in Gaza passen perfekt in das von Davis beschriebene Muster.

Was in den USA nicht berichtet wurde, war, dass die Vergewaltigung schwarzer Frauen durch weiße Polizisten ein weit verbreitetes Phänomen war, das neben dem Mythos des schwarzen Vergewaltigers in den 1960er und 1970er Jahren und darüber hinaus existierte – ein Erbe der Vergewaltigungen versklavter schwarzer Frauen durch weiße Herren, die die Abschaffung der Sklaverei überlebten, insbesondere in Form von Gruppenvergewaltigungen schwarzer Frauen durch den Ku-Klux-Klan nach dem Bürgerkrieg.

Die Schrecken der Geschichte

Der anti-palästinensische israelische Historiker Benny Morris beschreibt viele Fälle von Vergewaltigungen von Palästinensern durch Israelis seit 1948 und darüber hinaus.

Zu den Fällen, die er erzählt, gehören: „Vier Soldaten des 22. Bataillons von Carmeli vergewaltigten ein arabisches Mädchen und ermordeten ihren Vater.“ In Safsaf „wurden 52 Männer mit einem Seil gefesselt und in einen Brunnen geworfen und erschossen. 10 wurden getötet. Frauen flehten um Gnade. Es gab 3 Fälle von Vergewaltigung … Ein 14-jähriges Mädchen wurde vergewaltigt. Weitere 4 wurden getötet [sic].“

Trotz dieser schrecklichen Bilanz war die Wahrnehmung des Krieges in Israel von weit verbreitetem Rassismus und einem Gefühl der westlichen Überlegenheit gegenüber den Palästinensern geprägt.

In Jish wurden „eine Frau und ihr Baby getötet“. In Deir Yassin wurden „insgesamt etwa 250“ Palästinenser, „hauptsächlich Nichtkombattanten, ermordet; es gab auch Fälle von Verstümmelung und Vergewaltigung“.

Trotz dieser schrecklichen Bilanz, die in den folgenden Jahrzehnten exponentiell anstieg, war die Wahrnehmung des Krieges durch die Israelis von weit verbreitetem Rassismus und einem Gefühl der westlichen Überlegenheit gegenüber den Palästinensern geprägt.

Laut Morris:

„Das kollektive Gedächtnis der Israelis von Kämpfern, die sich durch die „Reinheit der Waffen“ auszeichnen, wird … durch die Beweise für Vergewaltigungen in eroberten Städten und Dörfern untergraben. In den verfügbaren zeitgenössischen Dokumenten werden etwa ein Dutzend Fälle – in Jaffa, Akko usw. – gemeldet. Angesichts der arabischen Zurückhaltung bei der Meldung solcher Vorfälle und des (verständlichen) Schweigens der Täter sowie der [israelischen militärischen] Zensur vieler Dokumente sind wahrscheinlich mehr und vielleicht noch viel mehr Fälle vorgefallen. Araber scheinen nur wenige Vergewaltigungen begangen zu haben. Insgesamt war der Krieg von 1948 durch eine relativ geringe Zahl von Vergewaltigungen gekennzeichnet.“

Der rechtsgerichtete Morris fügt hinzu:

„Nach dem Krieg neigten die Israelis dazu, die ‚Reinheit der Waffen‘ ihrer Milizionäre und Soldaten zu preisen und dies der arabischen Barbarei gegenüberzustellen, die sich gelegentlich in der Verstümmelung gefangener jüdischer Leichen äußerte. Dies bestärkte das positive Selbstbild der Israelis und half ihnen, den neuen Staat im Ausland zu „verkaufen“. Außerdem wurde der Feind dadurch dämonisiert. In Wahrheit begingen die Juden jedoch weitaus mehr Gräueltaten als die Araber und töteten im Laufe des Jahres 1948 weitaus mehr Zivilisten und Kriegsgefangene in vorsätzlichen brutalen Handlungen.“

Systematische Strategie

Morris‘ Berichte über Vergewaltigungen während des Krieges von 1948 sind keine Ausnahme, da Vergewaltigungen für israelische Soldaten an der Tagesordnung waren. Sie richteten sich gegen palästinensische Flüchtlinge, die von Israel während des Krieges von 1948 vertrieben wurden und zwischen 1948 und 1955 versuchten, in ihre Häuser innerhalb Israels zurückzukehren.

Zum Beispiel nahmen israelische Soldaten im August 1949 zwei palästinensische Flüchtlinge gefangen. Sie töteten den Mann und 22 Soldaten vergewaltigten die Frau abwechselnd, bevor sie sie töteten.

Im März 1950 entführten israelische Soldaten zwei palästinensische Mädchen und einen Jungen aus Gaza über die neue Grenze. Sie töteten den Jungen und vergewaltigten dann die beiden Mädchen, bevor sie sie töteten.

Im August 1950 vergewaltigten vier israelische Polizisten eine Palästinenserin, die auf der anderen Seite der Grenze im Westjordanland Obst im Obstgarten ihrer Familie pflückte.

Nach der Besetzung im Jahr 1967 wurden Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch immer systematischer eingesetzt.

Der Skandal der Gruppenvergewaltigung palästinensischer männlicher Geiseln in israelischen Verliesen im vergangenen Jahr war nur der jüngste Fall dieser anhaltenden Grausamkeit.

Der jüngste UN-Bericht zeigt einmal mehr, dass Israels Sexualverbrechen an Palästinensern und Palästinenserinnen keine Einzelfälle sind, sondern Teil einer systematischen Strategie, das palästinensische Volk zu demütigen, zu missbrauchen und vor allem „zu beherrschen, zu unterdrücken und ganz oder teilweise zu vernichten“.

Dennoch sind westlicher und israelischer Rassismus und Überlegenheitsdenken gegenüber diesen Tatsachen unempfänglich.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

