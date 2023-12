https://www.middleeastmonitor.com/20231213-is-the-american-administrations-position-a-crime-stupidity-or-what/

US-Präsident Joe Biden (L) und Premierminister Benjamin Netanjahu (R) treffen sich am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv, Israel. (GPO/ Handout/Anadolu Agency)

Ist die Haltung der amerikanischen Regierung ein Verbrechen, Dummheit oder was?

Von Gilbert Achkar

13. Dezember 2023

US-Präsident Joe Biden hat alle Erwartungen an sein Missmanagement der amerikanischen Außenpolitik übertroffen. Die Wahrheit ist, dass die Erwartungen sehr niedrig waren, vor allem in Anbetracht seines langen politischen Werdegangs (er wurde vor fünfzig Jahren Mitglied des Senats!), der mit Positionen gefüllt ist, die die vielen Kriege unterstützen, die die USA im Laufe der Jahrzehnte geführt haben, bis hin zur Besetzung des Irak, die Biden mit Begeisterung unterstützt hat. Was seine Unterstützung für Israel, das verwöhnte Kind Amerikas, angeht, so lässt er keine Gelegenheit aus, dies stolz zu verkünden, ebenso wie er stolz auf seine alte Freundschaft mit dem Premierminister des Landes ist, dem Führer der zionistischen Rechten, dem kriminellen Benjamin Netanjahu.

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte Biden, seinen ehemaligen Rivalen, gebeten, als Vizepräsident in seinen Wahlkampf einzusteigen, um den Falkenflügel der Demokratischen Partei zu beruhigen. Denn Obama galt als eine der Tauben der Partei, vor allem nachdem er durch seine Opposition gegen die Besetzung des Irak bekannt geworden war. Obama war weniger enthusiastisch bei der Unterstützung Israels als andere Führer seiner Partei, und er war besonders nachtragend gegenüber Netanjahu, dem engen Freund der weißen Rassisten. Zu seinem Pech wurde Netanjahu 2009, im selben Jahr, in dem Obama sein Amt antrat, Ministerpräsident des zionistischen Staates, und Netanjahu blieb während der beiden Amtszeiten Obamas Premierminister. Obwohl dieser aufgrund der politischen Feigheit, die seine Positionen im Allgemeinen kennzeichnete, Israel weiterhin mit verschiedenen Formen der Hilfe versorgte und es ihm ermöglichte, den Rechten seiner Partei zu gefallen, führte Netanjahu einen offenen politischen Krieg gegen ihn im Bündnis mit der Republikanischen Partei, die ihren Abrutsch nach ganz rechts fortsetzte, bis sie Donald Trump zum Präsidenten machte.

Als die Demokratische Partei mit dem Sieg Bidens über Trump die Präsidentschaft zurückeroberte, setzte der neue Präsident die außenpolitische Linie seines rechtsextremen republikanischen Vorgängers fort, anstatt zu der Politik zurückzukehren, die während der beiden Amtszeiten Obamas, an denen er beteiligt war, verfolgt wurde. Dies zeigte sich am deutlichsten in zwei Bereichen: Die US-Politik gegenüber China und dem zionistischen Staat. Biden hat die von seinem republikanischen Vorgänger eingeschlagene provokative Politik der Feindseligkeit gegenüber China fortgesetzt, die der Welt in mehr als einer Hinsicht geschadet hat, insbesondere durch die Verhinderung einer friedlichen Beilegung der russischen Invasion in der Ukraine, die Peking von Anfang an gefordert hat und weiterhin fordert. Was Israel betrifft, so hat Biden keine der Maßnahmen zurückgenommen, die Trump ergriffen hat, um ihrem gemeinsamen Freund Netanjahu zu gefallen, einschließlich der Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Das Hauptanliegen seiner Regierung in der Palästinenserfrage war vielmehr, wie schon bei der Vorgängerregierung, die Ausweitung der arabischen Normalisierung mit dem besetzten Staat, anstatt Israel zu drängen, die Siedlungen einzufrieren und die Autorität Ramallahs zu respektieren, da man davon ausging, dass die Normalisierung Teil einer akzeptablen Lösung mit letzterem sein müsse.

Daher war es nicht verwunderlich, dass Biden nach der Operation Al-Aqsa-Flut auf bedingungslose Solidarität mit seinem Freund Netanjahu setzte, wobei seine Positionen bei den Republikanern im Kongress mehr Anklang fanden als bei den Demokraten sowie bei männlichen und weiblichen Wählern, wie alle Umfragen bestätigen. Am 1. Dezember veröffentlichte die Zeitung Financial Times einen Bericht ihres Chefkommentators für amerikanische Politik, Edward Luce, in dem er die bestehenden Spannungen zwischen dem ehemaligen und dem aktuellen demokratischen Präsidenten in Bezug auf die Haltung zu Israel erörtert. Er zitiert Anhänger Obamas, die in seiner Regierung gearbeitet haben, mit der Aussage, dass, wenn Obama das Sagen hätte, „die USA die Militärhilfe für Israel an Bedingungen knüpfen und Benjamin Netanjahus ungeheuerliche Versäumnisse anprangern würden“, anstatt Israel zu umarmen, wie es Bidens Regierung tut.

Biden dachte, dass er seine übertriebene bedingungslose Unterstützung für Israel, die die Republikaner zufrieden stellte, dazu nutzen könnte, sie dazu zu bringen, ihm grünes Licht für die Militärhilfe für die Ukraine zu geben, von der sie weit weniger begeistert sind und die sogar ihr rechtsextremer Flügel ablehnt. Biden verknüpfte die 14 Milliarden Dollar, die er zur Unterstützung der israelischen Kriegsanstrengungen bereitstellen wollte, mit der Militärhilfe für die Ukraine in einem umfassenden Paket, das 100 Milliarden Dollar überstieg. Die Sache ist bisher gescheitert, da Bidens Plan nach hinten losging, weil die Republikaner die Gelegenheit nutzten, um ihre eigenen Bedingungen durchzusetzen, insbesondere in Bezug auf die Einwanderungskontrolle.

Bidens größte Idiotie ist die Tatsache, dass er dachte, er könne die israelische Regierung stärker beeinflussen, wenn er Israel voll und ganz unterstützt, als wenn er eine Politik verfolgt, wie sie Obama praktiziert. Stattdessen sah er sich außerstande, seinem „Freund“ Netanjahu etwas aufzuzwingen, zumal dieser auf die Republikaner zählt, die im Kongress die Mehrheit haben, und sogar auf einen Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr setzt. Seit Beginn der gegenwärtigen israelischen Aggression ist klar, dass zwischen der amerikanischen Regierung und der Netanjahu-Regierung eine Meinungsverschiedenheit über das Schicksal des Gazastreifens nach Abschluss der „Liquidierung der Hamas“ besteht, ein Ziel, das Washington bedingungslos unterstützt hat, denn die Besatzungsregierung will den Gazastreifen dauerhaft besetzen, während Washington möchte, dass sich die israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen zurückziehen und ihn an die PA in Ramallah übergeben. Die Regierung Biden ist jedoch nicht in der Lage, ihrem verwöhnten Verbündeten ihren Willen aufzuzwingen und kann aus Angst vor einem Angriff der Republikaner nicht aufhören, ihn zu unterstützen.

Die „Bear Hug“-Strategie, die in den USA als Politik der Unterstützung im Tausch gegen Einfluss und Management bekannt ist, hat also ihr erklärtes Ziel verfehlt, und es bleibt nur die „Umarmung“, d.h. die volle Unterstützung, die zum ersten Mal das Niveau einer direkten amerikanischen Beteiligung an einem von Israel gegen Zivilisten geführten Krieg, ja sogar an einem völkermörderischen Krieg, erreicht hat, während der Besatzungsstaat bedingungslos mit allen amerikanischen Waffen versorgt wird, die die Besatzung wünscht. Dazu gehört auch die Übergabe von 900 kg schweren Bomben, die die amerikanischen Streitkräfte selbst nicht in städtischen Gebieten einsetzen, da ihr Einsatz in solchen Gebieten mit Sicherheit sehr viele zivile Opfer fordern würde.

Die Antwort auf die im Titel dieses Artikels gestellte Frage lautet also: Die Haltung Bidens und seiner Regierung fällt sowohl in die Kategorie extremer Dummheit als auch in die Kategorie eines abscheulichen Verbrechens, das einige gewissenhafte Mitarbeiter der Regierung zum Rücktritt veranlasst hat.

