https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-attack-on-iranian-nuclear-sites–serious-provocation



Israelischer Angriff auf iranische Nuklearanlagen „schwere Provokation“: Lawrow

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

11. Oktober 2024

Laut Lawrow sieht die IAEO, die das iranische Atomprogramm genau überwacht, „keine Anzeichen dafür, dass der Iran damit begonnen hat, das Atomprogramm in eine militärische Option umzuwandeln“.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow spricht auf seiner jährlichen Pressekonferenz in Moskau am 18. Januar 2024. (AP)

Russland folge den Einschätzungen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), die keine Beweise dafür lieferten, dass der Iran versuche, sein friedliches Atomprogramm in ein militärisches umzuwandeln, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow

Während einer Pressekonferenz am Rande des Ostasiengipfels warnte Lawrow auf eine Frage von Sputnik, dass jeder israelische Angriff auf die Einrichtungen des Iran eine „sehr ernste Provokation“ darstellen würde.

Die IAEO, die das Atomprogramm des Iran genau überwacht, „sieht keine Anzeichen dafür, dass der Iran begonnen hat, das Atomprogramm in eine militärische Option umzuwandeln“, fuhr der Minister fort.

Lavrov beschuldigte die USA zuvor, „Israel“ zu ermutigen, sein Kriegsgebiet auf den Libanon auszudehnen, indem sie Tel Aviv nicht verurteilten.

In einer Erklärung sagte der russische Spitzendiplomat: „Seit Israel in der Nacht vom 1. Oktober seine Bodeninvasion im Libanon begonnen hat, hat es kein einziges Wort der Verurteilung seitens der US-Regierung zu diesem Akt der Aggression gegen einen souveränen Staat gegeben“, und fügte hinzu, dass „Washington auf diese Weise seinen Verbündeten im Nahen Osten tatsächlich ermutigt, das Kriegsgebiet weiter auszudehnen.“

Eskalation im Nahen Osten könnte verheerende Folgen haben: Kreml

Die Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten könnte verheerende Folgen für die gesamte Region haben, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag.

Peskow sagte Reportern, dass die Auswirkungen der Ausweitung des Krieges in der Region zum „Zerfall der zivilen Infrastruktur und zum Verlust von Arbeitsplätzen und Häusern für Hunderttausende von Menschen“ führen würden.

„Daher möchte ich nicht einmal über eine weitere Ausdehnung des geografischen Gebiets nachdenken, da die Folgen für die gesamte Region katastrophal wären“, erklärte er.

Der Beamte fügte hinzu, dass es unangebracht sei, darüber zu spekulieren, ob „Israel“ die Absicht habe, Syrien anzugreifen, und dass die Ausweitung der Feindseligkeiten in der Region auf die libanesische Front für Moskau Anlass zu erheblicher Sorge sei.

Peskov äußerte: „Leider weitet sich der Konflikt geografisch immer weiter aus. Es ist bemerkenswert, dass die libanesische Front nun einbezogen wurde.“

Golfstaaten drängen die USA, ‚Israel‘ von Angriffen auf iranische Ölfelder abzuhalten

Die Golfstaaten drängen Washington, „Israel“ daran zu hindern, die Ölvorkommen des Iran zu bombardieren, da sie befürchten, dass die Achse des Widerstands ihre Ölanlagen ins Visier nehmen könnte, teilten drei Quellen aus der Golfregion Reuters mit.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar weigern sich, „Israel“ für Angriffe auf den Iran ihren Luftraum überfliegen zu lassen, und haben Washington darüber informiert, so drei Regierungsquellen.

Während der Gespräche in dieser Woche warnte der Iran Saudi-Arabien, dass die Ölinfrastruktur des Königreichs gefährdet sei, wenn „Israel“ bei einem Angriff unterstützt würde, so ein hochrangiger iranischer Beamter und ein iranischer Diplomat.

Ali Shihabi, ein saudischer Experte, der dem saudischen Königshof nahesteht, gab bekannt, dass „die Iraner erklärt haben: “Wenn die Golfstaaten ihren Luftraum für Israel öffnen, wäre das ein kriegerischer Akt.“

Trotz der jüngsten saudisch-iranischen Versöhnung ist die militärische Präsenz der Vereinigten Staaten in den Golfstaaten spürbar. Die Sorge um die Sicherheit der Ölversorgung und regionale Kriege haben die Verhandlungen zwischen den Behörden der Emirate und den Vereinigten Staaten beeinträchtigt, insbesondere nachdem die jemenitische Ansar Allah Raketenangriffe auf Ölanlagen der VAE gestartet hatte.

Quellen aus dem Golf berichteten Reuters, dass der Schutz aller Ölstandorte weiterhin schwierig sei, weshalb der Schlüsselansatz darin bestehe, dem Iran zu signalisieren, dass die Golfstaaten keine Gefahr darstellten.

Sanktionen statt Angriff auf iranische Ölanlagen: Angebot der USA an „Israel“

Präsident Joe Biden hat „Israel“ davor gewarnt, die iranischen Nuklearanlagen anzugreifen, und US-Beamte sind besorgt, dass ein Angriff auf die Energieinfrastruktur des Landes die Energiemärkte destabilisieren könnte, wie Bloomberg berichtet. Da jedoch jederzeit mit einer Reaktion Israels gegen den Iran zu rechnen ist, sind die USA wenig zuversichtlich, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtern wird.

Nach der iranischen Operation „True Promise 2“ versucht Biden verzweifelt, eine israelische Reaktion auf militärische Ziele wie Luftwaffenstützpunkte und Raketenstellungen zu beschränken. Zu diesem Zweck bieten die USA anonyme Personen, die mit der Situation vertraut sind, an, dass „Israel“ keine Ölanlagen oder andere wirtschaftliche Ziele angreift, sondern Optionen wie eine neue Welle von Wirtschaftssanktionen in Betracht zieht.

Die Strategie der USA besteht darin, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu einen Ausweg zu bieten, der es ihm ermöglicht, Forderungen von Hardlinern in seiner Koalition nach wesentlich härteren Vergeltungsmaßnahmen abzulehnen. Es bleibt abzuwarten, ob er dies akzeptieren wird, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Biden-Regierung sich bisher geweigert hat, ihre Ansichten durchzusetzen, indem sie die Militärhilfe für die Besatzung aussetzt.

Gallant schwor am Mittwoch, dass „unser Angriff auf den Iran tödlich, präzise und vor allem überraschend sein wird. Sie werden nicht verstehen, was passiert ist und wie es passiert ist. Sie werden die Ergebnisse sehen.“

Gallant hat die Öffentlichkeit in die Irre geführt, indem er den Eindruck erweckte, der Angriff des Iran sei gescheitert, was in jüngsten Berichten weitgehend widerlegt wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …