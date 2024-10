https://www.commondreams.org/news/un-experts-israel-international-law



Angehörige und Freunde von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, trauern am 9. Oktober 2024 im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah, Gaza.

(Foto: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)

Israels völkermörderischer Angriff hat die „tiefgreifendste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ ausgelöst

Jake Johnson

11. Oktober 2024

„Ein Jahr später ist das Versprechen der israelischen Führung, Gaza zu zerstören, erfüllt worden“, sagten 37 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. “Der Streifen ist jetzt eine Einöde aus Trümmern und menschlichen Überresten.“

Dutzende Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen warnten am Freitag in einer düsteren Erklärung, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene internationale Ordnung unter der Last der von Israel mit aktiver Unterstützung der Vereinigten Staaten und anderer Weltmächte durchgeführten Dezimierung des Gaza-Streifens zusammenbricht.

„Die Welt steht vor der tiefgreifendsten Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, heißt es in der Erklärung, die von 37 UN-Experten unterzeichnet wurde. „Die Gräueltaten, die die Welt im Zweiten Weltkrieg miterleben musste, führten zu der kollektiven Entschlossenheit, ein „Nie wieder“ auszusprechen und die Vereinten Nationen zu gründen, um dieses Ziel zu erreichen. Ein Jahr nach dem Angriff der Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober hat die Welt jedoch eine brutale Eskalation der Gewalt erlebt, die zu völkermörderischen Angriffen, ethnischen Säuberungen und kollektiver Bestrafung von Palästinensern geführt hat und das internationale multilaterale System zu zerbrechen droht.“

Die Experten wiesen auf die völkermörderische Rhetorik israelischer Politiker unmittelbar nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 hin und sagten, dass „ein Jahr später das Versprechen der israelischen Führung, Gaza zu zerstören, erfüllt wurde“.

„Der Streifen ist jetzt eine Einöde aus Trümmern und menschlichen Überresten, in der Überlebende – Männer und Frauen, Kinder und ältere Menschen – darum kämpfen, inmitten von Entbehrungen und Krankheiten am Leben zu bleiben“, sagten sie. „Die israelischen Bomben haben niemanden verschont – keine Journalisten, Studenten, Gelehrte, Ärzte, Krankenschwestern, Babys, Schwangere, Menschen mit Behinderungen, Beamte, Menschen, die nach Nahrung und Sicherheit suchen, oder humanitäre Helfer, einschließlich UN-Mitarbeiter. Ganze Familien wurden ausgelöscht und Generationen ausgelöscht, Millionen von Leben wurden zerstört.“

„Trotzig angesichts der überwältigenden öffentlichen Stimmung in der internationalen Gemeinschaft handelt Israel weiterhin mit schamloser Missachtung des Völkerrechts und der internationalen Ordnung.“

Die Menschen in Gaza, von denen die meisten vertrieben wurden und zunehmend vom Hungertod bedroht sind, „leben in ständiger Angst vor der drohenden Vernichtung“, während ein Großteil der Welt zusieht, beklagten die Experten und verurteilten „das Versagen der internationalen Gemeinschaft, einen Waffenstillstand zu sichern und alle Verantwortlichen oder Mitschuldigen an abscheulichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen“.

Die Experten führten insbesondere das Fehlen einer „rechtzeitigen Entscheidung“ über den im Mai gestellten Antrag des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs auf Haftbefehle gegen israelische und Hamas-Führer sowie die offene Ablehnung der Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs zu Völkermord und Besatzung durch Israel an.

„Trotzig angesichts der überwältigenden öffentlichen Meinung in der internationalen Gemeinschaft handelt Israel weiterhin mit schamloser Missachtung des Völkerrechts und der internationalen Ordnung“, so die Sonderberichterstatter weiter. “Diese Spirale der Zerstörung muss ein Ende haben. Die internationale Gemeinschaft muss mit äußerster Dringlichkeit handeln, um den Verlauf der Gewalt zu ändern, wenn wir einen Flächenbrand mit unvorstellbaren Folgen – vor allem für die Kinder – verhindern wollen.“

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete und eine der Unterzeichnerinnen der neuen Erklärung, schrieb am Freitag in den sozialen Medien, dass „unabhängige UN-Experten die Mitgliedstaaten unermüdlich dazu aufgefordert haben, sich für die Rechtsstaatlichkeit und gegen das Recht des Stärkeren zu entscheiden.“

„Da viele Staaten ihre internationalen Verpflichtungen weiterhin ignorieren und Palästinenser weiterhin abgeschlachtet werden, bricht die internationale Ordnung zusammen“, fügte sie hinzu. “Wir werden sie vermissen, wenn sie nicht mehr da ist.“

Die UN-Experten veröffentlichten ihre Erklärung wenige Tage nach dem einjährigen Jahrestag des Beginns des israelischen Angriffs auf Gaza, der sich in den letzten Tagen noch verschärft hat, als israelische Streitkräfte neue tödliche Operationen im von einer Hungersnot betroffenen nördlichen Gaza starteten. Die Weltgesundheitsorganisation gab bekannt, dass Israel am Donnerstag zwei Missionen der Organisation in den nördlichen Gazastreifen verhinderte, was für die Menschen, die dringend humanitäre Hilfe benötigen, eine Katastrophe darstellt.

Im Libanon führte Israel am Donnerstagabend den tödlichsten Bombenangriff auf das Zentrum von Beirut seit mehr als einem Jahr durch und tötete mindestens 22 Menschen bei einem Angriff auf zwei Wohngebäude voller Vertriebener.

Die Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen erklärten am Freitag, dass das Versagen der internationalen Gemeinschaft, einzugreifen und das Massaker Israels in Gaza zu stoppen, „nicht nur die Fortsetzung einer beispiellosen Brutalität ermöglicht, sondern diese auf die gesamte Region ausgeweitet und den Libanon in Flammen der Gewalt und Zerstörung gesetzt hat“.

„Wir fordern alle Staats- und Regierungschefs auf, sich von entmenschlichenden und polarisierenden Narrativen zu lösen und sich aktiv für eine sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten und Verbrechen in Palästina/Israel und der Region sowie für die sofortige Freilassung aller willkürlich inhaftierten Personen einzusetzen, sowohl der in Gaza festgehaltenen Israelis als auch der von Israel festgehaltenen Palästinenser“, sagten sie. „Die Welt muss ihren moralischen Kompass schnell wieder auf Gerechtigkeit und Freiheit für alle ausrichten und sich erneut für den internationalen Frieden einsetzen, der erst dann erreicht sein wird, wenn allen, einschließlich Palästinensern und Israelis, die Möglichkeit gegeben wird, in gleicher Würde und Freiheit zu leben.“

