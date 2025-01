https://www.codepink.org/connectinggazatola



Die Brände in Gaza sind die Brände in LA

Von Aaron Kirshenbaum

10. Januar 2025

Die Zusammenhänge zwischen der Kriegsmaschinerie und der Klimakrise aufzeigen

Am Mittwoch, dem 8. Januar, sah ich, wie ein prominenter zionistischer Kommentator und Twitter/X-Nutzer postete: „Hat Greta Thunberg ihr Palästinensertuch schon abgenommen, um die Brände in LA anzusprechen, oder leben hier zu viele Juden, als dass sie sich Sorgen machen könnte?“ Abgesehen von den seltsamen Anspielungen auf eine mythische antisemitische Bösartigkeit, die die Klimaaktivistin Greta Thunberg angeblich schüren muss, um ihre Überzeugungen gegen Genozid und Ökozid zu untermauern, ist der Beitrag ebenso peinlich, weil er die Auslöser der verheerendsten Brände in der Geschichte der Metropolregion Los Angeles nicht versteht. Leider ist die in diesem Beitrag gezeigte Abkopplung repräsentativ für viele Menschen und Institutionen, nicht nur in explizit pro-israelischen Kreisen, sondern auch in der Umweltbewegung. Das US-Militär ist der größte institutionelle Umweltverschmutzer der Welt. Städte im ganzen Land wurden der lokalen und bundesstaatlichen Priorisierung von Militarismus und Polizeiarbeit geopfert. Unsere endlosen Kriege haben die Klimakrise vorangetrieben, und jetzt sind ihre katastrophalen Folgen im Inneren des Monsters wieder auf erschreckende Weise sichtbar.

Seit Jahrzehnten zerstört der militärisch-industrielle Komplex Ökosysteme, Städte und Nationen in der gesamten SWANA-Region, um die Vorherrschaft in der Ölindustrie zu erlangen. 15 Monate lang haben die Bombenangriffe der USA und Israels auf Gaza unvorstellbare Mengen fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre freigesetzt und mit jeder Granate den Boden vergiftet. Israel hat kürzlich eine „Erdbebenbombe“ gezündet, die einigen Berichten zufolge möglicherweise nuklear gewesen sein könnte. Der Völkermord in Gaza hat das Ökosystem zerstört und wird das Überleben der Landwirtschaft bei allen Wiederaufbauarbeiten extrem erschweren. Der Krieg in der Ukraine hat zu Explosionen der Nordstream-Pipeline geführt. Stützpunkte auf der ganzen Welt, die für eine sinnlose Eskalation mit China ausgebaut wurden, haben dazu geführt, dass der Boden mit giftigen PFAS-Chemikalien verseucht ist, was dem Boden schadet. Die biologische Vielfalt ist weltweit gefährdet.

Waldbrände sind ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems Kaliforniens. Sie sind überlebensnotwendig. Die langjährige Entwicklung in unvermeidlichen natürlichen Brandzonen in Kombination mit der Unterdrückung dieser natürlichen Zyklen zugunsten der millionenschweren Villen in Malibu hat die Situation keineswegs verbessert. Diese Missachtung eines ausgewogenen Ökosystems geht seit jeher zu Lasten der für vermeidbare Brände anfälligen Viertel der Mittel- und Arbeiterschicht in LA. Die Bedrohung für LA wird durch die zusätzliche trockene Luft und Windgeschwindigkeiten von fast 160 km/h, die durch die Klimakrise der Kriegswirtschaft verursacht werden, nur noch verstärkt.

Diese lokale Vernachlässigung der natürlichen Umwelt hat ähnliche Ursachen wie die Anpflanzung nicht heimischer Kiefern durch den Jüdischen Nationalfonds in ganz Palästina, oft über planierten palästinensischen Dörfern, auf Kosten der lebenswichtigen Artenvielfalt. In beiden Fällen stehen die Interessen der Kriegswirtschaft, die den Machthabern Vorrang einräumt, über dem Respekt vor den Pflegepraktiken und dem Leben der Ureinwohner. Und die Folgen sind in beiden Fällen katastrophal. In einer Welt, die seit Jahrzehnten einen imperialistischen, ökozidalen Krieg durchmacht, ist die biologische Vielfalt der Welt, von der sich ein Großteil auf souveränem indigenem Land befindet, dezimiert worden.

Dieser Militarismus, der dem Klima geopfert wird, ist nicht nur auf der internationalen Bühne zu beobachten. In Atlanta soll die geplante Polizeischule „Cop City“ im Weelaunee Forest errichtet werden: heiliges indigenes Land, das auch als die „Lunge“ der Stadt bezeichnet wird. Der Wald sorgt nicht nur für eine gute Luftqualität, sondern dient auch als Hochwasserschutz. Vor kurzem wurden die Appalachen und Atlanta von extremen Überschwemmungen heimgesucht. Cop City wird dies nur noch verschlimmern, da der Wald zerstört wird. Diejenigen, die diesen militärischen Ausbildungseinrichtungen und Austauschprogrammen mit den israelischen Besatzungstruppen Vorrang einräumen, tun dies auf Kosten der Stadt selbst. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, schlug kürzlich vor, der Polizei zusätzliche 123 Millionen Dollar zuzuweisen und gleichzeitig das Budget der Feuerwehr um 23 Millionen Dollar zu kürzen. Jetzt brennt die Stadt unkontrolliert, und die Feuerwehr kann nur noch versuchen, die Bewohner zu retten.

Das wäre vermeidbar gewesen. Die Überschwemmungen in den Appalachen sind vermeidbar. Künftige verheerende Überschwemmungen in einer Stadt ohne Polizisten, in Atlanta, New York City und der gesamten Küstenregion sind vermeidbar. Hat irgendjemand wirklich geglaubt, dass wir weiterhin weltweit Ökozid betreiben können, ohne dass es auf uns zurückfällt? Oder dass wir dem Militarismus im Inland, der mit unserem völkermörderischen Stellvertreter trainiert, Vorrang vor menschlichen Dienstleistungen einräumen können? Die Brände in Gaza sind die Brände in L.A. Sie werden von denselben Institutionen verursacht und können durch übergreifende Maßnahmen behoben werden. Ersteres war beabsichtigt, und letzteres ist ein Querschläger. Beide sind verheerend, herzzerreißend, furchterregend und machen wütend.

Klimaorganisationen warnen vor dem, was die Brände in LA darstellen. Ein Teil der Bundesmittel, die von unserem glänzenden neuen Militärbudget von fast 1 Billion Dollar übrig geblieben sind, wird für die Unterstützung der Menschen in L.A. bereitgestellt werden. Aber dieselben Organisationen, die diese Erklärungen abgeben, und dieselben Politiker, die die Notfallmittel bereitstellen, sind diejenigen, die die Flammen schüren. Entweder durch das Schweigen, das die Krise absichtlich oder fahrlässig verschweigt, oder durch die Kriegstreiberei, die sie aktiv weiter vorantreibt.

Also nein, Greta Thunberg sollte nicht „ihr Kopftuch abnehmen“, um über die Brände zu sprechen. Der einzige Weg, die Brände zu bekämpfen, ist durch das Verständnis, das mit dem Tragen eines Kopftuchs einhergehen sollte.

Aaron Kirshenbaum ist CODEPINK-Aktivist der Kampagne „War is Not Green“ und Regionalorganisator an der Ostküste. Aaron stammt ursprünglich aus Brooklyn, New York, wo er auch lebt, und hat einen M.A. in Gemeindeentwicklung und -planung von der Clark University. Er hat außerdem einen B.A. in Human-Umwelt- und Stadtwirtschaftsgeographie von der Clark University. Während seiner Schulzeit leistete Aaron einen Beitrag zur Organisation von internationalistischer Klimagerechtigkeit und zur Entwicklung von Bildungsprogrammen sowie zur Organisation von Palästina-, Mieter- und Abolitionistenbewegungen.

