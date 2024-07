https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/israeli-spy-still-working-labour-during-uk-election-campaign



Israelischer Spion arbeitet noch während des britischen Wahlkampfs für Labour

Von Asa Winstanley

Lobby Watch

2. Juli 2024

Fotos von Assaf Kaplan aus seinem inzwischen gelöschten Social Media- und Online-Profil.

Der ehemalige israelische Spion Assaf Kaplan ist immer noch für die britische Labour-Partei während des laufenden Wahlkampfes tätig, wie The Electronic Intifada herausgefunden hat.

Wir haben auch erfahren, dass Kaplan versucht hat, sich Zugang zu einer parteiübergreifenden Wahlreformgruppe namens Get PR Done zu verschaffen, was die Mitglieder und Administratoren der Gruppe alarmierte, die von seinem Hintergrund in der Eliteeinheit für Cyberwarfare des israelischen Militärs wussten.

Und in einer außergewöhnlichen Wendung der Ereignisse drohte die Labour Party am Dienstag mit rechtlichen Schritten gegen The Electronic Intifada, nachdem wir sie um eine Stellungnahme gebeten hatten.

Die Partei hat jedoch keine der Aussagen bestritten, die wir im Rahmen unserer Anfrage für diese Geschichte gemacht haben, und hat bestätigt, dass sie Kaplan während ihrer aktuellen Wahlkampagne weiterhin beschäftigt.

Kaplan ist in der Labour-Partei aktiv geblieben, seit er im Januar 2021 erstmals von The Electronic Intifada enttarnt wurde. Labour-Chef Keir Starmer, der Kaplan eingestellt hat, um die Partei bei der Beeinflussung von „Ereignissen oder Narrativen im Internet“ zu unterstützen und um Labour-Mitglieder zu „verfolgen“.

Seit der Übernahme der Labour-Partei im Jahr 2020 hat Starmer die Linke unter dem Vorwand fingierter Antisemitismusvorwürfe – insbesondere gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn– obsessiv gesäubert.

Corbyn kandidiert nun als unabhängiger Kandidat, nachdem er von Starmer, der Spenden in Millionenhöhe von der Israel-Lobby in die Labour-Kampagne gelenkt hat, aus dem Rennen geworfen wurde.

Eine Quelle innerhalb des Personals der Labour-Partei enthüllte am Freitag, dass Kaplan immer noch bei der Partei beschäftigt ist.

In einer E-Mail des offiziellen Pressekontos der Labour-Partei schrieb ein Parteisprecher, dass „weder Herr Kaplan noch die Labour-Partei Ihre Anschuldigungen eines schwerwiegenden Fehlverhaltens akzeptieren“ – eine offizielle Bestätigung, dass Kaplan weiterhin bei der Labour-Partei angestellt ist, während die Partei einen Wahlkampf führt, der sie voraussichtlich an die Macht bringen wird.

„Blut auf dem Kopfhörer“

Aus Dokumenten, die von The Electronic Intifada ausgegraben wurden, geht auch hervor, dass Kaplan auf der Konferenz der Jüdischen Arbeitsbewegung im Januar dieses Jahres darüber sprach, „wie man einen guten Wahlkampf führt“.

Im Programm der Israel-Lobbygruppe für die Veranstaltung wurde Kaplan als „Social Organizing Manager für die Labour Party“ bezeichnet.

Dies deutet darauf hin, dass Labour den Überwachungsaspekt von Kaplans Rolle jetzt herunterspielt – sein ursprünglicher vollständiger Titel lautete „Social Listening and Organizing Manager“.

Die JLM, die enge Verbindungen zur israelischen Botschaft in Londonunterhält, wurde im September 2015 neu gegründet, um den damals neu gewählten linken Labour-Führer Jeremy Corbyn zu bekämpfen, der sich seit langem für die Solidarität mit Palästina einsetzt.

Wie The Electronic Intifada erstmals im Jahr 2021 enthüllte, war Kaplan ein Geheimdienstanalyst in Israels tödlicher Cyberwarfare-Abteilung, der Einheit 8200, gewesen.

Beamte der Einheit 8200 wurden 2014 von Whistleblowern entlarvt, die sich intern mit „Blut auf dem Headset“ brüsteten – den X’s, die sie nach jeder Ermordung eines Palästinensers markierten, die sie durch ihre allgegenwärtige und aufdringliche Überwachung jedes Aspekts des Lebens der Palästinenser mitverursachten.

Kaplan arbeitete mehr als viereinhalb Jahre lang für den militärischen Nachrichtendienst – lange über die Dreijahresgrenze der angeblich obligatorischen Wehrpflicht in Israel hinaus.

Die Einheit 8200 ist eine Eliteeinheit des israelischen Militärs, in die man nur schwer eintreten kann.

Die israelische Armee bezeichnet die 8200 als ihre „wichtigste Informationsbeschaffungseinheit“.

Eine der Hauptaufgaben der Einheit ist nach Angaben des Militärs das „Zuhören“ – derselbe Begriff, den Labour in seiner Stellenbeschreibung für die Aufgabe verwendet, für die Kaplan eingestellt wurde.

Die Mitglieder der Einheit „sind für die Entwicklung und den Einsatz von Instrumenten zur Informationsbeschaffung, die Analyse, die Verarbeitung und die Weitergabe der gesammelten Informationen an die zuständigen Beamten zuständig“, so das Militär weiter.

Furcht vor Spionage

Was dieses „Abhören“ im Fall der Einheit 8200 bedeutet, verrieten einige ihrer Veteranen 2014 gegenüber The Guardian.

„Jeder Palästinenser kann ins Visier genommen werden und Sanktionen wie die Verweigerung von Genehmigungen, Schikanen, Erpressung oder sogar direkte körperliche Verletzungen erleiden“, erklärte ein Veteran.

„Jede Information, die die Erpressung einer Person ermöglichen könnte, wird als relevante Information betrachtet“, fügte der Veteran hinzu. „Egal, ob die betreffende Person eine bestimmte sexuelle Ausrichtung hat, ihre Frau betrügt oder in Israel oder im Westjordanland behandelt werden muss – sie ist ein Ziel für Erpressung.“

Obwohl die Enthüllungen von The Electronic Intifada über Kaplan im Jahr 2021 für große Empörung und sogar für rechtliche Schritte sorgten, ist die genaue Rolle des ehemaligen israelischen Spions in der britischen Politik seither ungeklärt geblieben.

Die Electronic Intifada kann heute auch enthüllen, dass Kaplans Aktivitäten über die Labour-Partei hinausgingen.

Nur wenige Monate nach seiner Ernennung trat Kaplan kurzzeitig der privaten Facebook-Gruppe von Get PR Done bei, einer parteiübergreifenden Kampagne zur Wahlrechtsreform.

Get PR Done setzt sich für die Einführung des Verhältniswahlrechts als Wahlsystem bei den nationalen Wahlen in Großbritannien ein.

Alan Story, Mitbegründer von Get PR Done und ehemaliger Journalist des Toronto Star, erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass es Kaplan im Februar 2021 kurz gelang, der privaten Gruppe beizutreten, bevor ein anderer Administrator seinen Namen erkannte.

Die Organisatoren waren empört.

„Es hat nicht lange gedauert, bis wir entschieden haben: Wir müssen ihn ausschließen“, sagte Story. „Nicht nur, dass sie diesen Kerl eingestellt haben, er spioniert jetzt auch noch unsere verdammte Gruppe aus!“

Nachdem sie die Berichte von The Electronic Intifada und anderen Organisationen wie Middle East Eye gelesen hatten, wurde Kaplan schnell aus der Gruppe geworfen.

Story sagte jedoch, die Mehrheit der Administratoren habe damals beschlossen, Kaplans Infiltration nicht öffentlich zu machen, weil sie der Meinung war, dass dies die Mitglieder der Gruppe eingeschüchtert hätte.

„Wir haben viele Mitglieder in der Arbeiterpartei“, sagte Story. „Sie wissen ja, was mit Leuten passiert, die Keir Starmer in der Labour Party kritisieren wollen: Sie werden rausgeworfen.“

*Wir wollten nicht den Eindruck erwecken, dass … ein Spion jede Nachricht in der Gruppe lesen könnte“, sagte Story.

Die private Facebook-Gruppe und die öffentliche Facebook-Seite von Get PR Done haben heute jeweils etwa 3.000 Mitglieder oder Follower.

Story sagte, die Gruppe habe sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Jahreskongress der Labour Party eine Position zugunsten des Verhältniswahlrechts im Jahr 2022 einnimmt (Starmer hat die Wahlreform inzwischen abgelehnt).

Story sagte, seine Gruppe habe erfahren, dass Kaplan auch „The Labour Party Forum“ infiltriert habe, eine private Facebook-Gruppe mit fast 36.000 Mitgliedern.

Die Administratoren des Labour-Party-Forums reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Rechtliche Bedrohung

Sowohl Kaplan als auch die Arbeitspartei erhielten vor der Veröffentlichung dieses Artikels einen groben Überblick über den Inhalt und die Themen, die untersucht werden, und wurden gebeten, bis Montagabend eine Stellungnahme abzugeben.

Assaf Kaplan antwortete nicht auf eine E-Mail, in der er um eine Stellungnahme gebeten wurde, und nahm am Montag auch keine Anrufe entgegen.

Die Arbeitspartei forderte The Electronic Intifada auf, „die von Ihnen vorgeschlagene Geschichte oder irgendwelche Behauptungen über Herrn Kaplan nicht zu veröffentlichen, bis wir morgen Mittag des folgenden Tages, Dienstag, unsere Antwort erhalten haben“.

„Wir behalten uns die gesetzlichen Rechte der Arbeitspartei und die von Herrn Kaplan in vollem Umfang vor“, erklärte die Partei. „Wir behalten uns auch das Recht vor, dem Gericht eine Kopie dieser E-Mail zur Frage des Verhaltens und/oder der Prozesskosten vorzulegen.“

Der Exekutivdirektor der Electronic Intifada, Ali Abunimah, reagierte auf die Labour-Partei und erklärte, der jüngste Versuch der Partei, diese Publikation einzuschüchtern, werde scheitern.

Er schrieb: „In Anbetracht Ihres Hinweises auf mögliche rechtliche Schritte nutze ich diese Gelegenheit, um Sie so klar und unmissverständlich wie möglich darauf hinzuweisen, dass jeder Versuch der Labour-Partei, unsere Veröffentlichung von Informationen, die sich in unserem Besitz befinden, durch tatsächliche oder implizite rechtliche Drohungen zu behindern, erfolglos sein wird.“

„Wenn Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, uns einen Kommentar zu unserem Artikel zukommen zu lassen, können Sie das gerne tun“, fügte Abunimah hinzu. „Sie können sich auch dafür entscheiden, dies nicht zu tun. Aus Höflichkeit und ausschließlich nach meinem Ermessen werde ich die Frist bis Dienstag, den 2. Juli, 12.00 Uhr britischer Zeit verlängern.“

Die zweite E-Mail der Labour-Partei am folgenden Tag wurde 13 Minuten später als die von der Partei selbst vorgeschlagene Frist verschickt und mit dem ausdrücklichen Vermerk „nicht zur Veröffentlichung“ versehen.

The Electronic Intifada hat jedoch keine Vereinbarung mit der Partei über die Geheimhaltung ihrer Mitteilungen getroffen und ist auch in keiner Weise dazu verpflichtet, dies zu tun.

Die Partei behauptete, dass diese Geschichte „verleumderische Aussagen gegen Herrn Assaf Kaplan“ enthalten würde, ohne jedoch zu präzisieren, um welche Aussagen es sich dabei handeln könnte.

Abgesehen von den juristischen Drohungen hat die Partei auf keine der ihr gestellten inhaltlichen Fragen geantwortet, obwohl The Electronic Intifada ihre Frist verlängert hatte, um ihr ausreichend Gelegenheit zu geben, zu antworten.

Die Labour-Partei hat in der Vergangenheit die Anfragen von The Electronic Intifada nach einer Stellungnahme zu Kaplan vollständig ignoriert.

Einfluss der Israel-Lobby

Im Februar enthüllte The Electronic Intifada, dass Damien Egan, ein Labour-Abgeordneter, mit einer ehemaligen israelischen Soldatin verheiratet ist, die Mitglieder der Einheit 8200 rekrutierte, um an einem von der Israel-Lobby betriebenen Programm namens Birthright Israel Excel teilzunehmen.

Anfang dieses Jahres gewann Egan eine Nachwahl – eine Abstimmung zur Besetzung eines Parlamentssitzes, der frei wird, in der Regel aufgrund eines Todesfalls oder eines Rücktritts. Er ist mit dem Softwareentwickler Yossi Felberbaum verheiratet, der mehr als fünf Jahre lang an der Entwicklung von IT-Systemen für das israelische Militär beteiligt war.

Nach unserer Enthüllung entfernte Felberbaum jeden Hinweis auf die israelische Armee aus seinem LinkedIn-Profil.

Die Screenshots sind noch immer in unserem ursprünglichen Artikel zu sehen, und weder Egan noch Felberbaum haben sich dazu geäußert.

Egan ist auch eng mit der Israel-Lobbygruppe Jewish Labour Movement verbunden.

Da die Popularität der konservativen Regierung auf ein Rekordtief gesunken ist, wird allgemein vorausgesagt, dass die Labour-Partei die Wahl am Donnerstag gewinnen und Starmer trotz seiner eigenen schlechten Zustimmungswerte Premierminister werden wird.

Die Labour-Partei sieht sich jedoch in mehreren wichtigen Sitzen im ganzen Land mit erheblichen Herausforderungen von links konfrontiert, wobei Israels Völkermord im Gazastreifen das Hauptthema ist – auch in Starmers eigenem Bezirk.

Im Oktober erklärte Starmer im nationalen Radio, dass Israel das „Recht“ habe, die Bevölkerung von Gaza zu blockieren und ihr den Strom und das Wasser abzustellen.

Dies hat ihn seitdem Stimmen gekostet.

Bei einer weiteren Nachwahl im Februar konnte der Vorsitzende der Workers Party, George Galloway, eine Mehrheit von 9 500 Stimmen für die Labour-Partei umstoßen und gewann Rochdale, einen Sitz im Nordwesten Englands mit einem relativ hohen muslimischen Bevölkerungsanteil.

Galloway ist ein altgedienter Palästina-Solidaritätsaktivist und Gesetzgeber, der 2003 vom damaligen Premierminister Tony Blair aus der Labour-Partei geworfen wurde, nachdem er sich gegen die Invasion im Irak ausgesprochen hatte.

Galloways Partei stellt im ganzen Land Kandidaten auf. Einige von ihnen – wie auch andere unabhängige Palästina-Solidaritätskämpfer, die an der Wahl teilnehmen – haben gute Chancen, zu gewinnen.

Starmer hat von dem reichen Israel-Lobbyisten und südafrikanischen Apartheid-Profiteur Gary Lubner riesige Summen für die Labour-Partei eingestrichen.

Als er 2020 für den Parteivorsitz kandidierte, stellte Starmer klar: „Ich unterstütze den Zionismus ohne Einschränkung.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …