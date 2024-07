Virus-General Von Uli Gellermann Rationalgalerie

https://www.rationalgalerie.de/home/virus-general

Virus-General Frauen an die Russen-Front Autor: Uli Gellermann Datum: 04.07.2024 Artikel teilen

Es ist typisch für die Zeit der reaktionären Revolution: Wichtige Beiträge zur Bundeswehr erfährt man nicht mehr vom Verteidigungsminister, der eigentlich zuständig ist, sondern direkt von der Armee. Deshalb darf sich jetzt der Generalinspekteur, Carsten Breuer, öffentlich mit der Forderung einer Wehrpflicht für Frauen melden.

Woke Verhältnisse

Natürlich muß sich in woken Verhältnissen auch der Inspekteur ein progressives Mäntelchen umhängen und verkauft den Rückschritt als Fortschritt: Er will die Erweiterung der Wehrpflicht als „Gleichberechtigung“ verkaufen. Schon Alice Schwarzer hatte sich für die Frauen-Wehrpflicht ausgesprochen, und wo Schwarzer draufsteht, ist Fortschritt drin, sagt der Zeitgeist.

Reaktionäres Gespenst

Der Zeitgeist ist ein reaktionäres Gespenst. Denn die Vergrößerung der Bundeswehr vergrößert nur die Kriegsgefahr: „Militärisch betrachtet brauchen wir eine Aufwuchsfähigkeit, nicht zuletzt mit Blick auf die Planungen der NATO“, erzählt Breuer. Und der Blick auf die NATO ist der Blick auf die Ukraine: Von dort wollte das Krebsgeschwür am Leib des Friedens seine Metastasen nach Russland ausbreiten. Die Folgen sind bekannt: Die US-Organisation NATO will immer näher an die Grenzen Russlands, um die Russen mit militärischen Drohungen in die Knie zu zwingen und im Kriegsfall den Weg nach Moskau zu verkürzen.

Landsknecht-Ausbildung in den USA

Breuer war an den NATO-Kriegen in Jugoslawien und Afghanistan beteiligt, wie es sich für einen am Command and General Staff College in Fort Leavenworth, Kansas Ausgebildeten gehört: Dort lernt man, wie man mit einer großen Militärmaschine kleine Völker unterdrückt. Solche Landsknechte ohne Gewissen sind es, die der Militarismus braucht.

Corona-General

Mit Null Gewissensbissen übernahm Breuer auch den Job als „Corona-General“. Er wurde von Kanzler Scholz ins Bundeskanzleramt geholt, um den Corona-Krisenstab zu leiten und die Impfkampagne zu steuern. Von „immer feste druff“ zu „immer feste in den Arm“ diente der Mann als Erfüllungsgehilfe der Pharma-Industrie. Ob die Zahl der Impf-Krüppel die Zahl der Kriegs-Krüppel unter Breuer überschreitet, ist bisher unbekannt.

Generale überleben leider meist

Ob Breuer lernfähig ist, weiß man nicht. Aber er könnte aus dem Ukraine-Krieg lernen, dass man sich besser nicht mit den Russen anlegt. Ärgerlich ist, das militärische Lernprozesse meist von Opfern in der Zivilbevölkerung begleitet werden. Bis die Generalität zugibt, dass Kriege mörderisch sind, sind die Friedhöfe meist voll. Leider überleben immer die Generale.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …