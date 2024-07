https://www.palestinechronicle.com/horrifying-treatment-thisis-how-israel-tortures-its-palestinian-hostages/



Schlimmer als Abu Ghraib“ – so foltert Israel seine palästinensischen Geiseln

Von Robert Inlakesh

2. Juli 2024

Dr. Muhammad Abu Salmiya nach seiner Entlassung aus israelischen Gefängnissen. (Foto: über soziale Medien)

In israelischen Gefängnissen und Haftanstalten werden insgesamt 21.000 palästinensische Geiseln festgehalten, was Ronen Bar, der Leiter des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, als „Inhaftierungskrise“ bezeichnete.

Diese Gefangenen wurden einer Reihe von Foltermethoden unterworfen, wobei eine der Haftanstalten als schlimmer als Abu Ghraib bezeichnet wurde.

Der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, Dr. Muhammad Abu Salmiya, wurde aus der Haft entlassen, nachdem er monatelang ohne Anklage festgehalten worden war, was im israelischen politischen Establishment für Kontroversen sorgte.

Nach seiner Freilassung sprach Dr. Salmiya in den Medien über die schreckliche Realität, mit der die Gefangenen konfrontiert sind, und stellte fest, dass „Gefangene in israelischen Gefängnissen verschiedenen Arten von Folter ausgesetzt sind“.

Die Armee behandelt sie, als wären sie leblose Gegenstände, und israelische Ärzte haben uns körperlich angegriffen“. Er wies auch darauf hin, dass es internationalen Organisationen nicht gestattet sei, die Gefangenen zu besuchen, und dass sie auch keinen Zugang zu Anwälten hätten, während die palästinensischen Gefangenen „schwerer Folter und fast täglichen Übergriffen in den Gefängnissen ausgesetzt seien und ihnen medizinische Behandlungen verweigert würden“.

Einer der Orte, an denen Dr. Salmiya festgehalten wurde, ist das berüchtigte Sde Teiman-Gefängnis, ein Militärgefängnis, das eingerichtet wurde, um Palästinenser zu inhaftieren, die ohne Anklage aus dem Gazastreifen entführt worden waren.

Laut dem palästinensischen Anwalt Khaled Mahajneh, der vor kurzem nach einem Besuch aus erster Hand über die Bedingungen in dem Gefangenenlager berichtete, „ist die Behandlung noch schrecklicher als alles, was wir über Abu Ghraib und Guantanamo gehört haben“.

Mahajneh sagte, dass etwa 4.000 Häftlinge aus dem Gazastreifen, die Sde Teiman als „Todeslager“ zu bezeichnen begannen, nachdem mindestens 35 Häftlinge unter „unbekannten Umständen“ ums Leben gekommen waren, ständig die Augen verbunden und gefesselt seien und gezwungen würden, zusammengekauert auf dem Boden zu schlafen.

Die einzige Zeit, in der die Fesseln gelockert wurden, war eine wöchentliche einminütige Dusche, die die Häftlinge zu verweigern begannen, da die Überschreitung einer Minute eine Bestrafung zur Folge hatte und sie keine Uhr oder Zeitschaltuhr erhielten. „Die Überschreitung der zugewiesenen Minute setzt die Häftlinge schweren Strafen aus, einschließlich stundenlanger Aufenthalte im Freien in der Hitze oder im Regen“. Es wurden auch Berichte über schwere Folterungen, einschließlich Vergewaltigungen, bekannt.

In Berichten von CNN, der New York Times und dem UNRWA wurde von schweren Formen sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen in Sde Teiman berichtet.

Dazu gehörten die Vergewaltigung von Männern mit Elektroschocks und brennenden Metallstäben sowie Berichte über den Einsatz von Hunden zur Vergewaltigung von Häftlingen; ein Mann wurde Berichten zufolge mit einem Metallstab vergewaltigt und dann zurückgelassen, um langsam an seinen schweren Wunden zu sterben, die sich infizierten.

Auch Frauen waren sexueller Gewalt ausgesetzt. Eine 34-jährige Frau sagte vor den Vereinten Nationen aus, dass „ein männlicher Soldat uns den Hidschab abnahm, uns zwickte und unsere Körper, einschließlich unserer Brüste, berührte“.

Hinzu kamen Schlafentzug, Hunger und die Verwendung von Tönen zur Folterung der Gefangenen, während die Zeitung Haaretz enthüllte, dass palästinensischen Gefangenen regelmäßig Gliedmaßen amputiert wurden, nachdem der Blutkreislauf durch zu enge Fesseln unterbrochen worden war.

Während das meiste Medieninteresse auf das Gefangenenlager Sde Teiman gerichtet war, hält das israelische Regime mindestens 21.000 Palästinenser in Einrichtungen gefangen, die nur für 14.500 Gefangene ausgelegt sind. Ende November äußerte sich die palästinensische Journalistin Baraah Abo Ramouz, die gerade im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen worden war, zu den Bedingungen, denen weibliche Gefangene ausgesetzt sind, wie folgt:

„Die Situation in den Gefängnissen ist verheerend. Die Gefangenen werden missbraucht. Sie werden ständig geschlagen. Sie werden sexuell missbraucht. Sie werden vergewaltigt. Ich übertreibe nicht. Die Gefangenen werden vergewaltigt.“

Seit der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir die Macht über die Bedingungen der Gefangenen erhalten hat, werden ihnen aufgrund der neu eingeführten Maßnahmen fast alle Grundrechte vorenthalten, die nach internationalem Recht den Gefangenen zustehen müssen.

Dazu gehören in den meisten Fällen das Recht auf Nahrung, sauberes Wasser, Familienbesuche, Bettzeug usw. Palästinensische Gefangene, von denen die meisten ohne Anklage festgehalten werden, werden routinemäßig geschlagen, medizinisch vernachlässigt, wiederholt ohne Anwesenheit eines Anwalts verhört, ausgehungert, bespuckt, beschimpft und in Einzelhaft gehalten.

Foltermethoden wie Stresspositionen, die Verwendung eines Stuhls mit kleineren Beinen an der Vorderseite, an den die Gefangenen gefesselt werden und bei dem sie gezwungen werden, sich selbst zu entleeren, sind seit langem Routine und werden heute mehr denn je als Waffe eingesetzt. Schon vor dem 7. Oktober waren Berichte aufgetaucht, wonach Gefangene zur Schwerstarbeit eingesetzt werden, was einer Form der Sklaverei gleichkommt.

Palästinensische Gefangene werden unter Folterbedingungen und unter Bedrohung des Lebens ihrer Familien verhört. Dies geschah bei Gefangenen, die vom israelischen Militär gefangen genommen und gezwungen wurden, Taten zu gestehen, die sie am 7. Oktober unmöglich begangen haben konnten und die dann als Beweis für die Gräueltaten der Hamas vorgeführt wurden, obwohl einige dieser Personen nachweislich keine Hamas-Mitglieder waren.

Es genügt zu sagen, dass über 21.000 palästinensische Geiseln massenhaft gefoltert, ausgehungert und sexuell missbraucht werden, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. In einem am 12. Juni veröffentlichten UN-Bericht wird detailliert dargelegt, dass die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober systematisch Palästinenserinnen und Palästinenser online und persönlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt haben, einschließlich erzwungener öffentlicher Nacktheit, erzwungener öffentlicher Entkleidung, sexualisierter Folter und Missbrauch sowie sexueller Erniedrigung und Belästigung.

In diesem Bericht werden verschiedene Fälle von sexueller Gewalt und sogar Vergewaltigung behandelt, wobei der Schwerpunkt auf Verbrechen liegt, die gegen Palästinenser während ihrer Inhaftierung durch israelische Streitkräfte begangen wurden.

(Die Palästina-Chronik)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Nahen Osten, insbesondere auf Palästina. Dieser Artikel wurde von ihm für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

