https://www.commondreams.org/news/israeli-scholar-northern-gaza



Palästinenser tragen ihre Habseligkeiten, während sie am 12. Oktober 2024 aus dem Norden des Gazastreifens vor einem israelischen Angriff fliehen.

(Foto: Omar Al-Qattaa/AFP via Getty Images)

Israelischer Wissenschaftler beschreibt die „wahre Brutalität“ der ethnischen Säuberung, die derzeit im Gazastreifen stattfindet

„Eine solche Entmenschlichung kann nur Assoziationen mit Szenen auslösen, in denen die Nazis Juden in Viehwaggons verladen.“

Von Jake Johnson

01. November 2024

Der sogenannte „Generalplan“, ein Vorschlag zur ethnischen Säuberung im Norden des Gazastreifens, der Berichten zufolge in den höchsten Kreisen der israelischen Regierung für Aufmerksamkeit gesorgt hat, hat große Besorgnis ausgelöst.

Der israelische Wissenschaftler Idan Landau argumentierte jedoch in einem Gastbeitrag, der am Freitag in englischer Sprache im +972 Magazine veröffentlicht wurde, dass das, was das israelische Militär tatsächlich im Norden des Gazastreifens tut, „noch entsetzlicher“ sei als der von einer Gruppe pensionierter Generäle skizzierte Plan. Landau argumentierte, dass die Konzentration auf die Details des Plans der Generäle dazu diene, die „wahre Brutalität“ der tödlichen Operationen Israels im nördlichen Gazastreifen zu verschleiern, der durch den militärischen Angriff und die Belagerung zu einer Höllenlandschaft aus Tod und Zerstörung geworden sei.

Landau, Professor für Linguistik an der Universität Tel Aviv, begann seine Kolumne, die zuerst auf Hebräisch in seinem Blog veröffentlicht wurde, mit zwei Fotos: eines zeigt eine feierliche Veranstaltung in einem von einer israelischen Siedlerorganisation errichteten Lager direkt außerhalb des Gazastreifens und das andere zeigt vertriebene Palästinenser, die mit vorgehaltener Waffe in den Ruinen des nördlichen Gazastreifens aufgereiht stehen.

„Diese Fotos erzählen eine Geschichte, die sich so schnell entfaltet, dass ihre erschütternden Details bereits kurz davor stehen, in Vergessenheit zu geraten„, schrieb Landau. ‚Doch diese Geschichte könnte an jedem beliebigen Punkt in den letzten 76 Jahren beginnen: die Nakba von 1948, der darauf folgende ‘Siyag-Plan“, die Naksa von 1967. Auf der einen Seite vertriebene Palästinenser mit all dem Hab und Gut, das sie tragen können, hungrig, verwundet und erschöpft; auf der anderen Seite freudige jüdische Siedler, die das neue Land, das die Armee für sie geräumt hat, heiligen.“

Die Entmenschlichung der Menschen in Gaza durch das israelische Militär, so Landau, „kann nicht anders, als unsere Assoziationen mit Szenen auszulösen, in denen die Nazis Juden in Viehwaggons verladen.“

Links: Israelische Siedler versammeln sich bei einer Veranstaltung zur Feier von Sukkot in der Nähe des Gazastreifens. Rechts: Vertriebene Palästinenser stehen mit vorgehaltener Waffe in den Ruinen des Jabalia-Flüchtlingslagers Schlange. (Fotos via +972 Magazine)

Landau schrieb, dass das, was die israelische Armee in den letzten Wochen im nördlichen Gazastreifen durchführt, „nicht ganz“ dem Plan der Generäle entspricht, der vorsieht, den noch in der Region verbliebenen Palästinensern eine Woche Zeit zu geben, um das Gebiet zu verlassen, bevor es zur militärischen Sperrzone erklärt wird – und jeden, der bleibt, als Militanten zu bezeichnen, dem humanitäre Hilfe verweigert und der getötet werden kann.

Die tatsächliche Strategie, die israelische Soldaten im nördlichen Gaza-Streifen anwenden, ist „eine noch finsterere und brutalere Version“ des Plans der Generäle, „in einem konzentrierteren Gebiet“.

„Der erste, unmittelbarste Unterschied ist die Aufgabe von Vorkehrungen zur Schadensbegrenzung für Zivilisten, d. h. den Bewohnern des nördlichen Gazastreifens eine Woche Zeit zu geben, um in Richtung Süden zu evakuieren“, schrieb Landau. “Der zweite Unterschied betrifft den eigentlichen Zweck der Räumung des Gebiets: Während die Militäroperation als Sicherheitsmaßnahme dargestellt wurde, war sie in Wirklichkeit vom ersten Tag an Ausdruck des Geistes der ethnischen Säuberung und Umsiedlung.“

„Im Gegensatz zu dem von der Armee gezeichneten Bild, das den Eindruck erweckt, die Bewohner der nördlichen Gebiete könnten sich frei nach Süden bewegen und sich aus der Gefahrenzone entfernen, zeigen die Aussagen der Menschen vor Ort eine erschreckende Realität: Jeder, der auch nur einen Schritt aus seinem Haus heraus machte, lief Gefahr, von israelischen Scharfschützen oder Drohnen erschossen zu werden, auch kleine Kinder und diejenigen, die weiße Fahnen schwenkten“, so Landau. “Rettungskräfte, die versuchten, den Verwundeten zu helfen, wurden ebenfalls angegriffen, ebenso wie Journalisten, die versuchten, die Ereignisse zu dokumentieren.“

Der Wissenschaftler zitiert ein „besonders erschütterndes Video“, in dem ein palästinensisches Kind „auf dem Boden um Hilfe fleht, nachdem es durch einen Luftangriff verwundet wurde; als sich eine Menschenmenge versammelt, um ihm zu helfen, werden sie plötzlich von einem weiteren Luftangriff getroffen, bei dem ein Mensch getötet und mehr als 20 weitere verletzt werden.“

„Dies ist die Realität, in der die Menschen im Norden des Gazastreifens ausgehungert und erschöpft in die ‚humanitäre Zone‘ gehen sollten“, schrieb Landau. „Seit Beginn der Militäroperation der israelischen Armee im nördlichen Gazastreifen wurden über 1.000 Palästinenser getötet. Die israelische Luftwaffe bombardiert normalerweise nachts, wenn die Opfer schlafen, tötet ganze Familien in ihren Häusern und erschwert die Evakuierung der Verwundeten. Am 24. Oktober gaben die Rettungsdienste bekannt, dass sie aufgrund der Intensität der Bombardierung keine andere Wahl hätten, als alle Einsätze in den belagerten Gebieten einzustellen.“

Der tödliche Militärangriff, so Landau, sei von einer „Aushungerungspolitik“ begleitet worden, die den Fluss humanitärer Hilfe in den Norden des Gazastreifens stark behindert habe.

Die Leiter prominenter UN-Organisationen und Menschenrechtsorganisationen warnten am Freitag, dass die Bedingungen vor Ort in der Region „apokalyptisch“ seien und dass „die gesamte palästinensische Bevölkerung im Norden des Gazastreifens unmittelbar Gefahr laufe, an Krankheiten, Hunger und Gewalt zu sterben“.

Landau merkte an, dass die israelische Regierung am 16. Oktober auf Druck der Biden-Regierung Berichten zufolge 100 Hilfslieferwagen die Einreise in den Norden des Gazastreifens erlaubt habe.

„Aber Journalisten im Norden haben die Aufzeichnungen schnell korrigiert: Es ist überhaupt nichts in die belagerten Gebiete gelangt“, schrieb Landau. „Am 20. Oktober lehnte Israel einen weiteren Antrag von UN-Organisationen auf Einfuhr von Lebensmitteln, Treibstoff, Blut und Medikamenten ab. Drei Tage später gab der Staat vor dem Obersten Gerichtshof als Reaktion auf einen Antrag der israelischen Menschenrechtsgruppe Gisha auf eine einstweilige Verfügung zu, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine humanitäre Hilfe in den Norden des Gazastreifens gelassen worden war. Zu diesem Zeitpunkt sprechen wir bereits von einer dreiwöchigen Lebensmittelblockade.“

Auf die Frage, was angesichts einer solchen Katastrophe noch zu tun sei, schrieb Landau: „Der Konsens über den Vernichtungskrieg vergiftet die israelische Gesellschaft und schwärzt ihre Zukunft so sehr, dass selbst kleine Nester des Widerstands denjenigen, die noch nicht von den Strömen des Wahnsinns mitgerissen wurden, Ausdauer und Hoffnung geben können.“

„Wir können auch im Ausland nach Partnern für diesen Kampf suchen, wo der entscheidende Hebel des Drucks die Pipeline amerikanischer Waffen ist“, fügte er hinzu. “Der Kampf um die Beendigung dieses sich verschärfenden Vernichtungs- und Transferkrieges in Gaza, insbesondere im Norden, ist in erster Linie ein menschlicher Kampf. Es ist ein Kampf ums Leben, sowohl in Gaza als auch in Israel: um die bloße Chance, dass das Leben in diesem blutgetränkten Land weiter bestehen kann. Nichts könnte patriotischer sein.“

+972 Magazine veröffentlichte Landaus Kolumne einen Tag, nachdem Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, in einer Erklärung davor gewarnt hatte, dass „die Zeit knapp wird“, um den Versuch der rechtsextremen israelischen Regierung zu stoppen, „die Palästinenser aus ihrem eigenen Land zu vertreiben und Israel die vollständige Annexion palästinensischer Gebiete zu ermöglichen“.

„Vor unseren Augen und in Gaza ereignen sich Völkermord und eine von Menschen verursachte humanitäre Katastrophe“, sagte Albanese. “Ich bedaure, dass so viele Mitgliedstaaten das Leid des palästinensischen Volkes nicht anerkennen und stattdessen wegschauen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …