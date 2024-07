https://www.palestinechronicle.com/israeli-army-chief-demands-netanyahus-apology-over-remarks-critical-of-military/



Israelischer Armeechef fordert Netanjahus Entschuldigung für militärkritische Äußerungen

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

17. Juli 2024

Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi. (Foto: Fotograf der Sprechereinheit der israelischen Armee, über Wikimedia Commons)

Seit dem Beginn des völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen im vergangenen Oktober ist es mehrfach zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und führenden Militärs gekommen.

Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat Premierminister Benjamin Netanjahu aufgefordert, sich für seine jüngsten Äußerungen zu entschuldigen, in denen er das Militär dafür kritisierte, nicht genug Druck auf die Hamas auszuüben, um Fortschritte bei den Geiselgesprächen zu erzielen, berichteten israelische Medien am Dienstag.

Der israelische Sender Channel 12 berichtete, Netanjahu habe auf einer Pressekonferenz am Samstag behauptet, er habe sich gezwungen gefühlt, die Invasion in Rafah „um der Verhandlungen willen“ voranzutreiben, da es seit Monaten „keinen Fortschritt“ gegeben habe.

„Monatelang gab es keine Fortschritte, weil der militärische Druck nicht stark genug war, und ich dachte, dass wir sowohl um des Geiselabkommens als auch um des Sieges über die Hamas willen in Rafah einmarschieren müssen“, wurde Netanjahu zitiert.

Israel hatte am 6. Mai eine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen gestartet und die Kontrolle über den Philadelphi-Korridor, einschließlich des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, übernommen.

Druck

In dem Bericht, der von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert wird, heißt es auch, dass Militärs Netanjahus Äußerungen so interpretierten, dass er in Rafah aktiv werden wolle, dass aber hochrangige Armeeoffiziere dem nicht nachkämen, so dass er sie unter Druck setzen müsse.

Während eines Treffens am Sonntag, an dem auch die Leiter der beiden wichtigsten israelischen Sicherheitsdienste, des Shin Bet und des Mossad, teilnahmen, forderte Halevi Netanjahu auf, sich zu entschuldigen, berichtete Channel 12.

Halevi sagte Berichten zufolge: „Diese Worte sind ernst.

Ich verlange, dass sich der Premierminister entschuldigt.“

Netanjahu habe sich jedoch nicht entschuldigt, so der Sender.

Ein Sprecher des Militärs sagte auf Anfrage des Senders:„Wir sprechen nicht an, was in geschlossenen Diskussionen gesagt wird“.

Beamte in Netanjahus Büro sagten, sie wüssten „nichts von einer solchen Aussage in diesem Sicherheitstreffen“.

Premierminister weist Kritik zurück

Die Times of Israel berichtete, Netanjahu habe während der Pressekonferenz gesagt: „Wenn es einen Fortschritt gibt, wenn es Veränderungen in der (Hamas-)Position gibt, dann ist es wegen des starken militärischen Drucks und des starken Beharrens auf unseren Bedingungen, was die Veränderungen bewirkt.“

Er wies ferner „diese Vorwürfe (gegen mich) zurück, dass ich (ein Geiselabkommen) verzögere, dass ich (meine Haltung) härter werde, dass ich ein Abkommen verhindere.Es ist das absolute Gegenteil.“

Seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen kam es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und führenden Militärs, insbesondere über die Verantwortung für die Widerstandsoperation am 7. Oktober letzten Jahres.

Schwindelerregende Zahl von Todesopfern

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden 38.713 Palästinenser getötet und 89.166 verwundet.Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet.Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen. Übersetzt mit deepl.com

(PC, Anadolu)

