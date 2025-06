https://www.middleeasteye.net/opinion/israels-attack-iran-violent-new-world-being-born-going-horrify-you



Israels Angriff auf den Iran: Die gewalttätige neue Welt, die gerade entsteht, wird euch erschrecken

Jonathan Cook

19. Juni 2025,

Vor zwanzig Jahren warnte die USA voreilig vor den „Geburtswehen“ eines neuen Nahen Ostens. Jetzt sind sie mit voller Wucht eingetroffen – und sie werden nicht im Iran enden

Rauchwolken nach einer Explosion im Zentrum von Teheran am 15. Juni 2025 (AFP)

Westliche Politiker und Medien verstricken sich in Widersprüche, um das Unmögliche zu drehen: Sie stellen den unverkennbaren Angriffskrieg Israels gegen den Iran als eine Art „defensive“ Maßnahme dar.

Diesmal gab es keinen rationalen Vorwand, wie es ihn für Israel gab, um nach dem eintägigen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 einen Völkermord in Gaza zu verüben.

Es gab im Vorfeld keinen ernsthaften Versuch, ein falsches Weltuntergangsszenario zu konstruieren – wie es in den Monaten vor der illegalen US- und britischen Invasion des Irak im Jahr 2003 der Fall war. Damals wurden wir belogen, dass Bagdad über „Massenvernichtungswaffen“ verfüge, die innerhalb von 45 Minuten auf Europa abgefeuert werden könnten.

Vielmehr befand sich der Iran in intensiven Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über sein Atomprogramm, als Israel am vergangenen Freitag seinen unprovozierten Angriff startete.

Der Westen hat bereitwillig die Behauptungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu wiedergekäut, Israel sei zum Handeln gezwungen gewesen, weil der Iran kurz vor der Herstellung einer Atombombe gestanden habe – eine völlig unbewiesene Behauptung, die er seit 1992 aufstellt.

Keine seiner düsteren Warnungen hat sich jemals bewahrheitet.

Tatsächlich griff Israel den Iran kurz nachdem Präsident Donald Trump Hoffnung auf ein Atomabkommen mit Teheran geäußert hatte und zwei Tage vor dem geplanten Treffen der Unterhändler beider Länder an.

Ende März hatte Trumps Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard im Rahmen der jährlichen Bewertung der US-Geheimdienste ausdrücklich erklärt: „Der Iran baut keine Atomwaffen, und der Oberste Führer [Ali] Khamenei hat das 2003 ausgesetzte Atomwaffenprogramm nicht wieder genehmigt.“

Diese Woche teilten vier Quellen, die mit dieser Einschätzung vertraut sein sollen, CNN mit, dass der Iran nicht versuche, eine Bombe zu bauen, aber wenn er seinen Kurs ändere, sei er „bis zu drei Jahre davon entfernt, eine [Atomwaffe] herstellen und auf ein Ziel seiner Wahl abfeuern zu können“.

Dennoch schien Trump am Dienstag dieser Woche bereit zu sein, sich dem Angriff Israels anzuschließen. Er wies öffentlich das Urteil seines eigenen Geheimdienstchefs zurück, schickte US-Kampfflugzeuge über Großbritannien und Spanien in den Nahen Osten, forderte die „bedingungslose Kapitulation“ des Iran und drohte kaum verhüllt mit der Ermordung Khameneis.

„Samson-Option“

Die Konstruktion eines Vorwands für einen Angriff auf den Iran – 1945 vom Nürnberger Tribunal als „das größte internationale Verbrechen“ definiert – ist seit vielen Jahren in Vorbereitung.

Die aktuellen Gespräche zwischen den USA und dem Iran waren nur notwendig, weil Trump unter dem starken Druck Israels während seiner ersten Amtszeit als Präsident ein bestehendes Abkommen mit Teheran aufgekündigt hatte.

Israels Krieg gegen den Iran ist ein Verbrechen der Aggression, keine legale Selbstverteidigung, sagen Experten.

Dieses Abkommen, das von seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelt worden war, sollte Israels unerbittliche Forderungen nach einem Angriff auf den Iran beschwichtigen. Es beschränkte die Urananreicherung Teherns streng auf ein Niveau, das weit unter dem liegt, das für den Ausstieg aus dem zivilen Energieprogramm und den Bau einer Bombe erforderlich wäre.

Israel hingegen durfte ein Atomwaffenarsenal von mindestens 100 Sprengköpfen behalten, während es sich – anders als der Iran – weigerte, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen, und – ebenfalls anders als der Iran – den Zugang für Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde verwehrte.

Die Komplizenschaft des Westens bei der Vortäuschung, dass Israels Atomwaffen geheim sind – eine Politik, die in Israel offiziell als „Ambiguität“ bezeichnet wird –, war nur notwendig, weil es den USA nicht gestattet ist, einem Staat mit nicht deklarierten Atomwaffen militärische Hilfe zu leisten.

Israel ist bei weitem der größte Empfänger solcher Hilfe.

Niemand – außer unverbesserlichen Rassisten – glaubt, dass der Iran den selbstmörderischen Schritt unternehmen würde, eine Atomrakete auf Israel abzufeuern, selbst wenn er eine hätte. Das ist nicht der wahre Grund für die Besorgnis Israels und der USA.

Vielmehr werden die Doppelmoral und die Doppelstandards durchgesetzt, um Israel als einzigen Atomwaffenstaat im Nahen Osten zu erhalten, damit es seine militärische Macht ungehindert in einer ölreichen Region ausüben kann, die der Westen entschlossen ist, zu kontrollieren.

Die Bombe hat Israel unantastbar und unkontrollierbar gemacht und es in die Lage versetzt, seine Nachbarn mit der „Samson-Option“ einzuschüchtern – der Drohung, dass Israel lieber sein Atomarsenal einsetzen würde, als seine Existenz zu gefährden.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, schien diese Woche in einer gemeldeten Äußerung genau ein solches Szenario gegenüber dem Iran anzudeuten: „Es werden noch andere schwierige Tage kommen, aber denkt immer an Hiroshima und Nagasaki.“

Man darf nicht vergessen, dass israelische Regierungen jede Bedrohung des derzeitigen Status Israels als Siedlerkolonialstaat, der das palästinensische Volk aus seiner Heimat vertreibt und gewaltsam entwurzelt, als „existenziell“ betrachten.

Israels Atomwaffen gewährleisten, dass es in der Region tun kann, was es will – einschließlich Völkermord in Gaza –, ohne nennenswerte Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

Kriegspropaganda

Die Behauptung, Israel „verteidige sich“ mit seinem Angriff auf den Iran – propagiert von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Europäischen Union, den G7 und den USA – sollte als weiterer Angriff auf die Grundprinzipien des Völkerrechts verstanden werden.

Diese Behauptung basiert auf der Vorstellung, dass Israels Angriff „präventiv“ war – was möglicherweise gerechtfertigt wäre, wenn Israel nachweisen könnte, dass eine unmittelbare, glaubwürdige und schwerwiegende Gefahr eines Angriffs oder einer Invasion durch den Iran bestand, die mit anderen Mitteln nicht abgewendet werden konnte.

Doch selbst wenn es Beweise für die Behauptung Israels gäbe, dass es in unmittelbarer Gefahr war – was nicht der Fall ist –, würde allein die Tatsache, dass der Iran gerade mit den USA über sein Atomprogramm verhandelte, diese Rechtfertigung zunichte machen.

Vielmehr gilt die Behauptung Israels, dass der Iran zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eine Bedrohung darstellte, die neutralisiert werden musste, als „Präventivkrieg“ – und ist nach internationalem Recht unbestreitbar illegal.

Israels Behauptung, der Iran habe zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft eine Bedrohung dargestellt, die neutralisiert werden musste, ist nach internationalem Recht unbestreitbar illegal.

Beachten Sie den auffälligen Kontrast zur Reaktion des Westens auf den sogenannten „unprovozierten” Angriff Russlands auf die Ukraine vor nur drei Jahren.

Die westlichen Hauptstädte und ihre Medien waren sich damals nur allzu klar darüber, dass Moskaus Vorgehen unverantwortlich war – und dass strenge Wirtschaftssanktionen gegen Russland und militärische Unterstützung für die Ukraine die einzig möglichen Reaktionen waren.

Dies ging so weit, dass frühe Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Moskau und Kiew, das auf einem Rückzug Russlands beruhte, von Premierminister Boris Johnson, vermutlich auf Anweisung Washingtons, blockiert wurden. Die Ukraine wurde angewiesen, weiterzukämpfen.

Der Angriff Israels auf den Iran verstößt noch offensichtlicher gegen das Völkerrecht.

Netanjahu, der bereits ein Flüchtling vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist, der ihn wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza durch Aushungern der dortigen Bevölkerung vor Gericht stellen will, hat sich nun auch des „schwersten internationalen Verbrechens“ schuldig gemacht.

Nicht, dass man davon etwas wüsste, wenn man westlichen Politikern oder den milliardenschweren Medien zuhört.

Dort wird wieder einmal die Geschichte von einem tapferen Israel erzählt, das zu einseitigen Maßnahmen gezwungen ist, von einer existenziellen Bedrohung Israels, von barbarischen Terroristen, die Israel bedrohen, vom einzigartigen Leid – und der Menschlichkeit – der israelischen Bevölkerung und von Netanjahu als starkem Führer und nicht als regelrechtem Kriegsverbrecher.

Es ist das gleiche, abgedroschene Drehbuch, das bei jeder Gelegenheit hervorgeholt wird, unabhängig von den Fakten oder Umständen. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die westliche Öffentlichkeit nicht informiert wird, sondern nur noch mehr Kriegspropaganda serviert bekommt.

Regimewechsel

Aber Israels Vorwände für seinen Angriffskrieg sind ein bewegliches Ziel – schwer zu fassen, weil sie sich ständig ändern.

Während Netanjahu zunächst mit der unglaubwürdigen Behauptung auftrat, das iranische Atomprogramm stelle eine unmittelbare Bedrohung dar, wechselte er bald zu dem Argument, Israels Angriffskrieg sei auch gerechtfertigt, um eine angebliche Bedrohung durch das iranische Raketenprogramm abzuwenden.

Warum Israels Angriffe nach hinten losgehen, während sich die Iraner um ihre Flagge scharen

Als ultimatives Beispiel für Chuzpe führte Israel als Beweis an, dass es von iranischen Raketen getroffen worden sei – Raketen, die Teheran als direkte Reaktion auf Israels Raketenhagel auf den Iran abgefeuert hatte.

Israels Proteste gegen die steigende Zahl der Todesopfer unter israelischen Zivilisten übersahen zwei unbequeme Tatsachen, die Israels Heuchelei hätten unterstreichen müssen, hätten die westlichen Medien nicht so hart daran gearbeitet, sie zu verschleiern.

Erstens hat Israel seine eigene Zivilbevölkerung zu menschlichen Schutzschilden gemacht, indem es wichtige militärische Einrichtungen – wie seinen Geheimdienst und sein Verteidigungsministerium – im Zentrum des dicht besiedelten Tel Aviv stationiert hat und seine Abfangraketen aus dem Stadtgebiet abfeuert.

Erinnern wir uns daran, dass Israel die Hamas für den Tod von Zehntausenden Palästinensern in Gaza in den letzten 20 Monaten verantwortlich gemacht hat, basierend auf der weitgehend unbewiesenen Behauptung, dass sich ihre Kämpfer unter der Bevölkerung versteckt hätten. Nun kann und sollte dasselbe Argument gegen Israel verwendet werden.

Und zweitens ist es nur allzu offensichtlich, dass Israel selbst Wohngebiete im Iran angreift – genau wie zuvor, als es fast alle Gebäude in Gaza zerstörte, darunter Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und Bäckereien.

Sowohl Netanjahu als auch Trump haben die Iraner aufgefordert, die Stadt Teheran „sofort zu evakuieren“ – was für die meisten der 10 Millionen Einwohner in der vorgegebenen Zeit unmöglich ist.

Ihre Forderung wirft jedoch auch die Frage auf, warum Israel, wenn es die Entwicklung eines iranischen Atomsprengkopfes verhindern will, so viele seiner Angriffe auf Wohngebiete der iranischen Hauptstadt konzentriert.

Israel hat seine eigene Zivilbevölkerung zu menschlichen Schutzschilden gemacht, indem es wichtige militärische Einrichtungen im Zentrum des dicht besiedelten Tel Aviv errichtet hat.

Allgemeiner gesagt geht Israels Argument, dass Teheran seiner ballistischen Raketen beraubt werden muss, davon aus, dass nur Israel – und seine Verbündeten – über militärische Abschreckungsmittel verfügen dürfen.

Es scheint, dass der Iran nicht nur kein Atomwaffenarsenal als Gegengewicht zu Israels Atomwaffen haben darf, sondern dass er nicht einmal zurückschlagen darf, wenn Israel beschließt, seine von den USA gelieferten Raketen auf Teheran abzufeuern.

Was Israel effektiv fordert, ist, dass der Iran zu einem größeren Pendant der Palästinensischen Autonomiebehörde wird – einem gefügigen, leicht bewaffneten Regime, das vollständig unter der Kontrolle Israels steht.

Das ist der Kern dessen, was Israel mit seinem aktuellen Angriff auf den Iran wirklich erreichen will.

Es geht um einen Regimewechsel in Teheran.

In Folter ausgebildet

Auch hier unterstützen die westlichen Medien diese neue Narrative.

Außergewöhnlicherweise luden Fernsehsendungen wie „Sunday with Laura Kuenssberg“ der BBC Reza Pahlavi, den Sohn des 1979 von den Ayatollahs gestürzten iranischen Schahs, als Gast ein, um eine islamische Republik zu schaffen. Er nutzte die Sendung, um die Iraner zum „Aufstand“ gegen ihre Führer aufzurufen.

Warum Netanjahu verzweifelt versucht, die USA in Israels Krieg gegen den Iran hineinzuziehen

Die Darstellung – eine vollständig von Israel erfundene – lautet, dass die iranische Gesellschaft verzweifelt danach strebt, das Joch der islamischen Diktatur abzuwerfen und zu den glücklichen Tagen der monarchischen Herrschaft unter den Pahlavis zurückzukehren.

Das ist eine mehr als absurde Analyse des modernen Iran.

Pahlavi zu bitten, darüber zu diskutieren, wie der Iran von der Herrschaft der Geistlichen befreit werden könnte, ist gleichbedeutend damit, Josef Stalins Enkel ins Studio einzuladen, um darüber zu diskutieren, wie er eine pro-demokratische Bewegung in Russland anführen will.

Tatsächlich waren die gefürchteten Pahlavis nur 1979 an der Macht – und in der Lage, gestürzt zu werden –, weil Israel, Großbritannien und die USA sich tief in den Iran einmischten, um sie so lange an der Macht zu halten.

Als die Iraner 1951 den säkularen Reformer Mohammed Mossadegh, einen Anwalt und Intellektuellen, zum Premierminister wählten, arbeiteten Großbritannien und die USA unermüdlich daran, ihn zu stürzen.

Sein Hauptverbrechen bestand darin, dass er die Kontrolle über die iranische Ölindustrie – und deren Gewinne – vom Vereinigten Königreich zurückeroberte.

Innerhalb von zwei Jahren wurde Mossadegh im Rahmen der von den USA angeführten Operation Ajax gestürzt und der Schah wieder als Diktator eingesetzt. Israel wurde hinzugezogen, um die iranische Geheimpolizei Savak in Foltertechniken zu schulen, die sie an iranischen Dissidenten anwenden sollte und die sie von der Folterung palästinensischer Gefangener gelernt hatte.

Wie zu erwarten war, öffnete die Niederschlagung aller Bemühungen um eine demokratische Reform des Iran durch den Westen einen Raum für Widerstand gegen den Schah, der schnell von islamistischen Parteien besetzt wurde.

Im Jahr 1979 stürzten diese revolutionären Kräfte den vom Westen unterstützten Diktator Mohammad Reza Pahlavi. Ayatollah Ruhollah Khomeini kehrte aus dem Exil in Paris zurück und gründete die Islamische Republik Iran.

Halbmond des Widerstands

Bemerkenswert ist, dass Khomeinis Nachfolger als oberster Führer, Ali Khameini, 2003 ein religiöses Edikt erließ, das dem Iran die Entwicklung von Atomwaffen verbot. Er betrachtete dies als Verstoß gegen das islamische Recht.

Aus diesem Grund hat sich der Iran trotz der endlosen Provokationen und gegenteiligen Behauptungen Israels so sehr gegen die Entwicklung einer Bombe gesträubt.

Indem er Israel erlaubt, den Iran zu bombardieren, drängt Trump Teheran in die Atomkarte

Stattdessen hat der Iran zwei Dinge getan, die den eigentlichen Auslöser für Israels Angriffskrieg darstellen.

Erstens entwickelte er die beste alternative Militärstrategie, die er aufbieten konnte, um sich vor der Aggression Israels und des Westens zu schützen – einer Aggression, die eher mit der Weigerung des Iran zusammenhängt, sich wie einst der Schah zum Vasallen des Westens zu machen, als mit der Frage der Menschenrechte unter der Herrschaft der Geistlichen.

Die iranischen Führer haben verstanden, dass sie ein Ziel sind. Der Iran verfügt über riesige Öl- und Gasvorkommen, ist aber im Gegensatz zu den benachbarten Golfregimes keine Marionette des Westens. Er kann auch die Straße von Hormus sperren, das wichtigste Tor für den Öl- und Gasfluss in den Westen und nach Asien.

Und als schiitisch geprägter Staat (im Gegensatz zum sunnitischen Islam, der den größten Teil des übrigen Nahen Ostens dominiert) hat der Iran eine Reihe von Glaubensgemeinschaften in der gesamten Region – im Libanon, in Syrien, im Irak, im Jemen und anderswo –, zu denen er enge Beziehungen aufgebaut hat.

Mit Hilfe des Iran hat beispielsweise die Hisbollah im Libanon in der Nähe der israelischen Grenze einen großen Vorrat an Raketen und Flugkörpern angelegt. Das sollte Israel davon abhalten, erneut zu versuchen, den Libanon anzugreifen und zu besetzen, wie es dies von Anfang der 1980er Jahre bis zum Jahr 2000 zwei Jahrzehnte lang getan hatte.

Es bedeutete aber auch, dass jeder Angriff Israels auf den Iran mit größerer Reichweite riskant wäre, da es sich damit einem Raketenbeschuss an seiner Nordgrenze aussetzen würde.

Ideologen in Washington, bekannt als Neokonservative, die die Vorherrschaft Israels im Nahen Osten nachdrücklich unterstützen, lehnten das, was als „Achse des Widerstands“ angesehen wurde, entschieden ab.

Die Neokonservativen, die nach einem Weg suchten, den Iran zu vernichten, nutzten die Anschläge vom 11. September 2001 auf die Zwillingstürme in New York schnell als Gelegenheit, die Macht des Iran zu untergraben.

Eine Frau trägt ihr Kind nach den israelischen Angriffen auf den Iran in Teheran, Iran, am 15. Juni 2025 (AFP)

General Wesley Clark wurde in den Tagen nach dem Angriff im Pentagon mitgeteilt, dass die USA einen Plan ausgearbeitet hätten, „sieben Länder in fünf Jahren auszuschalten“.

Bemerkenswert ist, dass, obwohl die meisten der Entführer, die Flugzeuge in die Zwillingstürme stürzten, aus Saudi-Arabien stammten, auf der Liste der Ziele des Pentagons vor allem Mitglieder des sogenannten „schiitischen Halbmondes“ standen.

Alle wurden seitdem angegriffen. Wie Clark feststellte, ist der siebte und letzte Staat auf dieser Liste – der am schwersten zu bekämpfende – der Iran.

Machtdemonstration

Eine weitere Sorge Israels war, dass der Iran und seine Verbündeten im Gegensatz zu den arabischen Regimes sich als unerschütterliche Unterstützer des palästinensischen Volkes gegen die jahrzehntelange israelische Besatzung und Unterdrückung erwiesen hatten.

Die Unnachgiebigkeit des Iran in der Palästinafrage wurde während der ersten Amtszeit von Trump deutlich, als arabische Staaten begannen, ihre Beziehungen zu Israel durch die von den USA vermittelten Abraham-Abkommen aktiv zu normalisieren, obwohl sich die Lage der Palästinenser unter israelischer Herrschaft verschlechterte.

Israel und die USA gestalten den Nahen Osten gemeinsam durch extreme Gewalt und die Aushöhlung des Völkerrechts neu.

Für Israel war es besonders ärgerlich, dass der Iran und der verstorbene Hisbollah-Führer Hassan Nasarallah zu den wichtigsten Vertretern der palästinensischen Bevölkerung wurden – und zwar unter Muslimen aller Couleur.

Da die Palästinensische Autonomiebehörde Mitte der 2000er Jahre weitgehend untätig war, leitete der Iran seine Hilfe an die Hamas im belagerten Gazastreifen weiter, die wichtigste palästinensische Gruppe, die noch bereit war, gegen die Apartheidherrschaft und ethnische Säuberungen Israels zu kämpfen.

Das Ergebnis war eine Art angespannte Stabilität, in der sich beide Seiten in einer nahöstlichen Version der „gegenseitig garantierten Zerstörung” zurückhielten. Keine Seite hatte einen Anreiz, einen umfassenden Angriff zu riskieren, aus Angst vor den schwerwiegenden Folgen.

Dieses Modell fand am 7. Oktober 2023 ein jähes Ende, als die Hamas beschloss, ihre bisherigen Kalkulationen zu überdenken.

Da sich die Palästinenser zunehmend isoliert fühlten, erstickt durch die Belagerung Israels und im Stich gelassen von den arabischen Regimes, inszenierte die Hamas eine Machtdemonstration und brach für einen Tag aus dem Konzentrationslager Gaza aus.

Israel nutzte die Gelegenheit, um zwei miteinander verbundene Aufgaben zu erledigen: die Palästinenser als Volk ein für alle Mal zu vernichten und damit auch ihre Ambitionen auf einen Staat in ihrer Heimat; und den schiitischen Halbmond zurückzudrängen, genau wie es das Pentagon mehr als 20 Jahre zuvor geplant hatte.

Israel begann damit, Gaza dem Erdboden gleichzumachen – indem es seine Bevölkerung massakrierte und aushungerte. Dann machte es sich daran, die südlichen Hochburgen der Hisbollah im Libanon zu zerstören. Und mit dem Zusammenbruch des syrischen Regimes von Baschar al-Assad konnte Israel Teile Syriens besetzen, die Überreste seiner militärischen Infrastruktur zerschlagen und einen Fluchtweg in den Iran freimachen.

Dies waren die Voraussetzungen für den Beginn des aktuellen Angriffskriegs gegen den Iran.

„Geburtswehen“

Als Israel 2006 in einem früheren Versuch, den Plan des Pentagons zu verwirklichen, weite Teile des Libanon bombardierte, bezeichnete die damalige US-Außenministerin Condoleezza Rice die Gewalt Israels vorschnell als „Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens“.

Was wir in den letzten 20 Monaten Israels langsamer Aggression gegen den Iran erlebt haben, ist genau eine Wiederbelebung dieser Geburtswehen. Israel und die USA gestalten den Nahen Osten gemeinsam durch extreme Gewalt und die Auslöschung des Völkerrechts neu.

Israel kann auf zwei Wegen zum Erfolg gelangen.

Entweder installiert es in Tehern einen neuen autoritären Herrscher wie den Sohn des Schahs, der den Befehlen Israels und der USA gehorchen wird. Oder Israel hinterlässt das Land so zerstört, dass es in gewalttätige Fraktionskämpfe versinkt und zu sehr mit Bürgerkriegen beschäftigt ist, um seine begrenzten Energien für die Entwicklung einer Atombombe oder die Organisation eines „schiitischen Halbmondes“ des Widerstands aufzuwenden.

Je mehr Israel tötet, desto mehr stellt der Westen es als Opfer dar.

Letztendlich geht es jedoch um mehr als nur um die Neugestaltung der Landkarte des Nahen Ostens. Und es geht um mehr als nur um den Sturz der Machthaber in Teheran.

So wie Israel die Hamas, die Hisbollah und Syrien ausschalten musste, bevor es daran denken konnte, den Weg für die Zerstörung des Iran freizumachen, müssen die USA und ihre westlichen Verbündeten die Achse des Widerstands auslöschen und Russland in einem endlosen Krieg in der Ukraine festnageln, bevor sie daran denken können, China anzugehen.

Oder wie der deutsche Kanzler Friedrich Merz diese Woche in einem dieser stillen Momente bemerkte: „Das [der Angriff auf den Iran] ist die Drecksarbeit, die Israel für uns alle erledigt.“

Dies ist ein entscheidender Moment in dem 20-jährigen Plan des Pentagons zur „globalen Vorherrschaft in allen Bereichen“: einer unipolaren Welt, in der die USA weder durch militärische Rivalen noch durch die Auferlegung internationaler Gesetze eingeschränkt sind. Eine Welt, in der eine winzige, keiner Rechenschaftspflicht unterliegende Elite, die durch Kriege reich geworden ist, dem Rest von uns Bedingungen diktiert.

Wenn all dies wie die Außenpolitik eines Soziopathen klingt, dann deshalb, weil es genau das ist. Jahrelange Straffreiheit für Israel und die USA haben uns an diesen Punkt gebracht. Beide fühlen sich berechtigt, die Überreste einer internationalen Ordnung zu zerstören, die ihnen nicht genau das gibt, was sie wollen.

Die aktuellen Geburtswehen werden zunehmen. Wenn Sie an Menschenrechte glauben, an die Begrenzung der Macht der Regierung, an den Einsatz von Diplomatie vor militärischer Aggression, an die Freiheiten, mit denen Sie aufgewachsen sind, wird Sie die neue Welt, die gerade entsteht, erschrecken.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net.

Übersetzt mit Deepl.com

