Israel’s savage actions in the name of Jews make Jews unsafe Jewish thinkers have long warned that Israel’s dependence on western Jews‘ political support to gain impunity for its human rights abuses could contribute to antisemitism in the U.S.

Juden demonstrieren bei einer Pro-Palästina-Kundgebung in Washington, D.C., 4. November 2023.

Jüdische Denker warnen seit langem, dass Israels Abhängigkeit von der politischen Unterstützung westlicher Juden, um Straffreiheit für seine Menschenrechtsverletzungen zu erlangen, zu Antisemitismus in den USA beitragen könnte.

Israels brutale Aktionen im Namen der Juden machen Juden unsicher

Von Philip Weiss

10. November 2023

Der FBI-Direktor sagte letzte Woche, dass die Feindseligkeiten im Nahen Osten in Form von Angriffen auf Muslime und Juden auch auf die Vereinigten Staaten übergreifen könnten, und die Senatorin von Nevada, Jacky Rosen, die eine antisemitische Morddrohung erhalten hatte, sagte: „Ich fühle mich genauso, wie sich Juden überall auf der Welt fühlen – angegriffen und bedroht.“

Obwohl wir skeptisch sein sollten, wenn pro-israelische Organisationen und Einzelpersonen antisemitische Äußerungen mit antizionistischen verwechseln, gehe ich davon aus, dass der FBI-Direktor Recht hat und dass einige dieser Vorfälle tatsächlich antisemitisch sind. Der Columbia-Wissenschaftler Rashid Khalidi „räumte bereitwillig ein, dass es in letzter Zeit zu einer Reihe von antisemitischen Vorfällen auf dem Campus von Universitäten gekommen ist“, berichtet Michelle Goldberg in der Times. In einem Fall wurde ein Cornell-Student angeklagt, weil er gedroht hatte, eine koschere Mensa anzugreifen. Und ich sehe, dass viele Juden im Internet und anderswo ihre Ängste und ihre Verletzlichkeit zum Ausdruck bringen, und ich würde solche Behauptungen niemals abtun.

Es ist daher notwendig, auf einen Punkt hinzuweisen, den ich schon viele Male zuvor gemacht habe: Jüdische Denker haben lange davor gewarnt, dass Israels Abhängigkeit von amerikanischen Juden in Bezug auf die politische Unterstützung von Handlungen, die von vielen in der Welt verurteilt werden – ethnische Säuberungen, Massaker und jetzt Völkermord in Gaza – eine Gefahr für diese Gemeinschaften darstellt. Wenn amerikanisch-jüdische Organisationen solche Aktionen einhellig unterstützen und sogar darauf bestehen, dass Jüdischsein bedeutet, Israel als „den jüdischen Staat“ zu unterstützen, während es Zivilisten tötet, ist diese Einstimmigkeitserklärung für Juden tatsächlich gefährlich.

Und so besteht die Gefahr, dass Antisemitismus gefördert wird, wenn jüdische Führer wie Ted Deutch vom American Jewish Committee lange Verteidigungen der israelischen Aktionen in Gaza veröffentlichen, in denen sie wiederholt den Hamas-Angriff vom 7. Oktober anführen und die palästinensischen Todesopfer nicht einmal erwähnen. Richtig, sie erwähnen nicht einmal, dass damals 9000 Menschen getötet wurden, darunter mehr als 3000 Kinder. Eine solche Gleichgültigkeit eines offiziellen jüdischen Führers gegenüber Massakern durch „den jüdischen Staat“ wird bei Juden Ressentiments hervorrufen.

„Das … Töten von Tausenden von Palästinensern in Gaza gefährdet Juden in Israel und anderswo“, schreibt der antizionistische Gelehrte Yakov Rabkin diese Woche. „Wenn Israel behauptet, der Staat aller Juden zu sein, macht es sie zu Geiseln seiner Politik und seines Handelns. Wenn jüdische Gemeindeorganisationen erklären ‚Wir stehen zu Israel!‘, handeln sie als Stellvertreter Israels und nicht als Vertreter der Juden.“

Zu Beginn dieses Jahres habe ich mehrere jüdische Denker zitiert, die sich ähnlich äußerten. Hier sind Auszüge aus diesen Erklärungen.

Ken Roth, ehemaliger Leiter von Human Rights Watch, im Juli 2021 nach einem israelischen Massaker in Gaza:

„Antisemitismus ist immer falsch, und er ging der Gründung Israels lange voraus, aber der Anstieg antisemitischer Vorfälle in Großbritannien während des jüngsten Gaza-Konflikts straft diejenigen Lügen, die vorgeben, dass das Verhalten der israelischen Regierung keinen Einfluss auf den Antisemitismus hat.“

Roth führte aus, dass dieses Argument tabu sei, weil es suggeriere, dass die israelische Regierung, die behaupte, das jüdische Volk zu schützen, in Wirklichkeit die jüdische Sicherheit untergrabe.

Hannah Arendt warnte 1944, als sie die Gründung Israels mit Unterstützung amerikanischer Juden voraussah, vor den Gefahren einer solchen Unterstützung:

„Wenn ein jüdisches Gemeinwesen in naher Zukunft zustande kommt – mit oder ohne Teilung -, wird dies auf den politischen Einfluss amerikanischer Juden zurückzuführen sein00[I]m Falle, dass das jüdische Gemeinwesen gegen den Willen der Araber und ohne die Unterstützung der Mittelmeervölker ausgerufen wird, wird nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch politische Unterstützung für eine lange Zeit notwendig sein. Und das könnte sich für die Juden in diesem Land als sehr unangenehm erweisen“.

Der Harvard-Soziologe Nathan Glazer warnte 1976, dass die Amerikaner wegen ihrer Lobbyarbeit für Israel „feindselig“ gegenüber den amerikanischen Juden werden könnten.

„Die amerikanischen Juden haben nur deshalb Macht, weil ihre Mitbürger ihnen bei der Ausübung dieser Macht freundlich gesinnt sind. Sie können dieser Machtausübung gegenüber weniger freundlich werden. Sie können in der Tat feindselig gegenüber…. werden. Amerikanische Juden setzen sich im Kongress ungeniert für israelfreundliche Maßnahmen ein und machen es politisch unangenehm, gegen Israel zu sein und sogar eine „unparteiische“ Position einzunehmen. Die politische Persönlichkeit, die dies tut, wird viel Druck und Beschimpfungen ausgesetzt sein, von denen einige ziemlich unfair sind. Aber wie ich bereits sagte, muss Macht im Kontext gesehen werden. Der Kontext ist, dass es für amerikanische Juden sicher ist, das zu tun, was sie tun.

Glazers Ratschlag lautete, dass die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft sich für die Schaffung eines palästinensischen Staates einsetzen sollte – ein Rat, den die Gemeinschaft ablehnte.

Der Schriftsteller Eric Alterman hat wiederholt davor gewarnt, dass die Unterstützung Israels das jüdische Leben in den USA „ausgehöhlt“ hat und zum Antisemitismus beigetragen hat. Er sagte im November 2022 zu Americans for Peace Now):

„Um ehrlich zu sein, während es einen Anstieg des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten gibt – von dem übrigens ein großer Teil auf Leute zurückzuführen ist, die auf Israel wütend sind – gibt es wirklich kein Problem damit, in Amerika jüdisch zu sein, so wie es einmal war.“

Der britisch-jüdische Nahost-Experte Tony Klug warnte 2015 in einer Rede vor J Street, dass Israels Abhängigkeit von amerikanischen Juden, die das Unvertretbare verteidigen, zu „unheilvollen“ Ergebnissen und einem „Anstieg des Antisemitismus“ beitragen und das Leben für Juden möglicherweise „prekär“ machen würde.

„Wenn Israel die Besatzung nicht rigoros beendet und wenn die organisierte jüdische Meinung in anderen Ländern sich offen dafür ausspricht, wird es in der Tat mit ziemlicher Sicherheit zu einem weiteren Anstieg der antijüdischen Stimmung kommen, der möglicherweise noch unheilvollere Impulse freisetzen wird. Dies soll natürlich keine Rechtfertigung für solch düstere zukünftige Entwicklungen sein… Ich fürchte… dass Israels nicht enden wollende Besetzung des Landes und des Lebens eines anderen Volkes nicht nur Israel ernsthaft gefährdet, ganz zu schweigen von der Verzweiflung der Palästinenser. Sie macht auch die Lage der Juden in der ganzen Welt immer prekärer.“

Dieses Problem ist dem Zionismus inhärent. Seine jüdischen Siedler waren von der Unterstützung des Westens abhängig, vor allem von den führenden Mächten (Großbritannien, dann die USA), und so waren die jüdischen Gemeinden in diesen Ländern aufgerufen, ihren Einfluss auf die westlichen Regierungen zur Unterstützung Israels geltend zu machen. Tatsächlich liefen viele englische Juden im Jahr 1900 vor Herzl davon, weil sie das Gefühl hatten, dass sein Eintreten für einen jüdischen Staat ihre Position in Großbritannien untergrub.

Eine langjährige Quelle des jüdischen Antizionismus war die Vorliebe für das Leben in vielfältigen Gesellschaften, in denen die Rechte aller Menschen geachtet werden. Der Zionismus hat diese Grundsätze korrumpiert. Er hat eine Ethnokratie errichtet, die vom politischen Einfluss der Juden im Westen abhängig ist.

Es gibt viele gute Gründe, heute ein Antizionist zu sein. Ihnen liegt das Leben der Palästinenser genauso am Herzen wie das anderer Menschen. Sie sind gegen Apartheid und ethnische Säuberung und gegen die Bombardierung von Krankenhäusern und Flüchtlingslagern. Aber ein weiterer Grund ist, dass der Zionismus eine Gefahr für die Juden im Westen darstellt – wenn die Brutalität Israels der Welt offenbart wird, wie es heute der Fall ist.

Ich mache mir Sorgen um die Zukunft des jüdischen Lebens. Ich sehe nicht, wie ein Judentum, das Völkermord unterstützt, geistig überleben kann. Es muss eine Krise innerhalb dieser Gemeinschaft wegen dieser Haltung geben.

Heute bricht der „emotionale Würgegriff“ des Zionismus über die jüdische Gemeinschaft, sagt Rabkin, da junge Juden in aller Welt den Zionismus verurteilen.

Es ist heute wichtiger denn je, dass der jüdische Antizionismus gedeiht. Vor allem um der Menschen willen, die Nacht für Nacht von Israel massakriert werden. Und auch um der Sicherheit der Juden hier willen.

