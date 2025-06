Dank an Rainer Werning für diesen hervorragenden Beitrag von Andy Worthington. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.andyworthington.co.uk/2025/05/22/israels-ferocious-intensification-of-genocide-in-gaza-finally-alienates-key-allies/



Israels brutale Verschärfung des Völkermords in Gaza entfremdet endlich wichtige Verbündete

22.5.25

Die beispiellose Zerstörung Gazas. Ein nicht gekennzeichnetes Foto von der Website der Anadolu Agency, veröffentlicht am 17. Mai 2025.

In den internationalen Beziehungen muss man, wenn der „Freund” einen mit arroganter Herablassung behandelt, seine Reaktion entsprechend der Machtverhältnisse zwischen den beiden Seiten kalibrieren. Wenn dieser „Freund” die USA sind, könnte es ernsthafte Konsequenzen haben, wenn man zu sehr gegen den Strich bürstet. aber wenn Ihr „Freund“ Israel ist, ein Land, das ohne Ihre wirtschaftliche Unterstützung gar nicht existieren würde und das seit 19 Monaten „eiserne“ und bedingungslose Unterstützung für einen Völkermord auf einem Gebiet fordert und erhält, das es seit 58 Jahren illegal besetzt hält und nun vollständig auszulöschen droht, scheint eine Nichtreaktion letztlich nichts anderes zu sein als die Kapitulation vor Mobbing und Missbrauch.

Seit seiner blutigen Gründung im Jahr 1948, als 15.000 Palästinenser getötet und 750.000 weitere vertrieben wurden, hat Israel – mit Unterstützung der USA und anderer westlicher Länder – einen Sonderstatus erlangt, der es ihm ermöglicht, das Völkerrecht konsequent zu untergraben, ohne jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Trotz der illegalen Besetzung der palästinensischen Gebiete im Gazastreifen, , der Westbank und Ostjerusalem, die Einführung eines schrecklichen Apartheid-Systems, die Strangulierung des Gazastreifens und die illegale Kolonisierung der Westbank, die wiederholte Ermordung von Palästinensern ohne Rechenschaftspflicht und die Errichtung eines Gefängnissystems von außergewöhnlicher Brutalität und Gesetzlosigkeit, hat ihm sein Status als weltweit führendes Opfer aufgrund des Holocausts erlaubt, sich wie ein verwöhnter, soziopathischer Teenager oder wie eine ganze Nation verwöhnter, soziopathischer Teenager zu benehmen.

Dies ist seit dem 7. Oktober 2023 – vor 19 qualvoll langen Monaten – offensichtlicher denn je, als die Hamas und andere militante Gruppen aus dem „Freiluftgefängnis“ des Gazastreifens ausbrachen, Hunderte Israelis und einige Ausländer töteten, 251 Menschen als Geiseln nahmen und als Reaktion darauf die westlichen Nationen, darunter die USA, die 27 Mitgliedstaaten der EU, Großbritannien, Kanada und Australien, ihre bedingungslose Unterstützung für das „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ und verzichteten damit schändlich auf alle ihre Verpflichtungen aus den rechtlichen Anforderungen in Bezug auf bewaffnete Konflikte sowie auf jegliche Nuancen und Kontextinformationen, indem sie Israel carte blanche gaben, als Reaktion darauf zu tun, was es wollte.

So wurde beispielsweise weder die illegale Besetzung des Gazastreifens durch Israel seit 1967 erwähnt, noch dass Israel, obwohl es sich 2005 militärisch zurückgezogen hat, weiterhin fast vollständige Kontrolle über Gaza ausübt, was dazu geführt hat, dass das Gebiet aufgrund der vollständigen Blockade des Waren- und Personenverkehrs in und aus dem Gebiet als „Freiluftgefängnis” bezeichnet wird.

Ebenso wenig wurde erwähnt, dass Israel als Besatzungsmacht gemäß den Genfer Konventionen „die Pflicht hat, das Gebiet zum Wohle der lokalen Bevölkerung zu verwalten und dabei seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse zu berücksichtigen”, oder dass die Palästinenser als besetztes Volk das Recht haben, sich gegen Unterdrückung zu verteidigen, auch mit Gewalt.

Ebenso wenig wurde erwähnt, dass Israel seit 2007, als die Hamas die Regierung im Gazastreifen übernahm, wiederholt militärische Angriffe auf Gaza durchgeführt hat, bei denen zwischen 2008 und 2023 rund 6.000 Palästinenser getötet wurden, gegenüber rund 300 israelischen Todesopfern, oder dass diese wiederholten Angriffe von israelischen Beamten schändlicherweise als „Rasenmähen“ bezeichnet wurden.

Stattdessen gab sich der Westen nach dem 7. Oktober einer tödlichen und unverantwortlichen kollektiven Amnesie hin und schloss sich der israelischen Behauptung an, dass die Ereignisse vom 7. Oktober in einem Vakuum stattfanden, ohne jeglichen historischen Kontext.

Das Schweigen des Westens während eines Völkermords

Nachdem der Westen seine bedingungslose Unterstützung für alles, was Israel tat, bekräftigt hatte, schwieg er, als die israelischen Streitkräfte begannen, den Gazastreifen mit einer in der modernen Geschichte beispiellosen Intensität zu bombardieren, wobei sie Waffen einsetzten, die von westlichen Regierungen – vor allem den USA und Deutschland, aber auch mit deutlicher Unterstützung vieler anderer Länder, darunter Großbritannien – geliefert worden waren.

Der Westen schwieg auch, als Israel eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens verhängte und die Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und Treibstoff verhinderte. Dies war eindeutig illegal und eine Form der Kollektivstrafe, obwohl es von Keir Starmer, dem damaligen Oppositionsführer in Großbritannien, befürwortet wurde, der trotz seiner Tätigkeit als Menschenrechtsanwalt am 11. Oktober 2023 gegenüber LBC erklärte, Israel habe „das Recht“, der Zivilbevölkerung in Gaza Strom und Wasser vorzuenthalten.

Der Westen schwieg auch, als Israel mit der Zwangsumsiedlung der palästinensischen Bevölkerung begann und fast die Hälfte der Bevölkerung – über eine Million Menschen – aufforderte, in den Süden zu fliehen. In einem erschreckenden und aufschlussreichen Artikel vom Oktober 2024 erhielt Reuters Zugang zu E-Mails des US-Außenministeriums und des Pentagon, aus denen hervorgeht, in welchem Ausmaß Beamte vom 11. bis 14. Oktober 2023 versuchten, die Biden-Regierung zu warnen, dass sie Gefahr liefe, sich mitschuldig an Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der „humanitären Katastrophe“ zu machen, die unvermeidlich sei, wenn Israel so viele Zivilisten vertreiben dürfe. Ihre Bedenken wurden jedoch ignoriert, und viele Beamte traten später zurück.

Joe Biden war natürlich der Motor der „eisernen“ Unterstützung des Westens für Israel, und selbst als seine geistigen Fähigkeiten spektakulär zusammenbrachen, klammerte er sich wie ein sterbender Hund mit Kiefersperre an seine offen bekundete Unterstützung für den Zionismus, mit einer viszeralen Sympathie für Israels Rache, angeheizt durch Fantasien von 40 enthaupteten Babys und Massenvergewaltigungen, die alle nie stattgefunden haben und völlig erfunden waren.

Andere westliche Staats- und Regierungschefs, die zwar offensichtlich weniger geistig beeinträchtigt waren, konnten sich ebenfalls nicht von ihrer kollektiven Überzeugung lösen, dass Israel „das Recht habe, sich zu verteidigen“ – oder „sich selbst”, wie Starmer es beschämenderweise formulierte –, selbst als die Zerstörung und die Zahl der Todesopfer unkontrolliert anstiegen und Gaza von Norden nach Süden systematisch ausgelöscht wurde, wobei fast alles zerstört wurde, einschließlich seiner Krankenhäuser, die ein besonders grausames Beispiel für Israels Verachtung des humanitären Völkerrechts und ein eklatantes Beispiel für seine Besessenheit waren, zu behaupten, dass alle Krankenhäuser „Kommando- und Kontrollzentren” der Hamas beherbergten. Es handelte sich um Lügen, die nie bewiesen wurden, aber in westlichen Nachrichtenredaktionen akzeptiert wurden, wo die rigide Durchsetzung pro-israelischer Positionen fast unangefochten blieb, selbst als Ärzte und medizinisches Personal ermordet oder entführt und in israelische Folterprogramme gebracht wurden, wo einige getötet wurden und andere noch immer festgehalten werden.

Die Operationsabteilung des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza, fotografiert am 1. April 2024 nach einer anhaltenden, gewaltsamen und illegalen Belagerung durch israelische Streitkräfte.

Nichts schreckte die westlichen Unterstützer Israels ab – nicht einmal die vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs im Januar 2024, die einen „plausiblen“ Völkermord verhindern sollten, nicht die Stellungnahme des IGH vom Juli 2024, in der das Gericht entschied, dass die gesamte Besetzung Gazas, des Westjordanlands und Ostjerusalems durch Israel illegal sei, nicht einmal die Haftbefehle wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die der Internationale Strafgerichtshof im November 2024 gegen Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hat.

Nachdem im Mai und Juni 2024 eine illusorische „rote Linie“ überschritten worden war, als die Auslöschung Gazas mit der Zerstörung von Rafah weitgehend abgeschlossen war, schwieg der Westen weiterhin, ebenso wie damals, als ein offensichtlich schwächelndes Israel dann seine Angriffe in ganz Gaza wieder aufnahm, begleitet von weiteren Evakuierungsbefehlen, angeblich um gegen wiederauflebende Aktivitäten der Hamas vorzugehen, oder als es im Oktober den wirklich teuflischen „Generals’ Plan“ mit dem der gesamte Norden Gazas belagert wurde und erklärt wurde, dass jeder, der einer weiteren Evakuierungsanordnung nicht Folge leistete, selbst wenn er aufgrund seines Alters, einer Krankheit oder Gebrechlichkeit physisch dazu nicht in der Lage war, als „feindlicher Kämpfer“ betrachtet und ohne Gerichtsverfahren hingerichtet werden würde.

Als im Januar dieses Jahres endlich ein Waffenstillstandsabkommen zustande kam, muss es ein kollektives Aufatmen gegeben haben – wenn nicht von den westlichen Staats- und Regierungschefs selbst, dann sicherlich von ihren Rechtsberatern, die, wie man vernünftigerweise annehmen kann, in den vergangenen 15 Monaten erkannt hatten, dass der Versuch, sich der politischen Verantwortung für die Mittäterschaft an einem Völkermord zu entziehen, indem man vorgibt, die uneingeschränkte Vernichtungsrache gegen ein ganzes Volk sei gerechtfertigt, irgendwann zu einer rechtlichen und moralischen Abrechnung führen würde.

Als Israel das Waffenstillstandsabkommen bricht, kommt es schließlich zu Unruhe im Westen – und auch innerhalb Israels selbst.

Als jedoch sechs Wochen später Israel einseitig das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas brach, erneut eine „vollständige Blockade“ aller Lieferungen verhängte (am 2. März) und dann militärische Angriffe in kolossalem Ausmaß wieder aufnahm (am 18. März), kann man mit Fug und Recht sagen, dass ein spürbares Unbehagen die zuvor „eiserne“ und bedingungslose Unterstützung der westlichen Regierungen für Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ durchdrang. Weiterlesen bei AndyWorthington.co.uk

Übersetzt mit Deepl.com

