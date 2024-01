https://www.middleeastmonitor.com/20240115-lineker-faces-backlash-for-reposting-tweet-calling-for-sanctions-against-israel/



Gary Lineker, ehemaliger englischer Fußballspieler und heute Sportmoderator, gestikuliert auf der Bühne mit der Gerd-Müller-Trophäe für den besten Stürmer während der Verleihung des Ballon d’Or Frankreich 2023 im Theatre du Chatelet in Paris am 30. Oktober 2023. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Lineker sieht sich Gegenreaktionen ausgesetzt, weil er einen Tweet veröffentlicht hat, in dem er Sanktionen gegen Israel fordert

Januar 15, 2024

Israels Cheerleader in Großbritannien drängen darauf, dass die BBC Gary Lineker sanktioniert, nachdem der ehemalige englische Fußballspieler einen Tweet an seine 8,9 Millionen Follower gepostet hat, in dem er die weltweite Kampagne für Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) unterstützt. In dem Tweet wurde gefordert, Israel wegen seines anhaltenden „völkermörderischen Angriffs auf die Palästinenser“ vom internationalen Sport zu suspendieren.

Der Tweet wurde ursprünglich von der Palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI) auf X gepostet. Die Rechtsgruppe wurde 2004 nach einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) gegründet, das den Abbau der illegalen israelischen Apartheidmauer um und im besetzten Westjordanland forderte. Dem ursprünglichen Tweet war eine Erklärung des Palästinensischen Fußballverbands (PFA) beigefügt.

In seiner Erklärung forderte der PFA den Ausschluss Israels aus internationalen Sportgremien wegen seiner völkermörderischen Angriffe auf das palästinensische Leben und den Sport. Das Internationale Olympische Komitee, die FIFA und alle regionalen und internationalen Sportverbände wurden aufgefordert, dringend gegen die schweren Menschenrechtsverletzungen Israels Stellung zu beziehen und das Land rechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

Die Erklärung, die auf Arabisch verfasst wurde, wird wie folgt übersetzt: „Der Palästinensische Fußballverband fordert das Internationale Olympische Komitee, den Internationalen Fußballverband (FIFA) – in seiner Eigenschaft als Dachverband des weltweiten Fußballs -, den Asiatischen Fußballverband, alle kontinentalen und internationalen Sportverbände und alle relevanten Parteien auf, dringend gegen diese eklatanten Menschenrechtsverletzungen Stellung zu beziehen … Israel rechtlich zur Rechenschaft zu ziehen und die palästinensischen Sporteinrichtungen zu schützen.“

Die PFA bestätigte, dass sie dringende Schreiben an alle erwähnten wichtigen Gremien sowie an die Islamic Solidarity Sports Federation, den Arabischen Fußballverband, alle nationalen Verbände und die zuständigen Ausschüsse geschickt hat. Darin wurde nicht nur dargelegt, was Sport und Sportler in Palästina infolge der Politik und der Praktiken des israelischen Besatzungsstaates erleiden, sondern auch die Einleitung einer dringenden internationalen Untersuchung der israelischen Verbrechen gegen den Sport und die Sportler in Palästina gefordert.

Obwohl die ursprüngliche arabische Erklärung der PFA im vergangenen Monat veröffentlicht wurde, twitterte die PACBI am Wochenende über den Boykottaufruf. Er wurde von Lineker erneut gepostet, was die Gegenreaktion der rechten Medien und der Pro-Israel-Lobby auslöste.

Ein Abgeordneter forderte, die BBC solle eingreifen und Lineker sanktionieren. Andere Unterstützer des Apartheidstaates nutzten ihre rechtsgerichtete, antipalästinensische Plattform, um die Moderatorin zu verurteilen. Der ursprüngliche Tweet scheint nicht mehr auf Linekers X-Konto zu erscheinen.

