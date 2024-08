https://www.trtworld.com/magazine/israels-brazen-lies-civilians-and-the-dead-in-fake-terrorist-list-18194879



Israels dreiste Lügen: Zivilisten und Tote in gefälschter „Terroristen“-Liste

Von Ayse Betul Aytekin

AA

12. August 2024

Nach dem Bombenanschlag auf eine Schule am Wochenende, bei dem über hundert Palästinenser, darunter auch Kinder und Frauen, getötet wurden, fabriziert die israelische Armee Lügen, um das abscheuliche Verbrechen zu vertuschen.

Palästinensische Kinder inspizieren das zerstörte Gebäude nach einem israelischen Angriff auf die Tabaeen-Schule, in der Vertriebene Zuflucht gefunden haben.

Abdul Aziz al Kafarneh widmete sein Leben in verschiedenen Funktionen dem Dienst an der Bevölkerung von Gaza.

Er arbeitete als städtischer Angestellter, leitete die Verwaltungsabteilung des Beit Hanoun-Krankenhauses, war Vorsitzender des Verwaltungssyndikats im nördlichen Gazastreifen und unterrichtete auch eine Zeit lang an der Beit Hanoun-Schule.

Mit 58 Jahren war er stellvertretender Bürgermeister von Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen, eine Funktion, die er 2020 übernommen hatte.

Letzte Woche ermordete Israel ihn zusammen mit Dutzenden anderer Zivilisten bei einem Massaker in der Tabaeen-Schule im Stadtteil Daraj von Gaza-Stadt.

Palästinensische Zivilisten, die dort Zuflucht gefunden hatten, verrichteten gerade das Fajr (Morgengebet), als ein israelischer Luftangriff die Schule traf.

Die israelische Armee behauptete, sie habe 19 Hamas-Mitglieder auf dem Schulgelände getroffen, obwohl der Angriff mindestens 100 Tote und Dutzende von Verletzten forderte.

TRT Welt

Abdul Aziz al Kafarneh war stellvertretender Bürgermeister von Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen.

Al Kafarneh gehörte zu den Personen, die von der israelischen Armee als „Hamas-Notfallkomitee-Aktivisten“ geführt wurden.

Ein Familienmitglied bestätigte jedoch gegenüber TRT World, dass er keine Verbindung zu einer politischen oder militärischen Organisation hatte.

Mohammed Awad Izzeddin al Kafarneh, ein Cousin mütterlicherseits von Abdul Aziz al Kafarneh, erklärte, sein verstorbener Cousin sei ein engagierter Beamter gewesen, der jahrzehntelang im Dienste seiner Gemeinschaft gestanden habe.

Israels dreiste Lügen

Nachdem sie ihre Angehörigen in einem der blutigsten Massaker in Israels völkermörderischem Krieg gegen den Gazastreifen verloren hatten, begannen die Palästinenser, auf die Liste der angeblichen Ziele der israelischen Armee zu reagieren.

Der Euro-Med Human Rights Monitor berichtete, dass einige Personen auf der Liste bereits vor dem Massaker vom Samstag bei früheren Angriffen getötet worden waren.

Doch die israelische Armee hat wieder einmal dreist gelogen.

Die Menschenrechtsgruppe identifizierte einige der 19 von der israelischen Armee aufgelisteten Personen und gab an, dass es sich bei ihnen um Imame, Lehrer oder einfache Beamte handelte.

Ihnen war gemeinsam, dass sie nicht in politische oder militärische Aktivitäten im Zusammenhang mit der Hamas verwickelt waren. Einige hatten sogar ernsthafte Auseinandersetzungen mit der palästinensischen Widerstandsgruppe, so Ramy Abdo, Vorsitzender der Überwachungsgruppe.

Abdo sagte, dass die Überwachungsgruppe bei der Überprüfung der von der israelischen Armee veröffentlichten Liste Diskrepanzen mit ihrer eigenen Liste der Opfer aus dem Krankenhaus festgestellt habe.

„Wir haben die Liste der IDF (israelische Armee) überprüft und festgestellt, dass einige Namen bereits als Opfer von früheren Vorfällen dokumentiert waren“, sagte er gegenüber TRT World.

„Wir beschlossen, alle Namen zu überprüfen und fanden in den sozialen Medien heraus, dass einige Personen in den Tagen vor dem Vorfall von ihren Angehörigen und Freunden betrauert worden waren.“

Einige Personen auf der Liste, wie z.B. Montaser Daher, waren bereits vor dem Anschlag am Samstag verstorben. Daher wurde bei einem früheren Anschlag am Freitag getötet, einen Tag vor dem Massaker an der Tabaeen-Schule.

Abdo teilte in den sozialen Medien Beiträge von Dahers Familie, die seinen Tod wenige Stunden vor dem Anschlag am Samstag betrauerten, auf X.

Ein weiterer palästinensischer Zivilist, Yusuf al Wadiya, wurde zwei Tage vor dem Massaker von Israel in seinem Haus getötet.

Ahmad Ihab al Jaabari wurde von der israelischen Armee ebenfalls als „islamischer Dschihad-Aktivist“ aufgeführt, um das blutige Massaker zu rechtfertigen. Später stellte sich jedoch heraus, dass er bei einem Anschlag am 5. Dezember 2023 getötet worden war.

Nach dem Massaker in der Tabaeen-Schule erklärte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari in einem Video, es bestehe eine „hohe Wahrscheinlichkeit“, dass Ashraf Juda, ein Kommandeur des palästinensischen Islamischen Dschihad, während des Luftangriffs in der Schule war.

Er wies jedoch darauf hin, dass noch nicht klar sei, ob Juda bei dem Angriff getötet wurde.

Hagari stellte die wenig überraschende Behauptung auf, dass die Hamas in den letzten Monaten zunehmend Schulgebäude als Militäreinrichtungen, Kommando- und Kontrollzentren sowie als Waffenlager genutzt hat.

Seit Oktober haben israelische Bomben nach Angaben palästinensischer Medien mindestens 172 Zentren angegriffen, in denen Vertriebene untergebracht sind, darunter 152 Schulen.

Einige machten darauf aufmerksam, dass die israelischen Behörden 16 Stunden brauchten, um eine Liste der „Terroristen“ zu veröffentlichen, gegen die sie mit dem Angriff vorgingen.

TRT Welt

Der 58-jährige Kafarneh widmete sein Leben in verschiedenen Funktionen dem Dienst an der Bevölkerung von Gaza.

Muhammad Shehada von Euro-Med vermutete, dass die israelischen Behörden „darauf warteten, dass die Bewohner des Gazastreifens die Namen ihrer Verstorbenen in den sozialen Medien veröffentlichten“ und dann nach dem Zufallsprinzip Personen auswählten, „die fromm aussahen oder Hamas-ähnliche Nachnamen hatten“, um eine Liste zu erstellen.

„Denn wer wird das überprüfen? Die Mainstream-Medien? Biden? die EU?“ fragte Shehada auf X.

Israel, das vom Internationalen Gerichtshof (IGH) des Völkermordes im Gazastreifen beschuldigt wird, hat lange Zeit Szenarien erfunden, um sein Vorgehen gegen mehr als zwei Millionen Bewohner der belagerten Enklave zu rechtfertigen.

Das Fehlen einer internationalen Rechenschaftspflicht ermöglicht es Israel, sich den Konsequenzen zu entziehen, so dass es von vielen führenden Politikern und Menschenrechtsgruppen weltweit als „Schurkenstaat“ bezeichnet wird.

QUELLE: TRT World

Ayse Betul Aytekin ist Produktionsassistentin bei TRT World.

@abetulaytekin

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …