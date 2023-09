Israels Geheimdienst: Iran plante Anschlag auf Polizeiminister Ben-Gvir

Der israelische Inlandsgeheimdienst verhinderte eigenen Angaben zufolge ein Attentat. Fünf Verdächtige festgenommen.

Israels Inlandsgeheimdienst Shin Bet hat nach eigenen Angaben iranische Anschlagspläne auf Polizeiminister Itamar Ben-Gvir vereitelt. Fünf Verdächtige, darunter drei Palästinenser und zwei arabische Israelis, seien festgenommen worden, teilte der Inlandsgeheimdienst am Mittwoch mit. Sie sollen demnach an Anschlagsplänen in Israel und dem Westjordanlandland auf Anweisung des Irans beteiligt gewesen sein.

Zwei der palästinensischen Verdächtigen sollen demnach von iranischen Sicherheitskräften beauftragt worden sein, Waffen nach Israel zu schmuggeln und Informationen über Ben-Gvir sowie den ehemaligen Abgeordneten Yehuda Glick zu sammeln. Die Kommunikation lief den Angaben nach über einen jordanischen Mittelmann.

Die israelischen Verdächtigen sollen sich bei ihren Plänen zunächst auf das Anzünden von Autos fokussiert haben. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes sollen sie im Rahmen eines Testlaufs bereits ein Fahrzeug in der israelischen Stadt Haifa in Brand gesetzt haben. Gegen alle fünf Verdächtigen, die demnach zusammenarbeiteten, sei Anklage erhoben worden.Weiterlesen auf diepresse.com