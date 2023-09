Niederlage für Grüne : Machtwort von Scholz: Deutschland beendet Asylblockade in EU Von Eckart Lohse und Thomas Gutschker

Bundeskanzler Scholz hat entschieden, dass Berlin im Zusammenhang mit der Asyl-Krisenverordnung in Brüssel „nichts aufhalten“ werde. Damit haben die Grünen wieder einen Streit in der Ampel verloren.

Machtwort von Scholz: Deutschland beendet Asylblockade in EU

Kabinettsitzung mit Ansage: Scholz (rechts) sagt Baerbock (links), dass sie in Brüssel keinen Kompromiss verhindern soll. Bild: AFP

Bundeskanzler Scholz hat entschieden, dass Berlin im Zusammenhang mit der Asyl-Krisenverordnung in Brüssel „nichts aufhalten“ werde. Damit haben die Grünen wieder einen Streit in der Ampel verloren.

Deutschland will keinen Widerstand mehr gegen die geplante Krisenverordnung in der europäischen Asylpolitik leisten. Wie die F.A.Z. aus Regierungskreisen erfuhr, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entschieden, dass Berlin im Zusammenhang mit der Krisenverordnung in Brüssel „nichts aufhalten“ werde. Damit könnte eine Blockade enden, welche die gesamte Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) zu gefährden drohte.