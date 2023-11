Israel’s slaughter of Palestinian children must end Every Israeli bomb dropped on the densely-populated Gaza Strip is a potential war crime.

Palästinensische Frauen trauern um ihre durch israelischen Beschuss getöteten Kinder im indonesischen Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen am 18. November 2023 [Reuters/Fadi Alwhidi]

Jede israelische Bombe, die auf den dicht besiedelten Gaza-Streifen abgeworfen wird, ist ein potenzielles Kriegsverbrechen.

Israels Gemetzel an palästinensischen Kindern muss ein Ende haben

Von Brad Parker

Rechtsanwalt und Senior Policy Adviser bei Defense for Children International – Palestine

19 Nov 2023



In einer Rede am 6. November erklärte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, dass „der Gazastreifen zu einem Kinderfriedhof wird“. Obwohl seine Äußerungen sofortige Aufmerksamkeit in den Medien erregten, untertreiben sie irgendwie die Realität für palästinensische Kinder.

In Gaza töten die israelischen Streitkräfte palästinensische Kinder in einem bisher unvorstellbaren Ausmaß. In den letzten 40 Tagen haben die israelischen Streitkräfte mehr als 5.000 Kinder im Gazastreifen ermordet – weitere 1.800 Kinder werden unter den Trümmern der zerstörten Gebäude vermisst, die meisten von ihnen sind vermutlich tot. Das sind mehr als 6.800 palästinensische Kinder, die in einem Zeitraum von 40 Tagen getötet wurden. Das bedeutet, dass jeden Tag über 170 Kinder getötet werden.

Im Westjordanland haben israelische Streitkräfte seit dem 7. Oktober 54 palästinensische Kinder getötet, wie aus den von Defence for Children International-Palestine (DCIP) gesammelten Unterlagen hervorgeht. Darunter sind 38 palästinensische Kinder, die allein im Oktober getötet wurden. Dies ist die höchste Zahl palästinensischer Kinder, die in einem einzigen Monat seit Beginn der militärischen Besetzung des Westjordanlandes durch Israel im Jahr 1967 getötet wurde.

Wie bei früheren israelischen Militäroffensiven auf den Gazastreifen waren die israelischen Angriffe, die das DCIP untersucht hat, überwiegend wahllos und unverhältnismäßig. Die israelische Armee hat Zivilisten und zivile Infrastrukturen in dicht besiedelten zivilen Gebieten mit großflächig wirkenden Sprengkörpern angegriffen. Mit anderen Worten: Jede Bombe, die die israelische Armee auf Gaza abwirft, stellt potenziell ein Kriegsverbrechen dar.

Guterres schlug Alarm, weil er weiß, dass palästinensische Kinder in einer Zeit leben und sterben, die ihresgleichen sucht. Laut den Jahresberichten des UN-Chefs haben die israelischen Streitkräfte im ersten Monat des Krieges mehr Kinder getötet als staatliche und nichtstaatliche Akteure in anderen bewaffneten Konflikten der letzten zwei Jahre zusammen.

Fast 50 Prozent der 2,3 Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen leben, sind Kinder. Diese unglaublich junge Bevölkerung hat 16 Jahre israelischer Belagerung erlebt, die einer kollektiven Bestrafung gleichkommt. Palästinensische Kinder waren wiederholt israelischen Militäroffensiven ausgesetzt, bei denen direkte, wahllose und unverhältnismäßige Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen sowie systematische Straffreiheit die Regel waren.

Guterres weiß, dass die Zahl der Todesopfer dramatisch ansteigen wird, da die israelischen Behörden die Palästinenser im Gazastreifen von Nahrungsmitteln, Wasser, Strom, medizinischer Versorgung und Treibstoff abgeschnitten haben und die gefangene Zivilbevölkerung in einen „Alptraum“ katapultiert haben, der „eine Krise der Menschlichkeit“ darstellt.

In Gaza leben schätzungsweise 50.000 schwangere Frauen. Das bedeutet, dass im Durchschnitt 160 Entbindungen pro Tag stattfinden.

Da das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, haben Schwangere Schwierigkeiten, Zugang zu den wichtigsten Gesundheitsdiensten zu erhalten. Menschen in der postnatalen Phase und Babys in Neugeborenenstationen sind aufgrund des gefährlichen Treibstoffmangels stark gefährdet, da die israelischen Behörden die Einfuhr von Treibstoff untersagt haben, der für den Betrieb von Generatoren für lebensrettende Geräte dringend benötigt wird.

Die Überlebenden der israelischen Bombardierung sind mit einer eskalierenden Ernährungsunsicherheit und einem Mangel an sauberem Wasser konfrontiert, wodurch schwangere Frauen und Kinder einem besonderen Risiko von Krankheiten, Unterernährung und gesundheitlichen Komplikationen ausgesetzt sind.

Die britische humanitäre Organisation Oxfam hat erklärt, dass der Hunger als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen eingesetzt wird, weil die israelischen Behörden den Zugang für humanitäre Hilfe fast vollständig verweigern. Das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) hat festgestellt, dass die Bedingungen für die mehr als 717 000 Binnenvertriebenen, die in 149 UNRWA-Einrichtungen untergebracht sind, unmenschlich sind und sich von Tag zu Tag weiter verschlechtern.

Israelische Regierungsvertreter, darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu, haben die zunehmenden Forderungen und den Druck nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen wiederholt zurückgewiesen. Stattdessen haben die israelischen Streitkräfte ihre wahllosen und direkten Angriffe auf Wohngebäude und zivile Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Schulen, Bäckereien und Solaranlagen verstärkt.

Während die israelischen Behörden scheinbar unbeirrt versuchen, den Gazastreifen zu entvölkern und Bedingungen zu schaffen, die das palästinensische Leben auslöschen, zeigen die Staats- und Regierungschefs der Welt Tag für Tag, dass ihnen der Mut fehlt, ein Ende der Bombardierung zu erzwingen, und sie stattdessen den israelischen Angriff aktiv unterstützen.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat vor kurzem ein 320-Millionen-Dollar-Geschäft mit Israel über den Kauf von US-Präzisionsbomben genehmigt und den Verkauf von Tausenden von Sturmgewehren an israelische Behörden erlaubt, obwohl sie befürchten, dass diese in die Hände von israelischen Siedlern im besetzten Westjordanland gelangen könnten. Hinzu kommt die vom US-Kongress beantragte Soforthilfe für Israel in Höhe von 14 Milliarden Dollar.

Durch diese Waffenverkäufe und Finanzierungen macht sich Washington noch mehr mitschuldig an den offensichtlichen Massengräueln, die die israelische Armee in Gaza begeht.

Jahrzehntelang hat die internationale Gemeinschaft israelische Kriegsverbrechen und die Verweigerung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung unterstützt und gerechtfertigt und der Sicherheit des israelischen Volkes auf Kosten des palästinensischen Lebens Vorrang eingeräumt. Palästinensische Kinder tragen die Hauptlast dieser Komplizenschaft und des Versagens des internationalen Rechts, des Schutzes und der Rechenschaftsmechanismen.

Es ist lähmend, sich vorzustellen, dass jeden Tag 9 bis 10 Klassenzimmer von Schülern durch den intensiven Beschuss von Wohnhäusern und ziviler Infrastruktur in Gaza durch die israelische Armee ausgelöscht werden.

Die Billigung des israelischen Vorgehens durch die Biden-Administration und das völkermörderische grüne Licht, das sie gegeben hat, müssen abgelehnt werden. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen den Aufruf des UN-Chefs zu einem sofortigen Waffenstillstand beherzigen und dazu beitragen, dass das Abschlachten palästinensischer Kinder ein Ende hat.

Brad Parker ist Rechtsanwalt und leitender politischer Berater bei Defense for Children International – Palestine. Er ist spezialisiert auf Fragen der Jugendgerichtsbarkeit und schwerwiegende Verstöße gegen Kinder während bewaffneter Konflikte und leitet die rechtlichen und politischen Bemühungen von DCIP um die Rechte der palästinensischen Kinder.

Übersetzt mit Deepl.com

