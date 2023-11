https://english.almayadeen.net/news/politics/-license-to-kill—why-the-icc-will-never-prosecute-netanyah

Lizenz zum Töten“: Warum der IStGH Netanjahu niemals wegen des Gazastreifens anklagen wird

Von Rachel Hamdoun

Quelle: Al Mayadeen Englisch

19. November 2023

Die Ermordung von Babys in Gaza anzuerkennen ist eine Sache, aber Hand in Hand dazu beizutragen, ist die Mitarbeit an einem Fehlschlag, der den Westen mit sich reißen wird und die Instabilität im Rahmen des internationalen Rechts, das die Menschen in Gaza schützen soll, offenbart.

„Wenn es kein „Israel“ gäbe, müssten die Vereinigten Staaten eines erfinden“

– ein Zitat so alt wie die Zeit und so alt wie derjenige, der es gesagt hat – „Genocide Joe“,

alias US-Präsident Joe Biden.

Die Vereinigten Staaten haben das heutige „Israel“ geformt und gestaltet, und die Vereinigten Staaten spielen es wie eine Marionette. Man kann auch sagen, dass die USA die Grundsätze des Völkerrechts wie ein Zappelphilipp um ihre Finger gewickelt haben.

Um das heutige Scheitern des Internationalen Strafgerichtshofs zu verstehen, muss man daher den Verfall der Wurzeln des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) begreifen.

Der IStGH wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingerichtet, die von den Vereinigten Staaten zusammen mit China, Frankreich, der Sowjetunion und dem Vereinigten Königreich ins Leben gerufen wurde. Er hat Vertragsparteien, die sich an das Römische Statut halten, das Verbrechen im internationalen Recht definiert.

Die USA sind kein Mitglied des IStGH, ebenso wenig wie „Israel“ – und es weigert sich, Mitglied zu werden, da es gegen das Römische Statut von 1998 gestimmt hat, den Vertrag, der Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression definiert und umreißt und der später zur Gründung des IStGH führte.

Gäbe es keine Besatzungstruppen „Israels“ – die von den USA befehligt, gesteuert und marionettenhaft eingesetzt werden -, dann gäbe es für die USA keinen Weg in den Nahen Osten. Die USA sind durch den Völkermörder Joe und den Antagonisten Antony (Blinken) ganz offen ein Komplize des Völkermordes in Gaza. Die Ermordung von Babys in Gaza anzuerkennen ist eine Sache, aber Hand in Hand dazu beizutragen, bedeutet, mit einem Versagen zu kooperieren, das unweigerlich in die Luft gehen und den Westen mit sich reißen wird.

Die Welt in die Knie zwingen

Die endlose Liste der von „Israel“ begangenen Verstöße gegen das Völkerrecht wird die Diskussion nicht zu dem Punkt bringen, an dem sie geführt werden muss, denn diese Verstöße sind nach wie vor bekannt und öffentlich und auf jedem digitalen Bildschirm der Welt zu sehen, egal wie sehr der Westen versucht, sie zu verbergen.

Da der IStGH im Gegensatz zum Internationalen Gerichtshof Einzelpersonen und nicht Länder verfolgt, kann Netanjahu vor den IStGH gebracht und strafrechtlich verfolgt werden, obwohl „Israel“ nicht zu den Vertragsstaaten des Römischen Statuts gehört.

Dies ist möglich, da Personen, die der Begehung von im Römischen Statut aufgeführten Straftaten beschuldigt werden, auch dann verfolgt werden können, wenn der Staat, dem sie angehören, nicht Vertragspartei des Römischen Statuts ist.

Netanjahu kann gegen die Entscheidung über die Strafverfolgung Berufung einlegen, und die Vereinigten Staaten könnten diese Berufung unterstützen, was zu einem noch längeren Prozess führen würde – vorausgesetzt, der IStGH nimmt die Anträge auf Strafverfolgung an -, was die Rechtsprechung verzögern würde (als ob dies jemals der Fall gewesen wäre, wenn die USA dabei waren).

Die Türkei hat bereits einen Antrag auf Strafverfolgung Netanjahus wegen Kriegsverbrechen beim IStGH eingereicht, ebenso wie Kolumbien, Algerien, Südafrika, Bangladesch, Dschibuti, die Komoren und Bolivien. Wenn jedes Land der Welt einen Antrag auf Strafverfolgung von Netanjahu beim IStGH einreichen würde, würden die USA vielleicht alles tun, um dies zu verhindern, und sie werden jeden Stein umdrehen, um sicherzustellen, dass „Israel“ keine einzige Gerichtsverhandlung für den Völkermord, den es weiterhin an den Menschen im besetzten Palästina begeht, besuchen wird.

Ein, zwei oder 200 Anträge könnten jedoch ein Test dafür sein, ob der IStGH seinen Grundsätzen und den Grundwerten der Menschenrechte, auf denen er gegründet wurde, treu bleibt, oder ob er von der Hand der westlichen Hegemonie, die von der Gier der USA und Europas gesteuert wird, erschüttert und manipuliert wird.

Daher ist es wichtig, zunächst auf die rechtliche Definition von „Völkermord“ in Artikel 6 des Römischen Statuts hinzuweisen. Darin wird er definiert als „jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten:

(a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

(b) Verursachung schwerer körperlicher oder geistiger Schäden bei Mitgliedern der Gruppe;

(c) der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen aufzuerlegen, die auf ihre vollständige oder teilweise physische Zerstörung abzielen;

(d) Verhängung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern;

(e) die gewaltsame Verbringung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“.

Artikel 7 definiert „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ als Teil eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs, der sich gegen die Zivilbevölkerung richtet, und zwar in Kenntnis des Angriffs:

(a) Ermordung;

(b) Ausrottung;

(c) Versklavung;

(d) Deportation oder gewaltsame Verbringung der Bevölkerung;

(e) Inhaftierung oder sonstiger schwerer Entzug der körperlichen Freiheit unter Verstoß gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts;

(f) Folter;

(g) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Schwere;

(h) Verfolgung identifizierbarer Gruppen oder Kollektive aus politischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen, religiösen oder geschlechtlichen Gründen…

(i) das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen;

(j) Das Verbrechen der Apartheid;

(k) Andere unmenschliche Handlungen ähnlicher Art, die vorsätzlich großes Leid oder eine schwere Verletzung des Körpers oder der geistigen oder körperlichen Gesundheit verursachen.

Selbst wenn man glaubt, dass „Israel“ oder Netanjahu nicht alle der oben genannten Verbrechen begangen hat, ist der Krieg gegen den Gazastreifen nach dem 7. Oktober ein eklatantes Bündel von Beweisen, und nur diejenigen, die von Ignoranz geblendet sind, können das Gegenteil behaupten.

Netanjahu und sein Kriegskabinett haben die Tötung palästinensischer Männer, Frauen und Kinder angeordnet, schwere Körperverletzungen durch chemische Waffen und weißen Phosphor (der verkohlte und verbrannte Haut hinterlässt) verursacht und absichtlich Bedingungen geschaffen, die zur Zerstörung des palästinensischen Lebens beitragen, Zwangsdeportation (wie jetzt in Gaza, wo die Palästinenser aufgefordert werden, in den Süden zu ziehen und dabei bombardiert werden), Folter und sexuelle Gewalt (wie in ihren Arbeitsgefängnissen), Verfolgung, Verbrechen der Apartheid und andere unmenschliche Handlungen, die absichtlich schweres Leid und schwere geistige und körperliche Verletzungen verursachen.

Wenn Worte nicht ausreichen, dann sollten die Bilder von amputierten Kindern aus Gaza, die blutüberströmt aufwachen, in Leichensäcken zerstückelt und unidentifiziert in Massengräber geworfen werden, ausreichen, um die Welt in die Knie zu zwingen und das Versagen der internationalen Justiz beim Schutz eines Volkes einzugestehen, das nie das Licht der Welt oder einen Tag des Friedens gesehen hat.

Das Teufels-Duo und das übliche Geschäft

Wenn man das Römische Statut beiseite lässt, ist das Völkergewohnheitsrecht zu einer bloßen Option sowohl für „Israel“ als auch für seine „rückenschonenden“ Eltern, die Vereinigten Staaten, geworden. Was sind Menschenrechte, wenn sie nicht der Wirtschaft, dem Status oder dem politischen Händedruck zugute kommen? Menschenrechte sind für das Teufelsduo zu einem Geschäft geworden, das zur Tagesordnung gehört.

„Israel“ hat nicht nur medizinisches Personal und Journalisten ins Visier genommen, sondern auch Krankenhäuser, in denen Hunderte, wenn nicht Tausende von Verwundeten untergebracht sind. Alle drei Einrichtungen sind durch das Völkerrecht und das Zusatzprotokoll I der Genfer Konvention geschützt.

„Israel“ hat die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Treibstoff, Wasser und Strom eingestellt – eine eindeutige ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes (siehe oben zu den absichtlich herbeigeführten Bedingungen, die zur Zerstörung des palästinensischen Lebens beitragen), zusätzlich zu der Tatsache, dass dies eine Aushungerung als Kriegsmethode darstellt, was zusätzlich gegen das Zusatzprotokoll I verstößt.

Dennoch ist kein einziger europäischer Präsident oder Regierungschef aufgestanden und hat das Blutvergießen in Gaza offen als „Massaker“ bezeichnet, weil „business as usual“ vielleicht nie wieder ein Geschäft ist und was ist schon ein Menschenleben im Geschäft?

Wenn die USA mit Vergeltungsmaßnahmen gegen den IStGH drohen, falls einer ihrer Staatsangehörigen oder einer ihrer Verbündeten – „Israel“ – vor Gericht gestellt wird, und der IStGH schweigt, während die Schreie der Kinder vom Lärm der Bomben gedämpft werden, was bleibt dann von einer Institution übrig, die selektiv die Gerechtigkeit der Opfer von Kriegsverbrechen vertritt?

Als die IStGH-Anklägerin Fatou Bensouda im März 2021 eine Untersuchung im Gazastreifen und im Westjordanland einleitete, sagte US-Außenminister Antony Blinken: „Die Vereinigten Staaten lehnen diese Entscheidung entschieden ab und sind zutiefst enttäuscht.“ Auch Netanjahu verurteilte die Untersuchung und sagte: „Die Entscheidung des internationalen Gerichtshofs, heute eine Untersuchung gegen Israel wegen Kriegsverbrechen einzuleiten, ist absurd. Das ist unverdünnter Antisemitismus und der Gipfel der Heuchelei.“ Bensoudas Visum für die USA wurde auf Betreiben des damaligen US-Präsidenten Donald Trump entzogen.

Selektive Menschenrechte UND selektive Demokratie, meine Damen und Herren!

Die Kinder von Gaza tragen schließlich die Hauptlast, nachdem Deals zwischen „Israel“ und den USA oder zwischen „Israel“ und den üblichen Geschäftspartnern, die einst Kolonisatoren waren, geschlossen wurden (der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, nicht wahr?).

Die Zahl der Märtyrer und der ermordeten Kinder steigt weiter an, während die Komplizenschaft der USA und Europas mit Regierungen, die Demokratie predigen, aber nicht praktizieren, weiter zunimmt. Sie füttern ein Monster, das geschaffen wurde, um das Erbe des Kolonialismus fortzuführen, mit dem Bogen des Zionismus und einem Pfeil, der das Herz eines Kindes in Gaza durchbohrt und auf Land zuschlägt, das den Palästinensern genommen wurde, gekauft durch Land, das den indigenen Ureinwohnern Amerikas genommen wurde.

