Verletzte Palästinenser, darunter Kinder, werden nach einem israelischen Angriff in Deir El-Balah im zentralen Gazastreifen am 19. November 2023 in ein Krankenhaus gebracht. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Während die Zahl der von Israel in Gaza getöteten Menschen 12.000 übersteigt, darunter 5.000 Kinder, stürzt Biden in einen „moralischen Abgrund“ und nennt dies einen Krieg für „Demokratie“.

Wöchentliches Briefing: Washingtons Billigung eines nicht enden wollenden Massakers ist ein „Schandfleck für unsere Seelen

Von Philip Weiss

19. November 2023

Fällt Ihnen auf, dass sich die westlichen Medien abwenden? Sie versuchen, die Geschehnisse in Gaza herunterzuspielen, sie in den normalen Ablauf der Nachrichten zu packen. So viele Menschen sind heute in Gaza gestorben – nur eine weitere Statistik.

Das ist viel beruhigender als zu sagen: Seit sechs Wochen führen die Vereinigten Staaten einen Krieg gegen Millionen Unschuldige in ihren Häusern und jetzt in Zelten und Krankenhäusern in einem Freiluftgefängnis von der Größe Philadelphias.

Dann denkt man an die Euphemismen, die dem „Krieg zwischen der israelischen Armee und den Hamas-Terroristen“ vorausgingen. Verwalteter Konflikt. Ein positiver Begriff, der von Experten verwendet wird, um die Unterdrückung der Palästinenser und die Tötung von Hunderten, nicht Tausenden von Menschen pro Jahr zu rechtfertigen. Der Status quo ist unhaltbar. Eine Art zu sagen: Es ist sehr unangenehm, Palästina zu besuchen, aber wir werden es nicht als das bezeichnen, was es ist: Apartheid, und wir können auch nichts dagegen tun. Und unsere erhabenen Berufsorganisationen werden ihren Mund halten.

Auf dieser Website können wir nicht wegschauen. Es war eine weitere verheerende Woche in einem nicht enden wollenden Prozess der Verwüstung. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet das Al-Shifa-Krankenhaus als „Todeszone“, in der sich die Abfälle auf dem Gelände stapeln und in der 291 Patienten, 25 Mitarbeiter und 32 Frühgeburten leben.

Mehr als 12.000 Palästinenser sind inzwischen tot, darunter mehr als 5.000 Kinder, und 400.000 sollen auf einem „Korridor der Demütigung“ aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden fliehen, aber auch Khan Younis wird von den modernsten Geschützen der moralischsten Armee der Welt angegriffen.

Und das Establishment der Demokraten unterstützt jetzt im Gleichschritt die Massaker. Joe Biden schrieb einen Op-Ed in der Washington Post, in dem er für weitere Bombardierungen in einem „Krieg für die Demokratie“ plädierte, wie Palestine Media Action sein Argument zusammenfasst.

„Die Biden-Administration hat sich … kopfüber in einen Abgrund moralischer Verkommenheit gestürzt, indem sie Israel materiell dabei unterstützt hat, Tausende von Palästinensern zu massakrieren und Gaza unbewohnbar zu machen, und indem sie die ethnische Säuberung in Gaza gebilligt hat“, wie Rashid Khalidi diese Woche in Columbia sagte, ein Beitrag, den wir veröffentlicht haben.

Unsere führenden Politiker gehen hart gegen den Widerstand gegen den Krieg vor und versuchen, die Geschichte unter den Teppich zu kehren.

Die AIPAC bereitet sich darauf vor, 100 Millionen Dollar auszugeben, um jede progressive Opposition gegen Israels Aktionen im Kongress zu zerschlagen. Die liberalen Kabelsender zeigen Michael Oren und den Sprecher der israelischen Armee, die erklären, warum ein Waffenstillstand ein Sieg für die Terroristen ist, die bald in Ihrem Haus sein werden. Die Universitätspräsidenten geben Erklärungen über Antisemitismus ab und verbieten palästinensischen Solidaritätsorganisationen den Zutritt.

Sie bereiten sich auf das nächste Kapitel der in Washington abgesegneten Verfolgung vor – wenn Gaza eine Nakba vor unseren Augen erlebt hat und die Welt Freiheit fordert und Israel versucht, „eine Form des früheren unterdrückerischen Status quo der Besatzung und der Einschließung der Palästinenser auf immer kleinerem Raum wiederherzustellen, während es noch mehr Formaldehyd in den vermodernden Leichnam der längst toten ‚Zweistaatenlösung‘ pumpt“, wie Khalidi es ausdrückt.

Die gute Nachricht ist, dass das Bewusstsein zunimmt. Ein breiter Antikriegs- und pro-palästinensischer Aktivismus hat sich in den Vereinigten Staaten mobilisiert. Hunderte legten letzte Woche die San Francisco Bay Bridge lahm, parkten Autos und „warfen ihre Schlüssel in die Bucht“. Hunderte demonstrierten letzte Woche vor dem Demokratischen Nationalkomitee und wurden von der Polizei angegriffen, und obwohl die Regierung und die offiziellen Medien über die Gründe für die Gewalt und die Verhaftungen gelogen haben, weiß die demokratische Basis Bescheid.

Es gibt einen Propagandakrieg in den USA, denn 80 Prozent der demokratischen Wähler sind der Meinung, dass es einen Waffenstillstand geben sollte, berichtet Michael Arria; und 70 Prozent der jungen Wähler missbilligen Bidens Umgang mit dem Krieg.

Die nächste Generation sieht die Unterdrückung. Sie sieht die abscheulichste Gewalt, die unsere Regierung in jüngster Zeit zugelassen hat, nennt sie Völkermord und wird sich nicht abwenden. Sogar die LA Times fordert ein Ende des Tötens.

Hinter dem Propagandakrieg verbirgt sich ein Appell an das Gewissen.

„In diesem Moment zu schweigen wäre ein Schandfleck auf unserer Seele und würde unsere Mitschuld vertiefen… [W]ir müssen unsere Führer – Präsident Biden, Mitglieder des Kongresses und andere – auffordern, unmissverständlich zu sagen, dass wir das Töten beenden müssen. Und zwar heute. Das ist eindeutig das, was die Liebe von uns verlangt“, schreibt ein christlicher Führer, Michael Curry, ein Bischof der Episkopalkirche.

Nichts könnte heute deutlicher sein. Schweigen Sie nicht. Wenden Sie sich nicht ab. Legen Sie Zeugnis ab und fordern Sie Taten. Behalten Sie die Menschen in Gaza in Ihren Gedanken und Herzen.

Vielen Dank für die Lektüre,

Phil Weiss

Übersetzt mit Deepl.com

