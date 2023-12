The newsroom has become a battleground in Israel’s war on Gaza More than 60 journalists and media workers have been killed in and around the Gaza Strip since October 7.

Trauerfeier für den palästinensischen TV-Korrespondenten Mohammad Abu Hatab, der zusammen mit seinen Familienangehörigen bei einem Luftangriff auf sein Haus in Khan Yunis, Gaza, am 03. November 2023 getötet wurde. (Abed Zagout/Anadolu)

Im Kampf um die Berichterstattung über den Krieg in Gaza sind Journalisten die ersten Opfer.



Israels Krieg gegen den Gazastreifen macht die Nachrichtenredaktion zum Schlachtfeld

Von Somdeep Sen

8. Dezember 2023

Vor nicht allzu langer Zeit war die Welt Zeuge von sehr gegensätzlichen Bildern.

Auf der einen Seite sahen wir den palästinensischen Fernsehjournalisten Salman al-Bashir auf unseren Bildschirmen, der nach der Nachricht vom Tod seines Kollegen Mohammad Abu Hatab sichtlich betrübt war. Hatab war noch vor 30 Minuten auf Sendung gewesen. Als er nach Hause zurückkehrte, wurden Hatab und elf seiner Familienangehörigen bei einem israelischen Luftangriff getötet.

Al-Bashir war den Tränen nahe: „Wir können nicht mehr. Wir sind erschöpft, wir sind hier Opfer und Märtyrer, die auf ihren Tod warten, wir sind einer nach dem anderen und niemand kümmert sich um uns oder die große Katastrophe und das Verbrechen in Gaza“. Dann zog er seine Schutzkleidung aus und fügte hinzu: „Kein Schutz, überhaupt kein internationaler Schutz, keine Immunität gegen irgendetwas, diese Schutzkleidung schützt uns nicht und nicht diese Helme“.

Wir haben auch sorgfältig choreografierte und kuratierte Bilder von CNN gesehen, die die Bodenoperation des israelischen Militärs in Gaza verfolgten. Uns wurde gesagt, dass CNN mit ihnen „eingebettet“ sei. Als Bedingung für die Einreise in den Gazastreifen mit israelischer Luftunterstützung müssen die Medien „sämtliches Material und Filmmaterial vor der Veröffentlichung dem israelischen Militär zur Prüfung vorlegen“. CNN hatte diesen Bedingungen zugestimmt.

Falls es nicht schon offensichtlich war: Medien und Journalismus sind zu einem zentralen Schlachtfeld in diesem Krieg zwischen Israel und Gaza geworden. Und in der Schlacht um die Berichterstattung über den Krieg in Gaza sind Journalisten die Hauptleidtragenden.

Am 3. Dezember wurde Shima El-Gazzar, eine palästinensische Journalistin des Senders Almajedat, zusammen mit ihren Familienangehörigen bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen getötet.

Am 23. November wurden bei einem Luftangriff auf sein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens der Journalist Muhammad Moin Ayyash und etwa 20 Mitglieder seiner Familie getötet.

Am 19. November wurde Bilal Jadallah, Direktor von Press House-Palestine, einer gemeinnützigen Organisation, die die Entwicklung unabhängiger palästinensischer Medien unterstützt, bei einem israelischen Luftangriff auf sein Auto getötet.

Am 7. November wurde berichtet, dass der palästinensische Journalist Mohammad Abu Hasira zusammen mit 42 Familienmitgliedern bei einem israelischen Luftangriff auf sein Haus in der Nähe von Gaza-Stadt getötet wurde.

Nur zwei Tage zuvor berichteten Medien, dass Mohamed al-Jaja, ein weiterer Medienmitarbeiter von Press House-Palestine, zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern bei einem Luftangriff im nördlichen Gazastreifen getötet wurde.

Am 30. Oktober wurde Nazmi al-Nadim, der stellvertretende Direktor für Finanzen und Verwaltung von Palestine TV, zusammen mit seinen Familienangehörigen ebenfalls bei einem Luftangriff getötet.

Am 26. Oktober sah die Welt zu, wie der Leiter des arabischen Büros von Al Jazeera, Wael Dahdouh, seine „Frau, seinen Sohn, seine Tochter und seinen Enkel“ beerdigte, die bei einem Luftangriff auf das Lager Nuseirat getötet worden waren. In einer Erklärung behauptete das israelische Militär, es habe „terroristische Infrastruktur in dem Gebiet“ angegriffen.

Am 13. Oktober wurde der prominente Reuters-Journalist Issam Abdallah – der eine Schutzkleidung mit der Aufschrift „Presse“ trug – durch eine israelische Rakete getötet, die über die israelisch-libanesische Grenze abgefeuert wurde.

Nach Angaben des Committee to Project Journalists (CPJ) wurden in den zwei Monaten zwischen dem 7. Oktober und dem 6. Dezember insgesamt 63 Journalisten und Medienmitarbeiter, überwiegend Palästinenser, im und um den Gazastreifen getötet. Der Leiter der Nahost-Abteilung von Reporter ohne Grenzen, Jonathan Dagher, sagte: „Was im Gazastreifen geschieht, ist eine Tragödie für den Journalismus… Die Situation ist dringend. Wir fordern, dass die Journalisten im Gazastreifen geschützt werden und dass ausländische Journalisten in das Gebiet einreisen dürfen, damit sie frei arbeiten können“.

Der Kampf geht jedoch nicht nur darum, wer über diesen Krieg berichten darf. Es ist auch ein Kampf darum, wie über den Krieg berichtet wird. Es kommt auf die Worte, Sätze und Bilder an, mit denen die Ereignisse vor Ort beschrieben werden.

Während eines Gesprächs erinnerte mich John Collins, Professor für globale Studien an der St. Lawrence University und Direktor des unabhängigen Nachrichtensenders Weave News, daran, dass „Worte die Realität für uns konstruieren. In Kriegszeiten sollen uns die Worte der Journalisten helfen zu verstehen, was passiert und warum. Doch allzu oft dienen diese Worte dazu, uns abzulenken, in die Irre zu führen oder die Mächtigen vor der Rechenschaftspflicht zu schützen“.

Diese Irreführung findet auf einer sehr elementaren Ebene statt, nämlich in der Art und Weise, wie der Tod von Palästinensern in Nachrichtenberichten beschrieben wird. Während von Palästinensern gesagt wird, sie seien „gestorben“, werden Israelis „getötet“. Bei der letzteren Formulierung wird ein aktiver Akt des Tötens von jemandem anerkannt, bei der ersteren ist er jedoch passiv. So als wolle man sagen, dass niemand für den Tod von Palästinensern verantwortlich ist, oder – wie der israelische Militärsprecher Oberstleutnant Richard Hecht nach dem Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia – suggerieren, dass der Tod von Palästinensern einfach eine unvermeidbare „Kriegstragödie“ sei.

Natürlich wurde die Zahl der palästinensischen Todesopfer auch heruntergespielt, als Präsident Biden die Richtigkeit der Zahlen in Frage stellte, da das Gesundheitsministerium in Gaza von der Hamas geleitet wird. Er sagte: „Ich bin sicher, dass Unschuldige getötet wurden, und das ist der Preis für einen Krieg… Aber ich habe kein Vertrauen in die Zahlen, die die Palästinenser verwenden.“ Diese Behauptung ließ Zweifel am tatsächlichen Ausmaß des palästinensischen Leids aufkeimen, und mehrere Nachrichtenagenturen bewerteten die Art und Weise, in der das Gesundheitsministerium die Opferzahlen berechnet, und berichteten darüber, während internationale humanitäre Organisationen darauf bestanden, dass die Zahlen des Ministeriums tatsächlich verlässlich sind.

Die Art und Weise, wie die Medien das „Warum“, „Wie“ und „Was kommt als Nächstes“ dieses Krieges darstellen, prägt auch die öffentliche Meinung. Nicholas Rabb, der sich mit Desinformation und Propaganda befasst, stellte fest, dass die „irreführende Rhetorik und die unablässig einseitige Berichterstattung“ der US-amerikanischen und israelischen Medien zu einer „unkritischen Dämonisierung der Palästinenser“ geführt haben.

Dazu gehören auch rechtsgerichtete Medien in den USA, die Angst vor einem bevorstehenden „Globalen Tag des Dschihad“ machen, zu dem die Hamas aufgerufen hat. Ein Beamter des Heimatschutzes erklärte, es gebe keine glaubwürdigen Beweise für eine unmittelbare Bedrohung auf amerikanischem Boden. Dennoch griff ein 71-jähriger Mann, der konservatives Radio hörte und sich über den bevorstehenden „Tag des Dschihad“ Sorgen machte, seine Mieterin, eine palästinensische Amerikanerin, an, bevor er ihren sechsjährigen Sohn erstach.

Die Gruppe Honest Reporting, die israelfeindliche Vorurteile in den Medien überwacht und darüber berichtet, hat auch ethische Fragen in Bezug auf die in Gaza ansässigen Fotojournalisten aufgeworfen, die für Reuters, Associated Press, CNN und die New York Times arbeiten, und wie es ihnen möglich war, am 7. Oktober Bilder aus den durchbrochenen Grenzgebieten aufzunehmen. Es wurde gefragt: „Was taten sie dort so früh an einem normalerweise ruhigen Samstagmorgen? War das mit der Hamas abgesprochen? Haben die seriösen Nachrichtendienste, die ihre Fotos veröffentlicht haben, ihre Anwesenheit im feindlichen Gebiet zusammen mit den terroristischen Infiltratoren gebilligt?“

Während alle beschuldigten Agenturen die Anschuldigungen, sie hätten von dem Anschlag gewusst, vehement zurückwiesen, erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu: „Diese Journalisten waren Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit; ihr Handeln verstieß gegen die Berufsethik“.

Aus Empörung über die Angriffe auf Journalisten, den unabhängigen Journalismus und die Darstellung des Krieges in den Medien haben 750 Journalisten einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie den Schutz von Journalisten fordern. In dem Brief werden die Journalisten außerdem aufgefordert, „ohne Furcht und Gefälligkeit die volle Wahrheit zu sagen“ und in der Berichterstattung „präzise Begriffe zu verwenden, die von internationalen Menschenrechtsorganisationen genau definiert sind“, wie „Apartheid“, „ethnische Säuberung“ und „Völkermord“. Der Brief schließt mit den Worten: „Zu erkennen, dass das Verdrehen unserer Worte, um Beweise für Kriegsverbrechen oder Israels Unterdrückung der Palästinenser zu verbergen, journalistisches Fehlverhalten und ein Verzicht auf moralische Klarheit ist. Die Dringlichkeit dieses Augenblicks kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist zwingend erforderlich, dass wir unseren Kurs ändern.

Angesichts der humanitären Krise in Gaza kann kaum jemand die Dringlichkeit dieses Augenblicks leugnen. Es bleibt abzuwarten, ob dies dazu führt, dass die Bedeutung des Schutzes von Journalisten und des Journalismus in Zeiten extremer Krisen erkannt wird.

