Behind enemy bars: Palestinian and Israeli prisoners The fair treatment of Israeli captives by Hamas has become part of the information war between Palestinians and Tel Aviv. Left unsaid is that there remain thousands of Palestinians in captivity who barely survive their Israeli detention.



Bildnachweis: The Cradle

Die faire Behandlung israelischer Gefangener durch die Hamas ist Teil des Informationskriegs zwischen Palästinensern und Tel Aviv geworden. Unausgesprochen bleibt, dass weiterhin Tausende von Palästinensern in Gefangenschaft sind, die ihre israelische Haft kaum überleben.

Hinter feindlichen Gittern: Palästinensische und israelische Gefangene

Von Robert Inlakesh

7. Dezember 2023

Die Frage der Kriegsgefangenen, die von den Hamas-geführten palästinensischen Widerstandskräften gefangen genommen wurden, ist zu einer der wichtigsten Rechtfertigungen für Israels militärische Angriffe auf den Gazastreifen geworden.

Während dem westlichen Publikum oft das Bild dieser Gruppen als blutrünstige Terroristen vermittelt wird, zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die Hamas und andere Gruppierungen die israelischen Gefangenen möglicherweise humaner behandelt haben als Israel die palästinensischen politischen Gefangenen.

Während das Problem der israelischen Kriegsgefangenen erst seit acht Wochen bekannt ist, besteht die Notlage der palästinensischen Gefangenen mindestens seit 1967. Es heißt, dass derzeit etwa 137 Israelis im Gazastreifen gefangen gehalten werden, von denen die Hamas behauptet, dass es sich um Männer und/oder Soldaten handelt.

Im Rahmen der siebentägigen Waffenruhe, die im November zwischen der Hamas und Israel vereinbart wurde, ließ der palästinensische Widerstand 108 Frauen und Kinder frei, die in Gaza gefangen gehalten wurden. Im Gegenzug sollte Israel 300 inhaftierte palästinensische Frauen und Kinder freilassen und dringend benötigte Hilfsgüter über den Rafah-Übergang nach Ägypten in den Gazastreifen einreisen lassen.

Stanley Cohen, ein US-Anwalt, der sowohl Hamas- als auch Hisbollah-Mitglieder vertreten hat, erklärt gegenüber The Cradle, dass „die Kriegsgesetze Kriegsgefangene nicht auf staatliche Akteure beschränken“. Er sagt, dass „alle Kriegsgesetze gelten, egal ob es sich um staatliche oder nichtstaatliche Akteure handelt“.

Dies würde bedeuten, dass sowohl für die Hamas als auch für Israel dieselben rechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Behandlung von Kriegsgefangenen gelten sollten, auch wenn an die UN-Mitgliedsstaaten oft eine höhere moralische Erwartung gestellt wird.

Wie die Hamas israelische Kriegsgefangene behandelt

Der Zugang zu Interviews mit Gefangenen ist aufgrund der von der israelischen Regierung verhängten Beschränkungen für den Umgang der Medien mit den kürzlich freigelassenen Gefangenen begrenzt, insbesondere seit dem peinlichen PR-Fauxpas Ende Oktober, als eine der vier vor dem Waffenstillstand bedingungslos freigelassenen Israelis – die 85-jährige Yocheved Lifshitz – auf einer Pressekonferenz sagte, dass „sie uns in Gaza sehr gut behandelt haben“, aber während ihrer Gefangenschaft „die Hölle“ durchgemacht hätten.

Trotz der Schwierigkeiten, die vollständige Geschichte der Opfer zu erfahren, gibt es einige Fakten, die auffallen. Jüngste Tonaufnahmen, die von israelischen Medien zitiert wurden, enthüllten Aussagen von freigelassenen Gefangenen, die behaupten, sie hätten mehr Angst vor israelischen Aktionen gehabt als vor denen der Hamas. Ein ehemaliger Gefangener kritisierte die israelische Regierung und wies auf die mangelnde Unterstützung und die Herausforderungen hin, denen sie während ihrer Gefangenschaft ausgesetzt waren:

„Wir saßen in den Tunneln und hatten schreckliche Angst, dass nicht die Hamas, sondern Israel uns töten würde, und dann würden sie sagen: Die Hamas hat euch getötet.“

Ein anderer ehemaliger israelischer Gefangener ging noch weiter und äußerte sich verächtlich über die Reaktionen der israelischen Regierung auf und nach den Ereignissen vom 7. Oktober:

„Wir hatten das Gefühl, dass niemand etwas für uns tat. Tatsache ist, dass ich mich in einem Versteck befand, das beschossen wurde, und wir mussten herausgeschmuggelt werden und wurden verwundet. Ganz zu schweigen von dem Hubschrauber, der uns auf dem Weg nach Gaza beschossen hat. Sie behaupten, dass es Geheimdienstinformationen gibt, aber Tatsache ist, dass wir beschossen werden. Mein Mann wurde drei Tage, bevor wir nach Israel zurückkehrten, von uns getrennt und zu den Tunneln gebracht. Und Sie reden davon, die Tunnel mit Meerwasser zu spülen? Sie beschießen den Verlauf der Tunnel genau in dem Gebiet, in dem sie sich befinden.

Aus Berichten über den Gesundheitszustand der Gefangenen geht hervor, dass die Nahrungsmenge im Gazastreifen allmählich abnimmt. Angeblich haben die Gefangenen zwischen 10 und 15 Prozent ihrer Körpermasse verloren. Dr. Yael Mozer-Glassberg, eine israelische Kinderärztin, beschrieb die Erfahrungen der Kinder als „psychologischen Terror“, wenngleich ihr Bericht mit einer gesunden Skepsis betrachtet werden sollte.

Mozer-Glassbergs Schilderungen kommen einer detaillierten Erklärung, wie die befreiten israelischen Gefangenen behandelt wurden, am nächsten. Einem Bericht von Haaretz zufolge wiederholte die Ärztin die folgende Geschichte zweier Kinder: „Das ältere wollte nicht essen, bis das jüngere fertig gegessen hatte und sich satt fühlte“, und fügte hinzu: „Das sind die Geschichten, die ich von meinem Großvater gehört habe, der den Holocaust überlebt hat“.

Wenn man die Sprache liest, mit der sie die Bedingungen der ehemaligen Gefangenen beschreibt, wird deutlich, dass ihr Bericht auf Übertreibung ausgerichtet ist und dass die Ärztin keine neutrale Quelle ist.

Widersprüchliche Behauptungen

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen die von der Hamas veröffentlichten Videos, die die Übergabe von meist israelischen Gefangenen an das Internationale Rote Kreuz zeigen. Das Filmmaterial ist gekennzeichnet durch High-Fives, Lächeln, Winken, Umarmungen und sogar arabische Dankesbekundungen an ihre Entführer – Bilder, die die israelische Regierung als Propaganda abtut.

Regierungssprecher Eylon Levy sagte, die Hamas „veröffentlicht Aufnahmen von Menschenmengen, die die Geiseln in den letzten Momenten ihrer Gefangenschaft terrorisieren“, und erklärte, die Videos zeigten, wie die Gruppe „weiterhin ihre eigenen Gräueltaten dokumentiert“. Levys Darstellung war, gelinde gesagt, eine deutliche Übertreibung.

Das Gesundheitsministerium in Tel Aviv ist sogar so weit gegangen, zu behaupten, dass den Kriegsgefangenen „Drogen“ verabreicht wurden, um sie glücklich zu machen. Doch im Gegensatz zu Mozer-Glassbergs Schilderungen des Terrors geben diese Videos einen direkteren Einblick in die Erfahrungen der befreiten Israelis.

Emily Hand, ein 9-jähriges israelisches Mädchen, das von der Hamas gefangen gehalten wurde, wurde im Zuge des jüngsten Gefangenenaustauschs zu ihrem Vater zurückgebracht. Ihr Vater Thomas, der in den westlichen Medien vorgeführt wurde, nachdem ihm fälschlicherweise mitgeteilt worden war, dass seine Tochter am 7. Oktober getötet wurde, erklärte, dass „sie [Emily] viel Gewicht verloren hat, sowohl im Gesicht als auch am Körper, aber im Allgemeinen geht es ihr besser, als wir erwartet hatten.“

Der thailändische Unterhändler Dr. Lerpong Sayed versicherte, dass die Gefangenen, an deren Freilassung er beteiligt war, gut versorgt wurden und eine Unterkunft, Kleidung, Nahrung und Wasser erhielten, wobei thailändische und israelische Gefangene – die nach seinen Angaben gemeinsam festgehalten wurden – gleichermaßen psychologisch betreut wurden. Es gibt auch Berichte über Freundschaften, die in den Gefängnistunneln der palästinensischen Widerstandsgruppen entstanden sind, darunter eine zwischen einer israelischen Frau und einem thailändischen Arbeiter. Behauptungen über absichtliche Verletzungen während des Transports und ein Dankesschreiben der Familie eines freigelassenen Gefangenen sind nach wie vor umstritten und nicht bestätigt.

Die Hamas behauptet, dass bei israelischen Luftangriffen rund 60 von ihr gefangen gehaltene Israelis, einschließlich ihrer palästinensischen Bewacher, getötet wurden, wobei 23 der Leichen noch unter Trümmern begraben sind. Die israelische Armee, die der Hamas die Schuld gibt, hat zwei dieser Leichen entdeckt.

Aus unterschiedlichen Berichten von Familienangehörigen und Ärzten geht hervor, dass die Bedingungen in den Einrichtungen, in denen die israelischen Gefangenen festgehalten wurden, unangenehm waren, was möglicherweise noch dadurch verschlimmert wurde, dass Israel zu Beginn des Krieges alle lebenswichtigen Dienstleistungen eingestellt hatte.

Für die 2,3 Millionen palästinensischen Zivilisten, die derzeit im Gazastreifen leben, ist der Mangel an Hygiene, Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Strom eine Realität. Die Bedingungen, unter denen die israelischen Gefangenen lebten, entsprachen im Großen und Ganzen denen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, wenn nicht waren sie sogar besser.

Wie Israel palästinensische Gefangene misshandelt

Im Gegensatz zu den israelischen Gefangenen haben freigelassene palästinensische politische Gefangene direkt mit den internationalen Medien gesprochen und entsetzliche Berichte über körperliche Misshandlungen, einschließlich Folter, Schläge und sogar Vergewaltigung, geliefert. Nach Angaben mehrerer palästinensischer Frauen und Kinder, die bei den letzten Austauschaktionen freigelassen wurden, wurden sie von den Israelis bedroht, damit sie nicht über ihre Behandlung in der Haft sprechen.

„Es gibt keine Gesetze. Alles ist erlaubt“, sagte Lama Khater, eine befreite palästinensische Gefangene, gegenüber den Medien. „Ich wurde in Handschellen und mit verbundenen Augen zur Untersuchung geführt, mir wurde gedroht, verbrannt zu werden, mir wurde ausdrücklich mit Vergewaltigung und mit Abschiebung in den Gazastreifen gedroht“, fügte sie hinzu.

Die palästinensische Journalistin Baraah Abu Ramouz, die ebenfalls aus israelischer Haft befreit wurde, schilderte, was sie erlebt hat:

„Die Situation in den Gefängnissen ist verheerend. Die Gefangenen werden missbraucht. Sie werden ständig geschlagen. Sie werden sexuell missbraucht. Sie werden vergewaltigt. Ich übertreibe nicht. Die Gefangenen werden vergewaltigt.“

Mohammed Nazal wurden von israelischen Gefängniswärtern die Finger gebrochen, der Rücken geprellt und die Hände gebrochen. „Vor einer Woche wurden wir mit Metallstangen brutal verprügelt. Ich habe meine Hände auf meinen Kopf gelegt, um ihn vor Verletzungen zu schützen, aber die Soldaten hörten erst auf, als sie mir die Hände brachen“, sagte der 18-jährige freigelassene Gefangene. Trotz seiner offensichtlichen Verletzungen und seiner erschreckenden Aussagen gegenüber den Medien, in denen er sagte, dass er vor Schmerzen auf dem Boden liegen blieb und ihm eine medizinische Behandlung verweigert wurde, versuchten die israelischen Behörden, ihn als Lügner hinzustellen und veröffentlichten ein Video, in dem er behauptete, er sei unverletzt. Seine Aussagen und die medizinischen Berichte wurden später überprüft, wobei sich herausstellte, dass Israel gelogen hatte und nicht Mohammed.

Ahed Tamimi, eine palästinensische Ikone und Aktivistin, die ohne Anklage festgehalten wurde, wirkte nach ihrer Freilassung erschüttert und schwach und erklärte:

„Die Umstände im Gefängnis sind sehr schwierig, täglich werden weibliche Gefangene misshandelt. Sie werden ohne Wasser und Kleidung zurückgelassen, schlafen auf dem Boden und werden geschlagen… Die israelischen Behörden haben mir gedroht, meinen Vater zu töten, wenn ich etwas über die Vorgänge im Gefängnis sage.“

Ihre Aussagen machen deutlich, dass sich die Bedingungen in den israelischen Gefängnissen nach dem 7. Oktober weiter verschlechtert haben. Freigelassene Häftlinge berichteten von körperlichen und psychischen Misshandlungen und dem Entzug lebenswichtiger Dinge wie Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung und angemessener Schlafmöglichkeiten.

Die palästinensische Vereinigung zur Unterstützung von Gefangenen und Menschenrechten, Adameer, berichtet, dass über 7.600 politische Gefangene in israelischem Militärgefängnis festgehalten werden, darunter mehr als 3.000 Zivilisten, die seit dem 7. Oktober gefangen genommen wurden, was die Gesamtzahl der im Gazastreifen festgehaltenen Israelis weit übersteigt.

Der übersehene palästinensische Kampf

Die Behauptung Tel Avivs, diese Palästinenser seien alle „verurteilte Terroristen“, ist eine Farce. Das israelische Militärgerichtssystem hat eine nahezu 100-prozentige Verurteilungsquote für Palästinenser, während Tausende von ihnen in so genannter „Verwaltungshaft“ festgehalten werden – ein Jargon für Personen, die ohne jegliche Anklage festgehalten werden. Eine Zeugenaussage, die ich letztes Jahr aufgezeichnet habe, stammt von dem heute 22-jährigen Abdul-Khaliq Burnat, der eine erschütternde Geschichte aus seiner Zeit in Israels berüchtigtem, brutalem al-Moskobiyya-Gefangenenlager erzählte:

„Sie schrien mich an, schlugen mich mit ihren Fäusten, ohrfeigten mich und benutzten Werkzeuge. Ich wurde mit einem Plastik-Kabelbinder gefesselt, der in meine Handgelenke schnitt, während ich 20 Stunden am Tag in einer Stressposition an einen Stuhl gefesselt war … drei Tage lang hielten sie mich in einer stinkenden, winzigen Zelle gefangen; es war so kalt dort drinnen und es gab kein Licht, ich wurde die ganze Zeit über ausgezogen und nackt gefesselt, sie gaben mir nichts zu essen und ich konnte nicht einmal die Toilette benutzen.“

Während seiner Inhaftierung im Mai 2021 wurde Abdul-Khaliq nach eigenen Angaben täglich von israelischen Vernehmungsbeamten darüber informiert, wie viele Frauen und Kinder zu dieser Zeit in Gaza getötet wurden. Seine Entführer brachten dann seinen damals 17-jährigen Bruder Mohammed in dasselbe Haftzentrum und schlugen ihn so schwer, dass er dreimal ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Mohammed Burnat sitzt immer noch in israelischen Gefängnissen, wo er seit seiner Verhaftung 2021 ohne Anklage festgehalten wird. Abdul-Khaliq, der im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal 13 Monate lang gefangen gehalten wurde, wurde nach der Operation vom 7. Oktober erneut von israelischen Streitkräften gefangen genommen und befindet sich derzeit in Verwaltungshaft.

Wenn man bedenkt, dass die Notlage der palästinensischen politischen Gefangenen eines der wichtigsten Themen in der heutigen palästinensischen Gesellschaft darstellt, kann man beginnen, die Beweggründe und strategischen Überlegungen hinter der Al-Aqsa-Flut-Operation des Widerstands zur Gefangennahme israelischer Kriegsgefangener zu verstehen.

Seit 1967 hat Israel nach Angaben der Vereinten Nationen über 1 Million Palästinenser inhaftiert, darunter Zehntausende von Kindern.

Fälle von Folter, sexuellem Missbrauch und psychologischem Trauma sind während der jahrzehntelangen israelischen Besatzung Palästinas und der Inhaftierung seiner Bevölkerung gut dokumentiert worden, doch hat dies nicht einen Bruchteil der Medienaufmerksamkeit erhalten, die den erst vor zwei Monaten inhaftierten Israelis zuteil wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …