https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-war-lebanon-trauma-watching-hollywood-movie-afar



Israels Krieg gegen den Libanon: Das Trauma, den „Hollywood-Film“ aus der Ferne zu sehen

Von Lina Mounzer

23. September 2024

Für die westliche Presse, die von dem Spektakel begeistert ist, waren Israels sadistische Handlungen „kühn“, die unschuldigen Toten bloße Statisten. Für diese Libanesin im Ausland ist die kognitive Dissonanz immens

Rauchschwaden über dem Südlibanon nach israelischen Angriffen, gesehen von Tyre, Südlibanon, am 23. September 2024 (Reuters)

Ich trinke gerade meinen Morgenkaffee in Montreal, als ich die Nachricht erhalte.

Mein Freund Rami leitet eine WhatsApp-Nachricht weiter. Auf Arabisch lautet sie: „Ouzai, Ghobeiri, Sfeir, Haret Hreik, Saida, Pager explodieren. Ein Durchbruch. Sie haben sich in Geräte und Telefone gehackt und sie explodieren lassen. Viele widersprüchliche Informationen. Bisher etwa 500 Explosionen.“

In Beirut ist es kurz nach 15:40 Uhr.

Man muss nicht fragen, wer „sie“ sind. Es sind dieselben „sie“, die seit fast einem Jahr die palästinensische Bevölkerung von Gaza dezimieren und aushungern, die Krankenhäuser und Flüchtlingslager bombardiert haben, die Gefangene vergewaltigt haben und dann, als sie dafür bestraft wurden, für das Recht auf Vergewaltigung von Gefangenen randalierten.

Die „Sie“, die vor dem Internationalen Gerichtshof wegen des schlimmsten aller Verbrechen, des Völkermordes, angeklagt sind und die vor laufender Kamera gegen eine Reihe der sogenannten roten Linien des humanitären Völkerrechts verstoßen haben.

Nach all dem sollte ich mich über nichts mehr wundern, zu dem „sie“ fähig sind, und auch nicht darüber, wie die Welt das entschuldigen wird.

Trotzdem erhalte ich immer noch Videos und kann nicht glauben, was ich sehe. Überwachungsvideos aus Lebensmittelgeschäften, auf denen Explosionen zu sehen sind, die an den Hüften oder in den Händen der Menschen hochgehen. Straßen, die mit Krankenwagen und schreienden Menschen überfüllt sind. Männer auf Bahren, aus deren zerfetzten Handresten Blut sprudelt.

Das Absurdeste ist, dass keine einzige Schlagzeile im Westen diesen lehrbuchmäßigen Akt des Massenterrorismus beim Namen nennt

Was ist das für ein dystopischer Albtraum? Wie haben sie sich in die Geräte der Menschen gehackt? Und welche Geräte sind anfällig?

Ich versuche mich zu erinnern, wo ich mein Handy gekauft habe. War es in einem Handygeschäft in Beirut, in dem jetzt Explosionen ausgelöst werden, wenn sich die Ware entzündet? Oder habe ich es direkt aus dem Ausland bestellt? Ist es sicher oder verdächtig?

Egal: Ich muss mein Handy, diese potenzielle Mordwaffe, in die Hand nehmen, um meine Freunde und Familie zu erreichen und mich zu vergewissern, dass es ihnen gut geht, und zwinge sie, eine potenzielle Mordwaffe in die Hand zu nehmen, um zu antworten.

„Hisbollah-Pager“

Dieses Gerät, das uns früher verband, ist nun genau das, was uns Angst macht, uns zu verbinden. Scheint das Ausmaß der Paranoia absurd?

Nicht so absurd wie mehrere tausend kleine Explosionen, die an einem einzigen Tag im Libanon stattfinden, und dann mehrere hundert weitere am nächsten Tag.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Israel-Palästina-Krieg

Bevor klar wurde, dass diese Geräte, darunter Pager, Walkie-Talkies und Solarmodule, die im Laufe von zwei Tagen explodierten, 39 Menschen töteten und über 3.250 verletzten, von Israel abgefangen und mit Sprengstoff präpariert worden waren, nicht gehackt, erreichte der Schrecken durch gewöhnliche Haushaltselektronik ein solches Ausmaß, dass die Menschen in ihren Haushalten herumstürmten, USV-Batterien abklemmten und Babyfone ausschalteten.

Das Absurdeste ist jedoch, dass keine einzige Schlagzeile im Westen diesen lehrbuchmäßigen Akt des Massenterrorismus beim Namen nannte. Stattdessen wurden diese über 4.000 Explosionen als „gezielte Angriffe“ bezeichnet und diese Geräte, die von Ärzten, Zustellern und unzähligen anderen Fachleuten verwendet werden, als „Hisbollah-Pager“.

Mehr als viertausend Explosionen, die innerhalb von zwei Tagen im ganzen Land stattfanden, entzündeten sich an der verletzlichen Intimität der Körper von Menschen, darunter auch von kleinen Kindern oder von Menschen, die mit kleinen Kindern zu Hause waren, oder in Lebensmittelgeschäften oder Apotheken oder beim Fahren auf Autobahnen, wobei ihre Autos plötzlich außer Kontrolle gerieten.

Krankenhäuser im ganzen Land waren überlastet, da die Zahl der Verwundeten höher war als bei der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020. Unfallchirurgen beschrieben die Verletzungen als „anders als alles, was sie bisher gesehen hatten, hauptsächlich verletzte Augen und Hände, eine Folge davon, dass die Patienten auf ihre Pager schauten, bevor sie explodierten“.

Diese Taktik des beispiellosen Sadismus, die darauf abzielte, lebensverändernde Verletzungen zu verursachen, wurde als „brillant“ bezeichnet und als „zielgerichtet“ beschrieben.

Gesichtslose braune Horden

Die westlichen Medien weigerten sich nicht nur, dies als Terrorismus zu bezeichnen, sondern konnten ihre Begeisterung über das Spektakel kaum zügeln.

Selbst Medien, die über das Leid der libanesischen Zivilbevölkerung oder die Überlastung des Gesundheitssektors berichteten, veröffentlichten diese Artikel zusammen mit anderen Artikeln, in denen die „Kühnheit“, die „Raffinesse“ und die „auffällige Demonstration der technologischen Fähigkeiten Israels“ in den höchsten Tönen gelobt wurden.

Unzählige Experten in den sozialen Medien verglichen es genüsslich mit einem Hollywood-Film. Sie haben recht. Aber es ist nicht die „Spionagekunst“, die es mit einem Hollywood-Film vergleichbar macht. Vielmehr die Tatsache, dass es gesichtslose braune Horden gibt, die ohne zu zögern niedergemäht werden können, massenhaft getötet werden, unter dem triumphalen Jubel des Publikums.

Libanon-Pager-Explosionen: Israels Cyberterrorismus signalisiert eine neue Kriegsstrategie

Mehr lesen »

Die Ermordeten sind keine Individuen, die, wie jedes Individuum, ein einzelner Stern in einem Beziehungsgeflecht sind und deren Tod die Schwerkraft ihres umgebenden Teils des Universums verändert.

Nein, sie sind „Statisten“, die nicht einmal eine Erwähnung im Abspann verdienen und deren Tod nicht einfach ungetrauert, sondern regelrecht gefeiert wird. Dies ist die politische Realität, die nicht nur Hollywood, sondern auch die westlichen Medien widerspiegeln und aufrechterhalten. In der Terrorismus ein Verbrechen ist, das nicht nach der Tat, sondern nach dem Täter beurteilt wird.

Ich habe lange damit gekämpft, Menschen, die es nicht aus erster Hand kennen, das schwindelerregende Gefühl zu vermitteln, zuzusehen, wie das eigene Land von außen verwüstet wird – die Art und Weise, wie das Gefühl der Hilflosigkeit durch kognitive Dissonanz verstärkt wird, wenn der Körper an einem Ort ist, eingehüllt in die Sicherheit einer Welt, während das Bewusstsein sich hyperfokussiert auf den Terror einer anderen konzentriert.

Wohlmeinende Menschen fragen: „Bist du nicht dankbar, dass du gerade nicht dort bist?“ Eine Frage, die ich unmöglich beantworten kann.

Schließlich war ich gerade dort, machte mir Sorgen, ob der Flughafen vor meinem Abflug schließen würde, und bemitleidete Freunde wegen ihrer unerbittlichen Angst, die manchmal in den völligen Terror umschlug, mit dem wir seit Oktober leben.

Schwere Entscheidung

Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich dankbar für meine Sicherheit bin. Ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich wünschte, ich wäre wieder in Beirut.

Denn jetzt, da ich zum ersten Mal in diesem Krieg gezwungen bin, die Ereignisse hauptsächlich durch den verzerrenden Filter der westlichen Medien zu betrachten, fällt es mir leichter zu artikulieren, was so schwierig daran ist, weg zu sein.

Die kognitive Dissonanz, im Westen zu sein, während der Osten brennt, ist nicht einfach die Diskrepanz zwischen dem Ort, an dem sich der Körper befindet, und dem Ort, an dem sich der Geist befindet. Es ist, an einem Ort zu sein, an dem jede ehrwürdige Institution darauf besteht, dass dieses Brennen richtig und gut ist, egal wie barbarisch oder grausam es ist.

Es gibt nichts Dissonanteres, als die geschönte Sprache der westlichen Medien zwischen mir und der instinktiven Erfahrung zu haben, von der ich weiß, dass die Menschen dort sie durchmachen.

Niemand ist gesichtslos oder entbehrlich; niemand ist ohne Vergangenheit oder geliebte Menschen. Selbst die beschädigten Steine haben eine Geschichte.

Zumindest wenn ich dort bin, wird die Menschlichkeit von niemandem in Frage gestellt – auch nicht meine eigene. Ich bin keinem Gefühl entfremdet, das ich haben könnte, weder Angst noch Sorge noch, in der Tat, besonders Trauer.

All das wird von der Welt um mich herum gespiegelt und bestätigt. Niemand ist gesichtslos oder entbehrlich; niemand ist ohne Vergangenheit oder geliebte Menschen. Selbst die beschädigten Steine haben eine Geschichte. Das verschafft einem so viel mentale Erleichterung, dass man oft versucht ist, sie gegen physische Sicherheit einzutauschen.

Und es gibt absolut keine Aussicht auf ein Nachlassen dieser Dissonanz am Horizont.

An dem Tag, an dem ich begann, den Schrecken dieser jüngsten Ereignisse in Worte zu fassen, führte Israel einen „gezielten Luftangriff“ im Beiruter Vorort Haret Hreik durch, bei dem zwei Wohngebäude einstürzten, 45 Menschen getötet und 66 verletzt wurden und ein regionaler Krieg immer unvermeidlicher erscheint.

Am Montag sind wir in einen ausgewachsenen Krieg eingetreten, der vor allem den Süden und Westen des Libanon verwüstet. Die Opferzahlen sind enorm: bereits 274 Tote und 1.000 Verletzte.

Israel wendet im Gazastreifen im Schnelldurchlauf das gleiche Vorgehen an wie im Gaza-Krieg: Krankenwagen und Zufahrtswege zu Krankenhäusern werden bombardiert, die Menschen werden aufgefordert, „zu evakuieren“, und dann werden die Straßen bombardiert, die ihnen dies ermöglichen könnten. Unterdessen fließen die Waffen weiter.

Und die Ausreden wurden bereits vorgebracht – und akzeptiert –, wie schon seit einem ganzen Jahr.

So wie jeder in Gaza ein Hamas-Mitglied ist, ist jeder im Libanon ein Hisbollah-Mitglied und somit Freiwild.

Der Albtraum, den wir alle seit einem ganzen Jahr erwartet haben, ist eingetreten. Ein Albtraum, den jeder kommen sehen konnte, der jederzeit hätte gestoppt werden können.

Ich kann nichts anderes tun, als die Nachrichten zu verfolgen, und ich weiß nicht, wann – oder ob – ich nach Hause nach Beirut zurückkehren kann.

Für diejenigen von uns, die das Glück haben, es zu haben, ist die Entscheidung eine schwierige. Ein lieber Freund, der seit einigen Jahren in den USA lebt, drückt es so aus: „Ich bin entweder in den Flammen oder an dem Ort, an dem das Feuer entfacht wird.“

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Lina Mounzer ist eine libanesische Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre Arbeiten sind in The Paris Review, Freeman’s, der Washington Post und The Baffler sowie in den Anthologien Tales of Two Planets (Penguin: 2020) und Best American Essays 2022 (Harper Collins: 2022) erschienen. Sie ist leitende Redakteurin des Kunst- und Literaturmagazins The Markaz Review.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …