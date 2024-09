Erneut zeigt Israel sein wahres Gesicht: Mit wahllosen Angriffen auf Zivilisten – unter ihnen auch Kinder – exerziert die israelische Armee einen „Vernichtungskrieg“ im Libanon. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu kündigte die Fortsetzung des Terrors gegen die libanesische Zivilbevölkerung bereits an: „Wir sind noch nicht fertig“. Der Vorwand für diesen Krieg sind die Raketen der Hisbollah-Miliz gegen israelisches Gebiet. Die erste Wahrheit ist: Israels Genozid gegen die Palästinenser wird auf dem Gebiet des Libanons fortgesetzt. Die zweite Wahrheit ist: Der Staat Israel ist auf einem Land errichtet worden, in dem die Araber seit Jahrhunderten lebten. Israels Anspruch auf dasselbe Land wird von den Israelis mit einem Legendenbuch namens Bibel begründet und manifestierte sich 1948 in Besetzung und Enteignung fremden Landes.

Apartheidstaat auf Kosten der Palästinenser

Seit dieser brutalen zionistischen Landnahme ist Israel eifrig bestrebt, seinen rassistischen Apartheidstaat auf Kosten der Palästinenser auszubauen. Es war Benjamin Netanyahu, der im März 2019 Klartext redete: „Israel ist nicht der Staat aller seiner Bürger, sondern allein der Nationalstaat des jüdischen Volkes“. In diesem Anspruch ist der Dauerkrieg in Israel/Palästina begründet. Dieser Krieg hat eine weitere Komponente: Die USA betrachten und benutzen Israel als ihren unsinkbaren Flugzeugträger im Nahen Osten. Israel ist der Knüppel der USA, mit dem das kriegslüsterne Imperium all jene bedroht, die ihren Machtansprüchen im Wege stehen.

Feindschaft Iran-Israel

Nachdem die Iraner in den 50er Jahren ihre Ölquellen nationalisierten und damit den Briten, einem Verbündeten der USA, den Profit aus der Ausbeutung wegnahmen und mehr als 3.000 amerikanische „Militärberater“ aus dem Land jagten, wurde der von den USA gewünschte Schah Reza Pahlavi zum Alleinherrscher. Für die iranische Armee und Polizei wurde Israel der wichtigste Waffen-Lieferant. Nach dem Sturz des Schah 1979 war Schluß mit den Waffen-Lieferungen. Aber der neue Iran hat die Unterstützung der Schah-Diktatur durch Israel nicht vergessen. Aus dieser Zeit rührt die Feindschaft des Irans mit den Israelis. Dass die mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Milizen an der Seite der bedrohten Palästinenser kämpfen rührt auch aus dieser Feindschaft.

Israel Täter-Staat

Israel stellt sich als Erbe der Holocaust-Opfer dar und versucht, daraus eine moralische Legitimation für all sein Handeln zu gewinnen. Diese privilegierte Rolle führt dazu, dass die deutsche Regierung auch zur Ausweitung des israelischen Kriegs gegen die Palästinenser auf den Libanon schweigt. Doch der Staat Israel ist zu einem Täter-Staat geworden und verbreitet mit seiner Armee jenen Terror, den er angeblich bekämpft.

Israelische Angriffe gegen Beirut

Es war ausgerechnet Frau Baerbock, die im Oktober 2023 total geschichtsblind verkündete: „In diesen Tagen sind wir alle Israelis“. Solche Unterwerfungssprüche unter den Willen der mit den USA verbündeten Israelis ermuntern deren Armee: Bisher sind mehr als 500 Tote im Libanon zum Opfer der Israelis geworden. Inzwischen führt die israelische Armee Angriffe gegen die libanesische Hauptstadt Beirut. Der israelische Imperialismus weitet sich aus. Nur wer diesen Imperialismus stoppt, kann dem Frieden im Nahen Osten eine Chance geben.