Israelis müssen sich fragen, ob sie bereit sind, in einem Land zu leben, das von Blut lebt Gideon Levy

Meinung |

Israelis müssen sich fragen, ob sie bereit sind, in einem Land zu leben, das von Blut lebt

15. September 2024

Israel verwandelt sich mit alarmierender Geschwindigkeit in ein Land, das von Blut lebt. Die täglichen Verbrechen der Besatzung sind bereits weniger relevant. Im vergangenen Jahr ist eine neue Realität von Massenmorden und Verbrechen in einem völlig anderen Ausmaß entstanden. Wir befinden uns in einer völkermörderischen Realität; das Blut von Zehntausenden von Menschen ist geflossen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

