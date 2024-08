Israels Krieg gegen Gaza live: 20 Tote bei israelischen Angriffen am frühen Morgen

Israel hat in Gaza 2.100 Säuglinge unter zwei Jahren getötet: Menschenrechtsbeobachter

Der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor berichtet, dass von den fast 17.000 palästinensischen Kindern, die seit dem 7. Oktober von Israel im Gazastreifen getötet wurden, etwa 2.100 Babys unter zwei Jahren waren.

„Die Zahl der von der israelischen Armee getöteten palästinensischen Kinder – ob Säuglinge oder Kinder im Allgemeinen – ist erschreckend, und das Ausmaß ihrer Tötung ist in der Geschichte der modernen Kriege beispiellos“, so die in Genf ansässige Organisation.

„Sie stellt auch einen gefährlichen Trend dar, der auf der Entmenschlichung der Palästinenser im Gaza-Streifen beruht. Das israelische Militär tötet Palästinenser und ihre Kinder täglich, methodisch und in großem Umfang auf die abscheulichste und brutalste Art und Weise, die möglich ist, und das praktisch ohne Unterbrechung seit zehn aufeinanderfolgenden Monaten.“