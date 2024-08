https://strategic-culture.su/news/2024/08/14/kursk-was-low-hanging-fruit-what-now-for-zelensky-and-his-allusions/



Kursk war eine niedrig hängende Frucht. Was ist nun mit Selenskyj und seinen Anspielungen?

Von Martin Jay

14. August 2024

Selenskyj glaubt, dass er noch vor den US-Wahlen etwas unternehmen muss

Der jüngste Schritt der Ukraine, Kursk einzunehmen, war mutig. Es ist kaum verwunderlich, dass die westlichen Medien die Sache aufblasen, um sie größer zu machen, als sie in Wirklichkeit ist, denn sie haben seit Monaten nichts Positives für ihre NATO-Kunden zu berichten. Aber die eigentliche Bewährungsprobe kommt natürlich erst in den kommenden Tagen. Die Einnahme der kleinen Enklave Kursk mit wenig oder gar keinem Widerstand seitens der russischen Streitkräfte – die nicht gerade zu den kampferprobten Spitzenkräften gehören – war kaum das Hollywood-Epos, als das es der Westen darstellt. Sie einzunehmen ist eine Sache. Es zubehalten ist eine ganz andere Sache.

Möglicherweise hat Selenskyj die Option Kursk gewählt, um zu versuchen, russische Truppen aus dem Donbass oder aus einer kleinen Enklave auf der ukrainischen Seite in der Nähe, die kürzlich eingenommen wurde, abzuziehen. Aus militärischer Sicht ist dies natürlich sinnvoll, und die meisten Analysten stellen dies als den Hauptgrund für die Übung dar. Was auch immer Putin tut, es wird auf andere Ressourcen an anderen Orten zurückgreifen, und so trifft er den russischen Führer mit einem Schlag hart.

Auch in politischer Hinsicht weiß Selenskyj, dass Putin unter Druck stehen wird, etwas zur Lösung der Kursk-Frage zu unternehmen. Die Russen dachten nicht, als sie das Bild von der Ukraine und den Zielen Moskaus erhielten, dass es zu einem Übergreifen des Krieges auf ihr eigenes Land kommen würde. Das erhöht den Druck auf Putin, sich mit der „Provokation“ von Kursk zu befassen, nur noch mehr.

Aber es gibt noch andere Faktoren, die Selenskyj hinter der Kursk-Masche vermutet. Der ukrainische Präsident hat sich kürzlich zum ersten Mal an Putin und seine Beamten gewandt, als er Russland zu einer Friedenskonferenz im November einlud. Dies ist insofern eine Premiere, als die Initiative tatsächlich von der Ukraine ausgeht und Putin eingeladen ist. Selenskyj ist offensichtlich der Meinung, dass er noch vor den US-Wahlen handeln muss, da ein Sieg Trumps ihn dazu zwingen könnte, viel mehr aufzugeben, als es seine politische Zweckmäßigkeit zulässt. Kursk in seiner Kriegskasse zu haben, wird sehr nützlich sein, nicht wegen der winzigen Menge an Land, die die ukrainische Armee tatsächlich besitzt, sondern wegen der Symbolik, als eine Karte, die er spielen kann, wenn die Verhandlungen tatsächlich beginnen.

Dieser Schritt hat jedoch einen hohen Preis, der auch zeigt, wie verzweifelt Selenskyj ist, und wir können wohl bestätigen, dass Russland dies nicht hat kommen sehen. Wenn Selenskyj den Kursk-Aufnäher verliert, dann werden die Demütigung und der Verlust der Unterstützung durch das Militär und seine Familien beispiellos sein. Wenn Kursk nach hinten losgeht, könnte ihn das alles kosten. Die Risiken liegen natürlich nicht nur bei Zelensky allein, sondern lasten auch schwer auf dem Westen. Wenn die westlichen Eliten ihn anstacheln und ihm dann gratulieren, ist das sowohl töricht als auch leichtsinnig. Dass Putin sich nicht zu einem ausgewachsenen Krieg mit der NATO hinreißen lässt, kann nur bedeuten, dass seine Geduld nicht unbegrenzt ist – vor allem, wenn sein politischer Elan jetzt einen Schlag abbekommen hat. In den letzten Jahren gab es viele Momente, in denen dies geschah, und er überlebte stets die Turbulenzen der russischen Politik. Aber dieses Mal wird Zelensky den Preis dafür zahlen müssen, dass er den russischen Bären einmal zu hart in den Käfig gestoßen hat.

Parallel zu diesen Ereignissen gibt es noch eine weitere wichtige Entwicklung, nämlich die Rolle, die Belarus in den kommenden Monaten spielen könnte. Die Ukraine hat wiederholt Drohnen im Luftraum des Landes eingesetzt und wurde vor den Konsequenzen gewarnt. Kürzlich wurden Panzer aus Weißrussland an die Grenze geschickt, was die Spannungen noch weiter anheizen könnte, wenn die Ukraine Minsk erneut verärgert. Selenskyj bewegt sich sicherlich gerne auf dünnem Eis, aber die beiden F16, die er übernommen hat, werden ihn vermutlich sehr amüsieren. Sein eigenes Propagandateam filmt die beiden Jets, die im Tandem über das Land fliegen, vermutlich mit zwei pensionierten US-Piloten im Cockpit, und verbreitet das Ganze in den sozialen Medien, um den Eindruck zu erwecken, es gäbe eine Luftwaffe, die aus diesen amerikanischen Jägern besteht. Sehr witzig. Erwarten Sie mehr Rauch und Spiegel, wenn wir uns dem November nähern.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

