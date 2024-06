https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/6/19/israel-war-on-gaza-live-fate-of-hundreds-of-gaza-health-workers-unknown

Israels Krieg gegen Gaza live: 7 Tote bei Angriff auf „sichere Zone

Von Mersiha Gadzo

19 Jun 2024

UN-Kommission berichtet, dass die israelischen Behörden für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind.

Mindestens sieben Menschen wurden getötet und Brände brachen aus, als israelische Streitkräfte Zelte in der „humanitären Zone“ von Gaza al-Mawasi bombardierten.

Gaza-Beamte fordern von Israel die Freilassung von 310 medizinischen

Gesundheitspersonal, das „gefoltert“ wurde, und fordern eine internationale

internationale Untersuchung, um das Schicksal von Dutzenden „entführten“ palästinensischen

medizinischen Personals.

Die israelische Armee erklärt, die Pläne für eine Offensive im Libanon seien

US-Gesandter Amos Hochstein beendet seinen Besuch in Beirut.

Mindestens 37.396 Tote und 85.523 Verletzte in Israels Krieg gegen den

Gaza seit dem 7. Oktober. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel durch die

Hamas-geführten Angriffen liegt bei 1.139 Toten, Dutzende von Menschen

in Gaza gefangen gehalten.

88 UpdatesAuto Updates

Vor 7m

(14:30 GMT)

WATCH: Fußball bringt Hoffnung für verletzte und traumatisierte Kinder aus Gaza

Nachdem

Nachdem Israels Krieg gegen Gaza seinen Traum, Fußballspieler zu werden, zerstört

Gaza zerstört wurde, hat dieser verletzte palästinensische Teenager ein neues Ziel

Trainer zu werden.

Video Dauer 02 Minuten 36 Sekunden 02:36

Fußball bringt Hoffnung für verletzte und traumatisierte Kinder aus Gaza

vor 22m

(14:15 GMT)

Irans amtierender Außenminister reist nach Katar, um über den Krieg zu sprechen

Ali

Bagheri, Irans amtierender Außenminister, reist nach

Doha, um mit katarischen Beamten über Israels Krieg gegen Gaza zu sprechen.

Während des Treffens wird Bagheri über die „Mobilisierung der Kapazitäten

der islamischen Welt zur Beendigung der Verbrechen und des Völkermords des zionistischen

Regimes in Gaza zu beenden“, so das Ministerium in einer Erklärung in den sozialen Medien.

Es fügte hinzu, dass „die Bereitstellung schneller Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens ganz oben auf der Tagesordnung steht“.

