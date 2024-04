Six months on, no end in sight to Israel’s war on Gaza Hamas negotiators head to Cairo seeking a ceasefire as Israeli war cabinet weighs sending its own delegation.

Die Verwüstung des Gazastreifens hält sechs Monate nach Beginn des israelischen Krieges an, in dem mehr als 33.000 Menschen getötet wurden [Datei: Leo Correa/AP]

Israels Krieg gegen Gaza live: Armeedivision zieht sich Berichten zufolge aus dem Süden zurück

Von Virginia Pietromarchi, Urooba Jamal und Edna Mohamed

7 Apr 2024

Der Gazastreifen befindet sich seit sechs Monaten in einem verheerenden Krieg. Das israelische Militär kündigte an, nach monatelangen heftigen Kämpfen Tausende von Soldaten aus dem Süden, einschließlich der Stadt Khan Younis, abzuziehen.

Vermittler nehmen die Waffenstillstandsgespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo wieder auf, wobei der Premierminister von Katar und der CIA-Chef anwesend sind, aber es ist unklar, ob hochrangige israelische Beamte daran teilnehmen.

Zehntausende von israelischen Demonstranten demonstrieren in Tel Aviv und fordern den Rücktritt von Premierminister Benjamin Netanjahu und eine Einigung über die Freilassung der von der Hamas in Gaza gefangen gehaltenen Israelis.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33.175 Palästinenser getötet und 75.886 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

vor 10m (11:45 GMT)

WATCH: UN-Chef sagt anlässlich des 6-monatigen Krieges: „Schweigt die Waffen!

Israels Militärkampagne hat den Menschen in Palästina „unerbittlichen Tod und Zerstörung“ gebracht, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

In einer Rede anlässlich des sechsmonatigen Krieges in Gaza sagte Guterres, dass nichts die „kollektive Bestrafung“ rechtfertigen könne, die dort stattfinde.

Video Dauer 02 Minuten 48 Sekunden 02:48

Schweigt die Waffen“, sagt UN-Chef in seiner Rede anlässlich des 6-monatigen Krieges in Gaza

Vor 20m (11:35 GMT)

40 Raketen wurden heute vom Libanon auf den Golan abgefeuert

Die Raketenabschüsse erfolgten nach einer angespannten Nacht, in der Israel Ziele im Beqaa-Tal im Ostlibanon angriff.

Das israelische Militär erklärte, der Angriff sei eine Reaktion auf den Abschuss einer fortschrittlichen israelischen Drohne im libanesischen Luftraum gewesen.

Auch die Hisbollah gab bekannt, dass ihre Kämpfer eine Hermes 900-Drohne abgeschossen haben.

Ein Bild aus dem südlibanesischen Dorf Alma al-Shaab zeigt Rauch, der nach einem Raketenangriff von Kämpfern der libanesischen Hisbollah-Bewegung am 6. April von einem israelischen Außenposten aufsteigt

Ein Bild aus dem südlibanesischen Dorf Alma al-Shaab zeigt den Rauch, der nach einem Raketenangriff der libanesischen Hisbollah-Bewegung von einem israelischen Außenposten aufsteigt [AFP].

vor 30m (11:25 GMT)

Entwicklung

Die israelische Armee zieht sich aus dem Westen der Stadt Khan Younis zurück: Berichte

Israelische Medien berichten, die israelische Armee habe sich aus dem westlichen Teil der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen zurückgezogen.

„Die 98. Division mit ihren drei Brigaden hat sich gestern Abend aus Khan Younis zurückgezogen, nachdem die dortige Operation nach viermonatigen Kämpfen beendet wurde“, berichtete der Armeerundfunk.

Nur noch eine Brigade, die Nahal-Brigade, sei im Gazastreifen verblieben, die für die Sicherung des Korridors zuständig sei, den die israelische Armee eingerichtet habe, um zu verhindern, dass die Vertriebenen aus dem Gazastreifen in den Norden zurückkehren, hieß es weiter.

Palästinensische Quellen teilten der Nachrichtenagentur Anadolu mit, dass sich die israelischen Streitkräfte aus allen westlichen Gebieten der Stadt Khan Younis zurückgezogen haben, im Osten jedoch weiterhin stationiert sind.

„Zum jetzigen Zeitpunkt des Manövers hat die israelische Armee ihre Operation in Khan Younis abgeschlossen und die Soldaten haben ihren Abzug von dort beendet“, sagte der israelische Kanal 12.

„Kräfte, die aus vier verschiedenen Brigaden bestehen, sind nun im humanitären Korridor und im nördlichen Gazastreifen in der Gegend von Beit Hanoon stationiert.“

Israelische Truppen im Gaza-Streifen [Datei: Israelische Armee via AFP]

vor 41m (11:15 GMT)

Britischer Premierminister erklärt israelische Wunden zum Jahrestag für „ungeheilt

Premierminister Rishi Sunak bekräftigt in einer Erklärung zum sechsmonatigen Jahrestag des Krieges, dass Großbritannien zu Israels Recht auf Selbstverteidigung steht.

„Sechs Monate später sind die israelischen Wunden immer noch nicht verheilt. Familien trauern immer noch und Geiseln werden immer noch von der Hamas festgehalten. Und nach sechs Monaten Krieg im Gazastreifen steigt die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung weiter an – Hunger, Verzweiflung, Verlust von Menschenleben in einem schrecklichen Ausmaß“, so Sunak in einer auf X veröffentlichten Erklärung.

Sunak fügte hinzu, das Vereinigte Königreich sei „schockiert“ über den Tod der britischen Freiwilligen, die bei dem israelischen Angriff auf die Mitarbeiter der World Central Kitchen getötet wurden.

„Die Kinder in Gaza brauchen eine sofortige humanitäre Pause, die zu einem langfristigen und nachhaltigen Waffenstillstand führt. Das ist der schnellste Weg, um die Geiseln zu befreien, Hilfe zu leisten und die Kämpfe und den Verlust von Menschenleben zu beenden“, sagte der Premierminister.

