Jungen gehen mit einem großen Sack mit gesammeltem Plastik an den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Rafah im südlichen Gazastreifen vorbei, 5. April 2024 (Mohammed Abed/AFP)

Sechs Monate israelischer Bombardierung haben den Gazastreifen in Trümmern liegen lassen und die Hoffnungen der Palästinenser zunichte gemacht



Leben in der Warteschleife: Gaza kämpft nach einem halben Jahr Krieg mit einer „primitiven“ Existenz

Von Maha Hussaini in Gaza-Stadt, Besetztes Palästina

7. April 2024

In einem Hof, der ein bescheidenes Chalet in Deir al-Balah im Gazastreifen umgibt, in dem ihre Eltern vor dem israelischen Bombardement Schutz gesucht haben, macht die einjährige Iman al-Saqqa ihre ersten barfußgehenden Schritte.

Als sie am 13. Oktober ankam, war Saqqa in eine Decke gewickelt und lag in den Armen ihrer Mutter. Nach sechs Monaten der Vertreibung läuft sie nun selbständig umher und beginnt, ihre ersten Worte zu sprechen.

Zusammen mit rund 50 anderen Menschen wurde diese Behelfsunterkunft zum Zuhause für Iman und ihre Eltern, nachdem ihre Wohnung in Gaza-Stadt am 11. Oktober durch einen israelischen Luftangriff in Schutt und Asche gelegt worden war.

„Iman ist mein erstes Kind. Ein paar Monate vor ihrer Geburt sind wir in unsere neue Wohnung gezogen, in der wir ein rosa Schlafzimmer für sie eingerichtet haben. Zu ihrem ersten Geburtstag wollten wir eine große Party feiern. Niemals hätten wir gedacht, dass wir nicht einmal in der Lage sein würden, einen Kuchen zu backen“, sagte Suhaila al-Saqqa, die Mutter von Iman, gegenüber Middle East Eye.

„Wir hatten einst ein luxuriöses Leben für sie geplant. Stattdessen musste ich ihr [in einem sehr jungen Alter] beibringen, die Toilette zu benutzen, da wir nicht immer Windeln für sie finden können, und wenn doch, sind sie sehr teuer.“

Am 7. Oktober stürmten palästinensische Kämpfer in einem Überraschungsangriff den Süden Israels, wobei 1.191 Israelis getötet und 240 gefangen genommen wurden. Israel begann einen brutalen Krieg gegen den Gazastreifen, mit verheerenden Luft-, Artillerie- und Marineangriffen auf die dicht besiedelte Küstenenklave, gefolgt von einer monatelangen Bodeninvasion.

Erklärtes Ziel des israelischen Militärs war die Freilassung der Gefangenen, die Zerstörung der Hamas und die gezielte Bekämpfung ihrer Mitglieder und Kämpfer. Doch über 70 Prozent der mehr als 33 000 getöteten Palästinenser waren nach Angaben von Gesundheitsbehörden und internationalen Organisationen in Gaza Kinder und Frauen.

Die unerbittlichen Bombardierungen haben dazu geführt, dass innerhalb von sechs Monaten rund 70 Prozent der Wohnhäuser zerstört wurden und 90 Prozent der Arbeitsplätze im privaten Sektor des Gazastreifens verloren gingen.

Bildung auf Eis gelegt

Von ihrer Unterkunft in Rafah im südlichen Gazastreifen aus verfolgt Zaina al-Rayyes neugierig die Nachrichten über die bevorstehenden Tawjihi-Prüfungen (Abiturprüfungen) für ihre Altersgenossen im besetzten Westjordanland. Vor dem Krieg im Gazastreifen hatte sie sich auf ein entscheidendes Jahr vorbereitet und sich zum Ziel gesetzt, zu den besten Schülern der palästinensischen Highschool-Prüfung zu gehören.

Doch jetzt, wo der Krieg in den siebten Monat geht, beklagt sie, dass sowohl ihr akademisches als auch ihr soziales Leben auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wurde.

„Ich habe nicht nur sechs Monate meines Lebens verloren, sondern ein ganzes Jahr. Die Tawjihi-Studenten im Westjordanland bereiten sich bereits auf ihre Prüfungen vor, die in etwa zwei Monaten stattfinden werden, während ich hier nur von einer Unterkunft zur nächsten ziehe“, so Rayyes, 17, gegenüber MEE.

Das Leben hat aufgehört. Das einzige, was hier weitergeht, ist der Tod“.

– Zaina al-Rayyes

„Als das Schuljahr begann, stellte ich mein soziales Leben und alles andere beiseite und war fest entschlossen, mich ausschließlich auf mein Studium zu konzentrieren, um eine hohe Punktzahl zu erreichen, die mir ein Stipendium an einer der weltweit angesehenen Universitäten im Ausland sichern würde. Heute ist mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt.

Selbst wenn der Krieg bald beendet sein sollte, könnten Rayyes und die rund 620 000 Schüler, die in den Schulen in Gaza eingeschrieben sind, nicht sofort zurückkehren. Mindestens 351 Schulen wurden während der israelischen Bombardierung des Streifens in den letzten sechs Monaten ganz oder teilweise zerstört. Nach Angaben des palästinensischen Bildungsministeriums in Gaza handelt es sich bei 65 dieser Schulen um von der Unrwa betriebene Schulen und bei 286 um Regierungsschulen.

Die übrigen Schulen dienen als Unterkünfte für Hunderttausende von Vertriebenen, deren Häuser durch die Angriffe entweder völlig zerstört oder beschädigt wurden.

„In der begrenzten Zeit, in der ich eine Internetverbindung herstellen kann, ist es zu meinem Hobby geworden, durch Facebook-Gruppen von Tawjihi-Schülern außerhalb von Gaza zu scrollen. Ich beobachte, wie sie über den Unterricht diskutieren und Fragen über den Unterricht und das voraussichtliche Datum der Prüfungen stellen. Ich weine oft, und meine Eltern würden gerne alles tun, um mir zu helfen, meine Ausbildung fortzusetzen, aber sie sind hilflos“, sagt Rayyes, die ihr Haus in Gaza-Stadt in der ersten Woche des Angriffs evakuiert hat und seitdem mehrfach umgesiedelt wurde.

„Das Leben ist zum Stillstand gekommen. Das Einzige, was hier weitergeht, ist der Tod. Wir können nicht für den nächsten Tag planen. Wie kann ich meine Zukunft planen, wo ich studieren oder was ich studieren möchte? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich überleben werde, um Tawjihi zu bestehen.

Bis Donnerstag wurden in Gaza mehr als 5 994 palästinensische Schüler und 266 Lehrer und Verwaltungsangestellte getötet.

Primitives Leben

Inmitten des ständigen Gefühls der Unsicherheit und der unablässigen Geräusche der Bombardierungen, die seit sechs Monaten ununterbrochen zu hören sind, befinden sich die Bewohner des Gazastreifens in ihren Häusern und Unterkünften „in einem weiteren Krieg“.

Da die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Strom, Wasser, Treibstoff und Kochgas seit dem ersten Tag des Krieges unterbrochen ist, wird jeder Aspekt des täglichen Lebens der Bewohner zu einem Kampf.

Samer al-Agha, ursprünglich aus Khan Younis im südlichen Gazastreifen stammend, lebt derzeit mit seiner Frau, seiner Mutter und seinen drei Kindern in einem Zelt in Rafah.

„In den ersten vier Monaten des Krieges gab es überhaupt kein Kochgas. Jeder in Gaza benutzte entweder Brennholz oder Kohle zum Kochen und zum Erhitzen von Wasser zum Baden“, sagte er gegenüber MEE. „Aber in den folgenden zwei Monaten wurde Kochgas zugelassen, allerdings in sehr begrenzten Mengen. Wir mussten schließlich eine Gasflasche zum fast fünf- oder sechsfachen Preis kaufen, aber das ist in Ordnung, denn selbst Brennholz ist sehr teuer geworden.“

Ohne Zugang zu fließendem Wasser in den Haushalten im gesamten Gazastreifen sind die Bewohner auf Wasserverteilungsfahrzeuge angewiesen, um ihre Wassertanks zum Trinken, Waschen und Baden aufzufüllen.

„Seit dem ersten Tag, an dem Israel die Unterbrechung unserer Wasserversorgung verkündete, wussten wir, dass wir kein Wasser mehr aus dem Hahn bekommen würden, aber wir hätten nie gedacht, dass dies sechs Monate lang so bleiben würde. Seit einem halben Jahr erhitzen wir Wasser auf dem Feuer und benutzen leere Konservendosen, um Wasser zum Baden zu gießen“, fügte er hinzu.

„Um unsere Wäsche zu waschen, können wir keine Waschmaschinen benutzen, weil wir weder Strom noch Wasser haben, also müssen wir es von Hand tun. Man könnte meinen, das seien Kleinigkeiten, aber das sind sie nicht. Das ist unser Alltag, etwas, mit dem wir seit einem halben Jahr schlafen und aufwachen.

„Die Besatzung hat uns dazu gebracht, ein primitives Leben zu führen, wie es nicht einmal unsere Urgroßeltern geführt haben, und das geschah nicht schrittweise. Wir haben es eines Tages plötzlich gelebt“.

