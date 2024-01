Fierce fighting in Khan Younis as new year begins in Gaza Israel to withdraw thousands of reservists from Gaza ground invasion so troops can ‚gain strength‘ for future battles.

Israels Krieg gegen Gaza live: Israelische Kampfflugzeuge bombardieren den zentralen Gazastreifen zu Beginn des Jahres 2024

Ein Sanitäter hilft einer Frau, die ein Kind trägt, bei der Ankunft im Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen

Ein Sanitäter hilft einer Frau mit einem Kind bei der Ankunft im Europäischen Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen [AFP].

Von Lyndal Rowlands

Veröffentlicht am 1. Januar 2024



Wie Wael Dahdouh von Al Jazeera berichtet, finden im Zentrum von Khan Younis weiterhin heftige Bodenkämpfe statt, da die Palästinenser zu Beginn des Jahres 2024 Schutz vor israelischem Beschuss suchen.

Israel erklärt, dass es Reservisten von seiner Bodeninvasion im Gazastreifen abziehen wird, damit die Truppen für künftige Kämpfe gestärkt werden können.

Die US-Armee hat drei Houthi-Boote im Roten Meer angegriffen und dabei mindestens 10 Kämpfer getötet.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind seit dem 7. Oktober mindestens 21 822 Menschen getötet und 56 451 verwundet worden. Die revidierte Zahl der Todesopfer des Angriffs vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139.

