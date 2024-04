‚Just call a ceasefire‘ Biden tells Israel in strongest Gaza war criticism US president says Israel’s continuing war on Gaza is a ‚mistake‘ and its killing of 7 aid workers was ‚outrageous‘.

Israels Krieg gegen Gaza live: Israelischer Angriff tötet Söhne von Hamas-Chef Haniyeh

Von Tamila Varshalomidze

10 Apr 2024

Mindestens drei Söhne und drei Enkelkinder von Hamas-Führer Ismail Haniyeh bei israelischem Luftangriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen getötet, so lokale Medienberichte.

Die hungernden Bewohner des Gazastreifens feiern das Eid al-Fitr in gedämpfter Form, da Israel weiterhin Lebensmittellieferungen blockiert und tödliche Luftangriffe fliegt.

In seiner bisher schärfsten Kritik an dem verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen fordert US-Präsident Joe Biden Israel auf, „einfach einen Waffenstillstand auszurufen“ und bezeichnet die laufenden Militäroperationen als „Fehler“.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33 482 Palästinenser getötet und 76 049 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

1m vor

(14:58 GMT)

Hamas-Chef bestätigt Tötung von Söhnen durch Israel

In einem Interview mit Al Jazeera identifizierte Ismail Haniyeh seine getöteten Kinder als Hazem, Amir und Mohammad.

Er sagte auch, dass eine Reihe seiner Enkelkinder bei dem israelischen Angriff getötet worden seien, wie auch Dutzende seiner Verwandten, die bisher in dem Krieg getötet wurden.

„Durch das Blut der Märtyrer und den Schmerz der Verletzten schaffen wir Hoffnung, schaffen wir die Zukunft, schaffen wir Unabhängigkeit und Freiheit für unser Volk und unsere Nation“, sagte Haniyeh.

vor 14m

(14:45 GMT)

Hören: Wie begehen die Hungernden das Zuckerfest in Gaza?

Im Gazastreifen feiern palästinensische Muslime das Eid al-Fitr, während sie die Gewalt und den Hunger des israelischen Krieges ertragen müssen.

Unsere Podcast-Reihe The Take lässt die Erinnerungen an den Ramadan vor einem Jahr Revue passieren, um zu sehen, was sich verändert hat und was geblieben ist.

Hören Sie sich die Folge unten an:

Vor 21m

(14:38 GMT)

Mehr zum israelischen Luftangriff

Der tödliche Angriff auf die Söhne von Ismail Haniyeh und ihre Kinder fand im Flüchtlingslager Shati, nordwestlich von Gaza-Stadt, statt.

24m vor

(14:35 GMT)

Israelischer Luftangriff tötet 3 Kinder und 3 Enkelkinder von Hamas-Führer Haniyeh: Bericht

Die Nachrichtenagentur Shehab meldet, dass drei Söhne des Hamas-Führers Ismail Haniyeh und drei seiner Enkelkinder bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen getötet worden sind.

Wir werden in Kürze mehr berichten.

vor 40m

(14:20 GMT)

Israelische Armee stürmt das Dorf Nabi Saleh im besetzten Westjordanland nahe Ramallah

Israelische Streitkräfte haben das Dorf Nabi Saleh nordwestlich von Ramallah im besetzten Westjordanland gestürmt.

Die Razzia konzentrierte sich auf den Bereich al-Jabal des Dorfes, wobei die Soldaten in die Häuser der Bewohner eindrangen, so Wafa.

Vor 49m

(14:10 GMT)

Schickt Serbien heimlich Waffen nach Israel, während Gaza bombardiert wird?

Während Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat Serbien versucht, öffentlich eine politische Verwicklung in den Konflikt zu vermeiden, wobei Belgrad eine relativ neutrale Position beibehielt, um die Beziehungen zu wahren.

Serbien ist mit Israel verbunden und möchte sich gleichzeitig auf der internationalen Bühne nicht als Unterminierung der palästinensischen Interessen darstellen, so Analysten gegenüber Al Jazeera.

Lesen Sie hier mehr .

59m vor

(14:00 GMT)

Palästinensischer Präsident informiert Jordaniens König über israelische Angriffe

Wir haben bereits über das Gespräch von Mahmoud Abbas mit dem Emir von Katar berichtet.

Der Leiter der Palästinensischen Autonomiebehörde führte auch ein Telefongespräch mit dem jordanischen König Abdullah II. und informierte ihn laut Wafa über „die jüngsten palästinensischen Entwicklungen“.

Abbas sprach von der Notwendigkeit eines „sofortigen Stopps des völkermörderischen Krieges“ und der Beschleunigung der humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen sowie der Verhinderung der Massenvertreibung der Palästinenser aus dem belagerten Gebiet, so der Bericht.

Er sprach auch über „die gefährliche israelische Eskalation im Westjordanland, einschließlich Jerusalem, und betonte, wie wichtig es sei, dass der Staat Palästina Vollmitglied der Vereinten Nationen werde“, heißt es weiter.

Im Gegenzug bekräftigte der jordanische König die anhaltende Unterstützung seines Landes für das palästinensische Volk, bis es seine legitimen Rechte erlangt und seinen unabhängigen Staat in den Grenzen vom 4. Juni 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt errichtet hat.

vor 1h

(13:50 GMT)

Aktuelle Opferzahlen

vor 1h

(13:40 GMT)

Verwandter des Gefangenen protestiert vor der Parteizentrale des Likud

Eine Cousine des gefangenen Ofer Kalderon hat vor der Likud-Parteizentrale in Tel Aviv protestiert, um die sofortige Rückkehr aller noch in Gaza festgehaltenen Personen zu fordern.

Ifat Kalderon sagte, sie werde drei Stunden und sieben Minuten lang eine Mahnwache abhalten, „eine Minute für jeden Tag, an dem die Regierung Netanjahu die Geiseln im Stich gelassen hat“, heißt es in einer Erklärung.

Darin heißt es: „133 Geiseln warten seit über sechs Monaten darauf, dass Netanjahu sie nach Hause bringt, und er hat diesen Test nicht bestanden. Diese Woche haben wir alle eine Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen Elad Katzir eingelegt, der in der Gefangenschaft ermordet wurde. Wir werden nicht stillsitzen, bis wir für alle 133 Geiseln eine Schweigeminute einlegen müssen.“

Ifat Kalderon auf den Stufen der Likud-Parteizentrale in Tel Aviv [Hannah McKay/Reuters]

vor 1 Stunde

(13:30 GMT)

Haus bei israelischer Razzia im besetzten Westjordanland in Beita durch Feuer beschädigt

Israelische Streitkräfte haben Tränengaskanister auf Wohnhäuser in der Stadt Beita südlich von Nablus im besetzten Westjordanland abgefeuert, woraufhin in einem der Häuser ein Feuer ausbrach, wie Wafa berichtet.

Die Nachrichtenagentur zitierte lokale Quellen, wonach mehrere israelische Militärfahrzeuge Beita stürmten und die Soldaten Kugeln, Blendgranaten und giftiges Tränengas abfeuerten.

Dem Bericht zufolge gelang es dem palästinensischen Zivilschutz, das Feuer in einem Haus zu löschen, doch brannte ein Teil des Hauses nieder.

Vor 1h

(13:20 GMT)

WATCH: Eid-Gebet in Gaza und der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem

Die Palästinenser haben Gebete zum Beginn des Eid al-Fitr abgehalten, das von Israels Krieg gegen Gaza überschattet wird.

Sehen Sie sich unser Video unten an:

Video Dauer 00 Minuten 53 Sekunden 00:53

Eidgebete von Palästinensern in Gaza und Al Aqsa

Vor 1h

(13:10 GMT)

Alles Gute in meinem Leben ist weg

Früher versammelte sich Mahmoud al-Hamaydeh in der südlichen Stadt Rafah bei den Eid al-Fitr-Feierlichkeiten mit Familie und Freunden zu Festlichkeiten und großen Mahlzeiten. Doch dieses Jahr ist es in Gaza ganz anders.

„Dieser Tag ist für mich herzzerreißend im Vergleich zum letzten Zuckerfest. Ich sehe meine Kinder an und bin untröstlich. Wenn ich bei ihnen sitze, fange ich an zu weinen und bin traurig über die vergangenen Tage“, sagte al-Hamaydeh, der nach einer Verwundung durch das israelische Militär nun im Rollstuhl sitzt.

„Ich erinnere mich an das letzte Zuckerfest und ich erinnere mich an dieses Zuckerfest. Beim letzten Fest war ich von meinen Kindern umgeben und sah sie voller Freude an. Aber heute bin ich verletzt und kann mich nicht bewegen oder irgendwohin gehen.“

Für Amany Mansour ist es noch schlimmer. Sie stand mit ihrer Mutter am Grab ihres kleinen Sohnes. Er wurde bei den unerbittlichen Angriffen Israels getötet. Mansour sagte, das letzte Zuckerfest sei das schönste in ihrem Leben gewesen.

„Mein Sohn war neben mir, in meinen Armen. Alles, was er wollte, habe ich für ihn getan“, sagte sie. „Ich wünschte, er wäre hier bei mir. Er ging morgens in die Moschee und sagte zu mir: ‚Bereite mein Geschenk vor, wenn ich zurückkomme‘. Er ist weg. Alles Gute in meinem Leben ist weg.“

Vertriebene Frauen und Kinder beten zu Beginn des Eid al-Fitr-Festes in Rafah im südlichen Gazastreifen [Mohammed Abed/AFP].

vor 1 Stunde

(13:00 GMT)

Israel greift mehrere Städte im Südlibanon an

Die libanesische Nachrichtenagentur berichtet, dass die israelische Luftwaffe Angriffe auf die Außenbezirke der Städte Naqoura, Yarin und Alma ash-Shaab durchgeführt hat.

Getrennt davon wurden die Wohnviertel der libanesischen Städte Adissa, Kafr Kila und Blida mit Sturmgeschützen beschossen, und es wurde auch von gelegentlichem Artilleriebeschuss berichtet.

Die Umgebung der Stadt Khiam wurde ebenfalls bombardiert. Es gab keine Berichte über Opfer.

Parallel zum Gaza-Krieg lieferten sich die Hisbollah und das israelische Militär an der südlichen Grenze des Libanon ein Feuergefecht, das die Angst vor einem größeren regionalen Konflikt noch verstärkte.

Mitglieder der Hisbollah nehmen an der Beerdigung eines Kommandanten teil, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde [Aziz Taher/Reuters].

vor 2 Stunden

(12:50 GMT)

Irans Khamenei ruft alle muslimischen Nationen auf, ihre Beziehungen zu Israel zu beenden

In einer Reihe von Beiträgen auf X sagt der oberste iranische Führer, es sei „bedauerlich“, dass einige muslimische Regierungen Israel während des Gaza-Krieges „helfen“, und solche Partnerschaften würden „ihre eigene Zerstörung bringen“.

Er forderte alle muslimischen Regierungen auf, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Israel „zumindest vorübergehend“ abzubrechen – ein Schritt, der seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit großen Anklang finden würde.

Vor 2h

(12:40 GMT)

Biden: Netanjahu macht „Fehler“ in Bezug auf Gaza

Biden bezeichnete es als „empörend“, dass Israel einen Konvoi der US-Nahrungsmittelhilfsorganisation World Central Kitchen in Gaza beschoss und dabei sieben Mitarbeiter tötete.

„Ich fordere die Israelis auf, einen Waffenstillstand auszurufen und für die nächsten sechs, acht Wochen den vollständigen Zugang zu allen Lebensmitteln und Medikamenten zu ermöglichen, die in das Land gelangen.“

Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

Das Verhältnis zwischen Biden, links, und Netanjahu verschlechtert sich weiter [AP]

vor 2 Stunden

(12:30 GMT)

Der Druck innerhalb der Regierungskoalition von Premierminister Netanjahu

Sechs Monate nach Beginn des Krieges gerät Israel immer mehr in die Isolation. Selbst sein engster Verbündeter äußert zunehmend seine Unzufriedenheit über den Verlauf des Krieges, und langjährige Handelspartner wie die Türkei unternehmen möglicherweise schmerzhafte wirtschaftliche Schritte, um ihre Bestürzung zum Ausdruck zu bringen.

Premierminister Netanjahu, der wegen angeblicher Korruption vor Gericht steht, steht unter starkem Druck, eine Nachkriegsvision für Gaza zu beschließen. Kritiker sagen, er zögere, weil er seine ultranationalistischen Regierungspartner nicht verärgern wolle, die eine Umsiedlung des Gazastreifens unterstützen.

Sie wehren sich auch dagegen, der Hamas in den laufenden Waffenstillstandsverhandlungen wesentliche Zugeständnisse zu machen, und haben damit gedroht, aus der Regierung auszutreten – ein Schritt, der zum Zusammenbruch der Regierungskoalition führen und Neuwahlen auslösen würde.

„Wenn der Premierminister denkt, dass es hier einen rücksichtslosen Deal geben wird, wird er nicht durchkommen“, sagte Limor Son Har Melech, ein Gesetzgeber der Hardliner-Partei Jewish Power, in einem Interview. „Wenn wir erkennen, dass die Beendigung dieses Krieges eine Kapitulation vor der Hamas bedeutet, werden wir nicht dabei sein.“

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu [Datei: Ronen Zvulun/Reuters]

vor 2 Stunden

(12:20 GMT)

