Zerstörung in Khan Yunis nach Israels Rückzug

Dieses Video kann Lichtmuster oder Bilder enthalten, die bei Menschen mit visueller Empfindlichkeit Anfälle auslösen oder Unbehagen hervorrufen können.

Israels Krieg gegen Gaza live: Kein Waffenstillstandsabkommen in Sicht

Von Edna Mohamed und Stephen Quillen

8 Apr 2024

Widersprüchliche Berichte über die Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen in Kairo: ägyptische Medien berichten von „bedeutenden Fortschritten“, aber Hamas- und israelische Beamte sagen, dass keine Einigung in Sicht sei.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) beginnt mit zweitägigen Anhörungen, um den Antrag Nicaraguas auf Verhängung von Dringlichkeitsmaßnahmen gegen Deutschland wegen dessen Unterstützung des israelischen Krieges gegen Gaza zu prüfen.

Palästinenser kehren in ihre zerstörten Häuser in Khan Younis zurück, nachdem die meisten israelischen Truppen Monate nach ihrem Einmarsch in die Stadt im südlichen Gazastreifen abgezogen sind.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 33 207 Palästinenser getötet und 75 933 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch immer gefangen gehalten.

vor 4m (12:10 GMT)

Deutschland weist Nicaraguas Vorwürfe bei IGH-Anhörung zurück

Während der Internationale Gerichtshof (IGH) die Klage Nicaraguas anhört, wonach Deutschland mit seiner militärischen Unterstützung Israels gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstößt, hat Berlin die Anschuldigung zurückgewiesen.

„Deutschland weist die Vorwürfe entschieden zurück. Wir haben weder direkt noch indirekt gegen die Völkermordkonvention oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen“, sagte die Anwältin Deutschlands, Tania von Uslar-Gleichen.

„Die Darstellung Nicaraguas war grob voreingenommen, und wir werden Ihnen morgen mitteilen, wie wir unserer Verantwortung voll gerecht werden“, fügte sie hinzu.

Deutschland wird seine Verteidigung vor dem IGH am Dienstag vortragen.

Mitglieder der nicaraguanischen Delegation nehmen an der Anhörung am Montag teil [Mouneb Taim/Anadolu].

vor 14 Minuten (12:00 GMT)

Israelischer Beamter: ‚Wir sehen immer noch keine Einigung am Horizont‘

Der israelische Nachrichtendienst Ynet zitiert einen nicht identifizierten israelischen Beamten, der einen optimistischen ägyptischen Nachrichtenbericht abschwächt, in dem von „bedeutenden Fortschritten“ bei den Waffenstillstandsgesprächen die Rede ist.

Der Beamte betonte: „Wir sehen immer noch keine Einigung am Horizont. Die Entfernung ist immer noch groß, und in der Zwischenzeit hat sich nichts Dramatisches ereignet“.

Ein anderer hoher israelischer Beamter wird von Ynet mit den Worten zitiert: „Wir brauchen Geduld. Es gibt Potenzial, aber wir sind noch nicht so weit.“

Angehörige und Unterstützer von israelischen Gefangenen, die von Hamas-Kämpfern festgehalten werden, demonstrieren am 15. Dezember 2023 vor dem israelischen Verteidigungsministerium in Tel Aviv und fordern eine sofortige Einigung oder ihre Freilassung im Austausch gegen palästinensische Gefangene.

Angehörige und Unterstützer von israelischen Gefangenen demonstrieren in Tel Aviv [Datei: Ahmad Gharabli/ AFP].

vor 24m (11:50 GMT)

Mögliches Waffenstillstandsabkommen: Die nächsten 48 Stunden „absolut entscheidend

Imran Khan

Bericht aus dem besetzten Ost-Jerusalem

Die Gespräche sind nicht gescheitert, und es scheint einige Fortschritte zu geben. Offenbar gibt es einen Waffenstillstandsrahmen, den die Israelis nun ins Kriegskabinett mitnehmen, und die Hamas diskutiert darüber innerhalb der Bewegung.

In Israel sprechen hochrangige Politiker tatsächlich über dieses Potenzial.

Finanzminister Smotrich hat ein Treffen einberufen, um sich über den aktuellen Stand des Rahmens zu informieren, und Yair Lapid, der Chef der Opposition, erklärt, er sei bereit, der Regierung ein Sicherheitsnetz zu geben, um zu einer Art von Vereinbarung zu kommen.

Es gibt also Gerüchte, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sein könnte. Aber ich denke, wir müssen abwarten. Wir haben es schon einmal erlebt, dass wir beinahe eine Einigung erzielt hätten und diese in letzter Minute gescheitert ist.

Ich denke, das nächste Treffen in 48 Stunden wird absolut entscheidend sein.

Video Dauer 29 Minuten 00 Sekunden 29:00

Ist ein Waffenstillstand in Gaza möglich?

Vor 34m (11:40 GMT)

Israelische Armee wirbt für neue Drohnenstaffel im Kampf gegen die Hamas

Das israelische Militär stellt eine neue Drohnenstaffel vor, die nach eigenen Angaben im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen eine wichtige Rolle spielt.

Die Star ist nach der Eitan das zweitgrößte unbemannte Luftfahrzeug der israelischen Luftwaffe.

„Dies ist eine Zeit des Krieges, eine historische Stunde“, sagte Generalmajor Tomer Bar. „Wir eröffnen die 147. Staffel, die eine enorme Bereicherung für die Streitkräfte darstellt … Das gesamte UAV-System demonstriert Einsatzfähigkeit und operative Effektivität auf höchstem Niveau.“

Bar sagte, dass „Tausende von Hamas-Aktivisten“ durch die unbemannten Flugzeuge getötet wurden, zusammen mit Geheimdienstoperationen, die in den letzten sechs Monaten durchgeführt wurden.

Ein israelischer Soldat lässt eine Drohne in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen frei

Ein israelischer Soldat lässt eine Drohne in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen frei [Datei: Alexandre Meneghini/Reuters]

vor 45m (11:30 GMT)

Breaking

33.207 Tote und 75.933 Verletzte in Gaza seit Oktober

Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtet, dass seit Beginn des israelischen Krieges im Oktober 33.207 Palästinenser getötet und 75.933 verwundet wurden.

In einer Erklärung des Ministeriums heißt es, dass in den letzten 24 Stunden mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen sind.

Schätzungsweise 7.000 Leichen liegen noch immer unter den Trümmern der zerbombten Gebäude in dem belagerten Gebiet begraben. Die meisten der Toten sind Frauen und Kinder.

vor 54m (11:20 GMT)

Analyse

Innerhalb Israels bewegt sich etwas, um eine Einigung zu erreichen“.

Während aus Ägypten gemischte Botschaften über ein mögliches Abkommen über die Freilassung von Gefangenen und einen Waffenstillstand kommen, hat die israelische Regierung deutlich gemacht, dass der Krieg weitergehen wird, erklärt Luciano Zaccara, Professor für Golfpolitik am Gulf Studies Center der Universität Katar, gegenüber Al Jazeera.

Der Abzug der Truppen aus dem Gazastreifen zielt darauf ab, die Truppen für ihre künftige Mission in Rafah zu reorganisieren, „was bedeutet, dass Netanjahu nicht aufgehört hat, das Hauptziel zu verfolgen, nämlich die Hamas vollständig zu zerstören“, so Zaccara.

Die Regierung ist sich jedoch des zunehmenden Drucks der Familien der Gefangenen bewusst, die sich den Forderungen nach einem Rücktritt des Premierministers angeschlossen haben.

„Es scheint, dass sich innerhalb Israels etwas bewegt, um eine Einigung zu erzielen. Sie müssen zeigen, dass sie an einer Lösung arbeiten, aber wir müssen die nächsten 48 Stunden abwarten, um zu sehen, ob eine Einigung erzielt wird“, sagte Zaccara.

Vor 1 Stunde (11:10 GMT)

Zahl der Hilfsgütertransporte nach Gaza „nicht annähernd ausreichend

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

Im Moment wird erwartet, dass mehr Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen gelangen, um den Menschen zu helfen, die Herausforderungen der sich ausbreitenden Hungersnot und der Erschöpfung der Ressourcen zu bewältigen.

Die derzeitige Zahl reicht nicht annähernd aus, um den größeren Bedürfnissen und Anforderungen einer weitgehend hungernden, traumatisierten und zum Hungertod gezwungenen Bevölkerung im Gazastreifen gerecht zu werden.

Die Tatsache, dass das israelische Militär dies zum ersten Mal seit sechs Monaten zulässt, beweist, dass Lebensmittel als Waffe eingesetzt werden. In der Tat werden Nahrungsmittel, Nahrungsmittellieferungen und Hilfsgüter als Waffe eingesetzt, um eine ganze Bevölkerung kollektiv zu bestrafen.

Die Entscheidung, 20 Bäckereien und Wasserleitungen im nördlichen Teil und in Gaza-Stadt wieder zu öffnen, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Israel diese lebenswichtigen Grundbedürfnisse zur kollektiven Bestrafung der Bevölkerung von Gaza einsetzt.

Vor 1h (11:00 GMT)

300 Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen, während die Palästinenser gegen den Hunger kämpfen

Israel hat die Einfahrt von mehr als 300 Hilfstransportern in den Gazastreifen bekannt gegeben. Dies ist die höchste tägliche Zahl seit Beginn des Krieges gegen das belagerte Gebiet vor sechs Monaten.

Unter wachsendem internationalem Druck teilte Israel am Montag mit, dass 322 Hilfsgütertransporter inspiziert wurden und in das schwer bombardierte palästinensische Gebiet einfahren durften.

Die Hilfslieferungen reichen jedoch bei weitem nicht aus, um Millionen von Menschen – die meisten von ihnen Flüchtlinge – zu ernähren, die am Rande des Verhungerns stehen, so die UNO.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Interaktiv_Hunger-Gaza_Famine

vor 1h (10:50 GMT)

Meinung

Israels Botschaft: ‚Füttert die Palästinenser nicht‘

Andrew Mitrovica

Um zu verstehen, warum Israel Anfang letzter Woche sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Gaza getötet hat, braucht man nur ein Kurzzeitgedächtnis.

Ihr Tod war kein „tragisches Ereignis … das im Krieg vorkommt“, wie Netanjahu in einer Erklärung behauptete, mit der er die „Empörung“ über die Tötungen abschwächen wollte.

Nein, die sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen, die in einem Konvoi in Deir el-Balah unterwegs waren, nachdem sie 100 Tonnen Nahrungsmittelhilfe in ihrem Zentrallager in Gaza abgeladen hatten, wurden Opfer einer Anordnung des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant vom 9. Oktober.

Lesen Sie die vollständige Stellungnahme hier.

Die sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die im Gazastreifen bei israelischen Drohnenangriffen getötet wurden [World Central Kitchen via AP].

vor 1 Stunde (10:40 GMT)

Lapid sagt, seine Partei werde die Rückkehr von Gefangenen unterstützen

Wie wir bereits berichteten, haben rechtsgerichtete israelische Minister Netanjahu aufgefordert, die Knesset wieder einzuberufen, nachdem von Fortschritten bei den Kairoer Waffenstillstandsgesprächen berichtet wurde und die Truppen aus dem südlichen Gazastreifen abgezogen wurden.

Doch Oppositionsführer Yair Lapid schrieb auf X, seine Partei sei bereit, Netanjahu den politischen Rückhalt zu geben, um die Rückkehr der im Gazastreifen festgehaltenen Gefangenen sicherzustellen.

„Wir haben 24 Abgeordnete in der Knesset, viel mehr als [Sicherheitsminister] Ben-Gvir und [Finanzminister] Smotrich haben. Es ist an der Zeit, sie jetzt nach Hause zu holen“, schrieb er.

Der israelische Premierminister Yair Lapid hält eine Rede während einer Abschlussfeier für Offiziere der israelischen Marine in der nördlichen Stadt Haifa am 7. September 2022 (Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP)

Ex-PM Yair Lapid hält eine Rede in Haifa im Jahr 2022 [Datei: Gil Cohen-Magen/AFP]

vor 1 Stunde (10:30 GMT)

LISTEN: Was braucht es, damit Israel und die Hamas einen Waffenstillstand ausrufen?

Eine weitere Gesprächsrunde, um einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. Wiederholte Versuche, den sechsmonatigen Krieg Israels gegen den Gazastreifen zu beenden, sind bisher gescheitert.

Wird diese Runde anders verlaufen, da sowohl Israel als auch die Hamas an ihren Positionen festhalten? Und ist eine Einigung überhaupt möglich?

Vor 1 Stunde (10:20 GMT)

EU-Mission im Roten Meer hat 11 Angriffe abgewehrt

Die Marinemission der Europäischen Union im Roten Meer hat seit ihrem Start Ende Februar 11 Angriffe auf zivile Schiffe abgewehrt, so der EU-Außenpolitikchef Josep Borrell.

„In weniger als zwei Monaten seit Beginn der Operation wurden 68 Schiffe eskortiert und 11 Angriffe abgewehrt“, sagte Borrell vor Journalisten.

Der griechische Kommandeur Vasileios Gryparis sagte, dass dabei neun Drohnen aus der Luft, eine Seedrohne und vier ballistische Schiffsabwehrraketen abgeschossen wurden.

Die Angriffe der Houthi im Jemen haben die Schifffahrt im Roten Meer in Aufruhr versetzt und einige Unternehmen dazu gezwungen, alternative Routen zu wählen, darunter einen zweiwöchigen Umweg um die Spitze des südlichen Afrikas.

Interaktiv_RedSea_Angriffe_Houthis

Vor 2 Stunden (10:10 GMT)

Israel hat möglicherweise einen ewigen Krieg in Gaza begonnen

Simon Speakman Cordall

Nach sechs Monaten unerbittlicher Angriffe auf den Gazastreifen ist Israel einem Sieg so nahe wie seit Oktober letzten Jahres nicht mehr.

Ob es Pläne für die Enklave hat, die über die Kämpfe hinausgehen, ist nach wie vor nicht bekannt, während mehr als 33.000 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, tot sind.

Da es keine Möglichkeit gibt, das palästinensische Gebiet zu besetzen, und auch kein klares und vereinbartes Kriegsziel in Sicht ist, wird Israel kaum eine andere Wahl haben, als seine Angriffe auf den Gazastreifen fortzusetzen, wobei Millionen von Menschen den Preis dafür zahlen werden.

Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

Vor 2h (09:55 GMT)

Israel tötet Hisbollah-Feldkommandeur im Libanon

Bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon wurde ein Hisbollah-Feldkommandeur getötet, als israelische Kampfjets das Dorf as-Sultaniyah angriffen.

Nach Angaben des israelischen Militärs handelt es sich bei dem Kommandeur um Ali Ahmad Hussein, der für die Planung und Ausführung von Anschlägen gegen Israelis verantwortlich war. Der Kommandeur gehörte der Elitetruppe Radwan der Hisbollah an.

Die Hisbollah veröffentlichte eine Trauermeldung für Hussein. Nach Angaben des israelischen Militärs und zweier libanesischer Sicherheitskreise wurden bei dem Anschlag zwei weitere Personen getötet.

Parallel zum Gaza-Krieg haben sich die Hisbollah und das israelische Militär an der südlichen Grenze des Libanon Feuergefechte geliefert, was die Befürchtung eines größeren regionalen Konflikts verstärkt hat.

Video Dauer 02 Minuten 10 Sekunden 02:10

Hisbollah und Israel verstärken weiterhin grenzüberschreitende Angriffe

Vor 2 Stunden (09:45 GMT)

Die wichtigsten Ereignisse an Tag 185 des Krieges

Es ist der 185. Tag des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen und hier ist der Stand der Dinge:

Hind Khoudary von Al Jazeera besuchte zerstörte Häuser, nachdem sich die israelischen Truppen nach vier Monaten Bodenkrieg aus der Stadt Khan Younis zurückgezogen hatten.

Der Stand der Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen ist nach widersprüchlichen Aussagen verschiedener Parteien über die Fortschritte weiterhin unklar.

Der UN-Sicherheitsrat wird später zusammentreten, um über den Antrag Palästinas auf Aufnahme in die UNO zu beraten.

Rund 600 deutsche Beamte forderten in einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz und hochrangige Minister die Regierung auf, „die Waffenlieferungen an die israelische Regierung mit sofortiger Wirkung einzustellen“.

Lesen Sie hier unsere vollständige Liste der wichtigsten Ereignisse

Vor 2h (09:35 GMT)

IGH verhandelt Nicaraguas Klage gegen Deutschland wegen Israels Krieg gegen Gaza

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat mit einer zweitägigen Anhörung begonnen, um Nicaraguas Antrag auf Verhängung von Dringlichkeitsmaßnahmen gegen Deutschland wegen der Unterstützung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen zu prüfen.

Hier sind die wichtigsten Nachrichten bisher:

Nicaraguas Botschafter in den Niederlanden, Carlos Jose Arguello Gomez, sagte dem Gericht, Deutschland habe gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen, indem es Israel weiterhin mit Waffen belieferte, nachdem der IGH entschieden hatte, es sei plausibel, dass Israel während seines Angriffs auf Gaza einige in der Konvention garantierte Rechte verletzt habe.

„Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Deutschland … sich zumindest des ernsten Risikos eines Völkermordes im Gazastreifen bewusst war und ist“, sagte Gomez dem Gericht.

Berlin ist einer der wichtigsten Verbündeten Israels und nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant Israels, auf den 30 Prozent der israelischen Waffenimporte entfallen, so das Stockholm International Peace Research Institute.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums hat Deutschland im Jahr 2023 militärische Ausrüstung und Waffen im Wert von 327 Millionen Euro (354 Millionen Dollar) nach Israel geliefert.

Verfolgen Sie alle Updates auf unserer speziellen Live-Seite hier.

Demonstranten nehmen an einer pro-palästinensischen Demonstration inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas in Berlin, Deutschland, teil, 6. April 2024. REUTERS/Lisi Niesner

Eine pro-palästinensische Demonstration in Berlin, Deutschland, am Samstag [Lisi Niesner/Reuters]

vor 2 Stunden (09:25 GMT)

WHO-Chef: Gaza-Hilfsblockade „untragbar und unmenschlich

Wohltätigkeitsorganisationen und UN-Beamte haben Israel beschuldigt, die Hilfe zu blockieren, doch Israel hat seine Bemühungen verteidigt und die Engpässe darauf zurückgeführt, dass die Hilfsorganisationen nicht in der Lage sind, die Hilfe zu verteilen, sobald sie ankommt.

„Die Verweigerung von Grundbedürfnissen – Lebensmittel, Brennstoff, sanitäre Einrichtungen, Unterkünfte, Sicherheit und medizinische Versorgung – ist unmenschlich und unerträglich“, schrieb der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Social-Media-Plattform X.

Laut AFPTV-Bildern wurden zum ersten Mal medizinische Hilfsgüter über den Grenzübergang Beit Hanoon (Erez) in den nördlichen Gazastreifen geliefert.

Vor 2 Stunden (09:15 GMT)

Wir sind weit davon entfernt, aufzuhören“, sagt der israelische Armeechef

Der israelische Fernsehsender Channel 13 TV berichtet, dass Israel sich darauf vorbereitet, Rafah innerhalb einer Woche zu evakuieren. Der Prozess könnte mehrere Monate dauern, da etwa 1,5 Millionen Palästinenser dort vor den unaufhörlichen Angriffen Schutz suchen.

Militärbeamte, die anonym bleiben wollten, sagten, dass eine „beträchtliche Truppe“ im Gazastreifen verbleibt, um gezielte Operationen fortzusetzen, unter anderem im südlichen Khan Younis, der Heimatstadt des Hamas-Führers Yahya Sinwar.

Das israelische Militär gab am Sonntag bekannt, dass es den Großteil seiner Truppen aus der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis abgezogen hat und damit seine Truppenpräsenz auf eines der niedrigsten Niveaus seit Beginn des sechsmonatigen Krieges gesenkt hat.

Offizielle Vertreter des Verteidigungsministeriums erklärten jedoch, die Truppen würden sich lediglich neu formieren, während sich die Armee auf den Einmarsch in Rafah vorbereite. „Der Krieg in Gaza geht weiter, und wir sind weit davon entfernt, ihn zu beenden“, sagte der Militärchef, Generalleutnant Herzi Halevi.

Israel

Israels Militärchef Herzi Halevi spricht während einer Zeremonie [Datei: Maya Alleruzzo via AP]

vor 3 Stunden (09:05 GMT)

Australischer Premierminister: Israels Erklärung für den Tod von Entwicklungshelfern ist unbefriedigend

Nach Ansicht des australischen Premierministers Anthony Albanese muss Israel noch eine zufriedenstellende Erklärung für den Tod von sieben Entwicklungshelfern in der vergangenen Woche liefern.

Israel erklärte am Freitag, seine Soldaten hätten irrtümlich geglaubt, sie würden bewaffnete Hamas-Männer angreifen, als die Luftangriffe die überwiegend internationalen Mitarbeiter der World Central Kitchen töteten, darunter den Australier „Zomi“ Frankcom.

Albanese sagte, die Erklärung für die Todesfälle sei nicht ausreichend. In Anbetracht der Tatsache, dass fast 200 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in dem Konflikt getötet wurden, müsse Israel auch mehr Informationen darüber liefern, was es tun werde, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern, fügte er hinzu.

„Wir finden die Erklärungen bisher nicht zufriedenstellend“, sagte er in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender ABC. „Wir brauchen eine angemessene Rechenschaftspflicht, wir brauchen volle Transparenz über die Umstände, und ich denke, das ist es, was die australische Öffentlichkeit erwarten würde.“

INTERAKTIV Israel greift Konvoi der World Central Kitchen an WCK Gaza-Hilfsarbeiter hungern -1712133039

vor 3 Stunden (08:55 GMT)

WATCH: Steht Israel über dem Gesetz?

Mehr als sechs Monate nach dem Angriff der Hamas sieht sich das israelische Militär weltweit mit Kritik konfrontiert, unter anderem mit dem Vorwurf, es begehe Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung – und sogar Völkermord.

Dieser Film geht der Frage nach, ob Israel gegen internationales Recht verstößt, und wenn ja, warum die westlichen Mächte, insbesondere die Vereinigten Staaten, schweigen.

Vor 3h (08:40 GMT)

Israelische Armee sagt, sie habe eine Frau getötet, die versucht haben soll, Soldaten an einem Kontrollpunkt zu erstechen

Nach Angaben der israelischen Armee wurde eine „Terroristin“ an einem Kontrollpunkt im besetzten Westjordanland erschossen, nachdem die Frau sich geweigert hatte, sich auszuweisen, und dann angeblich versucht hatte, Soldaten zu erstechen.

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, der den Krieg im Gazastreifen auslöste, hat die Gewalt im besetzten Westjordanland stark zugenommen. Mindestens 427 Palästinenser sind dort getötet worden, meist bei Auseinandersetzungen mit israelischen Streitkräften.

Vor 3 Stunden (08:30 GMT)

Die Gewalt und das Leid dauern schon zu lange an

Sechs Monate lang haben die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon einen „hohen Tribut auf beiden Seiten“ gefordert, so die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) in einem Beitrag auf X.

„Der unablässige Zyklus von Angriffen und Gegenangriffen, der gegen die Einstellung der Feindseligkeiten verstößt, stellt die schwerste Verletzung der Resolution 1701 des Sicherheitsrates seit ihrer Verabschiedung im Jahr 2006 dar“, so UNIFIL.

Die UN-Organisation warnte auch vor einer Eskalation der Kämpfe an der südlichen Grenze des Libanon.

„Die Gewalt und das Leid dauern schon zu lange an. Sie müssen aufhören“, sagte sie und fügte hinzu, dass ein dauerhafter Waffenstillstand als langfristige Lösung erforderlich sei.

„Ein politischer Prozess, der in der vollständigen Umsetzung der Resolution 1701 verankert ist, ist jetzt wichtiger denn je, um die Ursachen des Konflikts anzugehen und langfristige Stabilität zu gewährleisten.“

Vor 3 Stunden (08:20 GMT)

Ben-Gvir droht damit, seine Unterstützung zurückzuziehen, wenn Israel Rafah nicht angreift

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, warnte Netanjahu, wenn er sich entscheide, den Krieg gegen den Gazastreifen ohne einen „umfassenden Angriff auf Rafah“ zu beenden, um die palästinensische Gruppe Hamas zu besiegen, „wird er kein Mandat haben, weiterhin als Premierminister zu dienen“.

Der rechtsextreme Minister ist ein Schlüsselmitglied der von Netanjahu geführten Koalitionsregierung. Ohne die Unterstützung von Ben-Gvirs Partei würde der Premierminister die Mehrheit in der Knesset verlieren.

Ben-Gvir äußerte sich am X nach der Wiederaufnahme der Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen in Kairo. Es gibt widersprüchliche Berichte über den Verlauf der Gespräche. Einigen Quellen zufolge wurden Fortschritte erzielt, während ein Hamas-Beamter gegenüber Al Jazeera und der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, die Kluft zwischen den Kriegsparteien sei nach wie vor groß.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir

Ben-Gvir nimmt an einer Sitzung in der Knesset in Jerusalem teil [Datei: Gil Cohen-Magen/AFP].

vor 4 Stunden (08:10 GMT)

Wie wird der Iran auf den Angriff Israels auf sein syrisches Konsulat reagieren?

Aron Lund

Aron Lund

Nach dem mutmaßlichen israelischen Angriff auf das syrische Konsulat, bei dem letzte Woche sieben IRGC-Mitarbeiter in Damaskus getötet wurden, darunter zwei hochrangige Generäle, hat der Iran viele Möglichkeiten – aber keine sehr gute.

Auch wenn der Iran bereit sein mag, das Risiko eines zufälligen regionalen Krieges in Kauf zu nehmen, hat er wiederholt gezeigt, dass er keinen direkten Konflikt mit Israel oder den USA will und versuchen wird, die Gewalt unterhalb dieser Schwelle zu halten.

Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

Vor 4h (08:00 GMT)

Khan Younis ‚bis zur Unkenntlichkeit zerstört‘

Hani Mahmoud

Bericht aus Rafah, südlicher Gazastreifen

Als die Menschen hörten, dass die Israelis sich aus der Stadt Khan Younis zurückziehen würden, eilten die Palästinenser, die aus Rafah und dem zentralen Gebiet des Streifens vertrieben worden waren, zurück, um ihre Häuser zu inspizieren und nach den verbliebenen Familienmitgliedern zu sehen, die eingeschlossen waren.

Mehr als 90 Prozent der Stadt sind zerstört, nicht nur Wohnhäuser, sondern auch öffentliche Einrichtungen und Straßen – ganze Gebiete sind bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Einige Bewohner des östlichen Teils von Khan Younis berichteten uns, dass sie die Straßen, in denen sie ihr ganzes Leben verbracht haben, nicht wiedererkennen.

Zerstörung in Khan Yunis nach dem Rückzug Israels

Ein Blick auf die Zerstörung nach dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Khan Younis [Jehad Alshrafi/Anadolu]

vor 4 Stunden (07:50 GMT)

Waffenstillstand nicht unmittelbar bevorstehend mit Rafah-Operation am Horizont: Israelischer Beamter

Aidit Silman, ein Netanjahu nahestehender Minister, erklärte gegenüber israelischen Medien, dass ein Waffenstillstand mit der Hamas noch in weiter Ferne liege.

Der hochrangige Politiker sagt, dass Israels Militäroperation in Rafah in Kürze stattfinden wird und Israel seine militärischen Ziele durchsetzen muss.

Israel hat nach eigenen Angaben seine Streitkräfte am Sonntag nach monatelangen heftigen Kämpfen mit Ausnahme eines Bataillons aus dem südlichen Khan Younis abgezogen.

Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, die Truppen verließen die Stadt, „um sich auf künftige Einsätze vorzubereiten, auch in Rafah“, wo 1,5 Millionen vertriebene Palästinenser vor den unerbittlichen Angriffen auf den Gazastreifen Schutz suchen.

Video Dauer 16 Minuten 56 Sekunden 16:56

Der Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang von Israels Krieg in Gaza: Marwan Bishara

vor 4h (07:40 GMT)

Welche fortschrittlichen US-Waffensysteme erhält Israel?

Die Rufe werden immer lauter, dass die USA Israel keine Waffen mehr für seine unerbittlichen Angriffe auf den Gazastreifen liefern sollen. Die USA stellen jährlich schätzungsweise 3,8 Milliarden Dollar für diese Hilfe bereit. Folgende fortschrittliche Waffensysteme werden übertragen:

Israel ist der erste internationale Betreiber des F-35 Joint Strike Fighter, der als der fortschrittlichste Kampfjet aller Zeiten gilt. Israel ist dabei, 75 F-35 zu kaufen, und hat bis zum letzten Jahr 36 F-35 übernommen, die es mit US-Hilfe bezahlt hat.

Die USA haben Israel auch bei der Entwicklung und Bewaffnung seines Kurzstrecken-Raketenabwehrsystems Iron Dome unterstützt, das nach dem Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah im Jahr 2006 entwickelt wurde. Die USA haben Israel wiederholt Hunderte von Millionen Dollar für die Aufrüstung seiner Abfangraketen zur Verfügung gestellt.

Washington hat auch die Entwicklung des israelischen „David’s Sling“-Systems mitfinanziert, mit dem Raketen aus einer Entfernung von 100 bis 200 km abgeschossen werden können.

Auf diesem von der US-Luftwaffe zur Verfügung gestellten Bild startet ein F-35 Lightning II-Flugzeug der US-Luftwaffe, das der 34. Jagdstaffel zugeteilt ist, von einem KC-10 Extender-Flugzeug, nachdem es über Polen aufgetankt wurde, Donnerstag, 24. Februar 2022. (Senior Airman Joseph Barron/U.S. Air Force via AP)

Ein US F-35 Lightning II Flugzeug [Datei: Joseph Barron/US Air Force via AP]

vor 4 Stunden (07:20 GMT)

WATCH: Wie glaubwürdig ist die US-Rhetorik über den „Politikwechsel“ gegenüber Israel?

In dieser Folge erzählt Annelle Sheline dem Moderator Steve Clemons, dass die Widersprüche in der US-Politik gegenüber Israels Krieg im Gazastreifen ihre Arbeit als Mitarbeiterin des Außenministeriums „so schwierig“ machten. Sheline kündigte am 27. März öffentlich ihren Rücktritt an.

Khaled Elgindy, Politikwissenschaftler am Middle East Institute, argumentiert, dass Präsident Joe Biden ein wichtiger Faktor für die stagnierende Politik der USA gegenüber Israel ist.

Video Dauer 24 Minuten 03 Sekunden 24:03

Wie glaubwürdig ist die Rhetorik der USA in Bezug auf einen „Politikwechsel“ gegenüber Israel? | The Bottom Line

Vor 5h (07:10 GMT)

Israelische Razzia in Tulkarem

In sozialen Medien veröffentlichte und von Al Jazeera überprüfte Videos zeigen zerstörte Infrastruktur in Tulkarem im besetzten Westjordanland nach einem israelischen Überfall im Morgengrauen.

Während alle Augen auf Gaza gerichtet sind, werden die Menschen in den besetzten palästinensischen Gebieten fast täglich Zeuge von Razzien und Massenverhaftungen durch israelische Streitkräfte.

Seit Beginn des Krieges sind mindestens 358 Palästinenser getötet und Tausende verhaftet worden.

Video Dauer 02 Minuten 41 Sekunden 02:41

Illegale Siedlungserweiterung: Israel beschlagnahmt palästinensisches Land im Jordantal

vor 5h (07:00 GMT)

Wir können den Gestank riechen“: Palästinenser kehren ins zerstörte Khan Younis zurück

Nachdem die israelischen Truppen die weitgehend zerstörte Stadt Khan Younis im Süden des Landes verlassen hatten, strömten zahlreiche vertriebene Palästinenser dorthin, in der Hoffnung, aus den Notunterkünften im nahe gelegenen Rafah in ihre Häuser zurückzukehren.

Muhammad Yunis, 51, ein Palästinenser im nördlichen Gazastreifen, sah nichts als Verwüstung. „Sind die Bombardierungen, der Tod und die Zerstörung nicht schon genug? Es liegen immer noch Leichen unter den Trümmern. Wir können den Gestank riechen.“

Seit Beginn der israelischen Angriffe im Oktober wurden im Gazastreifen mindestens 33.175 Menschen getötet, die meisten davon Frauen und Kinder. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza werden etwa 7.000 Menschen unter den Trümmern der bombardierten Gebäude vermisst.

Maha Thaer, eine Mutter von vier Kindern, die nach Khan Younis zurückgekehrt ist, sagte, sie werde wieder in ihre stark beschädigte Wohnung einziehen, „auch wenn sie nicht zum Wohnen geeignet ist, aber es ist besser als Zelte“.

Einem Bericht der Weltbank zufolge wurden weite Teile des Gazastreifens in ein mit Schutt übersätes Ödland verwandelt, wobei die Schäden an der kritischen Infrastruktur, vor allem am Wohnungsbau, auf 18,5 Mrd. USD geschätzt werden.

Zerstörung in Khan Yunis nach Israels Rückzug

Eine Frau weint inmitten der Trümmer eines eingestürzten Gebäudes nach dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Khan Younis [Jehad Alshrafi/Anadolu]

vor 5 Stunden (06:50 GMT)

Israelischer rechtsextremer Minister beruft Treffen wegen „angeblicher Fortschritte“ bei Kairoer Gesprächen ein

Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich hat seine Partei zu dringenden Beratungen in der Knesset einberufen, nachdem es „Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen“ in Kairo gab, berichten israelische Medien.

Dies geschieht inmitten widersprüchlicher Berichte über den Verlauf der Gespräche am Sonntag in der ägyptischen Hauptstadt.

Eine hochrangige Hamas-Quelle erklärte gegenüber Al Jazeera, es seien keine Fortschritte erzielt worden, da die israelische Delegation nicht auf die Forderungen der Gruppe eingegangen sei. Ein hochrangiger ägyptischer Beamter sprach gegenüber lokalen Medien von „bedeutenden Fortschritten“.

Bezalel Smotrich, israelischer Finanzminister, spricht vor dem Parlament in Jerusalem, 27. März 2023

Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, spricht vor dem Parlament in Jerusalem [Datei: Maya Alerruzzo/AP]

vor 5 Stunden (06:40 GMT)

LISTEN: Was steckt hinter Netanjahus Plan, ultra-orthodoxe Juden zu verpflichten?

In Israel wird erneut darüber diskutiert, ob ultraorthodoxe Juden vom Militärdienst befreit werden sollen.

Angesichts des Krieges im Gazastreifen werden nun Forderungen laut, diese Befreiung aufzuheben. Aber was ist dafür nötig, und wie viel Politik steckt in dieser Debatte drin?

Vor 5 Stunden (06:30 GMT)

Keine Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel: Bericht

Es gibt immer wieder widersprüchliche Berichte über den Verlauf der Verhandlungen zwischen israelischen Beamten und einer Hamas-Delegation in Ägypten.

Ein ungenannter palästinensischer Beamter sagte dem libanesischen Nachrichtensender Al Mayadeen, dass „alle Versuche und Bemühungen der Vermittler, eine Einigung zu erzielen, auf die israelische Unnachgiebigkeit gestoßen sind“.

„Zurzeit gibt es keine Fortschritte bei den Verhandlungen. Wenn es welche gibt, werden wir sie über offizielle Kanäle bekannt geben. Die Hamas hält an ihren Forderungen fest, zu denen ein Waffenstillstand, der israelische Rückzug aus dem Gazastreifen, die Einreise von Hilfsgütern, die Rückkehr der Vertriebenen aus dem Gazastreifen und ein Gefangenenaustausch gehören.“

Video Dauer 25 Minuten 20 Sekunden 25:20

Berichterstattung unter Völkermord: Sechs Monate in Gaza

vor 5 Stunden (06:20 GMT)

Irans Außenminister auf dem Weg nach Syrien

Der Besuch von Hossein Amirabdollahian in der syrischen Hauptstadt Damaskus erfolgt eine Woche nach einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das iranische Konsulat, bei dem sieben Mitglieder des Korps der Islamischen Revolutionsgarden Irans, darunter zwei hochrangige Kommandeure, getötet wurden.

Teheran hat sich zu Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel verpflichtet, da eine Ausweitung des regionalen Konflikts über den Gaza-Krieg hinaus befürchtet wird. Seitdem hat Israel Reservisten der Luftabwehr einberufen und den Urlaub von Kampfeinheiten gestrichen, um sich auf einen möglichen Angriff vorzubereiten.

Ein iranischer Beamter sagte, dass nach dem tödlichen Angriff keine israelischen Botschaften mehr sicher seien. Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, Israel sei bereit, jedes Szenario zu bewältigen, das sich mit dem Iran ergeben könnte.

Iranischer Außenminister

Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian [Datei: Mohamed Azakir/Reuters]

Vor 6 Stunden (06:00 GMT)

Drei Tote bei israelischem Luftangriff auf Südlibanon

Zuvor hatten wir über einen israelischen Luftangriff auf das Dorf as-Sultaniyah im Südlibanon berichtet, wo Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden suchen.

Zwei Sicherheitsquellen haben der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, dass bei dem Angriff drei Menschen getötet wurden, darunter ein Feldkommandeur der Elitetruppe Radwan der Hisbollah.

Vor 6 Stunden (05:50 GMT)

Israelische Delegation ist in Ägypten nicht auf die Forderungen der Hamas eingegangen: Quelle

Hamas-Unterhändler verließen Kairo, um die Führung der Gruppe zu konsultieren, aber es wurden keine Fortschritte in den Gesprächen am Sonntag gemacht, so eine hochrangige Hamas-Quelle gegenüber Al Jazeera.

Die israelische Delegation sei auf keine der Hamas-Forderungen eingegangen, so die Quelle.

Die Hamas hat einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen, die Rückkehr der Palästinenser in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens und den vollständigen Rückzug der israelischen Truppen gefordert. Auch ein Austausch von Gefangenen und die Lieferung von Nahrungsmitteln sind im Gespräch.

Zuvor hatte die ägyptische Nachrichtenagentur Al-Qahera News unter Berufung auf einen ungenannten „hochrangigen ägyptischen Beamten“ berichtet, dass die Unterhändler Kairo verlassen hätten, nachdem sie in grundlegenden Punkten „bedeutende Fortschritte“ erzielt hätten, und dass die Delegationen voraussichtlich in zwei Tagen zurückkehren würden, um sich auf die Bedingungen eines endgültigen Abkommens zu einigen.

Wie Haaretz berichtet, nahmen an den Gesprächen in Kairo am Sonntag hochrangige israelische Beamte teil, ebenso wie CIA-Direktor William Burns und Katars Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Mossad-Direktor David Barnea und CIA-Direktor Bill Burns

vor 6 Stunden (05:20 GMT)

Da das UNRWA immer noch blockiert ist, fragen Hilfsorganisationen, wer die Hilfe in den nördlichen Gazastreifen liefern wird

Sean Carroll, Präsident und CEO von Anera, der amerikanischen Nahost-Flüchtlingshilfsorganisation, sagte gegenüber Al Jazeera, dass die Hilfsorganisation immer noch „extrem nervös“ sei, was die Wiederaufnahme von Hilfslieferungen in den Norden des Gazastreifens angeht.

„Wir sind mit den Ergebnissen der Untersuchung über die Tötungen in der World Central Kitchen nicht zufrieden“, sagte Carroll und fügte hinzu, dass die Organisation „Beweise“ für Israels Behauptung, die Angriffe seien ein Fehler gewesen, sehen möchte.

„World Central Kitchen, Anera und mindestens zwei weitere internationale NRO haben ihre Arbeit unterbrochen, bis wir mehr Zusicherungen erhalten, dass humanitäre Helfer willkommen sind“, sagte Carroll.

Carroll begrüßte die Nachricht, dass Hilfsgütertransporter in den Gazastreifen gelangt seien, sagte aber: „Die eigentliche Frage ist, wer die Hilfsgüter liefern wird“.

„Das UNRWA ist blockiert“, sagte Carroll und wies darauf hin, dass Israel dem UN-Hilfswerk, dem größten humanitären Dienstleister im Gazastreifen, immer noch nicht erlaubt, den Norden zu erreichen.

Vor 7 Stunden (04:59 GMT)

Für den Fall, dass Sie gerade erst zu uns stoßen

Es ist fast 05:00 GMT in den besetzten palästinensischen Gebieten und Israel.

Hier sind die wichtigsten Entwicklungen der Nacht:

Bei den Waffenstillstandsgesprächen in Kairo wurden Fortschritte erzielt. Die Parteien werden sich nun zwei Tage Zeit nehmen, um die Bedingungen eines Abkommens zu prüfen, berichtet die ägyptische Nachrichtenagentur Al Qahera unter Berufung auf eine ägyptische Quelle.

Israelische Streitkräfte haben bei Razzien in Hebron im besetzten Westjordanland mindestens 23 Palästinenser festgenommen, berichtet Wafa.

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft (PRCS) hat mitgeteilt, dass der Krankenpfleger Mohammed Abed tot aufgefunden wurde, zwei Wochen nachdem israelische Streitkräfte bei der Räumung des Al-Amal-Krankenhauses, in dem er arbeitete, auf ihn geschossen hatten.

Sechs Palästinenser wurden bei einem israelischen Luftangriff südlich von Nuseirat getötet, berichtet Wafa.

Der UN-Sicherheitsrat wird am heutigen Montag, dem 8. Oktober, über den Antrag Palästinas auf Aufnahme in die UNO beraten.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) beginnt mit einer zweitägigen öffentlichen Anhörung in einem von Nicaragua angestrengten Verfahren wegen der deutschen Unterstützung des israelischen Krieges gegen Gaza.

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant sagt, dass sich die israelischen Truppen auf zukünftige Bodenoperationen vorbereiten, auch in der südlichen Stadt Rafah, nachdem sie sich aus anderen Gebieten des Gazastreifens zurückgezogen haben.

Vor 7 Stunden (04:45 GMT)

PRCS: Krankenschwester zwei Wochen nach israelischem Überfall auf Al-Amal-Krankenhaus tot aufgefunden

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) hat mitgeteilt, dass die Leiche des Krankenpflegers Mohammed Abed zwei Wochen nach dem Beschuss durch israelische Streitkräfte während der Evakuierung des Al-Amal-Krankenhauses gefunden wurde.

„Seitdem war sein Schicksal unbekannt, da die Krankenwagenbesatzung daran gehindert wurde, ihn zu transportieren“, so der PRCS in einem Beitrag in den sozialen Medien.

„Sein verwester Körper wurde heute gefunden, identifiziert durch die Uniform der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft, die ihn eigentlich schützen sollte“, fügte das PRCS hinzu.

Das PRCS erklärte, dass Abed aufgrund seiner engagierten Arbeit als Krankenpfleger den Patienten weiterhin helfen konnte, während das Krankenhaus 43 Tage lang belagert wurde.

Die Zahl der PRCS-Mitarbeiter, die von israelischen Streitkräften in Gaza bei der Ausübung ihrer humanitären Aufgaben getötet wurden, sei nun auf 16 gestiegen, so die Organisation weiter.

Vor 7 Stunden (04:30 GMT)

23 Palästinenser bei Razzia in Hebron im Westjordanland verhaftet: Wafa

Israelische Streitkräfte haben heute Nacht bei umfangreichen Razzien im Gouvernement Hebron im besetzten Westjordanland mindestens 23 Palästinenser festgenommen, darunter etwa 20 Personen aus der Stadt Dura, berichtet Wafa.

Israelische Streitkräfte führten in der Nacht auch an anderen Orten im besetzten Westjordanland Razzien durch, unter anderem in Tulkarem, wo israelische Bulldozer beim Durchfahren der Straßen gefilmt wurden.

Übersetzt mit deepl.com



