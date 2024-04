https://www.middleeastmonitor.com/20240408-6-months-on-where-do-israel-and-the-palestinian-resistance-stand/



6 Monate später: Wo stehen Israel und der palästinensische Widerstand?

von Motasem A Dalloul

8. April 2024

Seit dem Beginn des israelischen Krieges gegen die Palästinenser im besetzten Gazastreifen sind nun sechs Monate vergangen.

Seit dem ersten Tag tötet Israel unschuldige Zivilisten unter dem Vorwand, den palästinensischen Widerstand zu bekämpfen, der am 7. Oktober 2023 ein brutales Massaker an israelischen Soldaten und Siedlern in den Siedlungen am Rande des Gazastreifens verübt haben soll.

Die israelische Führung verkündete ihren Plan live auf der Weltbühne und erklärte, dass sie vorhabe, Zivilisten zu töten, die Wasser- und Lebensmittelversorgung zu unterbrechen, Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben und diese zu zerstören.

Auf die Frage nach Kindern und Frauen sagten mehrere israelische Beamte, dass es in Gaza keine unschuldigen Menschen gebe. Einige von ihnen gingen sogar so weit zu sagen, Kinder des „Feindes“ seien „zukünftige Feinde“.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich für diesen brutalen Krieg mehrere Ziele gesetzt: die Befreiung der im Gazastreifen gefangen gehaltenen israelischen Kriegsgefangenen, die Vernichtung der Hamas und die Gewährleistung von Sicherheit für die in der Nähe des Gazastreifens lebenden Siedler.

Die Realität vor Ort sieht jedoch ganz anders aus. Israel hat den Gazastreifen ethnisch gesäubert und seine Bewohner nach Süden in Richtung Ägypten gedrängt, um den Weg für die Annexion des Gazastreifens zu ebnen.

„Die israelische Führung hat von Anfang an versprochen, die Palästinenser auszuhungern und den Gazastreifen auszulöschen. Sie haben immer wieder über die Schrecken gelogen, die sie entfesselt haben“, sagte der britische Journalist Owen Jones am Samstag.

Ihre Taten vor Ort beweisen ebenfalls ihre Lügen, denn nach Angaben der Weltbank und des Gesundheitsministeriums wurden mehr als 70 Prozent der Häuser in Gaza und mehr als zwei Drittel der Krankenhäuser im Gazastreifen beschädigt. Mehr als 33.000 Palästinenser wurden getötet, darunter 14.500 Kinder, darunter mein dreijähriger Sohn, und 9.560 Frauen, darunter meine geliebte Frau.

Während dieses Krieges haben wir erlebt, wie die israelische Besatzung das Leben der Zivilbevölkerung völlig missachtet hat. Sie hat ihr angebliches Ziel, den palästinensischen Widerstand und seine Infrastruktur zu vernichten, über ihre Pflicht gestellt, das Leben und das Eigentum der Zivilbevölkerung zu schützen.

Zusammen mit den Israelis und den internationalen Verbündeten Tel Avivs haben wir gesehen, dass Netanjahu für seinen Machterhalt kämpft und nicht für die Befreiung der im Gazastreifen gefangenen Soldaten. Infolgedessen wurde er von seinen Verbündeten, anderen Ministern und sogar Mitgliedern seines Kriegskabinetts und den Familien der Gefangenen angegriffen.

Ist der Krieg gegen Gaza Netanjahus letzter Rettungsanker? – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Nachdem klar wurde, dass die gewaltsame Befreiung israelischer Gefangener eine Illusion ist, drängen viele auf eine Einigung, die den Krieg beendet und die Freilassung der Gefangenen auf beiden Seiten garantiert.

Sogar der UN-Sicherheitsrat verabschiedete eine entsprechende Resolution, die EU betonte dies, und viele Verbündete Israels, zuletzt der britische Premierminister Rishi Sunak und eine Gruppe amerikanischer Demokraten, forderten einen sofortigen Waffenstillstand und warnten, dass die Waffenverkäufe an den Besatzungsstaat überprüft würden, wenn der Krieg weiterginge.

Sechs Monate nach dem Beginn des Völkermords im Gazastreifen hat sich Israel weiter isoliert, und der palästinensische Widerstand ist nach wie vor unerschütterlich und widerstandsfähig. Dies wurde letzte Woche deutlich, als die Zeitung Independent eine Titelseite mit der Schlagzeile „Genug“ veröffentlichte.

„Wo die Welt einst mit Israel in seinem Moment der Angst stand, steht sie jetzt eher in Opposition zu ihm. Der Moment ist gekommen, alles zu tun, um Israel zu zwingen, diesen Krieg zu beenden. Er muss aufhören“, so die Zeitung.

Die britische Zeitung Independent forderte am 4. April 2024 ein Ende der brutalen israelischen Bombardierung des Gazastreifens nach der gezielten Tötung von 6 ausländischen Entwicklungshelfern und ihrem palästinensischen Fahrer [The Independent].

Niemand außer den Palästinensern hat die israelische Besatzung jemals mit solchen Worten angesprochen, und sie wurden aufgrund dieser Kritik als Terroristen beschuldigt. Heute jedoch gibt es überall prominente Führer und ganze Nationen, die den Besatzungsstaat kritisieren und den palästinensischen Widerstand und das palästinensische Streben nach einem Ende der Besatzung eindeutig unterstützen.

Selbst Israelis haben sich an Massenprotesten beteiligt und den Rücktritt ihrer Regierung gefordert, die von einem „egoistischen“ „Diktator“ geführt wird.

In der Zwischenzeit kämpft der palästinensische Widerstand heldenhaft gegen die Brutalität Israels mit seinen selbstgebauten Waffen, trotz der strengen Belagerung und des Fehlens wirklicher regionaler oder internationaler Unterstützung, während sein Feind die modernste Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, einsetzt und von den USA eine Luftbrücke für Waffen erhält.

Trotz der Brutalität und Unmoral ihres Kampfes hat die israelische Besatzung den palästinensischen Widerstand nie besiegt. Wo immer Israel angreift, hat der palästinensische Widerstand nie kapituliert oder aufgehört zurückzuschlagen, bevor sich der Feind lautlos zurückzieht.

Jedes Mal ermorden und exekutieren die israelischen Besatzungstruppen unschuldige Zivilisten und behaupten, Widerstandsführer getötet zu haben. Aber sie kann ihre Behauptungen nicht beweisen. Dann zerstören sie zivile Einrichtungen und behaupten, sie zielten auf die Infrastruktur des Widerstands.

Das Al-Shifa-Krankenhaus ist ein solches Beispiel. Die israelische Besatzungsarmee behauptet zwar, militärische Infrastruktur in und unter dem medizinischen Komplex gefunden zu haben, konnte ihre Behauptungen aber nicht beweisen. Stattdessen zerstörte sie die Einrichtung und die darin befindliche Ausrüstung vor den Augen der Weltöffentlichkeit.

In der Zwischenzeit behauptete die israelische Besatzungsarmee, sie habe Hunderte von Widerstandskämpfern, die sich unter der Zivilbevölkerung verschanzt hatten, hingerichtet und festgenommen, während sich herausstellte, dass 97 Prozent der hingerichteten oder festgenommenen Personen Zivilisten waren, darunter auch Sanitäter und Patienten.

Während Israel die zivile Infrastruktur im gesamten Streifen angreift, setzt der palästinensische Widerstand seinen Kampf gegen die Invasionstruppen fort, bis diese sich zurückziehen. Bei der jüngsten Invasion von Al-Shifa zerstörte der palästinensische Widerstand mindestens zehn Panzer und tötete mehrere Soldaten, obwohl das Krankenhaus und das umliegende Viertel unter schwerem Beschuss standen.

Der Widerstand taucht auch immer wieder in Gebieten auf, in denen die Besatzung ihn für besiegt erklärt hat.

Die israelische Regierung behauptet, das Machtvakuum im nördlichen Gazastreifen sei die Ursache für das Chaos bei den Lebensmittellieferungen in das Gebiet, verschweigt aber, dass das Gebiet trotz der Herausforderungen gut verwaltet wird und das angebliche Chaos durch den Hunger der Zivilisten verursacht wird, die verzweifelt versuchen, ihre Kinder zu ernähren.

Vor drei Wochen bildete der palästinensische Widerstand einen speziellen Sicherheitsdienst, dem Mitglieder prominenter Familien angehörten, um humanitäre Hilfe zu empfangen, zu sichern und zu verteilen. Der Dienst war ein großer Erfolg, da er die Hilfsgüter einsammelte und Händler daran hinderte, sie zu stehlen und zu verkaufen.

Der Dienst war so erfolgreich, dass Israel begann, seine Mitglieder ins Visier zu nehmen, und bisher 70 von ihnen getötet hat. Trotzdem wurde der Dienst weitergeführt.

Im Gegensatz zur israelischen Besatzungsregierung und ihrer Armee genießt der palästinensische Widerstand trotz des beispiellosen Ausmaßes der Angriffe und Zerstörungen noch immer die Unterstützung der Bevölkerung von Gaza.

Das Verhalten der israelischen Besatzung und des palästinensischen Widerstands hat die Position der israelischen Besatzung geschwächt und die des palästinensischen Widerstands gestärkt.

Jedes Mal, wenn Netanjahus Gesandte mit den Vermittlern zusammensitzen, die sich um einen Waffenstillstand bemühen, bieten sie weitere Zugeständnisse an, während der palästinensische Widerstand von Anfang an auf seinen Forderungen beharrt hat: vollständiger Rückzug aus Gaza, Rückkehr der Vertriebenen in ihre Häuser, Beendigung der Belagerung und beschleunigter Wiederaufbau des Gazastreifens.

„Die Besatzungsarmee ist nur in der Lage, Gebäude zu zerstören und Kinder zu töten, während sie dem Widerstand hilflos gegenübersteht“, erklärte die Hamas kürzlich in einer Erklärung. „Die Israelis haben in den Verhandlungen einen gewissen Rückzieher gemacht, aber wir sehen, dass dies nicht ausreicht und nicht von der Ernsthaftigkeit zeugt, eine Einigung zu erzielen.“

Ich glaube, dass wir uns dem Ende dieses Krieges nähern, aber wird er mit einem dauerhaften Waffenstillstand, der Aufhebung der Belagerung und Vereinbarungen über den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Freilassung der palästinensischen und israelischen Gefangenen enden? Warten wir es ab.

