Palästinensische Jugendliche halten ein gefälschtes, blutverschmiertes Bild des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu während einer Demonstration in der Stadt Nablus am 29. Oktober 2023 [Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images].

Israels Krieg wird nicht die Hamas beseitigen … er wird Netanjahu beseitigen

von Dr. Abdullah Khalifa Al-Shayji

31. Oktober 2023

Seit Beginn der brutalen Aggression Israels gegen den Gazastreifen, der Belagerung und der Unterbrechung der Versorgung mit Wasser, Strom und Treibstoff für den Betrieb von Krankenhausgeneratoren hat Israel auf vielen Ebenen weit verbreitete und vielfältige Kriegsverbrechen begangen, darunter die barbarische und brutale Bombardierung von Häusern und Wohnungen und deren Zerstörung über die Köpfe ihrer Bewohner hinweg, bis die Zahl der Märtyrer 7.500 und die der Verletzten 20.000 überstieg. Hinzu kommen mehr als 2.000 Vermisste (Märtyrer und Verwundete) und die Drohung, die Bewohner aus dem Norden des Gazastreifens zwangsweise in den Süden zu verlegen, der nach israelischen Angaben sicher ist. Doch dann bombardierte Israel das Gebiet, das es für sicher hielt, und tötete Hunderte, die in den Süden des Gazastreifens zogen.

Die Regierung Biden weigert sich jedoch, trotz der hohen Zahl von Märtyrern und Zerstörungen, einen Waffenstillstand zu schließen, und legt keine roten Linien fest, wie Präsident Biden erwähnte, für das, was Israel tut, das täglich Kriegsverbrechen begeht. Die USA haben zweimal ihr Veto gegen den Entwurf einer Waffenstillstandsresolution im Sicherheitsrat eingelegt, und am Freitagabend stimmten sie mit Israel und einer Handvoll Randstaaten gegen einen jordanischen Resolutionsentwurf für einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen.

Seit die Hamas die Operation „Al-Aqsa-Flut“ eingeleitet hat – und Israel mit der Operation „Schwerter aus Eisen“ geantwortet hat – und nach der Eskalation der völkermörderischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die Bombardierung von Wohnvierteln und die Zerstörung von Häusern über den Köpfen ihrer Bewohner, die Verwendung von weißem Phosphor und die Forderung der militärischen Führung nach der Zwangsumsiedlung der Bewohner des nördlichen Gazastreifens in den Süden zur Vorbereitung einer Bodeninvasion, all dies sind dokumentierte Kriegsverbrechen. Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober stellt sich die Frage, ob die Besatzungstruppen entgegen ihrer konservativen Haltung eine Bodeninvasion oder, wie sie es nennen, ein „Manöver“ im Gazastreifen starten werden, um die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu entwurzeln und zu beenden oder zumindest die Herrschaft und Rolle der Hamas zu schwächen und zu erschöpfen.

Angesichts der beispiellosen internationalen Unterstützung und Sympathie für Israel, dem es gelungen ist, die Darstellung von Besatzung, Unterdrückung und systematischer Tötung in eine Aggression gegen Israel und sein Volk umzuwandeln – und der Tötung von 1.400 Israelis – hat Israel beschlossen, einen Bodenkrieg zu führen. Und das trotz aller Warnungen, die Auswirkungen und Kosten eines Bodenkriegs zu vermeiden, was Israel in seinen früheren Kriegen in den letzten sechs Jahren getan hat, sogar während des langen Krieges von 2014, der Israel Verluste bei der begrenzten Bodeninvasion kostete, die es durchführte. Die Regierung Biden hat Israel gebeten, den Bodenkrieg wegen der Verhandlungen über den Geiselaustausch und der unvollständigen Positionierung der amerikanischen Streitkräfte zu verschieben.

Mit dem Beginn der vierten Woche des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am Freitag und trotz der Warnungen und der Bitte der Biden-Administration, den Bodenkrieg zu verschieben, der ein schrittweiser sein wird, war der Gazastreifen dem größten Angriff, den ununterbrochenen Luftangriffen, dem heftigsten Artillerie- und Raketenbeschuss von Kriegsschiffen ausgesetzt, während die Kommunikation und das Internet abgeschnitten waren. Der Gazastreifen versank in der Dunkelheit, während die Verwundeten und Gefallenen in die Krankenhäuser strömten. Unter diesem Vorhang schwerer Bombardierungen rückten die Bodentruppen der Besatzungsarmee mit einem Manöver und einem begrenzten Panzerangriff in den Norden des Gazastreifens vor und ebneten so den Weg für eine Bodeninvasion. Inmitten von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Notstandsregierung und der militärischen Führung ließ der Führer einer der religiösen Parteien vor einigen Tagen Informationen durchsickern, wonach die Armee nicht bereit sei, einen Bodenkrieg zu führen.

Als die Panzertruppen der Besatzungsarmee in den Gazastreifen eindrangen, kündigte die Besatzungsarmee den Beginn des Krieges oder des Bodenmanövers nicht an. Stattdessen bezeichnete sie es als „eine Ausweitung der Militäroperation“. In einer Erklärung der Al-Qassam-Brigaden der Hamas hieß es: „Wir sehen uns mit einem israelischen Überfall konfrontiert“, während Beamte in arabischen Ländern wie Saudi-Arabien und Jordanien einhellig vor der Gefahr, den Folgen und den Auswirkungen eines israelischen Bodenkriegs auf den Gazastreifen auf die Stabilität des Nahen Ostens warnten. Die New York Times zitierte Senator Richard Blumenthal, der zu den 10 Senatoren gehörte, die sich mit Prinz Mohammed Bin Salman in Saudi-Arabien und saudischen Beamten trafen und die hofften, dass Israel einen Bodenkrieg vermeiden würde. Sie warnten, dass ein Bodenkrieg Israels gegen den Gazastreifen äußerst schädlich wäre und sich katastrophal auf die Stabilität im Nahen Osten auswirken würde.

Der jordanische Außenminister Ayman Al-Safadi warnte vor einem Bodenkrieg Israels gegen den Gazastreifen, der zu einer humanitären Katastrophe führen würde. Auch amerikanische Autoren und Wissenschaftler warnten, dass ein Bodenkrieg Israel teuer zu stehen käme, wie der Politikwissenschaftler Marc Lynch in der Zeitschrift Foreign Affairs schrieb: „Eine Invasion des Gazastreifens wäre eine Katastrophe für Israel. Amerika muss seinen Verbündeten dazu bringen, von diesem Schritt Abstand zu nehmen, denn er würde die USA in den Nahostkonflikt hineinziehen, und das wäre ein riskantes Abenteuer.

Über die endgültigen Ziele des Bodenkriegs herrscht Uneinigkeit und Meinungsverschiedenheit. Sollen sie umfassend oder begrenzt sein? Geht es darum, die Hamas zu schwächen und zu erschöpfen, sie auszurotten und zu beseitigen, den Gazastreifen zu zerstören und zu besetzen und Zehntausende von Zivilisten zu töten oder ihn an die Palästinensische Autonomiebehörde zu übergeben, die die Parlamentswahlen 2006 verloren hat? Das ist es, was die Regierung Biden fordert. Wie sähe das Szenario für den nächsten Tag nach der Übernahme der Kontrolle über Gaza aus? Ist das ein unmöglicher Prozess?

In der militärischen Fachliteratur heißt es, dass Israel einen Bodenkrieg gegen die Hamas und die Widerstandsgruppen geführt hat, der als asymmetrischer Krieg (zwischen einer Armee und bewaffneten Organisationen) bekannt ist. Keine reguläre Armee hat jemals bewaffnete Organisationen und Gruppierungen besiegt. Die USA haben die Taliban nicht besiegt, nachdem sie 20 Jahre lang die Taliban bekämpft und Afghanistan besetzt hatten. Auch Al-Qaida wurde trotz der Ermordung von Osama bin Laden und Ayman Al-Zawahiri nicht besiegt, ebenso wenig wie Daesh, trotz der Ermordung von Abu Bakr Al-Baghdadi. All diese Gruppierungen und Kampfbewegungen wurden nicht von einer Supermacht besiegt, die Dutzende Male stärker ist als Israel. Die israelischen Besatzungstruppen sind da keine Ausnahme; sie werden nicht der Sieger sein.

Netanjahus chaotische Führung eines tyrannischen Abenteuers wird ihn in den Tod treiben, zum Sturz seiner faschistischen Regierung und zum Ende seiner politischen Karriere und seiner extremistischen Regierung nach seinem Prozess und seiner Verurteilung wegen seines Versagens auf militärischer, sicherheitspolitischer und geheimdienstlicher Ebene. Damit wird auch die Theorie von der unbesiegbaren Armee fallen. Sie wurde besiegt, weil die Hamas nicht von Netanjahus unterlegener Armee besiegt wurde.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Quds Al-Arabi am 29. Oktober 2023

