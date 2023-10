Gaza: Language of Genocide – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Gaza: Die Sprache des Völkermords Israel, US-Beamte und Apologeten benutzen die Sprache, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verwirren und zu verschleiern

Von Richard Silverstein



30. Oktober 2023

Die Sprache ist ein wichtiger Einflussfaktor für politische Ansichten, offizielle Politik und Ergebnisse. Sie ist der erste Ausdruck von Haltungen und offenbart das Bewusstsein einer Nation. Sie kann ein Gefühl des Unbehagens wecken und Opfer anvisieren. Sprache führt zu Handlungen, zu offizieller Politik.

Im schlimmsten Fall kann sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit legitimieren. Sie kann Minderheiten entmenschlichen und sie dann zu echten Opfern eines Völkermords machen. Sie verbirgt Massenmord unter einer Wolke von Euphemismus. Dieser Prozess gilt für alle Völkermorde.

Victor Klemperer dokumentierte die Sprache des Nazi-Holocaust in seinem Buch Lingua Tertii Imperii, das ein israelischer Blogger für die hebräische Sprache aktualisiert hat.

Auslöschung der Identität: „Wenn ich sterbe, erinnere dich daran, dass ich, dass wir Menschen waren, dass wir Namen, Träume und Errungenschaften hatten…“

Insbesondere im Fall des Gaza-Kriegs legitimieren diese Aussagen und die Sprache, in der sie in der Medienberichterstattung, in Kommentaren von Regierungsvertretern und jüdischen Führern geäußert werden, den israelischen Völkermord. Manchmal geschieht dies ungewollt, manchmal ausdrücklich. Aber zusammengenommen ermöglicht diese Sprache den Völkermord und unterstützt Israel bei der Verübung des Völkermords.

Wenn ein US-Präsident und sein Sprecher palästinensische Todesfälle leugnen, indem sie behaupten, das Gesundheitsministerium in Gaza, das darüber berichtet, sei ein Arm der Hamas, dann ist auch dies eine Sprache der Leugnung. Tatsächlich hat das Ministerium die Namen aller Toten in einem 206 Seiten langen Dokument veröffentlicht. Aber darüber haben Sie nie ein Wort gehört.

Apropos, dies ist die neueste sprachliche Litanei der Katastrophe: Fast 9.000 Menschen aus dem Gazastreifen wurden von Israel ermordet. 70 % davon sind Frauen und Kinder. Über 3.000 davon sind Kinder. Mehr als die Hälfte des Wohnungsbestandes wurde vollständig zerstört. 1,4 Millionen Bewohner des Gazastreifens sind Flüchtlinge in ihrem eigenen Land. Fast die Hälfte der Krankenhäuser funktioniert nicht mehr. Israel hat die gesamte Kommunikation im Gazastreifen lahm gelegt, bis die USA die Wiederherstellung des Zugangs erzwungen haben. Seit Beginn des Krieges vor drei Wochen gibt es keine Lebensmittel, kein Wasser und keinen Strom mehr.

In diesen drei Wochen hat Israel weniger als 100 Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Einfahrt gestattet. An einem einzigen Tag würden normalerweise 500 Lastwagen in die Enklave einfahren. Am Grenzübergang Rafah stehen Hunderte von Lastwagen, denen die Einfahrt nach Gaza verweigert wird. Und dennoch rühmt sich der amerikanische Präsident nach seiner Rückkehr von einer Reise nach Israel: „Ich habe es geschafft.“ An dem Tag, an dem er behauptete, „es geschafft zu haben“, fuhren 20 Lastwagen ein.

Israelische und amerikanisch-jüdische Führer haben zum Beispiel erklärt, dass der Hamas-Angriff, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden, „der tödlichste Angriff gegen Juden seit dem Holocaust“ sei. Der IDF-Sprecher sagte: „Der mit Abstand schlimmste Tag in der Geschichte Israels“. Beides ist nicht zutreffend. Im Krieg von 1948 hat Israel weit mehr Zivilisten und Soldaten verloren. Im Krieg von 1973 verlor Israel 3.000 Soldaten.

Aber es gibt einen noch wichtigeren Unterschied, der gemacht werden muss. Die Welt hat Völkermorde erlebt, die im Vergleich zu Israels Leiden verblassen. 4 Millionen Kambodschaner starben unter der Herrschaft der Roten Khmer. 1 Million Menschen starben beim Völkermord an den Armeniern. 800.000 Tutsi starben in Ruanda. 500.000 Rohingya starben in Myanmar durch die Hand der Burmesen oder wurden vertrieben, 300.000 starben in Bosnien. Und 9.000 Bewohner des Gazastreifens wurden ermordet (3.000 Kinder), und viele weitere Tausende werden noch folgen. All dies sind Opfer, die von mächtigen Feinden angegriffen wurden, die Israel nicht unähnlich sind.

Ersparen Sie uns allen die gespielte Empörung. In Wahrheit nutzen sie die Toten aus, um einen Völkermord zu rechtfertigen. Der Bruder eines der Opfer, Hayim Katsman, den ich persönlich kannte, sagte, dass sein Tod von Israel nicht auf diese Weise benutzt werden dürfe.

Wenn die Apologeten, die ich oben erwähnt habe, auch nur einen Funken Mitleid und Empörung für all die Millionen von Menschenleben aufbringen, die in echten Holocausts verloren gingen, dann können sie Mitgefühl verlangen. Bis dahin verdienen weder sie noch Israel welche.

Ich würde es vorziehen, wenn kein einziger Israeli gestorben wäre. Aber nicht auf Kosten der palästinensischen Toten.

Wer ist ein „Terrorist“?

CNN-Moderatorin kommentiert ein Video, das von einem israelfreundlichen Influencer gepostet wurde

Ein anderer Begriff, der für einen ähnlichen Effekt genutzt wird, ist „Terrorismus“. Die Hamas ist fast immer ein Terrorist. Das Wort wird nie verwendet, um Israel oder sein Gemetzel in Gaza zu beschreiben. Warum eigentlich nicht? Was sind die massenhaften Vertreibungen von Palästinensern aus dem Westjordanland durch bewaffnete Siedler, die mit ihrer Ermordung drohen; eine Reihe von Schändungen der Al Aqsa durch Grenzpolizisten, die Tränengas und Betäubungsgranaten abfeuern; die mehrfachen Angriffe von jüdischen Siedler-Terroristen und IDF-Soldaten auf Dörfer wie Huwara; die wiederholten Invasionen im Gazastreifen, bei denen in weniger als einem Jahrzehnt fast 20.000 Palästinenser ermordet wurden – wenn nicht Terrorismus? Die Weigerung, offizielle israelische Terrorakte als solche zu bezeichnen, bedeutet eine Auslöschung der moralischen Verantwortung.

Ist die Hamas „terroristisch“? Nein. Ich würde behaupten, sie ist es nicht. Und schon gar nicht, wenn man sich weigert, Israel mit denselben Begriffen zu benennen. Die Hamas verteidigt ihr palästinensisches Heimatland. Die Israelis sind Besatzer und Eindringlinge. Eine UN-Generalversammlung hat ausdrücklich erklärt, dass bewaffneter Widerstand gegen einen solchen ausländischen Besatzer legitim ist.

Was ist mit der Behauptung, dass die Tötung von Zivilisten niemals gerechtfertigt ist? Wenn beide Seiten eines Konflikts versuchen, solche Angriffe zu vermeiden, dann ist dieser Standpunkt gerechtfertigt. Aber wenn eine Seite mutwillig Zivilisten massakriert, ist es heuchlerisch, der anderen Seite, den Opfern, das Recht zu verweigern, in gleicher Weise zu antworten. Israel ist seit der Operation „Protective Edge“ im Jahr 2014 dreimal in den Gazastreifen einmarschiert. Jedes Mal hat es weit mehr palästinensische Zivilisten als Kämpfer ermordet. Es tötet wahllos. Es tötet Zivilisten ungestraft und ohne Unterschied.

Ich kann unter diesen Umständen nicht guten Gewissens nur der Hamas die Schuld geben. Ich glaube sogar, dass bewaffneter Widerstand, einschließlich der Invasion Israels, gerechtfertigt ist. Ich wünschte, das wäre nicht so. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass beide Seiten das Völkerrecht respektieren und solche Angriffe vermeiden. Aber das tun sie nicht. Und Israels Verstöße sind viel ungeheuerlicher, viel tödlicher als alles, was die Hamas getan hat.

Solidaritätskundgebung für Palästina in Seattle

Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung

Die einzigen, die bereit sind, solche Begriffe zu verwenden, sind palästinensische Solidaritätsgruppen und die Millionen von Demonstranten auf der ganzen Welt, die wöchentlich gegen diese schrecklichen Verbrechen demonstrieren. In den Medien werden Sie diese Begriffe nie hören. Und wenn sie doch verwendet werden, dann nicht als Tatsache, sondern als Meinung der Opfer und ihrer Unterstützer. Sie werden in den meisten Medien nicht von Akademikern oder Menschenrechtsaktivisten hören, die solche Ansichten wiedergeben. Die Zeitungen, die meine Arbeit veröffentlichen – Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine – gehören zu den wenigen Ausnahmen.

Ebenso wenig berichten die Medien (dies ist der erste Bericht in der hebräischen Presse) über Berichte wie die eines rechten israelischen Think Tanks und eines Regierungsministeriums, die die Massenvertreibung aller Bewohner des Gazastreifens in die Wüste Sinai fordern. Niemand außer den wenigen linken Medien nennt dies als das, was es ist: eine zweite Nakba, eine ethnische Säuberung.

Die Israelis verwenden den Begriff „Transfer“, als ob die Palästinenser sich einfach von einem Ort zum anderen bewegen könnten. Hinter dieser sauberen Sprache verbirgt sich das Verbrechen, ein einheimisches Volk zu zwingen, seine Heimat für eine Generation zu verlassen und Flüchtlinge in Ländern zu werden, die sie nicht haben wollen: wo sie fremd sind und sich niemals zu Hause fühlen können. Hinter dieser beschönigenden Sprache verbirgt sich auch eine rassistische Prämisse: dass alle Palästinenser einfach nur „Araber“ sind, die in andere arabische Länder abgeschoben werden können, nur weil sie beide dieselbe ethnische Zugehörigkeit haben. Damit wird die palästinensische Identität vorsätzlich ausgelöscht.

Der Begriff „Araber“, der von israelischen Juden – und sogar von einer „höflichen“ liberalen Publikation wie Haaretz – verwendet wird, um israelische Palästinenser zu beschreiben, löscht ihre Identität aus. Wenn sie „Araber“ sind, können sie keine Israelis sein. Vielmehr sind sie Teil einer größeren arabischen Welt und können in diese hineingeschoben werden, wo sie alle Araber sind.

Wie lange dauert es, bis internationale Gremien einen Völkermord als solchen erkennen? Im Falle des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, anscheinend drei Wochen. So lange hat er gebraucht, um die Region überhaupt zu besuchen. Am nächsten kam er dem Gazastreifen, als er den Grenzübergang Rafah in Ägypten besuchte. Die Israelis erlaubten ihm natürlich nicht, den Gazastreifen selbst zu betreten. Und er wollte sie nicht dazu zwingen, indem er ihnen sagte, dass er trotzdem gehen würde.

Khan ist Mitglied der IStGH-Untersuchung zu israelischen Kriegsverbrechen bei der oben erwähnten Gaza-Invasion 2014. Obwohl der IStGH seine Zuständigkeit in diesem Fall festgestellt und mit der Sammlung von Beweisen begonnen hat, hat er sich geweigert, eine formelle Untersuchung einzuleiten, geschweige denn eine Entscheidung zu treffen oder Anklage zu erheben. Khans jüngste Äußerungen in den Medien bewegen sich auf einem schmalen Grat. Er spricht von möglichen Verstößen gegen das Völkerrecht. Er warnte „Führer“ und nicht die israelische Führung vor den Folgen von Angriffen auf Zivilisten. Seine Äußerungen waren eher allgemein gehalten, als dass sie konkret waren. Er sagte auch nichts Definitives über die eigentliche ICC-Untersuchung. Er hat sie überhaupt nicht erwähnt.

Die Zurückhaltung großer internationaler Institutionen wie des IStGH ermutigt Israel nur. Es erlaubt denjenigen, die Völkermord begehen, zu glauben, dass sie niemals zur Verantwortung gezogen werden können. Denn bis jetzt haben sie das nicht getan. Übersetzt mit Deepl.com

