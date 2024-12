https://english.almayadeen.net/articles/analysis/-israel-s–medical-terrorism-is-an-operational-technique-for



Israels medizinischer Terrorismus ist eine operative Technik zur Eliminierung

Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

13. Dezember 2024

Da die Krankenhäuser im Gazastreifen zusammengebrochen sind oder nur mit minimaler Kapazität arbeiten, verhindert die israelische Maschinerie, dass Sanitäter die kranke palästinensische Bevölkerung erreichen und sie mit lebensrettender Behandlung versorgen.

„Israel will die Palästinenser ausrotten, indem es eine weitere völkermörderische Technik anwendet, nämlich den Entzug medizinischer Versorgung (Illustriert von Batoul Chamas; Al Mayadeen English)

Seit Oktober 2023 hat das Netanjahu-Regime eine Reihe von Strategien, operativen Techniken und Methoden zur Eliminierung der Palästinenser eingeführt. Dazu gehören die Bewaffnung des Hungers, die Verweigerung des Zugangs von Hilfsgütern zu den Opfern, die systematische Bombardierung palästinensischer Ortschaften, die Beschießung von Krankenwagen und das Niederbrennen von Unterkünften und Flüchtlingslagern.

Eine weitere abschreckende Technik, die ohne Kritik aus den westlichen Hauptstädten angewandt wird, ist die Folterung, Tötung, Verstümmelung und illegale Inhaftierung von palästinensischen Ärzten, Medizinern, Krankenschwestern und Personal durch die zionistischen Besatzungstruppen. Diese Strategie, die zum Zusammenbruch der maroden Gesundheitsinfrastruktur des Gazastreifens beigetragen hat, zielt darauf ab, palästinensische Patienten ihrer letzten Beatmungsgeräte zu berauben und sie in ihren Särgen zu fixieren.

Staatlich geförderter“ medizinischer Terrorismus

Ob im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza oder im Al-Awda-Krankenhaus im Norden der Enklave: Ärzte, Orthopäden, Mediziner, Krankenschwestern und Sanitäter werden von den israelischen Besatzungstruppen routinemäßig zusammengetrieben, willkürlich verhaftet und als Gefängnisinsassen verschleppt. Es sind erschütternde Berichte über Gefängniswärter aus Ofer aufgetaucht, die nackte, zerschundene und misshandelte palästinensische Ärzte in Gefängnishöfen abladen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit Oktober 2023 mindestens 310 palästinensische Mediziner von den Besatzungstruppen inhaftiert und 885 weitere getötet. Die inhaftierten Ärzte leiden unter Nahrungs- und Wassermangel, sexueller Gewalt durch Gefängniswärter und unbefristeter Haft ohne glaubwürdige Anklage.

Da die Krankenhäuser im Gazastreifen zusammengebrochen sind oder aufgrund hoher Treibstoffkosten und knapper Ressourcen nur mit minimaler Kapazität arbeiten, verhindert die israelische zionistische Maschinerie, dass Ärzte die kranke palästinensische Bevölkerung erreichen und lebensrettende Behandlungen erhalten. Die gemeldeten Fälle von Misshandlung, Folter, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung durch die Besatzungstruppen sind ein weiterer Beweis für „Israels“ Absicht, palästinensische Patienten sowie Dutzende von Generationen auszulöschen, wohl wissend, dass mehrere Dutzend anderer Fälle von den westlichen Medien nicht gemeldet wurden.

Innere Zustimmung zum medizinischen Terrorismus

Es ist jedoch keineswegs überraschend, dass palästinensische Ärzte und Mediziner in Gefängnissen zusammengetrieben, gefoltert oder getötet werden.

Die Notlage der Ärzte und Mediziner wird durch ein Netanjahu-Kabinett mit rechtsextremen Demagogen begünstigt, die seit langem die allgemeine Anwendung von Gefängnismisshandlungen fordern. Dazu gehört auch der Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, der hinter den Folterungen in den Gefängnissen durch die Besatzungstruppen steht. Es sei daran erinnert, dass Ben-Gvirs Amtszeit seit Oktober 2023 mit einem Anstieg der Misshandlungen palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen zusammenfällt, die aus Sicht der Häftlinge nichts anderes als Höllenlöcher sind. Durch Ben-Gvir hat „Israel“ eine Politik institutionalisiert, nach der jeder, der ethnisch Palästinenser ist (unabhängig von seiner politischen Zugehörigkeit oder seinem humanitären Engagement), es verdient, „zusammengetrieben, zum Terroristen erklärt, eingesperrt und gefoltert zu werden“.

Auf eine solche innenpolitische Billigung von medizinischem Terrorismus und Gefängnisfolter hat „Israels“ eigene gemeinnützige Organisation B’Tselem hingewiesen, die die Praxis des Zusammentreibens und Inhaftierens palästinensischer Ärzte, Mediziner, Medizinerinnen und Krankenschwestern als „systematisch“ und als Teil eines „Netzwerks von Folterlagern“ bezeichnet. Für Persönlichkeiten wie Ben-Gvir sind solche Berichte jedoch bedeutungslos, und Ärzte, die im Grunde humanitäre Arbeit leisten, müssen entsetzlichen Foltermethoden unterzogen werden, da seiner bigotten Ideologie zufolge jeder Palästinenser ein „Terrorist“ ist. In Wahrheit geht es bei der Folterung und Tötung von Ärzten in Gefängnissen nicht um Terrorismusbekämpfung, sondern um eine bewusste Strategie des zionistischen Regimes, die Palästinenser durch medizinischen Entzug zu vernichten. Die Tatsache, dass die Netanjahu-Regierung keine inländischen Untersuchungen und Ermittlungen zu den Folterungen palästinensischer Ärzte in den Gefängnissen fordert, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass solche Strategien beabsichtigt sind und offiziell von den Behörden unterstützt werden.

Westliche Gleichgültigkeit und Doppelmoral

Idealerweise hätte die Tötung von Ärzten, die unpolitisch orientiert sind und keine Verbindung zum Terrorismus haben, eine stärkere Verurteilung aus den westlichen Hauptstädten hervorrufen müssen. Abgesehen von Organisationen wie Human Rights Watch, Amnesty International, einheimischen Interessengruppen und Einzelpersonen, die die israelischen Gräueltaten anprangern, gab es jedoch keine offizielle Verurteilung von „Israels“ Verbrechen der weit verbreiteten Gefängnisfolter an palästinensischen Medizinern.

Diese Teilnahmslosigkeit lässt sich damit erklären, dass Washington D.C. alle Formen des Missbrauchs von Gefängnissen durch die Besatzungstruppen gutheißt oder ignoriert.

Das ist eine Ironie.

Diese Verfechter der Menschenrechte haben sich beispielsweise oft beeilt, den Missbrauch von Gefängnissen durch chinesische Behörden gegen ethnische Uiguren in Xinjiang zu geißeln, schweigen aber sträflich, wenn „Israel“ in seinen Gefängnissen schwerwiegende Verbrechen begeht, die gegen die Dritte Genfer Konvention verstoßen, einschließlich der Verpflichtungen von Kriegsgefangenen, wie das Recht auf humane Behandlung, Respekt, kostenlose medizinische Versorgung und Schutz ihrer Bürgerrechte. Die USA und ihre Verbündeten werden jedoch auf „Israels“ medizinischen Terrorismus so reagieren, wie sie auf die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant reagiert haben.

Die Trump-Administration bezeichnete die Haftbefehle dreist als „Schande“ und gab damit im Wesentlichen grünes Licht für die fortwährende Inhaftierung, Folterung und Tötung von Ärzten, Medizinern und medizinischen Fachkräften durch „Israel“. Eine solche Reaktion erfolgt trotz der Tatsache, dass Generationen von Palästinensern in Ermangelung qualifizierter medizinischer Fachkräfte von der völligen Auslöschung bedroht sind, da die medizinische Grundversorgung weiterhin knapp ist und die bestehende Gesundheitsinfrastruktur zusammenbricht.

„Israel“ möchte die Palästinenser jedoch durch eine weitere völkermörderische Technik, nämlich den Entzug medizinischer Versorgung, ausrotten. Dies ist „staatlich geförderter“ Terrorismus oder der bewusste Versuch, eine ganze Bevölkerung ethnisch zu säubern.

Dies ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern spiegelt auch die Mentalität einer Entität wider, die daran glaubt, eine ganze Bevölkerung, die sie besetzt hat, zu vernichten.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …